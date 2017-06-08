14:59 08 июня

ФРГ и Италия против увеличения взносов в бюджет НАТО

Увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против, показал опрос Sputnik Мнения, который был проведен перед прошедшим в Брюсселе саммитом альянса, передает РИА Новости

Повышать военные расходы считают правильным более половины жителей Британии и 44% граждан Франции. Этой точки зрения придерживаются в основном пожилые люди с высшим образованием.




В Италии и Германии, напротив, высокообразованные представители старшего поколения не одобряют роста оборонных затрат: такой взгляд разделяют более половины итальянцев и 47% немцев. С ними согласны свыше трети французов и четверть британцев.

В исследовании участвовали 3 203 человека. Опрос проводился с 21 по 25 апреля старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, — IFop.

Страны НАТО на саммите в Брюсселе 25 мая обязались составлять ежегодные планы по увеличению вклада в оборону. В них члены альянса намерены указывать, как собираются наращивать оборонные расходы до 2% от ВВП. Сейчас этот уровень инвестиций соблюдают лишь пять из 28 государств-членов организации: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО делать взносы на содержание альянса в полном объеме.

Использованы фотографии: http://external.polskieradio.pl/13/
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Комментарии 21

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:03
    ФРГ и Италия против увеличения взносов в бюджет НАТО
    ерунда...есть кредиты и коллекторы.
    андрей юрьевич
    1. Тралл Сегодня, 12:05
      поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против

      ой как органично поделились - прям как во вторую мировую smile
      Тралл
      1. dik-nsk Сегодня, 12:09
        население никто спрашивать не будет, старушка Меркель завсегда "подмахнет" хозяину
        dik-nsk
        1. Logall Сегодня, 12:11
          Ещё как подмахнет! Спляшет и споёт...
          Logall
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:38
        вот и поделились,на тех кто тогда по башке по полной получил(и повторения видимо совсем не хотят)и тех кто тогда не получил или отделался за свои грехи легким испугом,но сейчас опять свербит и не перестанет уже пока не отоварят их по крупному))
        Ратник с пулеметом
        1. Татьяна Сегодня, 14:42
          Ратник с пулемётом
          вот и поделились, на тех, кто тогда по башке по полной получил (и повторения видимо совсем не хотят), и тех, кто тогда не получил или отделался за свои грехи легким испугом
          Совершенно верно это Вами подмечено - по поводу опрошенных стран!
          Те, кто тогда по полной получил - это Германия, Италия...
          Те, кто не получил или отделался за свои грехи лёгким испугом - Англия и Франция.
          Татьяна
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:12
      Цитата: андрей юрьевич
      ФРГ и Италия против увеличения взносов в бюджет НАТО
      ерунда...есть кредиты и коллекторы.

      А придется господа, сауды вам в пример и Израиль вам в парламент!
      ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 12:22
      Приведенная в статье таблица включает в себя общие расходы на ВВП или взнос в НАТО? Тогда почему США оказались в пролёте?
      сибиралт
      1. andr327 Сегодня, 12:56
        Весьма интересный вопрос: расходы на оборону и взнос в НАТО -это одно и тоже или нет?
        andr327
    4. RASKAT Сегодня, 13:12
      Ну посмотрим как они будут сопротивляться США.
      RASKAT
  2. 210окв Сегодня, 12:03
    А вас кто либо спрашивает.Сколько скажет дядя полосатый-столько и заплатите.
    210окв
  3. LÄRZ Сегодня, 12:08
    В этом НАТО и ЕС склоки, раздоры и интриги как в гнилой коммуналке. Подслушивают друг друга, гадит каждый всем вокруг себя, подглядывают и от души хлопают в потные ладошки от неудачи или беды соседа. Тьфу!!! negative
    LÄRZ
  4. Masya Masya Сегодня, 12:16
    ФРГ и Италия против увеличения взносов в бюджет НАТО

    совсем страх потеряли... эстония, такая маленькая, грудью сдерживая " российскую угрозу", вас защищая и та платит... так что, платить- и никаких гвоздей... вот лозунг США и НАТО...
    Masya Masya
  5. Вежливый Лось Сегодня, 12:27
    Увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против

    Чтобы они там у себя в НАТЕ окончательно между собой не переср...сь и на г...о не изошли, предлагаю простое решение проблемы взносов: Те члены (НАТО, разумеется), которые считают, что Россия им угрожает, платят повышенные взносы. Чем выше угроза - тем больше взносы. А те, кто считает, что не угрожает, те ничего не платят.
    А мы возьмем попкорн и понаблюдаем за изменениями бюджета.
    Вежливый Лось
  6. APASUS Сегодня, 12:32
    Я так понимаю сейчас произойдет встреча Меркель с представителями Госдепа США и госпожа быстро начнет агитацию и расширение русской угрозы?
    Компромат штука серьезная
    APASUS
  7. Xscorpion Сегодня, 12:42
    Ну в Италии и Германии люди старшего возраста помнят наверное от родителей, чем закончилось повышение военных расходов в период с 1941-1945
    Xscorpion
  8. ronnon Сегодня, 12:49
    Кто их спросит? Заставят покупать новые F-35 и их не спросят или разместят ещё американских войск и заставят их кормить.
    ronnon
  9. avg-mgn Сегодня, 12:52
    Подумаешь - Германия, Италия против ...! Главное - Украина "ЗА"!
    avg-mgn
  10. anjey Сегодня, 12:53
    на генетическом уровне видимо еще помнят чем и где заканчиваются войны
    anjey
  11. Павловский Сегодня, 12:59

    Что то ничего не хочется
    Павловский
  12. roskot Сегодня, 14:46
    Вопрос ребром. Либо увеличение расходов в бюджет НАТО. Либо НАТО обидится и уйдет?????
    roskot
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