Военные из Китая прошли курс подготовки спецподразделений РФ со староверами в Сибири
Военная делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла курс подготовки для спецназа и горных стрелков российской армии с инструкторами из местной старообрядческой общины в предгорье Западного Саяна на границе Тувы и Красноярского края, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Группа офицеров среднего и младшего командного звена НОАК была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки, получила российскую экипировку и высадилась в таежном среднегорье, где отсутствует сотовая связь, другие блага цивилизации и около 9 месяцев в году лежит снег.
Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь.
Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов.
Недельный визит делегации НОАК был организован в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России на 2017 год.
Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. В 2015 году командование Центрального военного округа достигло договоренностей с местными старообрядцами об их участии в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.
Южносибирские староверы — искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков.
Группа офицеров среднего и младшего командного звена НОАК была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки, получила российскую экипировку и высадилась в таежном среднегорье, где отсутствует сотовая связь, другие блага цивилизации и около 9 месяцев в году лежит снег.
Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь.
Особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти, с помощью которой они выловили из таежной реки несколько налимов.
Недельный визит делегации НОАК был организован в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России на 2017 год.
Центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. В 2015 году командование Центрального военного округа достигло договоренностей с местными старообрядцами об их участии в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.
Южносибирские староверы — искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков.
Использованы фотографии: © аккаунт The Best Russian Criminal News в YouTube
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