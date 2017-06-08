19:06 08 июня

Порошенко пообещал снизить долю российского ядерного топлива для АЭС и вернуть шахты Донбасса

Сегодня перед работниками Трипольской ТЭС с заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко, который, в частности, сказал, что доля российского ядерного топлива в украинской энергетике в 2017 году снизится до 45%, передает украинский канал 112 Украина

Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получала ядерного топлива три года назад, когда я был избран президентом? Сто процентов. Сколько мы получили в 2016 году? 55%. В 2017 году будет 45%
— отметил он.

Глава государство подчеркнул, что Киев намерен закупать ядерные материалы у иностранных партнеров. В частности, речь идет об американской компании Westinghouse. Отметим, что Westinghouse в свое время гарантировала поставку ядерного топлива на Украину, несмотря на процедуру банкротства ее материнской компании.


Порошенко пообещал снизить долю российского ядерного топлива для АЭС и вернуть шахты Донбасса


Также Петр Порошенко рассказал, зачем, по его мнению, Россия поставляла газ его стране.

Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени
— сказал Порошенко

Порошенко считает, что в начале года поставки прекращались только для того, чтобы разрушить позицию Киева в качестве "надежного транзитера".

Петр Порошенко также выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса.

Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать
— сказал Порошенко

По словам Порошенко, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции.

На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать также уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.

Использованы фотографии: https://112.ua/
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Комментарии 38

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  1. RASKAT Сегодня, 15:03
    Вместо ядерного топлива дрова, а уголь будут тырить, сделают подкоп из херсонской области wassat Черное море выкопали, что там подкоп в пару сотен километров.
    RASKAT
    1. Толстоевский Сегодня, 15:06
      перейдут на главный стратегический резерв уркаины - кизяководороды
      Толстоевский
      1. Тралл Сегодня, 15:12
        ... а еще Порошенко пообещал захватить Луну и освободить Марс smile
        Тралл
        1. hirurg Сегодня, 15:15
          Порошенко просто не отпускает зелёный змий.
          Когда проходит алкогольное опьянение, сразу наступает делирий.
          hirurg
          1. 210окв Сегодня, 15:28
            Выступает перед энергетиками ГРЭС и рассказывает им об вопросах АЭС..Ну,да ладно...А то что Трипольская ГРЭС остановлена,это он как,не заметил..Ну ладно блок на другой сорт угля переводят,но дальше что?А нужна ли вообще эта ТЭС будет в связи с общим кризисом,нужна ли будет эл.энергия вырабатываемая станцией..
            210окв
            1. Нормаль ок Сегодня, 15:45
              Цитата: 210окв
              Выступает перед энергетиками ГРЭС

              Цитата: 210окв
              А нужна ли вообще эта ТЭС

              Вы определитесь: ТЭС или ГРЭС?
              Цитата: 210окв
              А то что Трипольская ГРЭС остановлена,это он как,не заметил

              К стати с 1-го июня, она в работе.
              Нормаль ок
        2. oleg-gr Сегодня, 15:28
          Загубят хохлы свои АЭС или второй Чернобыль устроят. Не к добру это. Поросенко во всю сказки рассказывает про "гибридную войну" РФ против Украины. Какая гадость...
          oleg-gr
          1. Монос Сегодня, 18:13
            Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени

            Петя опять белочку развлекает. smile
            Монос
        3. ЛукичЪ Сегодня, 16:56
          Цитата: Тралл
          ... а еще Порошенко пообещал захватить Луну и освободить Марс

          не он. его подруга-белочка
          ЛукичЪ
      2. тол100в Сегодня, 15:24
        Цитата: Толстоевский
        перейдут на главный стратегический резерв уркаины - кизяководороды

        А для АЭС каловые стержни правосеков!
        тол100в
    2. RASKAT Сегодня, 16:00
      А чем они заменять собрались? Вестингаус же вроде обанкротился? Еще есть французы, но они у нас уран покупают, своего не хватает.
      RASKAT
  2. Hammerlock Сегодня, 15:03
    новый Чернобыль надумал сотворить
    Hammerlock
  3. Vladimir71 Сегодня, 15:05

    Xохол что с него взять
    Vladimir71
  4. Толстоевский Сегодня, 15:06
    уд скоро в укрорейхе
    Толстоевский
  5. sibiryk Сегодня, 15:06
    Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получала ядерного топлива три года назад, когда я был избран президентом? Сто процентов. Сколько мы получили в 2016 году? 55%. В 2017 году будет 45%
    — отметил он.
    вместо ядерного топлива для АЭС будут вна украину ядерные отходы для захоронения завозить. Перемога однозначно fellow
    sibiryk
    1. электроОлег Сегодня, 17:22
      Порошенко может сократить российское топливо на украине до 45%, скрепя зубами. А мы можем резко, с улыбкой до нуля, что и предлагается laughing Поможем же нашему кучерявому "партнёру".
      электроОлег
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 15:12
    Причём здесь Трипольская ТЭС и атомные электростанции?Запутался априори?Вестингауз-банкрот.Доиграется петя.Сборки непредназначенные для реакторов советского производства.Реакторы могут не выдержать разгона.У нас со штатами разные технологии.Наши разгоняются медленнее.Хотя-профану на это чихать.Не думаю,что он прислушивается к мнению своих атомщиков.Со сборками вестингауза на запорожской уже сколько было прецендентов?Благо там спецы.А не тогдашние чернобыльские "знатоки".
    ВЕРЕСК
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:23
      У него, что ядерное топливо, что уголь - без разницы. На Трипольскую ТЭС будут поставляться ядерные материалы Westinghouse, а на украинские АЭС - уголь из ЮАР. Красота! Вот Россия обзавидуется.
      Офицер запаса
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:13
    Кизяками топить будете. Сколько реакторов уже остановили Внакраине? Из 14 действующих? 4! 30%! Вперед, Лексеич. На Донбасс за антрацитом.
    Горный стрелок
  8. Logall Сегодня, 15:18
    *Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать"

    Это слова независимого президента!
    Logall
    1. электроОлег Сегодня, 17:24
      Это что, его отхлыстали что ли перед строем? laughing
      электроОлег
  9. Вежливый Лось Сегодня, 15:19
    Глава государство подчеркнул, что Киев намерен закупать ядерные материалы у иностранных партнеров

    Следствием ратификации этого решения является острая массовая потребность в жилых помещениях, заглубленных на 100-200м. Копать с нуля - долго и дорого. Гениальное решение №2 - антрацитовые шахты.
    Петр Порошенко также выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса.

    Чувствуется мощь интеллекта. А вы говорите: алкаш, алкаш...
    P.S. Есть еще и бюджетный вариант - заглубление на 2м. Ну им то что? К земле уже попривыкли.
    Вежливый Лось
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:26
      Есть еще и бюджетный вариант - заглубление на 2м.Правильная мысль.
      ВЕРЕСК
  10. APASUS Сегодня, 15:23
    Не легко управлять космической колонией,да Петя?
    APASUS
  11. samarin1969 Сегодня, 15:28
    У Порошенко появился "законный" повод вломиться в ЛДНР отбивать шахты.
    samarin1969
  12. Trouble Сегодня, 15:30
    Идиoт. Вестингаузовские ТВЭЛы не подходят к Советским АЭС. Чехи уже убедились в этом, да и сами украинцы уже обжигались на ЮУАЭС.
    Trouble
    1. abc_alex Сегодня, 15:58
      Подходят. Там же тоже не дураки сидят, могут сделать. Но для наработки опыта эксплуатации в разных режимах нужна "жертвенная свинья".

      И опять же, японцы признали Вестингхауз банкротом, правда тут речь идёт об отделении, строящем АЭС, а не о сервисном и топливном. Но тем не менее долгов за "вестингами" сотни миллионов и как в этом случае пойдёт работа по замене наших ТВЭЛ на штатовские -- не понятно. Тем более, что ТВЭЛ уже вышел на штатовский рынок со своими сборками "ТВС-Квадрат". И в 2018 году планирует загрузить ими первый реактор на территории США.
      abc_alex
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:13
        И в 2018 году планирует загрузить ими первый реактор на территории США.Контракт подписан.Наши состряпали ТВЭЛЫ,подходящие к американским RVR.Эти ТВЭЛы уже испытаны.США заключили контракт на поставку ТВЭЛов на 10 лет.Единственное что не понимаю-почему они сами не смогли?Или не захотели?Похоже-как и история с МОКС-топливом.У нас-дешевле.
        ВЕРЕСК
        1. abc_alex Сегодня, 16:38
          Уран. Весь вопрос в том, что пытаясь обхитрить русских в 90-е, штатовцы перехитрили себя. Они подписали договор о утилизации нашего оружейного урана путём конверсии его в ядерное топливо. И все 90-е и 2000-е отлично пользовались дешёвым сырьём из России. А по ходу дела все их обогащающие мощности медленно но верно банкротились. В итоге настал момент, когда создать свою ТВЭЛ на своём уране уже не получается, и привести готовую сборку из России не просто можно, но и нужно.
          В принципе сегодня они могут восстановить обогащающие мощности, но ради коммерческих проектов (АЭС) это не рентабельно.

          Рынок, он такой. Обоюдонаглый. :)
          abc_alex
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:01
            Ну...поспорю чуть.abc_alex Они дали нам карт бланш.Причина проста-раб сделает.А мы и копейки не заплатим.Но-всё перейдёт к нам.За просто так.Контракт-копеечный.И кто Миром рулит?Нас сделали-как девочку в подьезде.
            ВЕРЕСК
      2. Trouble Сегодня, 18:12
        Не подходят. Не выдерживают режимов и происходит разрушение оболочки.
        Там что не факт, что и наши сборки подойдут к штатовским реакторам.
        Trouble
  13. Vladimir71 Сегодня, 15:48
    Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать
    Вернешь, вернешь Петюня. Ты только пей больше и не закусывай
    Vladimir71
  14. vch Сегодня, 15:58
    Уже даже не интересно читать эти петюнины перлы...... Оно понятно - с похмелья еще не то наговоришь, но вот так, каждый раз - сказал и как в лужу перднул...... wassat
    vch
  15. Zulu_S Сегодня, 16:23
    У Порошенко обещалка работает независимо от здравого смысла. Чтобы приблизиться к реальности, надо его обещания делить на 128. После этого из остатка вычесть получиашееся целое число. Оставшееся после запятой будет той реальностью, о которой он говорил. Если не будет превышать 0,03. А если серьёзно, с его обещаниями он уже давно на т-64 по Красной площади бы ездил. Но. . . Бодливой корове бог рогов не дал.
    Zulu_S
  16. kefan Сегодня, 16:26
    Очередные бредни полупьяного маразматика и негодяя.
    kefan
  17. Homer_Junior_Simpson Сегодня, 17:00
    А что ещё не было частью гибридной войны?
    Homer_Junior_Simpson
  18. Xscorpion Сегодня, 17:28
    Будут пи....ть, и эти 45 процентов не получат.
    Xscorpion
  19. Maxom75 Сегодня, 18:32
    прикольно, Westinghouse обещал поставлять топливо. Он правда не следит за новостями? Россия вышла из плутонеевой сделки с США, а именно российский плутоний служил сырьём для Westinghouse. Через год Тошиба, чьим подразделением и был Westinghouse, решила приступить к процедуре банкротства своего подразделения отвечающего за ят. Причина - убытки, но аналитики выдвигаю иную причину, для восстановления полной цепочки производства ЯТ Westinghouse потребуется строительство нового предприятия по обогащению урана, ориентировочная стоимость 8-10 миллиардов долларов и срок окупаемости 25-30 лет. Тошиба посчитала нерентабельным подобные траты с учётом развития компанией направления возобновляемых источников энергии. В мире осталось два крупных производителя ЯТ Россия и Франция. Но по перспективным разработкам Франция отстаёт. Наш Росатом идёт последовательно и планомерно вперёд, так что в перспективе может получить долю мирового рынка в 60-70% уже через 25-30 лет.
    Maxom75
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