14:57 08 июня

Россия поделится с партнерами по ОДКБ своими наработками по диверсификации «оборонки»

Россия планирует поделиться опытом по диверсификации оборонной промышленности с партнерами в странах ОДКБ, передает ТАСС сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Россия поделится с партнерами по ОДКБ своими наработками по диверсификации «оборонки»


Я поделился информацией о работе, которая ведется Российской Федерацией по диверсификации ОПК, оборонного производства в части налаживания устойчивого выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК в интересах энергетики, здравоохранения, электрогенерации. После завершения мероприятий, которые придадут этой работе статус государственной программы, мы планируем поделиться нашими наработками, нашими технологиями с нашими коллегами по ОДКБ,
сказал Рогозин по итогам XV заседания межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.


По его словам, на предприятиях союзников «вполне можно развернуть крупноблочную сборку, а впоследствии и более детальную сборку различных агрегатов». Вице-премьер добавил, что формальный подход преодолен, «а сейчас эта работа приобретает практический смысл».

Рогозин отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, «которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов».

Он сообщил, что сегодня уже активно налаживается сотрудничество с Казахстаном, где есть предприятия «чрезвычайно важные для российского ОПК с точки зрения испытательной и стендовой базы».

Использованы фотографии: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Комментарии 19

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  1. vch Сегодня, 13:41
    Ой! Что то мне это напоминает...... Конец 80-х, начало девяностых......Перевод оборонки на выпуск "мирной продукции".... Чем все это закончилось - страшно вспоминать........
    vch
    1. Logall Сегодня, 13:47
      Нет, просто к оборонке подошли с коммерчески выгодной стороны, что сделает продукцию дешевле. А значит привлекательной!
      Logall
      1. Владимир16 Сегодня, 14:39
        В стране я так понял все сделано. Все в шоколаде. Все заводы у нас снова работают Трактора выпускаем тысячами.
        Настало время поднимать экономику соседей.
        Тех соседей, которые 25 лет назад послали на буй русских, сказав, что они все - казахи, таджики, киргизы, белорусы и украинцы и прочие, все они независимые. Они скинули многовековую зависимость от русских и обрели свободу.
        Да пусть они свободно падают. Зачем мешать?
        А ежели помогать, то в составе России и за счет аборигенов тех земель.
        Владимир16
    2. hirurg Сегодня, 13:49
      Диверсификация-страшное слово. Как бы диверсия и дефекация не получилась
      Каждый должен заниматься своим делом.
      hirurg
    3. Офицер запаса Сегодня, 13:49
      Может, я консерватор и невосприимчив к гениальным идеям, но, на мой взгляд каждое производство с его технической и технологической базой должно быть заточено на выпуск конкретной продукции. Это особенно касается уникальных оборонных заводов. Чем заканчиваются идеи - типа, а давайте делать кастрюли вместо ракет - всем известно.
      Если Рогозина так тянет на производство кастрюль, то и флаг в руки.
      А оборонной промышленностью займутся другие люди, специалисты, а не журналисты.
      Офицер запаса
      1. Вежливый Лось Сегодня, 14:15
        Цитата: Офицер запаса
        Может, я консерватор и невосприимчив к гениальным идеям, но, на мой взгляд каждое производство с его технической и технологической базой должно быть заточено на выпуск конкретной продукции.

        Поддерживаю! т.к. помню чем закончилась для нашего ВПК перестроечная конверсия.
        Сапоги должон точать сапожник, а пироги печи пирожник (папаша Крылов).
        Вежливый Лось
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 13:50
      Будет очень трудно...Но мы это сделаем !
      «которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов».

      Основное производство и нти должны быть в России! (пример украины)..Пусть кастрюли и лопаты делают!
      ОТДЕЛ
    5. Зяблицев Сегодня, 13:58
      vch

      Вы не совсем правы! ОДКБ тихо, без всякого шума переходит на единые стандарты по всем вопросам касаемых обеспечения обороноспособности и все это создается на стандартах России...Более писать не могу, но где то Варшавский договор в миниатюре! hi
      Зяблицев
      1. Владимир16 Сегодня, 14:49
        Нужно нагибать и заставлять. Иначе вечная помойка. Большая часть собственной промышленности в руинах. Люди на гране живут уже третий десяток лет.
        Конечно Москва жирует. Но зато и не любят на Руси москалей.
        Видимо не интересует правителей как живут люди в нашей стране, важнее казахам подсобить, да таджикам. Ну и украине непременно.
        Владимир16
    6. сибиралт Сегодня, 14:20
      А как насчет 20% с ВПК с каждого из членов ОДКБ за российский зонтик? bully
      сибиралт
  2. barclay Сегодня, 13:46
    Рогозин отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, «которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов».
    А разве такие еще остались? Четверть века уже как тому...
    А если и остались, то оборудование там скорее всего еще "трофейное". Это уже прошлый век.
    Кооперационные связи нужны прежде всего внутри России, и на основе новых технологий.
    barclay
    1. 210окв Сегодня, 13:57
      Заявление правильное(это моё мнение).Сейчас идет снижение объемов выпуска по некоторым видам военной техники.А людей надо занять,специалисты нужны.Вот только насчет предприятий с советской еще кооперацией-это чушь..Цепочки той уже не осталось.Есть отдельные звенья-но это не относится к настоящей кооперации и логистике.
      Цитата: barclay
      Рогозин отметил, что речь в первую очередь идет о предприятиях, «которые были созданы в советское время, не утратили своих кооперационных связей, но при этом долгие годы стояли без заказов».
      А разве такие еще остались? Четверть века уже как тому...
      А если и остались, то оборудование там скорее всего еще "трофейное". Это уже прошлый век.
      Кооперационные связи нужны прежде всего внутри России, и на основе новых технологий.
      210окв
  3. Владимир 38 Сегодня, 13:47
    Партнеры должны покупать наше вооружение, а не в дар получать
    Владимир 38
  4. Удав КАА Сегодня, 13:49
    Мысль в общем ясна: экономическими связями укрепить ОДКБ, при этом расширить свое производство за счет изготовления комплектующих на предприятиях стран-участниц. А возможно и перенести часть производств в эти страны. Казахстан, к примеру.
    Вот только это должны быть изделия на уровне мировых стандартов, на которые есть спрос на внешнем рынке. Кроме оружия, атомной энергетики, теперь самолетов .. что еще из ширпотреба мы можем предложить? Да еще и дешевле китайского!? Вот тут-то и призадумаешься, крепко... belay
    Удав КАА
  5. Рабинович_007 Сегодня, 13:55
    Похоже это агент США , всё чем не займётся - всё развалит smile
    Космос развалил, теперь за корабли возьмётся.
    Рабинович_007
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:12
      Цитата: Рабинович_007
      Похоже это агент США , всё чем не займётся - всё развалит
      Космос развалил, теперь за корабли возьмётся.

      Нет, это обычный разгильдяй, по профессии- журналист. Замечательно пристраивает своих деток и мелит языком.Реально не за что не несет ответственности, как и все впрочем. Пример тому строительство космодрома .
      Владимир 38
    2. avt Сегодня, 14:16
      Цитата: Рабинович_007
      Похоже это агент США , всё чем не займётся - всё развалит

      Азохенвэй ! Причем как правило в течении года. bully
      avt
  6. Роман 11 Сегодня, 14:36
    Мдя, катается по городам и весям, ну хоть бы какой-то продукт замкнутого цикла создал из всей оборонки? Ну пусть это будет в бытовой технике, не уступающей по качеству панасоникам, самсунгам и прочим. Например телевизоры из всего нашего, или пылесосы, да ещё что бы отправить их на экспорт.

    Тогда и можно балаболить.

    Ну и что Казахстан? Что он выпускает? Айфоны? Станки с ПУ? Такой же сырьевой придаток как и мы. Китайцы там нашли небольшой рынок сбыта и всё, так же откачивают из него.

    Нет братьев на этой земле, они ими становятся, когда наступает угроза их исчезновения .... но тогда может быть и поздно для них. Так что нам самим у себя надо производить, кроме себя некому.
    Роман 11
  7. yuriy55 Сегодня, 14:48
    Россия поделится с партнерами по ОДКБ своими наработками по диверсификации «оборонки»

    Прямо напомнило:
    Мы обсуждаем здесь уроки вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецкотроцкистских агентов. Это означает, что мы должны вскрыть особенности этого вредительства, его приемы борьбы, а главное- вскрыть наши ошибки, ошибки хозяйственных руководителей, партийных и беспартийных, начиная от низового хозяйственного работника и кончая народным комиссаром, которые вовремя не разоблачили вредительских действий врагов. Корни и характер японо-немецкотроцкистского вредительства на железнодорожном транспорте те же, что и в тяжелой промышленности, о которых здесь докладывал товарищ Молотов.

    И, самое главное:
    Он сообщил, что сегодня уже активно налаживается сотрудничество с Казахстаном, где есть предприятия «чрезвычайно важные для российского ОПК с точки зрения испытательной и стендовой базы».

    stop Мы перешли на латиницу или Казахстан вернулся к кириллице?
    yuriy55
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