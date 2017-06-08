Первый полет Ту-160М2 планирован на 2018 год
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил о начале изготовления Казанским авиационным заводом лонжерона для первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2 .
С его слов, полет первого самолета ожидается в 2018 год, начало серийного производства – в 2021 году.
Как ранее заявлял генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году:
Сегодня знаменательный для завода день - осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов - комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена.
С его слов, полет первого самолета ожидается в 2018 год, начало серийного производства – в 2021 году.
Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая достаточно в короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2. Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно.
Как ранее заявлял генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году:
По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов. Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие.
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