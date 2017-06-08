Комментарий эксперта МАК по польскому Ту-154: Никаких следов взрывчатки на обломках самолёта не было

Было установлено, что запись на нём (самописце польского производства) прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах. Польский самописец не был «аварийным», то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нём вполне объяснимы. Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трёх секундах.

РИА Новости публикует интервью с председателем комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексеем Морозовым, занимавшимся расследованием причин крушения польского Ту-154 под Смоленском. Корреспондент информационного агентства попросил Алексея Морозова прокомментировать претензии польской стороны по поводу якобы «монтажа» записи разговоров пилотов борта №1 Польши как друг с другом, так и со смоленскими диспетчерами. Напомним, что помимо этих претензий Варшава выдвигает в адрес России обвинения в том, что комиссия МАК якобы скрыла в своих отчётах обнаружение следов взрывчатки на борту авиалайнера, потерпевшего крушение в апреле 2010 года.Алексей Морозов отмечает, что никаких следов взрывчатки на обломках Ту-154 обнаружено не было, и что всё это не более чем странные фантазии польской стороны, специалисты которой, кстати, тоже участвовали в расследовании.Теперь тех специалистов обвиняют чуть ли не в подкупе со стороны Кремля, что выглядит полным абсурдом.По словам председателя комитета МАК, нет ни следов взрывчатки на обломках, ни каких-либо иных признаков воздействия взрывчатого вещества на самолёт.Алексей Морозов отмечает, даже характер разлёта обломков свидетельствует о том, что никакого взрыва на борту польского самолёта не было. Прокомментировал Морозов и претензии польской стороны к МАК по поводу того, что комиссия якобы "отрезала" фрагмент переговоров пилотов авиалайнера после расшифровки данных речевого самописца.Алексей Морозов:Эксперт отмечает, что все данные о расследовании причин катастрофы в полном объёме были переданы польской стороне ещё несколько лет назад. Несмотря на это Варшава продолжает спекуляции, заявляя о необходимости нового расследования, что иначе как политической акцией нынешнего руководства Польши сложно представить.