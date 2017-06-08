10:06 08 июня

Комментарий эксперта МАК по польскому Ту-154: Никаких следов взрывчатки на обломках самолёта не было

РИА Новости публикует интервью с председателем комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексеем Морозовым, занимавшимся расследованием причин крушения польского Ту-154 под Смоленском. Корреспондент информационного агентства попросил Алексея Морозова прокомментировать претензии польской стороны по поводу якобы «монтажа» записи разговоров пилотов борта №1 Польши как друг с другом, так и со смоленскими диспетчерами. Напомним, что помимо этих претензий Варшава выдвигает в адрес России обвинения в том, что комиссия МАК якобы скрыла в своих отчётах обнаружение следов взрывчатки на борту авиалайнера, потерпевшего крушение в апреле 2010 года.

Комментарий эксперта МАК по польскому Ту-154: Никаких следов взрывчатки на обломках самолёта не было


Алексей Морозов отмечает, что никаких следов взрывчатки на обломках Ту-154 обнаружено не было, и что всё это не более чем странные фантазии польской стороны, специалисты которой, кстати, тоже участвовали в расследовании.


Теперь тех специалистов обвиняют чуть ли не в подкупе со стороны Кремля, что выглядит полным абсурдом.

По словам председателя комитета МАК, нет ни следов взрывчатки на обломках, ни каких-либо иных признаков воздействия взрывчатого вещества на самолёт.

Алексей Морозов отмечает, даже характер разлёта обломков свидетельствует о том, что никакого взрыва на борту польского самолёта не было. Прокомментировал Морозов и претензии польской стороны к МАК по поводу того, что комиссия якобы "отрезала" фрагмент переговоров пилотов авиалайнера после расшифровки данных речевого самописца.

Алексей Морозов:
Было установлено, что запись на нём (самописце польского производства) прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах. Польский самописец не был «аварийным», то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нём вполне объяснимы. Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трёх секундах.


Эксперт отмечает, что все данные о расследовании причин катастрофы в полном объёме были переданы польской стороне ещё несколько лет назад. Несмотря на это Варшава продолжает спекуляции, заявляя о необходимости нового расследования, что иначе как политической акцией нынешнего руководства Польши сложно представить.

Использованы фотографии: Newsy-world.ru
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Комментарии 9

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  1. Чёрный Сегодня, 09:40
    ..это и так понятно....там кроме следов алкоголя ничего быть не могло...теперь вот надо молиться, что бы "русской водкой" не оказался... laughing
    Чёрный
    1. vovanpain Сегодня, 09:45
      Алексей Морозов отмечает, что никаких следов взрывчатки на обломках Ту-154 обнаружено не было

      Естественно нет. yes Только следы алкоголя,да щепки березы.
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 09:49
        Уже писал об этом, но повторюсь: первым лицам гос-ва пить меньше надо и свой гонор засунуть в одно место...
        Подрезчик
        1. роман66 Сегодня, 09:52
          полякам - гонор? да они только им и живут
          роман66
      2. cniza Сегодня, 09:52
        Чего они хотят ? Найти повод и предъявить России счет? или просто нагнетать , цель должна быть.
        cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 09:48
      Эксперт МАК - агент Путина...Не? laughing
      Зяблицев
      1. bulvas Сегодня, 09:52
        Цитата: Зяблицев
        Эксперт МАК - агент Путина...Не? laughing


        Если уже Трамп агент ....
        bulvas
    3. рич Сегодня, 09:51
      Зачем им русская водка? У них своего национального бухла достаточно. Я, грешен, любитель зубровки, особенно белорусской. Но, справедливости ради, рецепт этого напитка изобрели поляки в 1926 году. Так, что поляки то-же что-то хорошее дали человечеству winked
      рич
  2. hirurg Сегодня, 09:51
    Целенаправленная подтасовка фактов с целью очернения России.
    Что по этому случаю, что по Малазийскому Боингу. Параллели очевидны.
    hirurg
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