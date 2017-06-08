Премьер Норвегии: не думаю, что Россия хочет напасть на нас
Норвежское правительство принимает необходимые меры предосторожности, но не думает, что у России есть намерение атаковать страну, передает РИА Новости заявление премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.
По ее словам, Норвегия должна обеспечить свою обороноспособность, «которая соответствовала бы характеру возможных конфликтов».
Он отметила также, что норвежское общество не воспринимает Россию как врага.
Норвегия не боится России. Наша система ПВО будет направлена на защиту наших военных баз. Норвегия – северный фланг НАТО и должна принять необходимые меры предосторожности. Россия превосходит нас по военному потенциалу, поэтому наши военные базы должны быть защищены. Однако мы не думаем, что у России есть намерение нападать на нас,сказал премьер-министр немецкому каналу Deutsche Welle.
По ее словам, Норвегия должна обеспечить свою обороноспособность, «которая соответствовала бы характеру возможных конфликтов».
Однако повторю, что мы не боимся Россию, не думаю, что у нее есть намерения нападать на нас. Но географически мы расположены близко к России, в случае потенциального конфликта территория Норвегии, безусловно, может представлять интерес,добавила Сульберг.
Он отметила также, что норвежское общество не воспринимает Россию как врага.
У нас с Россией положительный опыт партнерства. Мы сотрудничаем с российскими властями и делаем это на взаимовыгодных условиях,сказала премьер-министр, указав на «сотрудничество в сфере рыбного хозяйства, совместных спасательных операциях, контактах граждан двух стран».
Мы не считаем, что Россия представляет непосредственную угрозу для Норвегии, но полагаем, что ее политика стала более непредсказуемой,сказала Сульберг.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
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