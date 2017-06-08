Премьер Норвегии: не думаю, что Россия хочет напасть на нас

Норвегия не боится России. Наша система ПВО будет направлена на защиту наших военных баз. Норвегия – северный фланг НАТО и должна принять необходимые меры предосторожности. Россия превосходит нас по военному потенциалу, поэтому наши военные базы должны быть защищены. Однако мы не думаем, что у России есть намерение нападать на нас,

Однако повторю, что мы не боимся Россию, не думаю, что у нее есть намерения нападать на нас. Но географически мы расположены близко к России, в случае потенциального конфликта территория Норвегии, безусловно, может представлять интерес,

У нас с Россией положительный опыт партнерства. Мы сотрудничаем с российскими властями и делаем это на взаимовыгодных условиях,

Мы не считаем, что Россия представляет непосредственную угрозу для Норвегии, но полагаем, что ее политика стала более непредсказуемой,