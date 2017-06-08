19:05 08 июня

Минздрав: Россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь и курить

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова представила данные ведомства о динамике табакокурения и потребления алкоголя в России. Согласно данным Минздрава, россияне в среднем стали курить меньше на 20% и потреблять алкоголь на 13,5% «за последние годы». Интерфакс приводит заявление Вероники Скворцовой:
Закончено только что исследование ГАТС (Генерального соглашения о торговле услугами), которое исследовало частоту курения у взрослых россиян. Было показано существенное, более чем на 20 процентов, сокращение курения за последние годы в нашей стране. Употребление алкоголя в РФ сократилось практически на 13,5%. Достаточно резко, на 18%, повысилась приверженность активному образу жизни и занятиям физкультурой и спортом.


При этом в статистике не уточняется, за сколько именно последних лет в России зафиксирована такого рода динамика.




Напомним, что на основании статистики ВОЗ Россия покинула тройку самых «пьющих» стран планеты. На первое место по объёмам потребляемого алкоголя вышла Литовская Республика более чем с 13,5 л чистого алкоголя на душу населения в год. В России этот показатель – четвёртый в мире – около 11 л. Ещё 10 лет назад уровень потребления алкоголя в РФ фиксировался на уровне выше 15 л в год.

Использованы фотографии: Market-access-
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:42
    Тост: за здоровый образ жизни! Шутка, конечно. Но такая статистика радует. Ценники на эти товары тоже изменились...
    oleg-gr
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:48
      Решение проблемы оказалось простое - цены поднять. А если дальше повышать цены продукты, то есть станем меньше, повышать на автомобили - количество ДТП снизится. А пенсионный возраст поднять - и проблемы с пенсиями решаются. Все гениальное просто.
      Офицер запаса
      1. RussianRoulette Сегодня, 15:52
        Да уж. Так и есть. Дифективная экономическая политика в действии.
        RussianRoulette
        1. RainDragon Сегодня, 15:58
          Кому как, на автовладельцев и непьющих это повышение цен не особо повлияло. Вот если б цены на спирт повышали чтоб на бензин понижать) Вот это была б политика)
          RainDragon
        2. Георгий СССР Сегодня, 16:12
          Вся эта статистика бред сивой кобылы, если перестали в магазинах покупать значит меньше стали пить? Я и многие мои друзья и знакомые в связи с высокими ценами на алкоголь, кто-то покупает в 5-литровках, кто-то как я купили или сварили себе самогонные аппараты и пользуемся, литр водки в 5-литровках 80 руб. , литр самогона вообще от 36 до 58 руб.
          Георгий СССР
          1. Monster_Fat Сегодня, 17:35
            Согласен-брехня насчет алкоголя. Из-за нищенских зарплат "россияне" перешли на суррогаты и самогон. А курить, действительно, стали меньше опять же из-за экономии. Да, и на рынках опять появились папиросы-сигареты в "рулонах"-пользуются хорошим спросом. А в общем-то народ, что по-моложе, постепенно переходит на "электронные" сигареты...
            Monster_Fat
      2. Großer Feldherr Сегодня, 15:58
        Решение проблемы оказалось простое - цены поднять. А если дальше повышать цены продукты, то есть станем меньше, повышать на автомобили - количество ДТП снизится. А пенсионный возраст поднять - и проблемы с пенсиями решаются. Все гениальное просто.
        Не выдумывайте , в 90х у людей много денег было? -Нет. Зато вся страна бухала по полной !!! Пьяница есть меньше будет, но пойло купит . Вы заметили , чтобы кто то голодал? Я нет , и уверен, что дело не в снижении доходов, хотя и это явление наблюдаю.
        Großer Feldherr
        1. виктор н Сегодня, 16:44
          В начале 90-х мой приятель вычислил, что дешевле всего обеспечить суточное потребление в калориях - за счёт потребления водки и уксуса.
          виктор н
      3. лаврентий павлович Сегодня, 16:01
        Когда извилин не хватает, поднимают цены и думают пить и курить меньше будут, только оборот алкоголя и сигарет уходят в теневой сектор, а более опасное-наркотики увеличивают оборот. Надо с наркотой бороться, главный бичь для молодежи.
        лаврентий павлович
    2. vkl.47 Сегодня, 15:54
      То-то мне хреново 4 день уже.никак не отойду
      vkl.47
    3. сибиралт Сегодня, 16:14
      Я как курил, так и курю. Но в магазинах ни сигареты ни водку не покупаю, беру казахские, которые вдвое дешевле. Уверен, что я не один такой. Если наши статисты из Минздрава считают потребление алкоголя и сигарет по чекам из магазинов, то они сделают выводы не по употреблению, а по продажам.
      сибиралт
      1. Mole Сегодня, 16:27
        Цитата: сибиралт
        Я как курил, так и курю. Но в магазинах ни сигареты ни водку не покупаю, беру казахские, которые вдвое дешевле. Уверен, что я не один такой. Если наши статисты из Минздрава считают потребление алкоголя и сигарет по чекам из магазинов, то они сделают выводы не по употреблению, а по продажам.

        Абсолютно верно! Многие мои знакомые также делают. По объемам также курят и пьют.
        Я же в бары перестал заходить и в бильярдных меньше времени провожу, т.к. курить нельзя.
        Mole
    4. Владимир 38 Сегодня, 16:19
      Да на самосад и самогон все перешли.
      Владимир 38
    5. лесовозник Сегодня, 17:42
      "Доктор я жить буду? Я же не пью не курю по бабам не гуляю? - Жить то будете! А смысл?"
      лесовозник
  2. RussianRoulette Сегодня, 15:43
    Конечно, денег нет, но мы держимся! wassat
    RussianRoulette
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:45
      чем меньше денег, тем больше в рационе алкоголя.

      вот сиги подорожали. все не могу завязать
      с-т Petrov
      1. RainDragon Сегодня, 15:59
        А были б дешёвыми, и вроде как не надо)
        RainDragon
      2. Paranoid50 Сегодня, 18:22
        Цитата: с-т Petrov
        вот сиги подорожали. все не могу завязать

        Да,была тема пол-года назад. Ждал,когда моё курево до сотки за пачку дойдёт, дабы бросить... Догнали до 95-ти, а дальше.... подешевели!!!! Сейчас держатся 85-90. Бывает и так. yes А алкоголь... Чёрт побери, и сказать-то нечего - лет десять, как "не в теме"(выпил я свой океан).
        Paranoid50
    2. perepilka Сегодня, 15:50
      Цитата: RussianRoulette
      Конечно, денег нет, но мы держимся! wassat

      Не, тут другое, вот если бы дедов самосад и своё пиво, что бабуля варила winked what Раза в четыре уменьшилось бы, оба, на раз с ног валили belay
      perepilka
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:27
        Никоим образом никого обидеть , но :
        bouncyhunter
  3. Соломон Кейн Сегодня, 15:44
    "Минздрав: Россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь и курить", так как табак и алкоголь СУЩЕСТВЕННО подорожали...
    Соломон Кейн
  4. mihey Сегодня, 15:45
    Меньше стали пить и курить или меньше стали покупать спиртного и курительного? request
    У меня не мало друзей и знакомых, но никто не бросил ни того, ни другого, в том числе и по объемам все, как и прежде lol
    mihey
    1. RussianRoulette Сегодня, 15:48
      - Папа, ура, сигареты подорожали! Теперь ты будешь меньше курить!
      - Нет, сынок. Теперь ты будешь меньше есть. lol
      RussianRoulette
      1. Muvka Сегодня, 15:51
        А вот тут проблема в том, что у папы из анекдота нет совести. И если вы считаете это нормой, мне вас жаль.
        Muvka
        1. сибиралт Сегодня, 16:18
          Совести нет у государства, которое наживается на продаже алкоголя и табака, как вредных для здоровья своих граждан.
          сибиралт
          1. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:05
            Цитата: сибиралт
            Совести нет у государства, которое наживается на продаже алкоголя и табака, как вредных для здоровья своих граждан.

            соответственно на детях наживается именно государство! bully
            GELEZNII_KAPUT
        2. Галеон Сегодня, 16:27
          У каждого чего-нибудь, да нет. Вы, к примеру, считаете, что у рассказавшего старую шутку нет совести. У многих - нет денег. Хуже, когда нет цели. Еще хуже, когда нет органа (как у Л.Н.Толстого), которым верят, когда нет чувства юмора. Жалеть таких (в т.ч. вас) - не буду. Им это не надо, они в своем чванстве неплохо себя чувствуют: уверенно и горделиво.
          Галеон
        3. RussianRoulette Сегодня, 17:41
          У этого бессердечного отца из анекдота совести-то нет, я ж не возвожу это в норму. И вряд ли кто поступает так со своими детками. Сам глубинный подтекст этого анекдота применительно к обсуждаемой новости рассматривается. Здесь есть и некий трагизм, заключающийся в том, что как курили так и будут, как пили так и будут продолжать, изощряясь и придумывая способы продолжить. Так что, я упомянул этот анекдот, руководствуясь более глубокими мотивами.
          RussianRoulette
  5. Анатоль Клим Сегодня, 15:45
    россияне в среднем стали курить меньше на 20% и потреблять алкоголь на 13,5% «за последние годы»

    Эх, жаль я не попал в эти проценты, может курить бросить? нет, буду пачку растягивать на два дня. fellow
    Анатоль Клим
    1. RussianRoulette Сегодня, 15:49
      "Стрелков" прибавилось, тоже пробовал, фиг растянешь.
      RussianRoulette
    2. RainDragon Сегодня, 16:01
      А на три слабо?
      RainDragon
      1. Анатоль Клим Сегодня, 16:06
        Цитата: RainDragon
        А на три слабо?

        На три часа буду 0,5 растягивать, а то иногда за 30 мин. заканчивается. drinks
        Анатоль Клим
  6. 777-3-59-97 Сегодня, 15:46
    За это надо выпить laughing
    777-3-59-97
  7. den-protector Сегодня, 15:50
    Минздрав: Россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь и курить. Откуда эти бредовые данные? А еще россияне стали существенно меньше есть и меньше тратить средств на одежду. Коммуналка-то растет. И не только она. Но, я думаю, далеко не всех "россиян" это коснулось. При дефективных манагерах скоро люди дышать меньше будут.
    den-protector
  8. БАБА ШУРА Сегодня, 15:53
    Мы, скоро и на машинах перестанем ездить.
    БАБА ШУРА
    1. RainDragon Сегодня, 16:04
      Был как-то на свадьбе лет 10 назад и сейчас. Раньше отрывались как не в себя, сейчас же четверть народа не пьет, им ещё отдыхающих домой везти. Ну какое тут веселее, а? Скоро свадьба будет похожа на похороны при такой "положительной тенденции"((
      RainDragon
  9. Großer Feldherr Сегодня, 15:54
    И это действительно так , очень заметно !
    Страна понемногу вылезает из этой пьяной ямы !!!
    Пора еще за пивной бизнес браться .
    Großer Feldherr
    1. сибиралт Сегодня, 16:25
      В "пьяную яму" люди лезут от безнадеги и нищеты. Перекрыли боярышник, самогон продают на каждом углу. Не хватает на чекушку, нальют на сколько есть. laughing
      сибиралт
  10. KOMA Сегодня, 15:56
    Уважаемая Вероника Скворцова мы просто перешли на самогон и самокрутки, более качественно и гораздо дешевле.
    KOMA
    1. RainDragon Сегодня, 16:05
      Развиваем малый бизнес
      RainDragon
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 15:59
    В России этот показатель – четвёртый в мире – около 11 л Э!Алё,Смольный!Я вообще-то и поллитра за год не выпиваю.Откуда данные?Пьяных на улицах-не вижу.В "Алкомаркетах"-народу нет.Если и берут что-то,только шампань.Ну-водку...Давно не видел.Или не помню... wassat Чушь это выговорение Вероники Скворцовой.Помоталась-бы по регионам.Сильно удивится.4-е место!Офигеть.Отстала от жизни,старушка.А вот по поводу-покурить!Так это...Пить буду,но КУРИТЬ не брошу.
    ВЕРЕСК
    1. Großer Feldherr Сегодня, 16:04
      И это хороший показатель для России, долгое время вообще лидировали...
      Я тоже алкоголь не пью , но само наличие алкомаркетов о многом говорит ...да и пьянь возле них тусуется. Но большинство алкоголя , как мне кажется, приходится на пиво . Покупая в супермаркете замечаю, что почти у каждого в тележке по несколько банок . Так быть не должно.
      Großer Feldherr
  12. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 16:04
    несомненно это повлияет на производительность нашего ВПК. а если вернуться к основной тематике сайта..то вот интересная новость.


    У берегов Сирии терпит бедствие новейший российский фрегат «Адмирал Григорович»




    По официальным данным полученным от источника в ЧВМФ корабль успешно прибыл к берегам Сирийской Арабской Республики. Информация о происшествии с баркасом была полностью опровергнута.
    Ранее сообщается, что корабль получил серьезную пробоину во время столкновения с российским баркасом, перевозящим мазут. Только по счастливой случайности баркас не взорвался, хотя на нем и случилось возгорание. Пробоина, которую получил фрегат, имеет небольшой размер, но находится в очень неудобном месте, поэтому пока ее никак не удается заделать. Насосы постоянно работают на отлив прибывающей воды, но к ночи ситуация может ухудшиться.

    Также сообщалось о жертвах. По информации источников, ими стали два матроса, находившиеся в момент столкновения на баркасе.

    Мы продолжаем следим за ситуацией, и будем держать читателей в курсе дальнейших событий.

    Напомним, «Адмирал Григорович» — это сторожевой корабль (фрегат), он считается одним из наиболее боеспособных кораблей ЧФ РФ. Это головной корабль проекта 11356, он был спущен на воду в марте 2014 года. Кроме всего прочего, «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК». После начала обострения ситуации в Сирии этот корабль был направлен в Средиземное море, где присоединился к группировке ВМФ РФ.

    там африканский скотовоз здесь свой баркас.
    alibabaewitch.vasilij2018
    1. Комментарий был удален.
  13. Самогонщик Сегодня, 16:08
    а так же есть,пить,жить и радоваться. статистика это дело серьёзное. Как в Сербии говорят--- кто-то ест капусту одну.кто-то мясо а по статистике все в среднем обжираемся голубцами. поднимают цены на определённые ставки и покупателей по статистике меньше. раздолье для сивой экономии. лучше бы вернули в школы систему образования СССР. вон в элитных школах Германии по тому образцу учат. образованный человек сам в состоянии контролировать своё табакокурения и потребления алкоголя без всяких Министров здравоохранения.
    ЗРИ В КОРЕНЬ..Кузьма Прутков-старо выражение а актуально и ныне
    Самогонщик
  14. Галеон Сегодня, 16:14
    Пиво делал свое лет 10, магазинное после своего вообще не пьется. 2-й год как перешел на свой самогон. Очень увлекательное дело! На работе свой неформальный "клуб по интересам" - кто из чего гонит, кто как очищает, кто на чем настаивает. Новые горизонты знаний открываются, дружба крепнет drinks
    Конечно, это шутка, в которой есть доля шутки. Жаль, у нас виноград пока не растет - я бы и по вину им статистику смазал bully
    Галеон
    1. without reverse Сегодня, 16:21
      кстати помимо укрепления здоровья нации идет демографический рост населения страны.

      — Вот уже третий год Росстат балует нас радужными сводками — население России перестало сокращаться и начало расти. В этом году, судя по всему, тоже будет естественный прирост. Но если копнуть глубже, выясняется, что прирост населения по Северному Кавказу выше, чем по стране в целом. Значит ли это, что, за вычетом кавказских республик, остальная Россия депрессию не преодолела, что русские продолжают вымирать?

      — Да, за 11 месяцев 2016 года естественный прирост, то есть превышение рождаемости над смертностью по России в целом, — 24 тысячи человек. В том числе, по Северокавказскому Федеральному округу — 77 тысяч. Если не учитывать Северный Кавказ, то в остальной части страны население, действительно, убыло на 53 тысячи человек. Эта убыль почти целиком приходится на Центральный и Северо-Западный округа, на то историческое ядро, где сформировалась русская нация и где до сих пор абсолютно преобладают русские.

      — Получается, что никаких причин для торжества у нас нет? Прирост определяют кавказские народы, и бодрые рапорты правительства только скрывают русскую демографическую катастрофу?

      — А вот это совершенно неверно. Катастрофа имела место пятнадцать лет назад, когда русских каждый год становилось примерно на миллион меньше. Если оценить естественную убыль по русскому этносу, то за последние годы она не превышает пятьдесят-семьдесят тысяч. То есть мы приблизились к стабилизации численности, отошли от края пропасти. А это успех, который превосходит даже самые смелые ожидания десятилетней давности. Если называть вещи своими именами, на наших глазах произошло спасение русского народа от вымирания.

      — Но ведь мы всё равно сокращаемся, а мусульманские народы переживают демографический бум. Значит, через какое-то время этническая картина в нашем Отечестве радикально изменится, русские перестанут быть большинством. Вряд ли тогда можно будет говорить о сохранении России как целого государства, как преемника исторической Руси. Возникнет совсем другая страна, как на руинах Византии возникла Османская империя...

      — Да, в девяностые годы всё действительно шло к такой драматической развязке. Но теперь это совершенно невероятная перспектива. Давайте, опираясь на цифры, попробуем заглянуть в будущее. Сейчас русские составляют приблизительно 80 % граждан Российской Федерации, народы мусульманской традиции — 12 %. Как Вы думаете, если русских станет 70 %, а мусульман — 22 %, это ещё не будет необратимой метаморфозой, это ещё будет привычная нам Россия?

      — Пожалуй, на этой стадии ещё да.

      — Так вот, при той разнице в рождаемости и смертности, которая сложилась у народов России на сегодня, для перехода в это состояние (семьдесят процентов русских на двадцать два мусульман) понадобится 200 лет. Двести! Это уже за пределами всякого долгосрочного прогнозирования, потому что за такие сроки все демографические тенденции поменяются многократно. Но если всё продолжится, как сегодня, то и через двести лет Россия останется Россией. Ныне живущие поколения никакого крутого перелома в этнической картине нашей Родины не увидят.

      — Вашими бы устами да мёд пить! Неужели разница в рождаемости между славянами и южанами не так уж велика? Кажется, что многодетные семьи позволяют мусульманским народам удваивать численность с каждым поколением...

      — Картина, которую вы рисуете, основана на устаревших данных. Это тренд второй половины прошлого века. В современной России разница в этнической рождаемости сглаживается, причём сглаживается стремительно. Возьмём две крайние точки — Петербург, который в девяностые годы стал эпицентром демографической депрессии, и самый многодетный регион Кавказа — Чеченскую республику. На рубеже столетий рождаемость в Питере колебалась около 7 промилле (семь рождений на тысячу жителей), а в Чечне — около тридцати. То есть перевес чеченцев над жителями северной столицы (абсолютное большинство которых русские) измерялся цифрой 330 %. По данным 2015 года, рождаемость в Петербурге — 13,5 промилле, а в Чеченской республике — 23,3. Горцы, конечно, остались впереди, но их выигрыш теперь — всего 72 %. Разрыв за каких-то 15 лет сократился почти в пять раз.

      — А насколько уверенно можно говорить, что рожают в Петербурге русские? Русские национальные организации в Питере бьют тревогу, говоря, что между переписями 2002 и 2010 годов доля русских в городе на Неве сократилась на 10 %. Может быть, рост рождаемости там обеспечен мигрантами?

      — Доля русских в Петербурге почти не сократилась. И в 2002 году, и в 2010 году русские составляли более 90 % жителей города — если считать от числа тех, кто указал национальность. Последняя перепись проходила по новым правилам, национальность тех, кого не застали и не смогли опросить, не указывалась. Поэтому в некоторых регионах часть граждан, не по своей воле, попала в категорию «без рода без племени». В Петербурге таких космополитов оказалось больше 10 % — но почти все они, конечно, русские. Просто их не записали при личной беседе. А самые бдительные из наших патриотов, не разобравшись, в чём дело, подняли панику.











      Теперь несколько слов о роли мигрантов в рождаемости, на примере того же Петербурга. Ни для кого не секрет, что с девальвацией рубля количество гастарбайтеров в России сократилось. Это сокращение очень весомое, почти на треть, и, если бы мигранты играли важную роль в демографии Петербурга (и России в целом), такая потеря не могла остаться незамеченной. Но — отряд не заметил потери бойца... В России рождаемость осталась на уровне прошлого года, а в северной столице и вовсе возросла на 4,7 %. И без мигрантов там всё в порядке.


      Вот убедительные доказательства. В этом году общий коэффициент рождаемости (ОКР) в республике Коми — 13,6, а в близлежащей Вологодской области — 13,7. В Калмыкии — 13,5, а в соседней Астраханской области — 14,5. В Башкирии — 14,4, а у её русских соседей: в Оренбургской области — 13,9, в Свердловской — 14,3, в Пермском крае — 14,7. Как видите, мы сравнялись, хотя ещё совсем недавно коми, калмыки, башкиры превосходили русских по ОКР более чем в полтора раза.

      — Вряд ли такое утверждение верно, если рассматривать Кавказ?

      — И на Кавказе события развиваются точно в таком же направлении. Демографический бум горских народов, характерный для второй половины ХХ века, идёт на убыль. Дагестан и Ингушетия опережают русские регионы уже не в два-три раза, а всего на 30-40 %, а некоторые республики даже отстали от своих русских соседей. Сравните: общий коэффициент рождаемости в Адыгее — 12,4, в Краснодарском крае — 13,5; в Карачаево-Черкесии — 12,3, в Ставрополье — 13,0.

      Иначе говоря, если в предыдущем поколении у русских преобладала однодетная семья, а у горцев — четырёхдетная, то сейчас почти все народы России приближаются к доминирующей норме двухдетной семьи. Скорее всего, уже в следующем поколении жители Чеченской республики и Дагестана тоже сравняются с русскими в своём репродуктивном поведении, в своих семейных стереотипах.

      — Это звучит странно, учитывая происходящую на Кавказе исламизацию.

      — То, что ислам даёт какие-то необыкновенные демографические преимущества, например, по сравнению с христианством, — это миф. Никогда в истории, на протяжении долгих веков, рождаемость мусульманских народов не была выше, чем у христиан.
































      Религиозное возрождение происходит и у славян, и у кавказских народов, и, конечно, рождаемость современных верующих выше, чем атеистов. Но современные верующие — это совсем не представители того патриархального общества, в котором было принято рожать столько детей, сколько Бог даст. А различия в рождаемости между верующими мусульманами и верующими христианами, если они живут в одном городе и имеют один уровень образования, и вовсе складываются в пользу христиан. Это достоверно доказано исследованиями наших специалистов из МГУ.
      Поэтому отбросьте миф о мусульманах, которые удваиваются с каждым поколением и вот-вот заселят всю Россию. В начале ХХ века вперёд по рождаемости вырвались православные, в конце — мусульмане, а теперь говорить об очевидном преимуществе одной из религиозных общин становится всё более затруднительно.





      Необходимы новые стимулы рождаемости, чтобы Россия успешно справилась с надвигающимся демографическим эхом девяностых.
      without reverse
  15. Dym71 Сегодня, 16:20
    Прошёл по ссылке на interfax.ru, а там ничегошеньки нет про Литву, значит на ВО добавили!
    Вы шо, хотите Арону Заави все нервы истрепать? wassat
    Вчера статья про 72 млрд долларов долга перед Россией, сегодня 13,5 л чистого на душу в год, вы шо, специально? what Надо как то аккуратнее и помягшее оформлять такие новости
    Энто ж любимое государство у Арона, апосля Израиля конечно. yes
    Надо стараться помягше оформлять такие новости, мол так и так, шалом алейхем и выкладывайте суть.
    Dym71
  16. Нормаль ок Сегодня, 16:23
    Минздрав: Россияне стали существенно меньше употреблять алкоголь и курить

    Судя по всему "курить" больше стали в Минздраве, если не понимают очевидных вещей. Просто после подорожания народ вновь вернулся к самогону и суррогатам.
    Нормаль ок
    1. Mole Сегодня, 16:44
      Про суррогаты никому не говорите. В Минздраве самогоны и настойки Боярышника к алкоголю не относят. Они статистику по официальному алкоголю дают. Юридически Минздрав обвинить не в чем. wink
      Mole
  17. Алексей 2016 Сегодня, 16:37
    Бред! На улицах становиться всё больше нетрезвых и пьющих, и среди них всё больше молодёжи.Я это говорю по своим наблюдениям, и мусора не препятствуют распитию спиртных напитков на улице, в общественных местах! Хотя существуют соответствующие законы.И если раньше это можно было наблюдать в пятницу или праздникам, которых у нас переизбыток, то сейчас в любое время дня и недели!
    Алексей 2016
  18. notingem Сегодня, 17:16
    И чо. Жить стали лучше. Хрен
    notingem
  19. notingem Сегодня, 17:17
    Клубника 500 руб. Факт
    notingem
  20. диметил Сегодня, 17:28
    Цитата: Алексей 2016
    Бред! На улицах становиться всё больше нетрезвых и пьющих, и среди них всё больше молодёжи.Я это говорю по своим наблюдениям, и мусора не препятствуют распитию спиртных напитков на улице, в общественных местах! Хотя существуют соответствующие законы.И если раньше это можно было наблюдать в пятницу или праздникам, которых у нас переизбыток, то сейчас в любое время дня и недели!



    Ну, не знаю как у Вас, а в Крыму, после возвращения домой в Россию - стало спокойней! Прям как при СССР.. Я живу на ЮБК, в одном из мелких курортных поселков, а работаю в Севастополе. Сейчас, Севастополь, очистился от грязи, стало меньше пьяных на улицах, попрошайки исчезли, ночью фонари, в парках, светят (при протоукрах было темно).
    Севастополь - город герой, парков, скверов и прочих мест отдыха очень много. В 2010-м - 13-м, например, вечером с работы люди добирались домой короткими перебежками, постоянно озираясь по сторонам и темным углам, т.к. гопоты протоукропской было много и борзели они как у себя на майдане. Сейчас же - совсем другая история. Остались только свои, но свои не бузят по-напрасну.. Да и на ЮБК - тишина и покой. Крым перешел в рабочую форму существования как "всесоюзная здравница", а не как конгломерат бандитов, алкашей и проституток.. Такие дела. Приезжайте в гости. Море уже +19-22.
    диметил
    1. Ecilop Сегодня, 19:00
      В августе. Ждите.
      fellow
      Ecilop
  21. 3vs Сегодня, 17:33
    Не иначе, "Жить стало лучше, жить стало веселей!"...
    3vs
  22. Nehist Сегодня, 17:42
    Сахалинская область разделила третье место с Республикой Коми среди самых пьющих регионов России, сообщили "Известия" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора "Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения". За 2016 год островитяне выпили 13 литров чистого спирта на душу населения, "проиграв" лишь Москве (13,3 литра), а также Магаданской области (14,1).

    Стоит отметить, что Сахалинская область стала третьей не только среди потребителей крепких напитков, но и по продаже пива. За отчетный период островитяне выпили 82,8 литра хмельной жидкости, уступая лишь Хакасии (84,3 литра) и всё той же Москве (94,9 литра).
    Летом 2016 года министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко сообщала, что потребление алкоголя на душу населения в 2015 году составило 9,6 литра, что уже тогда превышало критическую норму. Этими цифрами объяснили запрет на продажу алкоголя с 22:00, что придумают законотворцы после того, как узнают о очередном "повышении" статистики, остается загадкой.

    P.S. Улыбаемся и машем!!!! drinks
    Nehist
  23. Александр С. Сегодня, 17:50
    Алкаши и курильщики пусть лечатся за свой счет. Вот и будет реальная борьба с наркоманией. А то нажрутся..накурятся...а потом идут в поликлиники...вылечите мое сердце легкие печень...с.Еще блин и скорую постоянно вызывают...ой..плохо мне чтото...нажрался в усмерть..помогите мне... Вот и пусть истекают кровью да блевотами...пока не оплатят счет за мед.услуги.
    Александр С.
  24. Общество Память Сегодня, 17:55
    точно. Сам курить бросил) год уже)
    Общество Память
  25. Ecilop Сегодня, 18:50
    Цитата: Офицер запаса
    Решение проблемы оказалось простое - цены поднять. А если дальше повышать цены продукты, то есть станем меньше, повышать на автомобили - количество ДТП снизится. А пенсионный возраст поднять - и проблемы с пенсиями решаются. Все гениальное просто.

    Водка, в перерасчете на количество возможно купленных поллитр/средняя зарплата стоит гораздо дешевле чем в 70х 80х. Не в цене дело. Просто пить стали меньше. И это радует.
    Ecilop
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