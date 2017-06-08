Россия поделится с партнерами по ОДКБ своими наработками по диверсификации «оборонки»

Я поделился информацией о работе, которая ведется Российской Федерацией по диверсификации ОПК, оборонного производства в части налаживания устойчивого выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в интересах энергетики, здравоохранения, электрогенерации. После завершения мероприятий, которые придадут этой работе статус государственной программы, мы планируем поделиться нашими наработками, нашими технологиями с нашими коллегами по ОДКБ,

Россия планирует поделиться опытом по диверсификации оборонной промышленности с партнерами в странах ОДКБ, передает ТАСС сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.сказал Рогозин по итогам XV заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.По его словам, на предприятиях союзников «вполне можно развернуть крупноблочную сборку, а впоследствии и более детальную сборку различных агрегатов». Вице-премьер добавил, что формальный подход преодолен, «а сейчас эта работа приобретает практический смысл».Рогозин отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, «которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов».Он сообщил, что сегодня уже активно налаживается сотрудничество с Казахстаном, где есть предприятия «чрезвычайно важные для российского ОПК с точки зрения испытательной и стендовой базы».