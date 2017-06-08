Порошенко пообещал снизить долю российского ядерного топлива для АЭС и вернуть шахты Донбасса

Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько процентов Украина получала ядерного топлива три года назад, когда я был избран президентом? Сто процентов. Сколько мы получили в 2016 году? 55%. В 2017 году будет 45%

Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени

Мы твердо уверены, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и мы будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать