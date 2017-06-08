19:14 08 июня

Военные из Китая прошли курс подготовки спецподразделений РФ со староверами в Сибири

Военная делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла курс подготовки для спецназа и горных стрелков российской армии с инструкторами из местной старообрядческой общины в предгорье Западного Саяна на границе Тувы и Красноярского края, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Группа офицеров среднего и младшего командного звена НОАК была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки, получила российскую экипировку и высадилась в таежном среднегорье, где отсутствует сотовая связь, другие блага цивилизации и около 9 месяцев в году лежит снег.

Военные из Китая прошли курс подготовки спецподразделений РФ со староверами в Сибири



Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь.

Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов.

Недельный визит делегации НОАК был организован в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России на 2017 год.

Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. В 2015 году командование Центрального военного округа достигло договоренностей с местными старообрядцами об их участии в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.

Южносибирские староверы — искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков.

Использованы фотографии: © аккаунт The Best Russian Criminal News в YouTube
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Комментарии 45

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:23
    Какого лешего выдавать тайны Русского жития?На кой чёрт китайцев-то сюда.Или ума подрастеряли?Странно всё это.
    ВЕРЕСК
    1. Zibelew Сегодня, 16:24
      Лишь бы Сибирь китайцам не отдали. Им Байкал нравится. Пока в Китай наши лес кругляк и иные ништяки сами возят. В общем дело Ельцина живёт и побеждает.
      Zibelew
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:35
        Им Байкал нравитсяЩас я им свой Байкал отдам.Даманский им детской войнушкой в песочнеце покажется.
        ВЕРЕСК
        1. Злой543 Сегодня, 17:00
          Перед ВОВ тоже немцев обучали, и танкистов и летчиков. Верить никому нельзя.
          Злой543
      2. лесовозник Сегодня, 16:38
        Цитата: Zibelew
        Лишь бы Сибирь китайцам не отдали. Им Байкал нравится. Пока в Китай наши лес кругляк и иные ништяки сами возят. В общем дело Ельцина живёт и побеждает.

        Ошибаетесь уже очень много мест где косоглазые и валят сами и возят сами или нанимают наших на перевозку до их приёмки - я в теме но с ними не работаю принципиально потому что считаю что вредней китайца нету существа.
        лесовозник
        1. Вадим Ганеев Сегодня, 17:32
          Истина свет. Там конечно живут хорошие люди, но пусть они живут у себя в Китае. Китаец по сути своей националист, и товарищ он вам никогда не будет. Посмотрите на ютубе серию из четырех документальных фильмов Иероглиф дружбы, это только часть того что составляет их суть.
          Вадим Ганеев
          1. Монос Сегодня, 18:04
            Южносибирские староверы — искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники.

            Лучше бы вместо китайцев к ним отправили наших "эффективных" манагеров. smile
            Монос
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:25
      Цитата: ВЕРЕСК
      Странно всё это.

      Да уж, странно.. Помнится в 37 -м немцы тоже активно обучались у нас..
      Владимир 38
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:37
        Помнится в 37 -м немцы тоже активно обучались у нас..Тонкий намёк.Толково.Продолжение следует... hi
        ВЕРЕСК
    3. лесовозник Сегодня, 16:32
      Цитата: ВЕРЕСК
      Какого лешего выдавать тайны Русского жития?На кой чёрт китайцев-то сюда.Или ума подрастеряли?Странно всё это.

      Согласен - китай потенциальный противник как раз в этом регионе а наши их знакомят с условиями и обучают навыкам выживания - идиотизм какой-то
      лесовозник
    4. сибиралт Сегодня, 16:36
      Китайцам очень даже пригодится обживать Сибирь. bully
      сибиралт
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:39
        Китайцам очень даже пригодится обживать СибирьСибиралт.А поконкретнее?
        ВЕРЕСК
        1. сибиралт Сегодня, 16:44
          Куда уж конкретней?
          сибиралт
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:52
            Благодарствую за конкретность.Но-китайца на моём Байкале не будет.
            ВЕРЕСК
            1. Владимир 38 Сегодня, 18:39
              Цитата: ВЕРЕСК
              Благодарствую за конкретность.Но-китайца на моём Байкале не будет.

              С такой политикой, которую проводит наше руководство, лет через 30 думаю уже будут. Сами посудите, прирост населения у нас ни какой, в этом году уверен убыль уже будет. В данной экономической ситуации наши женщины рожать не будут, а надо. Надо что бы в каждой семье минимум три ребенка было. Им даже воевать с нами не надо, наши чинуши все продадут, а они заселятся, образуют анклавы, ну и так далее..
              Владимир 38
    5. APASUS Сегодня, 18:49
      Цитата: ВЕРЕСК
      Какого лешего выдавать тайны Русского жития?На кой чёрт китайцев-то сюда.Или ума подрастеряли?Странно всё это.

      Они были всего один день ,да и то не полный.За такое время не то что чему то научиться ,даже не все можно посмотреть
      APASUS
    6. Нормаль ок Сегодня, 19:12
      Цитата: ВЕРЕСК
      Какого лешего выдавать тайны Русского жития?На кой чёрт китайцев-то сюда.Или ума подрастеряли?Странно всё это.

      Ваша правда. Прям как перед войной с фашистской Германией, - торговали и в общем в поддавки играли до последнего.
      Нормаль ок
  2. капрал Сегодня, 16:23
    Своими руками учим на будущее отжимать Сибирь?
    капрал
  3. Владимир Постников Сегодня, 16:26
    Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири

    Вот зачем "гостям из Поднебесной" потребовались "базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири"?
    Многое не понимаю в сегодняшней России. Старый стал, непонятливый.
    Владимир Постников
  4. voyaka uh Сегодня, 16:31
    Это прикольно.
    Российское командование как-бы устроило для китайских офицеров
    курсы по боевым действиям в Сибири зимой?
    Такое бывало и в прошлом. Танковая школа для немецких танкистов "Кама",
    работавшая в Казани в конце 20-х годов. Ее прошли многие будущие мастера блицкрига.
    voyaka uh
    1. avt Сегодня, 16:38
      Цитата: voyaka uh
      Такое бывало и в прошлом. Танковая школа для немецких танкистов "Кама",
      работавшая в Казани в конце 20-х годов.

      Танковая и летная под Липецком это нормально , это как то в обоюдных интересах и не факт ,что немцы выиграли . А вот аналогия с альпинистскими походами по Кавказу -полная.
      avt
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:46
      voyaka uhКитайцы-толково переживают морозы.Если Вы не в курсе-в горах частенько температура за -50.Так-что это ещё те ребятки.Им и при -30,как у себя дома.Это ребята серьёзныеРоссийское командование как-бы устроило для китайских офицеров
      курсы по боевым действиям в Сибири зимой?      Нет.Не устроило.А просто тупо показали-как можно воевать против нас.
      ВЕРЕСК
      1. voyaka uh Сегодня, 16:54
        Я думаю, это было в рамках какой-то сделки: ты мне - я тебе.
        Типа, за этот курс Россия получила там... кредит или контракт, или что-то похожее.
        Китай часто вплетает политику в бизнес.
        voyaka uh
        1. Чадан Хемчикский Сегодня, 17:13
          вояка,думать тебя никто и
          не просит.Сибирь,это тебе
          не черта оседлости.
          Как Житомир.
          И не место"боевой"
          "еврейской славы"
          как Ташкент.
          Сибирь это Сибирь,
          без евреев !!!!
          Чадан Хемчикский
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 17:19
          voyaka uhКитай часто вплетает политику в бизнес.Это и хреново.Сделка-походу.прошла.А нас-никто и спрашивать и не станет.Пока стволы не пойдут в работу.Ну-этого не будет.Очередной раз терпим... hi
          ВЕРЕСК
          1. Банный Сегодня, 17:38
            та кому эта Сибирь нужна))))? нехай забирают по самые Апатиты))) я сегодня добрый
            Банный
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:45
              Как челобитную царю подаёшь?Или батогами соскучился? wassat drinks
              ВЕРЕСК
              1. Банный Сегодня, 17:46
                дык и царь то у нас не настоящий)))
                Банный
    3. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:24
      Цитата: voyaka uh
      Это прикольно.
      Российское командование как-бы устроило для китайских офицеров
      курсы по боевым действиям в Сибири зимой?
      Такое бывало и в прошлом. Танковая школа для немецких танкистов "Кама",
      работавшая в Казани в конце 20-х годов. Ее прошли многие будущие мастера блицкрига.

      Выпивши что ли? Т.е. все израильские евреи, которые закончили по обмену Вест-Пойнт, потенциальные террористы и диверсанты по отношению к США?
      DOCTOR ZLO
  5. Макаров Сегодня, 16:34
    дружба дружбой а табачок врознь...учите поговорки...их не просто так народ придумывал...
    Макаров
  6. Чадан Хемчикский Сегодня, 16:50
    Это уже неоднократно выкладывают.Автор какой то фанат староверов.Прямо Рэмбо
    какие то,бородатые.
    А Тува вообщето,бывшая китайская территория.Так что...
    Там в Туве,китайцев сейчас
    много...
    Чадан Хемчикский
  7. Чаронда Сегодня, 17:06
    Отношения с Китаем не всегда были хорошими и проводить обучение китайского спецназа на территории РФ преступная халатность,или умышленный слив интересов РФ.
    Чаронда
  8. yuriy55 Сегодня, 17:13
    Опыт не учит, что хороший гость рано уходит? Зови гостей меньше, так хлеба будет больше. А у нас как будто не гости, а смотрины. Вот она, Сибирь незаселённая, присматривайтесь, дорогие гости...
    Нет и у меня полного доверия к иноземцам. Не спаяны мы кровью, а уже брататься лезем...
    yuriy55
  9. san4es Сегодня, 17:18
    ...Но не показали староверы иноземцам, где капканы да ловушки расставлены...

    ...Долго ещё неслись крики и ругань китайская над тайгою русскою yes
    san4es
    1. Владимир Постников Сегодня, 17:25
      Цитата: san4es
      Но не показали староверы иноземцам, где капканы да ловушки расставлены...
      Вероятнее всего, что они их никому не показали.
      Владимир Постников
  10. Svoy_tovarish Сегодня, 17:26
    Кто объяснит для чего Китайским военным эти навыки? Насколько мне известно нынешние противники Китая не живут в условиях суровых морозов...
    Svoy_tovarish
    1. Банный Сегодня, 17:41
      всегда может пригодится знаете ли)))до Америки далеко а до Читы на полшишки)))
      Банный
  11. Александр С. Сегодня, 17:27
    Нда...нечего сказать.
    Александр С.
  12. komrad buh Сегодня, 17:42
    Ох, научим себе врагов на голову
    komrad buh
  13. Метроном Сегодня, 17:52
    Вот так внезапно под боком у РФ за 20 лет выросла континентальная сверхдержава с тысячелетней историей. Пока смотрели в сторону США, прозевали на своей границе миллиардную орду с ненасытными аппетитами и мощнейшей экономикой чуть ли не равной США и превосходящей ВВП РФ почти в 10 раз. Эти точно дождутся своего часа, даже если придётся ждать ещё тысячу лет. Просто поразительно, как за мизерный промежуток времени Китай превратился в такого чудовищного динозавра. Но самое главное, что их качественно отличает от РФ это структура экспорта - почти 50% экспорта это машиностроение, цифровая и вычислительная техника, а сырьё всего-лишь 8%, в отличии от РФ, где процент экспорта сырья порядка 70%.
    Метроном
    1. shura7782 Сегодня, 18:28
      Посмотри на заспанную рожу Медведева. Сидит на ж пе ровно и дела у него не шатко, не валко. За то на следующих выборах наобещает в три короба. Пожалуй его эффективность "обещать" в этом и заключается.
      shura7782
      1. Метроном Сегодня, 18:37
        Ну если людям нравится, что тут сделаешь. У некоторых в жизни одна цель - ждать. Тут как в анекдоте про еврея и лотерею. Чтоб выиграть надо хотя бы купить лотерейный билет.
        Метроном
      2. Владимир 38 Сегодня, 19:04
        Цитата: shura7782
        Посмотри на заспанную рожу Медведева

        Не могу, тошнит меня от этого бездаря..
        Владимир 38
  14. Холуай Сегодня, 17:56
    Круто! Сам не ожидал.
    Холуай
  15. Utlan Сегодня, 18:54
    На хрена мы учим китайцев выживать в нашей тайге? Еще бы коды от запуска баллистических ракет подарили.... неумные люди .
    Utlan
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