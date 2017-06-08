19:10 08 июня

"Техмаш": Новые боеприпасы для самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" появятся в течение 2-3 лет

Боеприпасы нового класса, в том числе для перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ", появятся в России в течение ближайших двух-трех лет, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия-разработчика данных выстрелов концерна "Техмаш", передает РИА Новости

"Техмаш" реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом
— цитируется в сообщении гендиректор компании Сергей Русаков.

"Техмаш": Новые боеприпасы для самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" появятся в течение 2-3 лет




В свою очередь первый заместитель генерального директора "Техмаша" Владимир Тихонов выразил надежду, что программа по созданию новых боеприпасов, в том числе артиллерийских и для "Коалиция-СВ", будет реализована в ближайшие 2-3 года.

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.

Основа огневой мощи САУ 2С35 "Коалиция-СВ" — это пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".
Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться при помощи специальной автоматизированной системы управления, которой оснащена САУ. Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Также могут применяться осколочно-фугасные снаряды.

Использованы фотографии: http://funik.ru/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zaurbek Сегодня, 15:52
    А когда мы увидим для Коалиции гусеничную тележку "Армата" , интересно она будет на базе Т-14 или Т-15? И когда буде колесный вариант?
    Zaurbek
    1. Приговор Сегодня, 15:57
      Однозначно, на Т-14. Схема с бронированной капсулой для экипажа в Коалиции обязательно будет реализована.
      Приговор
      1. Zaurbek Сегодня, 16:08
        А удобнее Т-15...
        Zaurbek
      2. Армата Сегодня, 16:42
        Цитата: Приговор
        Однозначно, на Т-14

        А она есть где то кроме завода и парада? laughing
        Цитата: Приговор
        Схема с бронированной капсулой для экипажа в Коалиции обязательно будет реализована

        Когда? Сроки укажите. Если учесть что Армата до сих пор не представлена на ГИ, закономерный вопрос. Откуда такие сведения о постановке 2С35 на платформу Армата? И так то Т14 это обозначение ОБТ , а не платформы winked
        Армата
        1. Zaurbek Сегодня, 16:55
          Так изначально планировали делать единую платформу армата на танк, бмп, брмд и гаубицу...шасси Т-90 плохо тянет потяжелевшую башню и орудие. Вы на параде видели как она едет и раскачивается?
          Zaurbek
          1. Армата Сегодня, 17:14
            Цитата: Zaurbek
            Так изначально планировали делать единую платформу армата на танк, бмп, брмд и гаубицу...шасси Т-90 плохо тянет потяжелевшую башню и орудие. Вы на параде видели как она едет и раскачивается?

            Углубимся в историю создания 2С35. Изначально данная САУ Была разработана по классической схеме в нашем (тогда ещё НИИ) на собственной платформе без бронекапсулы (причина отказа от броне капсулы экипажа проста, САУ не участвует в прямом боевом столкновении, данная машина осуществляет поддержку ОБТ, пехоты и.т.д с расстояний недосягаемости прямой атаки противника, либо под плотной защитой). Данное САУ изначально задумывалось на спарке 2 орудий 2А64 с новым автоматом заряжания и благодаря этому ускоренным темпом стрельбы. Потом 9-ка подкинула новое орудие 2А88, которое позволило реализовать проек в одноствольном исполнении. Шасси разработали Челябинцы и даже сделали 2 шт для испытаний. Но потом пришёл УВЗ. Упразнили наше КБ (мы все ушли в другое НПО и с успехом отобрали свой кусок у вагонщиков), потом решили поставить коалицию на армату (мой отец этим занимался и матюкался, если интересно я тогда писал про все эти проблемы) и получили что имеем. Челны вполне успешно делают колёсную платформу под САУ, а вот гусеничная пока хромает на обе ноги.
            Армата
            1. Zaurbek Сегодня, 17:45
              А какое шасси сделали челябинцы? шасси Т-90 мало...следующее по размеру и ГП - армата.
              Zaurbek
              1. Армата Сегодня, 17:57
                Шасси было разработано на Трансмаше, передали на изготовление на ЧТЗ. Объект 805 был изготовлен в количестве 2 штук, теперь его место на алее завода, там же где стоит комплекс сжатие, ракетные танки и другая экспериментальная техника.
                Армата
              2. Лопатов Сегодня, 19:03
                Танковое шасси для САУ не имеет смысла. Всё равно башню на том же уровне не забронировать, машина слишком тяжёлой будет.
                Лопатов
            2. Лопатов Сегодня, 19:02
              Цитата: Армата
              Изначально данная САУ Была разработана по классической схеме в нашем (тогда ещё НИИ) на собственной платформе без бронекапсулы (причина отказа от броне капсулы экипажа проста, САУ не участвует в прямом боевом столкновении, данная машина осуществляет поддержку ОБТ, пехоты и.т.д с расстояний недосягаемости прямой атаки противника, либо под плотной защитой)

              Странно. А в патенте чертёж был с довольно большой "кабиной"-бронекапсулой...
              Лопатов
    2. Армата Сегодня, 16:49
      Цитата: Zaurbek
      И когда буде колесный вариант?

      Колёсный вариант, на базе КАМАЗ, был представлен даже раньше гусеничного. На выставке в Тагиле (не помню точно в 12 или 13 году) Медведев ходил и смотрел на закрытом показе этот образец. Тогда наш НИИ был ещё под Трансмашем, и УВЗ сильно недовольно было, что поперёк барина выставили боевой модуль (тогда у УВЗ даже намёка не было на механизм необитаемого боевого модуля).
      Армата
      1. NIKNN Сегодня, 18:19
        Цитата: Армата
        Цитата: Zaurbek
        И когда буде колесный вариант?

        Колёсный вариант, на базе КАМАЗ, был представлен даже раньше гусеничного. На выставке в Тагиле (не помню точно в 12 или 13 году) Медведев ходил и смотрел на закрытом показе этот образец. Тогда наш НИИ был ещё под Трансмашем, и УВЗ сильно недовольно было, что поперёк барина выставили боевой модуль (тогда у УВЗ даже намёка не было на механизм необитаемого боевого модуля).

        Всегда интересно читать компетентных людей.... Но я так понял все остальные платформы устранили в угоду единс твенной платформы "армата"????
        NIKNN
        1. Армата Сегодня, 18:29
          Цитата: NIKNN
          Всегда интересно читать компетентных людей.... Но я так понял все остальные платформы устранили в угоду единс твенной платформы "армата"????

          Их просто не пустили даже на заводские испытания. Это сейчас повсеместно творится. Корпорации типа Калашников, Сухой итд захватывают любые темы, даже если они им не свойственны. Увз не исключение, там менеджеры считают так " у ОБТ пушка и у САУ пушка, ОБТ на гусеницах и САУ на гусеницах. Твоюж дивизию, так это одно и тоже. А если одно и тоже почему это выпускает другой завод, а не наш." Так был уничтожен Омский завод (точнее не уничтожен, а присоеденён к корпорации) Уралтрасмаш (вместо САУ сейчас трамваи высокотехнологичные пытаются делать, лишь бы мощности занять) А народ кричит ура корпорациям, это новая ступень развития производства.
          Армата
          1. NIKNN Сегодня, 19:10
            Цитата: Армата
            ОБТ пушка и у САУ пушка, ОБТ на гусеницах и САУ на гусеницах. Твоюж дивизию, так это одно и тоже. А если одно и тоже почему это выпускает другой завод, а не наш."

            Ну по логике..не возможно одним заводом удовлетворить все потребности.... Какой то план производства должен быть? Или войны жде когда макаронные фабрики патроны выпускать начнут?...
            NIKNN
  2. RASKAT Сегодня, 15:57
    Сделали бы корректируемый снаряд стреляющий на 50-60 км ( лучше конечно на 100 км laughing ), Для большинства целей в той же Сирии например, вылет штурмовика или бомбардировщика не нужен, снаряда вполне достаточно. А так стрельнул пару раз, задача выполнена, деньги сэкономлены.
    RASKAT
    1. Alex777 Сегодня, 16:59
      Сделали. Стреляет на 70 км. В разработке снаряда атомщики участвовали.
      Там все сделано на таком уровне, который промышленность пока не тянет
      От этого и задержки. hi
      Alex777
      1. RASKAT Сегодня, 17:01
        Ну будем ждать, а то и по дальнобойным ПТУРам (Гефест) какая то задержка получается.
        RASKAT
      2. yuriy55 Сегодня, 17:25
        Цитата: Alex777
        Там все сделано на таком уровне, который промышленность пока не тянет
        От этого и задержки.

        Так зарплату на заводах для рабочих сделать тысяч по 100, всё и пойдёт... yes Вы думаете, почему у нас так много телевизионных каналов? what Работа не не пыльная, почёт, уважение и зарплата... fellow
        Наша промышленность разворована, уничтожена (продана металлоломом) подельниками ельцина. Создать новое в нужных для страны объёмах "друзья-комсомольцы" не могут, - Господь не сподобил. А сам по себе и чиряк не вскочит... request
        yuriy55
    2. yuriy55 Сегодня, 17:36
      Цитата: RASKAT
      А так стрельнул пару раз, задача выполнена, деньги сэкономлены.

      Как мне подсказывает опыт, "Коалиция" создавалась не для того, чтобы выпустить пару снарядов и гадать, попали или нет, "накрыли" или только "пощекотали"? Основная задача уничтожение (гарантированное) целей за короткий промежуток времени, не позволяющий противнику ответным огнём уничтожить установку в силу быстрой смены позиций последней...Там и скорострельность 10 выстрелов/мин.
      А на один раз и беспилотник можно послать... yes
      Хотя у нас как? Метр курим, два - бросаем...
      yuriy55
    3. okko077 Сегодня, 17:47
      Да, не в этом проблема. Проблема куда стрелять? Нужны БПЛА выдающие координаты цели в реальном времени либо в Боевые Информационные Системы либо напрямую, Для этого должны быть предусмотрены каналы обмена информации и они должны быть согласованы. Такая проблема и с Торнадо. А у нас этого нет. Нет систем , нет каналов, нет таких БПЛА. А вам сказки рассказывают и снаряды изобретаем, а зачем ? Парад дебилоидов, которые не только не умеют, а ещё и не знают, даже , как воевать в современных условиях с использованием передовых информационных технологий . Уровень "0"...Опыт Сирии, опыт Сирии- а он показывает мы в полной заднице и решаем поставленные задачи устаревшими методами с помощью корректировщиков огня и , при этом поём оды своему оружию. Оружие хорошее, а применять не умеем, вернее применяем новое оружие со старыми способами целеуказания.....
      okko077
      1. okko077 Сегодня, 18:07
        Ещё хочу добавить. У нас ухитряются применять новую технику по-старому... Пример. Все наши БПЛА с радиусом более 50 км, записывают информацию на носитель, информация с которого списывается после посадки !? Наш разведчик Ту-214Р находит и определяет наземные цели, но каналов обмена информаци нет и он записывает информацию на носители, которая снимается после посадки!? Да, и с кем обмениваться информацией- у нас нет вообще таких систем...Всё, что могут такие разведчики, как и лётчики самолётов и вертолётов орать в эфир координаты, находясь под прицелом врага....Пока орали. бородатые уехали...При реальном столкновении с настоящим противником - горы трупов , сотни потерянных машин , БПЛА, вертолётов и самолётов только на этапе дорозведки...Вот это армия, вот это рывок вперёд!!! 41 год в полный рост...Опять будем ТУ-22м3 посылать на доразведку , как с Грузией....
        okko077
  3. voyaka uh Сегодня, 15:58
    "Для стрельбы из "Коалиции" могут использоваться управляемые снаряды. Корректировка траектории полета ведется с помощью навигационной системы ГЛОНАСС."////

    А чего, есть уже такие? Или "поступят в будущем"?
    voyaka uh
    1. капрал Сегодня, 16:02
      Цитата: voyaka uh
      Или "поступят в будущем"?

      В пяти ближайших пятилетках. wassat
      капрал
    2. Zaurbek Сегодня, 16:13
      Без снарядов с ГЛОННАС стрельба на 40-70км смысла не имеет.
      Zaurbek
      1. bk316 Сегодня, 17:39
        Почему? Мало ли систем коррекции?
        bk316
    3. bk316 Сегодня, 17:38
      Краснополь-Д
      bk316
      1. Zaurbek Сегодня, 17:43
        Для краснополя нужен оператор в пределах прямой видимости..а для ГЛОННАС не нужен. Провели разведку (определили координаты) и жахнули максимальным зарядом снаряд 152мм на 60-70 км (из орудия типа Малка на 100-110км) с точностью 2-4м...
        Zaurbek
  4. Владимир Постников Сегодня, 16:11
    первый заместитель генерального директора "Техмаша" Владимир Тихонов выразил надежду, что программа по созданию новых боеприпасов, в том числе артиллерийских и для "Коалиция-СВ", будет реализована в ближайшие 2-3 года.

    БУДЕТ - у меня создается впечатление, что это наиболее употребляемое слово в сегодняшней России.
    Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть
    Владимир Постников
Картина дня