19:06 08 июня

Турция встала на дорогостоящий путь создания собственного истребителя пятого поколения

Подтверждается информация о том, что Турция собирается начать разработку собственного истребителя пятого поколения, а также двигателя к нему. Подтверждение сведениям, ранее появившимся в турецких СМИ, представил глава министерства обороны Турецкой Республики Фикри Ышик.

Анадолу приводит заявление Фикри Ышика:
Мы разработаем отечественный истребитель и сделаем всё возможное для того, чтобы и его двигатель был турецкого производства. Это будет непросто, но если работать в команде, то нет ничего невозможного.


При этом министр обороны заявил об астрономической сумме средств, которые будут выделены из турецкого бюджета на создание собственного истребителя по линии подсекретариата оборонной промышленности. Сумма это, согласно планам, составляет 35 млрд долларов.


Ранее в прессе появлялась информация о том, что Турция надеется на сотрудничество с британской компанией BAE Systems. В ходе встречи представителей турецких властей с премьер-министром Британии Терезой Мэй в начале текущего года были достигнуты определённые договорённости по поводу того, что британская компания может оказать Анкаре содействие в создании новейшего истребителя.

Турция встала на дорогостоящий путь создания собственного истребителя пятого поколения


Ранее рассматривалась возможность создания двухмоторного (двухдвигательного) истребителя с использованием силовых установок EJ200, которые применяются на истребителях Typhoon Eurofighter.



Теперь в Анкаре ставят задачу по разработке и собственного двигателя для военных самолётов пятого поколения.


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Комментарии 46

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  1. Оператор Сегодня, 17:23
    Чем ли дитя не тешилось (С)
    Оператор
    1. marlin1203 Сегодня, 17:25
      Пупок развяжется...
      marlin1203
      1. supertiger21 Сегодня, 17:43
        Турция встала на дорогостоящий путь создания собственного истребителя пятого поколения

        Зачем?! По моему гораздо лучше купить только F-35, заодно и дешевле в общем обойдётся. Европейцам тоже стоило с самого начала присмотреться к тому же Рафалю, а не проектировать Еврофайтер, который как видно сейчас не оправдал первоначальных ожиданий...
        supertiger21
        1. iConst Сегодня, 17:55
          Цитата: supertiger21
          Зачем?! По моему гораздо лучше купить только F-35, заодно и дешевле в общем обойдётся.

          Затем, что проданный F-35 партнерам и для американской армии будут, как говорили в Одессе "две большие разницы".
          Вы вправду думаете, что американцы продадут союзникам аналогичный по параметрам истребитель? Особенно туркам. smile

          Плюс, стопудово, там будет не обходимая система отключения боевых систем в управлении американцев. Оно туркам нада? smile
          iConst
          1. Владимир16 Сегодня, 18:06
            Все дело в помидорах.
            Туркам нужно выбирать - либо помидоры, либо самолеты. Иначе и помидоры сгниют невостребованными и самолет не получится.
            Владимир16
            1. xetai9977 Сегодня, 19:05
              " либо помидоры, либо самолеты"
              Другие страны разве выбирают между водкой и самолётами? Одно другому не помеха
              xetai9977
          2. Shurik70 Сегодня, 18:08
            Цитата: iConst
            Вы вправду думаете, что американцы продадут союзникам аналогичный по параметрам истребитель?

            Вы и правда думаете, что Турция потянет такие исследования самостоятельно ?
            И что, если что-то сделают, это будет лучше, чем экспортный вариант F-35 ?
            Shurik70
          3. okko077 Сегодня, 18:31
            Для серых обывателей. Самолёт 5-го поколения предполагает взаимодействие и обмен информации с Боевыми Информационными Системами. Они находятся вне самолёта, но именно они превращают самолёт, со свойствами самолёта 5-го поколения, в самолёт 5-го поколения....
            okko077
        2. Maskom Сегодня, 18:28
          если они под это дело откажутся от закупок Ф-35 и угробят безумные деньги на непосильную для турецких мозгов задачу- то будет нам всем счастье. всем соседям турции
          Maskom
          1. Yeraz Сегодня, 18:53
            Цитата: Maskom
            если они под это дело откажутся от закупок Ф-35

            это вряд ли произойдет.Турция будет активно вооружаться.
            Yeraz
      2. Чёрный Сегодня, 17:58
        Влажные мечты Ышака laughing
        Чёрный
      3. xetai9977 Сегодня, 19:03
        "Пупок развяжется..."
        Никак не развяжется,к вашему огорчению. Турция УЖЕ выпускает почти всю номенклатуру вооружений для своей армии- от танков до ракет и кораблей. При помощи англичан осилят и это. Недооценивать их не надо
        xetai9977
    2. tiredwithall Сегодня, 17:25
      Опираясь на уровень достигнутых технологий, они с таким же успехом могут разрабатывать и шестое поколение.
      tiredwithall
      1. Pirogov Сегодня, 17:33
        Цитата: tiredwithall
        Опираясь на уровень достигнутых технологий, они с таким же успехом могут разрабатывать и шестое поколение.

        Не был бы столь категоричен ,всё же турки выпускают по лицензии Ф16 ,а значит опыт какой то есть строительства истребителей ,другой вопрос на сколько они смогут сделать лучше, чем тот же Ф16 и на сколько он будет соответствовать пятому поколению.
        Pirogov
        1. RainDragon Сегодня, 17:39
          Строительства - да, но тут не строить надо, а разрабатывать, чертежи чертить по - простому. А таких спецов в Турции нет, а если есть то очень мало, инфраструктуры нет - следовательно будет так: BAE подключить к контракту специалистов и ... насос, и будет долго и упорно выкачивать оттуда миллиарды.
          RainDragon
      2. RainDragon Сегодня, 17:41
        Шестое? Ну не, мелко. Надо сразу и на века... О придумал, крейсер Империи из звездных войн пусть строят, тогда есть шанс догнать, если вдруг построят
        RainDragon
    3. yuriy55 Сегодня, 17:41
      Цитата: Оператор
      Чем ли дитя не тешилось (С)

      Я бы так не "успокаивался" потехами дитяток...Эти англо-турецкие сделки всегда выходили для России боком...
      yuriy55
      1. Вежливый Лось Сегодня, 18:23
        Цитата: yuriy55
        Я бы так не "успокаивался" потехами дитяток...Эти англо-турецкие сделки всегда выходили для России боком...

        Ниче-ниче. Скоро (надеюсь) в Сирии малость приутихнет, у курдов свободное время появится, а у турок из-за этого всепоглощающей национальной идеей станет 5-е, а то и 6-е поколение. Все силы будут брошены на разработку. Других-то проблем не будет.
        Вежливый Лось
    4. русский молдаван Сегодня, 17:45
      Цитата: Оператор
      Чем ли дитя не тешилось (С)

      Извините не в тему ,не удержался
      https://youtu.be/Dxht8uTJTro , но он молодец, русский солдат на войне не унывает
      русский молдаван
    5. сибиралт Сегодня, 17:57
      Может, лучше по дешевке у китайцев покупать? laughing
      сибиралт
      1. Басарев Сегодня, 18:23
        Вот увидите, даже у турок он пойдёт в серию раньше, чем у нас. Россия знаменита своими долгостроями, которые никогда не увидят свет.
        Басарев
    6. Владимир 38 Сегодня, 18:34
      А что у Турции есть самолеты 4 поколения? Или они сразу на 5 замахнулись)
      Владимир 38
  2. Толстоевский Сегодня, 17:25
    вундервафля помидорная
    Толстоевский
  3. samarin1969 Сегодня, 17:30
    И чьи самолёты турки собрались "истреблять"...курдов?
    samarin1969
    1. BlackMokona Сегодня, 17:34
      Новый кинжал Султану потребовался, а то прошлый в крови весь, да и старый, дешёвенький, для голубых кровей не годный.
      BlackMokona
    2. parkello Сегодня, 18:18
      чьи самолеты истреблять ? -греческие ,потому что когда греки и турки летают на одинаковых самолетах,турки всегда проигрывают . наши летчики их делают каждый раз когда вылетают на перехват . ну или против таких стран как Армения они еще могут рыпнуться ...та же Сирия , Ливан или Иран .
      parkello
      1. samarin1969 Сегодня, 18:22
        Ну, так "делать" лучше в футболе или на Евровидении...Для спорта - дорого, для войны ....- заокеанский пастырь не велит. hi
        samarin1969
        1. parkello Сегодня, 18:25
          хорошо бы было абы так ...да только турок он и есть турок . греки говорят когда турок говорит о мире -готовься к войне . заокеанский пастырь слишком далеко ,и пока до него дойдет что -то .турки успеют высадиться на наших островах и даже поднять флаг свой . как на Кипре в 1974 . и потом ищи-свищи свою правоту и территориальную целлостность .
          parkello
  4. Волька Сегодня, 17:36
    уж турки танк создавали, создавали, и-и... выср..ли нечто, Алтай называется, чудо однако еще то, теперь за самолет взялись, ну, ну...
    Волька
    1. parkello Сегодня, 18:22
      дык ...там пол танка с Леопарда 2 и пол танка Юж Корейский . и тут то же самое получат . двигло у бритов попросят ,а фюзеляж совместно с кем ни будь еще ...но зато на нем будет красоваться надпись -мэйд ин тюркей laughing ну и заодно будут рыльце кабанить -типа сматрице якия мы крютые )) мы свой самолет сделали ))
      parkello
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:39
    Да хоть шестое.Посмотреть треба.В визирь.
    ВЕРЕСК
  6. Zaurbek Сегодня, 17:40
    В самом лучшем случае, это будет планер турецкого производства с американскими или британскими двигателями и американским АФАР.
    Меня больше интересует, почему бы Корейцам, Туркам и каким нибудь шведам не объединиться и не создать один истребитель 5го поколения.
    Создать 5 поколение пол дела, вторая половина продать его за живые деньги. Хотя бы более 100шт.
    Zaurbek
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:57
      Ну,Вы соорудили очередную могильницу Рота.не объединиться и не создать один истребитель 5го поколения.Вы похоронили их мечты!Хотя и в практике-такого и не намечалосьюВ смысле пепелаца 5-го поколения от недостран.
      ВЕРЕСК
  7. Großer Feldherr Сегодня, 17:46
    Разве Турция не участник программы(а значит может их свободно покупать) ф35???
    Großer Feldherr
    1. хрыч Сегодня, 18:03
      Цитата: Großer Feldherr
      Разве Турция не участник программы(а значит может их свободно покупать) ф35???

      Заявления Германии и Турции о разработке своего самолета не что иное, как повод не покупать этот ф-35, он есть провал laughing а еще и денег требуют немерено, ладно Израилю дадут даром и немного ибо он маааааленький, а этим то надо много самолетов am
      хрыч
  8. Приговор Сегодня, 17:47
    Мммм... в полку сумасшедших прибавление... wassat
    Приговор
  9. Евгений Стрыгин Сегодня, 17:47
    ну ключевое про движок - а вот тут мягко говоря шансов у них маловато.
    Евгений Стрыгин
    1. Биндюжник Сегодня, 17:53
      Цитата: Евгений Стрыгин

      ну ключевое про движок - а вот тут мягко говоря шансов у них маловато.

      Я тоже считаю что столь амбициозный проект туркам не по силам .
      Биндюжник
  10. Tusv Сегодня, 17:50
    Так так так. Бабки есть у Султана, причем лишних лярдов дцать. А Триумфы хочет в кредит. Борзешь
    Tusv
  11. Холуай Сегодня, 17:51
    Турки на правильном пути.Думаю у них получится. Главное то,что электронику они делать в принципе умеют.
    Холуай
  12. APASUS Сегодня, 17:52
    Была уже подобная статья или что то похожее.Все уже выяснили.У Турции нет наработок в ряде очень критических систем для производства современного боевого самолета и по этой причине они пытались обратиться к американцам,союзникам на то время.Похоже союзники отказали.Судя рывку в развитии авиационной промышленности и объему производимой продукции полноценный самолет пятого поколения не может потянуть даже Китай ,пока не может.А вот турки взялись похоже зря ,хотя если бы вступили в кооперацию с рядом стран то вполне возможно
    APASUS
  13. san4es Сегодня, 17:53
    ...Корейская (KAI) примет участие в разработке. А участие в предварительной разработке приняла шведская SAAB

    Варианты планера
    san4es
  14. К-50 Сегодня, 17:54
    Турция собирается начать разработку собственного истребителя пятого поколения, а также двигателя к нему

    Ну если некуда десяток другой ярдов зелени деть то пусть. fellow
    Не имея собственной самолётостроительной школы и базы, обладая только отвёрточной сборкой из поставляемых комплектов делать такой замах? Как бы штанишки не порвали. Даже западные гейропейцы обладая всем вышеперечисленным не рискуют с самолётами пятого поколения связываться, а здесь такое громогласное заявление!!! belay
    Хотя всё может быть ради самого заявления, а потом как в анекдоте про корову "... ну не шмогла я , не шмогла!!!" laughing
    К-50
  15. roskot Сегодня, 17:56
    А не замахнуться ли нам на эээ на Вильяма нашего Шекспира...
    roskot
  16. Александр War Сегодня, 18:19
    США не считают взрыв в посольстве в Киеве терактом
    Александр War
  17. фа2998 Сегодня, 18:19
    Цитата: marlin1203
    Пупок развяжется...

    Полностью Согласен! НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Ладно там Китай пытается, так они хоть ранее копировали, учились, школа какая-то сложилась.Турки всю жизнь летали на чужих самолетах, и тут раз тебе-то строим пятое поколение. laughing hi
    фа2998
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