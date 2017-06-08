19:11 08 июня

Спустя сутки в ВСУ "насчитали" одного убитого в ходе попытки прорыва в Желобке (ЛНР)

Украинское командование представляет собственную версию итогов боёв в районе населённого пункта Желобок в Луганской народной республике. Напомним, что накануне ВСУ предприняли попытку «в лоб» прорвать оборону народной милиции ЛНР, однако атака украинских военнослужащих была отбита. По представленным ранее данным официального представителя НМ ЛНР подполковника Андрея Марочко, в результате боя ВСУ понесли потери численностью не менее 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

Сегодня представитель МО Украины по вопросам «АТО» Александр Мотузяник заявил, что потери ВСУ в районе населённого пункта Желобок составили 9 человек, один из которых – «двухсотый», восемь – раненые.

При этом Мотузяник оставил без внимания вопрос о том, что делали украинские военнослужащие в населённом пункте Желобок, и каким образом их нахождение там стыкуется с декларируемым Киевом «выполнением Минских соглашений».


Нужно отметить, что накануне наиболее интенсивным обстрелам за всё последнее время ВСУ подвергли не только Желобок, но и сразу несколько других населённых пунктов на территории Луганской народной республики: Калиново, Бахмутку, Кировск. При этом отмечено, что по этим населённым пунктам вёлся настолько плотный артиллерийский и миномётный огонь, что у местных администраций не было возможности эвакуировать гражданское население за пределы простреливаемой зоны. Люди были вынуждены фактически более суток провести в подвалах и погребах.

Спустя сутки в ВСУ "насчитали" одного убитого в ходе попытки прорыва в Желобке (ЛНР)



О численности потерь НМ ЛНР командование не сообщает.

В районе посёлка Смелое ВСУ заняли высоту 175.9 и начали простреливать трассу. Это привело к существенному повышению опасности для гражданских перевозок, которые и без того были сведены к минимуму военными действиями.

На этом фоне обращает на себя внимание заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, который заявил, что «переговоры зашли в тупик, и на Донбасс нужно срочно вводить вооружённую полицейскую миссию». Этой миссией с туманными полномочиями грезит и Киев, не поясняя, что конкретно ему мешает выполнять свою часть Минских соглашений.

Использованы фотографии: liganews.net
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Комментарии 34

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  1. Zibelew Сегодня, 16:02
    Отжали таки укропы высоту и похоже лезут в Желобок. Продолжают сволочи тактику выравнивания фронта.
    Zibelew
    1. Татьяна Сегодня, 16:34
      Вообще-то хунтяшная власть в Киеве международную «полицейскую миссию», как таковую, на Украине особо и не ждёт. Порошенковцы просто шантажирует Европу. Выколачивают из неё для своего дальнейшего обогащения денег.
      Хунтята во главе с Порошенко рассчитывают именно на то, что трусоватая и прагматичная Европа вместо своих людей опять в очередной раз подкинет им не своих людей, а именно денег. А то, видишь ли, воровать на Украине властям уже нечего и не у кого, а "своё" награбленное добро тратить не только на себя, но и в общий котёл им жалко. Да и чужой пригляд за ними самими со стороны их западных кредиторов - за их проделками по растаскиванию ими денег и богатств Украины - хунтятам совсем не нужен!
      Татьяна
    2. xetai9977 Сегодня, 19:09
      Если честно признатся, то и непризнанные республики не афишируют свои потери.
      xetai9977
  2. Владыка Ситх Сегодня, 16:02
    Вот официальная статистика АТО
    Владыка Ситх
    1. Володин Сегодня, 16:06
      Ну, если "официальная", то там вообще "потерь нет". Причём что у одних, что у других...
      Володин
      1. Владыка Ситх Сегодня, 16:13
        Я ж не сказал правдивая, а официальная.
        А вот ЛНР:
        В результате обстрелов получил ранение мирный житель - Сурман Анатолий Петрович,1954 г.р., проживающей по адресу: ул. 50 лет СССР д. №14/24. Осколками стекол посекло спину. Прибывшие сотрудники скорой помощи оказали помощь, от госпитализации отказался.

        В результате обстрелов получили ранения четверо военнослужащих НМ ЛНР.


        А вот ДНР:
        За прошедшие сутки при защите территории Республики один военнослужащий погиб и один получил ранение.
        Владыка Ситх
        1. Володин Сегодня, 16:25
          Цитата: Владыка Ситх
          Я ж не сказал правдивая, а официальная.


          А правду все мы действительно узнаем нескоро
          Володин
          1. Владыка Ситх Сегодня, 16:31
            По неофициальным данным:
            ВСУ потери до 30 убитых и раненых, повреждена БМП, которая ушла своим ходом, потерян танк Т-64.
            ЛНР потеряли трое убитыми и семь ранеными.
            Владыка Ситх
    2. Чёрный Сегодня, 16:09
      В соблюдение перемирия, которое сейчас действует, никто не верил и не верит! Пора! Пора уже принимать ЖЕСТКОЕ но окончательное решение! Сколько могут гибнуть люди, или это всех устраивает...?!
      Чёрный
      1. Pirogov Сегодня, 16:14
        Цитата: Чёрный
        Сколько могут гибнуть люди, или это всех устраивает...?!

        А Вы что это только поняли ,когда у нас считали людей .
        Pirogov
    3. Злой543 Сегодня, 16:18
      Кого-то тихо прикопали, а на родину героев пошло уведомление что геройски пропали безвести.
      Злой543
      1. Arzoo Сегодня, 17:16
        Те кто не вернулся с боя, в Европу уехали безвиз.
        Arzoo
  3. John_f Сегодня, 16:03
    ну как обычно, одни преувеличивают, другие преуменьшают, а правда только в окопе известна...
    John_f
    1. Олег Калугин Сегодня, 16:09
      Правда в том, что нашим соблюдением Минсков, мы у себя под боком вырастили пусть относительно, но все же боеспособную армию, да еще жестоко ненавидящею Россию.
      Олег Калугин
    2. Чёрный Сегодня, 16:14
      Удивляет, сколько ещё утырков, готовых идти убивать ради шоколадного порося...

      ....не обманул пеца...
      Чёрный
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:26
        А ведь-получили.Побольше таких квартир.Глядишь-и Мир станет поспокойней.
        ВЕРЕСК
      2. Володин Сегодня, 16:30
        За Иловайск Петя обещал не этим. Этим однокомнатные квартиры на тот момент были уже ни к чему... Тут на фото похороны "небесной сотни", которой до превращения в то, что показано на фото, правда, тоже много чего обещали.
        Володин
  4. Рабинович_007 Сегодня, 16:07
    Почему Россия не вмешается, там же гибнут русские.
    За бородатых хизбалоидов в Сирии неужели важнее.
    Рабинович_007
    1. zadorin1974 Сегодня, 16:11
      Тролите потихонечку?
      zadorin1974
      1. Рабинович_007 Сегодня, 16:16
        Нет, просто рассуждаю.
        Рабинович_007
        1. stalkerwalker Сегодня, 16:19
          Цитата: Рабинович_007
          Нет, просто рассуждаю.

          Я знаю,что самогон в Белоруссии с ног валит. Но вы, Рабинович, ко всему, наверно, норму перебрали - плющит-то как вас, не по-детски...
          wassat
          stalkerwalker
        2. zadorin1974 Сегодня, 17:15
          А знаете Рабинович,вот до какого то момента действительно русские будут терпеть.Мы будем надеяться,что все,кто нас обижает сейчас,образумятся и перестанут(так было как у меня в детстве,так и у моего среднего сына)а в определенный момент обида пересиливает и становится наплевать на все лишь бы противнику хоть раз в нос дать.А когда начинаешь соображать,все в округ тебя сидят с разбитыми рожами и плачут.Не надо донимать русских,обычно для мира это хреново заканчивается.Не надо забывать слова классика"НЕ ПРИВЕДИ БОГ УВИДЕТЬ РУССКИЙ БУНТ,БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ!!!"
          zadorin1974
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:24
      Почему Россия не вмешаетсяА мы сами таким вопросам ответа ищем.Типо так.Слабы мы на три фронта воевать.Поднимаемся пока.Время надо.Есть-ли только оно у нас?
      ВЕРЕСК
      1. Банный Сегодня, 18:08
        Да все не так Вереск просто на Донбассе живут украинцы а в Сирии загорелые кривичи)))наши братья))) а изо у них говорят нефти трохи имеется
        Банный
    3. Ecilop Сегодня, 18:38
      Рабинович. Я бы вам ответил почему, да лень новый акк заводить. А так, все понимают почему, как и вы.....
      Ecilop
  5. perepilka Сегодня, 16:10
    Не, они точно ушибленные на всю голову. дайте им послушать
    perepilka
  6. anjey Сегодня, 16:10
    разведка боем,страшно что потери людей уже не имеют цены и число потерь просто статистика. Груз 200 и Все
    anjey
  7. Комментарий был удален.
  8. Vladimir71 Сегодня, 16:24
    Я как то задумался,вот почему скакуасы такие мрази...просто ушлёпки конченые...И вот ,что у меня получилось. Когда СССР " отжала " территории Польши,то кто заселил те земли...? Злые Буряты,Чечены.. или жители с Костромы,Ярославля,Владимира приехали...? Ответ на поверхности-украинцы.Но вот смотрите,кто может выгнать польскую,да вообще любую семью на улицу ? Ведь польские семьи жили в домах не одно поколение,от прадеда к деду...с маленькими детьми ...Думаете они просто так ушли бы ? Я думаю нет...По этому их выгоняла,избивая или даже убивая, "самая лучшая нация в мире"...Скажите откровенно ,смогли бы вы ограбить и выгнать семью из их дома с маленькими детьми...? Я бы не смог ! Многие бы не смогли...и нормальные украинцы не смогли бы. Но укрожопые ушлёпки смогли,им за радость то было...Они чувствовали безнаказанность,сладкий запах халявы и возможность панувать...Так вот, в результате этого, вся западенщина заселилась конченными мразями...которые смогли выгонять и заселять..Ха ! Теперь эти шлюхи авторитетно заявляют, СССР (а под СССР они конечно понимают только русских)-это зло ,это они захватывали территории других государств,а они украинцы -добро,стыдливо замалчивая,как осуществлялось освоение захваченных земель..это они,оказывается воины света и добра ! Шли годы, поколения годы сменяли поколения... Кто то верит в Дарвина, кто во Всевышнего...но тут и Дарвин и Всевышний по одному вопросу оказались в одной лодке :"Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые” (Матф.7:18). " и "Наследственность-совокупность природных свойств организма, полученных от родителей" Т.е ки которые убивали целые семьи ,не щадя ни детей не женщин...могут родить только ушлёпков...Вот и получили мы в итоге,породу укрожопых мерзких гнид,скакуасов и кастрюленосцев . Ну, а потом ,США подогревало это бурлящее море говна ,деньгами,идеями,обещаниями ....примерно так , если в селюковский сортир дрожей бросить ..вот и забурлило море говна и полезло на ружу ...затапливая и замарывая все на своем пути...Страна превратилась в зловонную жижу,где ушлёпки в седле...и имя им легион...Те ,у кого не дрогнула рука убивать грабить и выгонять семьи ,априори не могут быть адекватами..по этому для скакуасов ,понятие добра и зла,дружбы и предательства это совершенно другие понятия ,нежели чем для нормальных людей...Они другая цивилизация,они "Чужие" мы их никогда не поймем,как и они нас...и вы не можете их судить со своей колокольни...ваши доводы они не приемлют...Они понимают только свой язык ,язык: злобы,предательства,безнаказанности...Если вы будете так поступать,то они признают в вас хозяина...чем больше будете их гнобить тем авторитетней для них будете...Но упаси вас, делать для них добро,любить их ,жалеть...в этом они сразу почувствуют вашу слабость и нападут...и будут грызть и кусать, не смотря на все ваши доводы...Их не переделать,многие поколения очных предков,оттачивало их ублю д очность..
    Vladimir71
    1. Росомаха Сегодня, 16:38
      Зачёт, красиво разложил по полочкам. hi
      Росомаха
      1. NIKNN Сегодня, 19:03
        Цитата: Росомаха
        Зачёт, красиво разложил по полочкам. hi

        Красиво... Вот только не журналист..(понимаю...накипело..) этику слабо соблюдает(я имею в виду не желтую прессу, а образование) Можно найти синонимы не привлекая национальность, я больше чем уверенЧто на/в украине как минимум 80% нормальных людей (по статистике столько же "ссыкунов"), ну не могут быть все героями..., далеко ходить не надо..кто и на сколько способен подвергнуть риску свою семью..., да ни кто и ни насколько... героями не рождаются ими становятся...однако что бы стать героем надо на задницу упсть "..на дно..." и все это прочувствовать..., а иногда бывает и казус..."...я упал на самое дно и понял это...и...вдруг снизу ктото постучал....."...так как то...Обвинять легко и помочь хчется ...не пробиваемо пока, а так то русские мимо беды не пройдут.... request
        NIKNN
    2. lesnik1978 Сегодня, 18:18
      Польские семьи были потомками оккупантов, которых никто туда не звал!
      lesnik1978
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 16:25
    Ё-моё.Хреновато всё.
    ВЕРЕСК
    1. NordUral Сегодня, 17:18
      И я о том же. Все надо было решить весной 14-го, когда еще украинцы не оскотинились и не забыли, что они на самом-то деле русские, просто волею ошибок и предательств превращенные в искуственную нацию. А сейчас столько крови на них и злобы. Да и головы окончательно заморочены.
      NordUral
  10. FirstNormann Сегодня, 16:41
    готовиться республикам к отражению блицкрига надо но в любом случае отразить большое наступление всу без российских частей не получится
    FirstNormann
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