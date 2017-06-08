10:02 08 июня

Первый полет Ту-160М2 планирован на 2018 год

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил о начале изготовления Казанским авиационным заводом лонжерона для первого серийного стратегического ракетоносца Ту-160М2 .

Сегодня знаменательный для завода день - осуществляется первая промышленная или боевая сварка лонжерона для первого серийного самолета. Будем ждать результатов - комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена.


С его слов, полет первого самолета ожидается в 2018 год, начало серийного производства – в 2021 году.




Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая достаточно в короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2. Почему мы подняли вопрос воспроизводства этого самолета? Потому что ничего лучшего на сегодняшний день авиационной промышленностью, пожалуй, не только отечественной, но и мировой, не создано. Этот шаг дает возможность быстро восстановить ресурс дальней авиации. Сегодня без воспроизводства этой модели уже в новом облике поднять эффективность и исправность этих самолетов просто невозможно.


Как ранее заявлял генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 появится в 2019 году:

По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов. Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие.


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Комментарии 13

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  1. John_f Сегодня, 08:13
    машина годная, машина нужная, думаю заменит старичков ту-95.
    John_f
    1. Вояджер Сегодня, 08:29
      Дополнит, не заменит.
      Вояджер
    2. andj61 Сегодня, 08:31
      Цитата: John_f
      машина годная, машина нужная, думаю заменит старичков ту-95.

      Некоторые из имеющихся Ту-95 по году выпуска моложе имеющихся Ту-160, выпуск Ту-95 прекратили а 1992. Так что и те, и те ещё полетают! hi
      andj61
      1. John_f Сегодня, 08:44
        Спасибо) не знал... тогда дополнят))
        John_f
        1. bulvas Сегодня, 08:58
          Хорошая новость
          думаю, "партнеры" вмести с нами порадуются

          Особенно приятно, что в России восстанавливаются технологии и специалисты опять востребованы

          Это по важности - на первом месте

          bulvas
    3. RASKAT Сегодня, 08:42
      Ждем с нетерпением. Нам бы хоты бы по штуки 3-4 в год их модернизировать, а то по одному мы их что 16 лет будем модернизировать. Непорядок, а еще и новые строить на том же заводе.
      RASKAT
  2. Кот Всапогах Сегодня, 08:29
    ну чтож "в добрый путь" как говориться good
    Кот Всапогах
    1. Muvka Сегодня, 09:13
      Как гоовриТСя. Ну что за болезнь? Это вирус? Каждый второй так пишет...
      Muvka
  3. активатор Сегодня, 08:32
    А изменяемый крыленс laughing оставят или откажутся?
    активатор
  4. krops777 Сегодня, 08:41
    Первый полет Ту-160М2 планирован на 2018 год


    Автор - может запланирован первый полет, а так новость хорошая на смену Ту-160М2, ПАКДА еще нескоро придет.
    krops777
  5. фа2998 Сегодня, 08:43
    Первый полет в следующем Году? Не слишком громкие заявления, или им за такие речи премию Платят? А насчет Ту- 95 - крылатая ракета с одинаковой вероятностью поражает цель хоть запущенной с Ту-160, хоть с 95.По топливной эффективности Ту-95 многим фору даст, пусть летает, тем более их модернизируют. hi
    фа2998
  6. tchoni Сегодня, 08:44
    По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов. Сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие.
    ой ли? с нашей промышленностью это бабушка надвое сказала.
    tchoni
  7. Bronevick Сегодня, 09:56
    Поднимутся не вновь созданные, а старые Ту-160 модернизированные до М2.
    Bronevick
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