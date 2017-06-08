14:53 08 июня

Тирасполь: молдавские власти добиваются замены российских миротворцев представителями ОБСЕ

Кишинев хочет сменить формат миротворческой операции, хотя публично об этом не объявляет, передает Интерфакс заявление сопредседателя (от Приднестровья) Объединенной контрольной комиссии Молдовы и Приднестровья Олега Белякова.



Процессы, происходящие с целью дискредитации миротворческой операции, целенаправленно движутся к тому, чтобы миротворческая операция дала какие-то сбои,
сказал Беляков на заседании «круглого стола» в Госдуме в четверг на тему: «Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья».


Он пояснил, что Кишинев стремится заменить ныне действующий формат в пользу миссии ОБСЕ, «хотя громогласно об этом не заявляет». Между тем, подчеркнул сопредседатель комиссии, «существующий сейчас формат обеспечивает мир в зоне безопасности и создает возможности для политического диалога».

Давайте представим, что миротворческая операция прекратит свое существование. Что будет в зоне безопасности? В эту зону безопасности, наверное, войдут те же вооруженные формирования, которые ранее были разведены как со стороны Молдовы, так и со стороны Приднестровья. Есть ли гарантия, что данные формирования не будут использованы в каких-то определенных силовых решениях. Таких гарантий нет,
сказал Беляков.

Говоря о других негативных тенденциях в регионе, Он проинформировал участников дискуссии, что Кишинев регулярно не пропускает российских офицеров для выполнения ими своих обязанностей в миротворческой операции. «Только в прошлом году 50 таких случаев, когда российские офицеры не смогли въехать на территорию Молдовы для выполнения своих функций, в этом году уже три таких случая».

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в ближайшее время в Приднестровье возможны провокации.

Зная то, что происходит сегодня, мы на грани провокаций, которые будут устраивать в Приднестровье, и делаться это будет украинскими руками, они уже готовят эти вещи,
сказал Клинцевич.

По его словам, «так называемый "проект Украина" срывается, и понятно, что в ближайшее время Украина никому не будет нужна».

Была нужна Россия, которая должна была втянуться в войну, но на юго-востоке (Украины). Россия в войну не втягивается. Они будут ее втягивать в Приднестровье. Я вам говорю как человек военный,
добавил сенатор.

Он отметил также, что провокации будут организованы с учетом того, что «в Приднестровье живут 150 тыс. граждан Российской Федерации, что там у нас военный контингент».

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Комментарии 3

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:43
    Наших миротворцев боятся. Они зрячие и честные. Хотят глухих, слепых и без памяти из Гейропы. Совсем как ОБСЕ на Окраине.
    oleg-gr
  2. V.ic Сегодня, 14:47
    Косовский сценарий хотят повторить. Морковку им в дышло!
    V.ic
  3. Толстоевский Сегодня, 14:49
    придётся уважить
    Толстоевский
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