Минздрав: Россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь и курить

Закончено только что исследование ГАТС (Генерального соглашения о торговле услугами), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20 процентов, сокращение курения за последние годы в нашей стране. Употребление алкоголя в РФ сократилось практически на 13,5%. Достаточно резко, на 18%, повысилась приверженность активному образу жизни и занятиям физкультурой и спортом.

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова представила данные ведомства о динамике табакокурения и потребления алкоголя в России. Согласно данным Минздрава, россияне в среднем стали курить меньше на 20% и потреблять алкоголь на 13,5% «за последние годы». Интерфакс приводит заявление Вероники Скворцовой:При этом в статистике не уточняется, за сколько именно последних лет в России зафиксирована такого рода динамика.Напомним, что на основании статистики ВОЗ Россия покинула тройку самых «пьющих» стран планеты. На первое место по объёмам потребляемого алкоголя вышла Литовская Республика более чем с 13,5 л чистого алкоголя на душу населения в год. В России этот показатель – четвёртый в мире – около 11 л. Ещё 10 лет назад уровень потребления алкоголя в РФ фиксировался на уровне выше 15 л в год.