Военных снарядят бриджами и гольфами

Нам пришлось отказаться даже от сеточных вкладок на штанах, когда мы разрабатывали костюм для экстремальной жары. Отсюда же, видимо, идея использовать гольфы. Специалисты по арабским странам настойчиво твердили, что ноги не должно быть видны вообще. Кроме того, нужна защита от солнца, чтобы военнослужащий не сгорел. Во время Второй мировой немцы носили в Северной Африке высокие шнурованные ботинки, но это неудобно — их долго надевать. Гольфы надеть проще.

Там, где есть растительность, нужны вкрапления зеленого цвета, а в городе и пустыне хорошо работает серо-песочный камуфляж A-TACS AU, разработанный американцами для Афганистана.

В Сирии российские военные находятся уже третий год и, скорее всего, неоднократно представляли свои замечания командованию по поводу формы одежды. Летно-технический состав ВКС сутками работает на раскаленном бетоне аэродрома Хмеймим. Понятно, что в таких условиях обслуживать самолеты очень трудно. Для этого нужна и особая форма одежды. Так же как и военным полицейским, в задачи которых входит в том числе поддержание порядка в воинских частях.