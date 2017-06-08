Спустя сутки в ВСУ "насчитали" одного убитого в ходе попытки прорыва в Желобке (ЛНР)

Украинское командование представляет собственную версию итогов боёв в районе населённого пункта Желобок в Луганской народной республике. Напомним, что накануне ВСУ предприняли попытку «в лоб» прорвать оборону народной милиции ЛНР, однако атака украинских военнослужащих была отбита. По представленным ранее данным официального представителя НМ ЛНР подполковника Андрея Марочко, в результате боя ВСУ понесли потери численностью не менее 30 военнослужащих убитыми и ранеными.Сегодня представитель МО Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник заявил, что потери ВСУ в районе населённого пункта Желобок составили 9 человек, один из которых – «двухсотый», восемь – раненые.При этом Мотузяник оставил без внимания вопрос о том, что делали украинские военнослужащие в населённом пункте Желобок, и каким образом их нахождение там стыкуется с декларируемым Киевом «выполнением Минских соглашений».Нужно отметить, что накануне наиболее интенсивным обстрелам за всё последнее время ВСУ подвергли не только Желобок, но и сразу несколько других населённых пунктов на территории Луганской народной республики: Калиново, Бахмутку, Кировск. При этом отмечено, что по этим населённым пунктам вёлся настолько плотный артиллерийский и миномётный огонь, что у местных администраций не было возможности эвакуировать гражданское население за пределы простреливаемой зоны. Люди были вынуждены фактически более суток провести в подвалах и погребах.О численности потерь НМ ЛНР командование не сообщает.В районе посёлка Смелое ВСУ заняли высоту 175.9 и начали простреливать трассу. Это привело к существенному повышению опасности для гражданских перевозок, которые и без того были сведены к минимуму военными действиями.На этом фоне обращает на себя внимание заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, который заявил, что «переговоры зашли в тупик, и на Донбасс нужно срочно вводить вооружённую полицейскую миссию». Этой миссией с туманными полномочиями грезит и Киев, не поясняя, что конкретно ему мешает выполнять свою часть Минских соглашений.