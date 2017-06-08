Турция встала на дорогостоящий путь создания собственного истребителя пятого поколения

Мы разработаем отечественный истребитель и сделаем всё возможное для того, чтобы и его двигатель был турецкого производства. Это будет непросто, но если работать в команде, то нет ничего невозможного.

Подтверждается информация о том, что Турция собирается начать разработку собственного истребителя пятого поколения, а также двигателя к нему. Подтверждение сведениям, ранее появившимся в турецких СМИ, представил глава министерства обороны Турецкой Республики Фикри Ышик. Анадолу приводит заявление Фикри Ышика:При этом министр обороны заявил об астрономической сумме средств, которые будут выделены из турецкого бюджета на создание собственного истребителя по линии подсекретариата оборонной промышленности. Сумма это, согласно планам, составляет 35 млрд долларов.Ранее в прессе появлялась информация о том, что Турция надеется на сотрудничество с британской компанией BAE Systems. В ходе встречи представителей турецких властей с премьер-министром Британии Терезой Мэй в начале текущего года были достигнуты определённые договорённости по поводу того, что британская компания может оказать Анкаре содействие в создании новейшего истребителя.Ранее рассматривалась возможность создания двухмоторного (двухдвигательного) истребителя с использованием силовых установок EJ200, которые применяются на истребителях Typhoon Eurofighter.Теперь в Анкаре ставят задачу по разработке и собственного двигателя для военных самолётов пятого поколения.