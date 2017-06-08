Тирасполь: молдавские власти добиваются замены российских миротворцев представителями ОБСЕ

Процессы, происходящие с целью дискредитации миротворческой операции, целенаправленно движутся к тому, чтобы миротворческая операция дала какие-то сбои,

Давайте представим, что миротворческая операция прекратит свое существование. Что будет в зоне безопасности? В эту зону безопасности, наверное, войдут те же вооруженные формирования, которые ранее были разведены как со стороны Молдовы, так и со стороны Приднестровья. Есть ли гарантия, что данные формирования не будут использованы в каких-то определенных силовых решениях. Таких гарантий нет,

Зная то, что происходит сегодня, мы на грани провокаций, которые будут устраивать в Приднестровье, и делаться это будет украинскими руками, они уже готовят эти вещи,

Была нужна Россия, которая должна была втянуться в войну, но на юго-востоке (Украины). Россия в войну не втягивается. Они будут ее втягивать в Приднестровье. Я вам говорю как человек военный,