Первый полет Ту-160М2 планирован на 2018 год

Сегодня знаменательный для завода день - осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов - комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена.

Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая достаточно в короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2. Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно.

По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов. Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие.

