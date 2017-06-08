Порошенко пообещал снизить долю российского ядерного топлива для АЭС и вернуть шахты Донбасса
Сегодня перед работниками Трипольской ТЭС с заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко, который, в частности, сказал, что доля российского ядерного топлива в украинской энергетике в 2017 году снизится до 45%, передает украинский канал 112 Украина
Глава государство подчеркнул, что Киев намерен закупать ядерные материалы у иностранных партнеров. В частности, речь идет об американской компании Westinghouse. Отметим, что Westinghouse в свое время гарантировала поставку ядерного топлива на Украину, несмотря на процедуру банкротства ее материнской компании.
Также Петр Порошенко рассказал, зачем, по его мнению, Россия поставляла газ его стране.
Порошенко считает, что в начале года поставки прекращались только для того, чтобы разрушить позицию Киева в качестве "надежного транзитера".
Петр Порошенко также выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса.
По словам Порошенко, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции.
На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать также уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.
Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получала ядерного топлива три года назад, когда я был избран президентом? Сто процентов. Сколько мы получили в 2016 году? 55%. В 2017 году будет 45%— отметил он.
Глава государство подчеркнул, что Киев намерен закупать ядерные материалы у иностранных партнеров. В частности, речь идет об американской компании Westinghouse. Отметим, что Westinghouse в свое время гарантировала поставку ядерного топлива на Украину, несмотря на процедуру банкротства ее материнской компании.
Также Петр Порошенко рассказал, зачем, по его мнению, Россия поставляла газ его стране.
Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени— сказал Порошенко
Порошенко считает, что в начале года поставки прекращались только для того, чтобы разрушить позицию Киева в качестве "надежного транзитера".
Петр Порошенко также выразил уверенность, что Киев вернет контроль над антрацитовыми шахтами, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса.
Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать— сказал Порошенко
По словам Порошенко, уже завершена модернизация энергоблоков Змиевской ТЭС, ведется работа по переводу на газовую группу угля блоков Трипольской станции.
На Украине с 17 февраля действуют чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок антрацитовой группы угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки, а также модернизировать блоки ТЭС, чтобы на них можно было использовать также уголь газовой группы, который добывается в достаточном количестве.
Использованы фотографии: https://112.ua/
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