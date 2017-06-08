10:00 08 июня

Премьер Норвегии: не думаю, что Россия хочет напасть на нас

Норвежское правительство принимает необходимые меры предосторожности, но не думает, что у России есть намерение атаковать страну, передает РИА Новости заявление премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг.



Норвегия не боится России. Наша система ПВО будет направлена на защиту наших военных баз. Норвегия – северный фланг НАТО и должна принять необходимые меры предосторожности. Россия превосходит нас по военному потенциалу, поэтому наши военные базы должны быть защищены. Однако мы не думаем, что у России есть намерение нападать на нас,
сказал премьер-министр немецкому каналу Deutsche Welle.


По ее словам, Норвегия должна обеспечить свою обороноспособность, «которая соответствовала бы характеру возможных конфликтов».

Однако повторю, что мы не боимся Россию, не думаю, что у нее есть намерения нападать на нас. Но географически мы расположены близко к России, в случае потенциального конфликта территория Норвегии, безусловно, может представлять интерес,
добавила Сульберг.

Он отметила также, что норвежское общество не воспринимает Россию как врага.

У нас с Россией положительный опыт партнерства. Мы сотрудничаем с российскими властями и делаем это на взаимовыгодных условиях,
сказала премьер-министр, указав на «сотрудничество в сфере рыбного хозяйства, совместных спасательных операциях, контактах граждан двух стран».

Мы не считаем, что Россия представляет непосредственную угрозу для Норвегии, но полагаем, что ее политика стала более непредсказуемой,
сказала Сульберг.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    Норвегия не боится России

    ... и приходят на ум слова " ай Моська, знать она сильна...!"
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 09:53
      А вас думать никто и не просит..За вас и подумают(в лучшем случае)и решат что вам делать и говорить...Ишь ты,какие разговорчивые!
      Цитата: a.s.zzz888
      Норвегия не боится России

      ... и приходят на ум слова " ай Моська, знать она сильна...!"
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
        210окв

        ... а вот это уже МНЕ решать, неуважаемый и невоспитанный, думать или не думать... как нибудь без сопли... angry без посторонних осилим данный путь laughing laughing
        a.s.zzz888
    2. рич Сегодня, 09:54
      Премьер Норвегии: не думаю, что Россия хочет напасть на нас

      Слова не тетеньки, а мужа hi
      рич
      1. cniza Сегодня, 09:57
        Что теперь и её , того , в агенты запишут.
        cniza
      2. Logall Сегодня, 09:58
        Ну у кого-то должны быть мозги. И смелось, чтобы озвучить своё мнение.
        Logall
    3. Монос Сегодня, 09:55
      Ну, хоть эти нас не боятся. А то я уже комплексовать стал, маньяком себя чувствую.
      Монос
      1. электроОлег Сегодня, 09:58
        Штатам просто так не удастся северных людей обратить в паническое состояние wink Вообще забавно наблюдать как шведы и норманы переваривают американскую инъекцию паники
        электроОлег
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
        Цитата: Монос
        Ну, хоть эти нас не боятся. А то я уже комплексовать стал, маньяком себя чувствую.

        Я аж растерялся прочитав статью...! Как так напасть не хотим..? wassat
        ОТДЕЛ
    4. Искандер Ш Сегодня, 09:56
      Зачем нужно что бы Россию боялись?
      Не смотря на множество разногласий, отношения между странами развиваются. Например действует без визовый режим для жителей приграничных областей. Что идет на благо в первую очередь для граждан РФ.
      Искандер Ш
  2. роман66 Сегодня, 09:54
    вот только пусть расслабят булки soldier
    роман66
  3. FirstNormann Сегодня, 09:58
    умная баба адекватная_с такими можно работать не то что литовская швабра
    FirstNormann
  4. hirurg Сегодня, 09:58
    Нас могут обидеть, но мы не боимся.
    Каждая собаченка пробует себя в роли потерпевшего. А ведь были гордыми викингами.
    hirurg
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