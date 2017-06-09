07:38 09 июня

Военных снарядят бриджами и гольфами

Согласно информации интернет-газеты « Известия », военное ведомство РФ с учетом сирийского опыта приняло решение модернизировать «тропическую» облегченную форму одежды. Она получила новую камуфляжную расцветку вместо однотонной, шорты и гольфы. Как считают эксперты, последние смогут эффективно защитить ботинки от попадания песка внутрь, а ноги военнослужащего — от укусов скорпионов и шипов колючих растений.

Новый комплект представлен классической курткой с накладными карманами, плечевыми лямками под крепление погон, штанами и высокими ботинками песочного цвета. Камуфляж вместо однотонного песочного цвета получил пиксельный рисунок, состоящий из серых, розовых и салатовых квадратиков.

В состав комплекта также входят кепка, бриджи и гольфы песочного цвета, похожие на футбольные. Они доходят практически до колена, защищая ноги от песка, колючек и укусов насекомых.


Поставки новой одежды осуществляет «Военторг». Первыми получателями станут военные полицейские и летно-технический состав авиабазы Хмеймим в Сирии.

Как пояснил эксперт по военной экипировке, руководитель проекта Allmulticam Сергей Гончаров, особенности исламских стран не позволяют носить короткие шорты за пределами баз.

Нам пришлось отказаться даже от сеточных вкладок на штанах, когда мы разрабатывали костюм для экстремальной жары. Отсюда же, видимо, идея использовать гольфы. Специалисты по арабским странам настойчиво твердили, что ноги не должно быть видны вообще. Кроме того, нужна защита от солнца, чтобы военнослужащий не сгорел. Во время Второй мировой немцы носили в Северной Африке высокие шнурованные ботинки, но это неудобно — их долго надевать. Гольфы надеть проще.


С его слов, разнообразие природных условий в Сирии требует специализированных типов камуфляжа.

Там, где есть растительность, нужны вкрапления зеленого цвета, а в городе и пустыне хорошо работает серо-песочный камуфляж A-TACS AU, разработанный американцами для Афганистана.


Как подчеркнул главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов шорты ранее были только у военных моряков, находящихся в дальних походах в экваториальной зоне.

В Сирии российские военные находятся уже третий год и, скорее всего, неоднократно представляли свои замечания командованию по поводу формы одежды. Летно-технический состав ВКС сутками работает на раскаленном бетоне аэродрома Хмеймим. Понятно, что в таких условиях обслуживать самолеты очень трудно. Для этого нужна и особая форма одежды. Так же как и военным полицейским, в задачи которых входит в том числе поддержание порядка в воинских частях.


На Западе считается, что полноценные брюки эффективнее защищают ногу, в связи с этим шорты используются как гарнизонная форма одежды. Ее разрешают носить бойцам, несущим патрульно-постовую службу или находящимся на отдыхе.


Использованы фотографии: http://iz.ru/604112/dmitrii-litovkin-nikolai-surkov/voennykh-v-sirii-pereodenut-v-golfy
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Комментарии 19

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  1. рич Сегодня, 06:33
    Военных снарядят бриджами и гольфами

    И клюшками для крикета recourse Где-то это уже было yes
    рич
    1. Зяблицев Сегодня, 06:40
      Звезды на погонах, вновь сделали рифлеными...Купцы из Военнторгов всяких разных радостно потирают ладошки и постоянно ставят свечки за здравие Кужегетовича, а теперь еще и гульфики с шортиками...Это просто праздник какой то! laughing
      Зяблицев
      1. midivan Сегодня, 06:59
        Цитата: Зяблицев
        Купцы из Военнторгов всяких разных радостно потирают ладошки

        what recourse Чет у меня такое чувство, что и модельер на вроде Зверева тоже потирает, Юдашкин был уже, идем дальше к демократии laughing !А если серьезно, то зачем голову ломать, над тканями работать, нате вам гольфы пацаны позорьтесь, интересно до килта догадаются нет, его можно и не снимать совсем lol
        midivan
    2. сибиралт Сегодня, 06:43
      Брюки галифе - те же бриджы с "ушами". Чего тут смешного? А гольфы и закатать можно, если жарко, полезная вещь. Шорты лучше морякам для жаркого климата.
      Помню, в Шуше (Азербайджан) наши ребята вышли в шортах поиграть в волейбол. Так местные мужики устроили бучу. У них не принята мужская "обнаженка" (женщины смущаются). Договорились, что можно в подвернутых до колена трикко.
      сибиралт
      1. midivan Сегодня, 07:03
        Цитата: сибиралт
        Брюки галифе - те же бриджы с "ушами". Чего тут смешного? А гольфы и закатать можно, если жарко, полезная вещь.

        Не был в Сирии точно сказать не могу, но вот в Сахаре приходилось зимой и поверьте на слово по песочку босиком не хочется погулять, представляю в жару на изготовку лежа упасть, закатанные гольфы самое оно, это не говоря что какая нибудь гадина залезет при стрельбе лежа в шорты к самому дорогому месту, да мало смешного.
        midivan
    3. RASKAT Сегодня, 06:53
      Я знаю что им надо.
      RASKAT
    4. 30 вис Сегодня, 07:17
      При жаре в 36 - 45 градусов выше ноля ... Предлагаю походить в берцах и брюках !
      30 вис
  2. Владимир16 Сегодня, 06:33
    немцы носили в Северной Африке высокие шнурованные ботинки, но это неудобно — их долго надевать. Гольфы надеть проще.

    Панаму еще легче надевать.
    Как можно сравнивать ботинки и гольфы???

    И главное НЕМЦЫ! Не западло было это говорить дядя? К тому же немецкий опыт отрицательный. Пусть горят в аду все эти немцы. Фашисты.
    Владимир16
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:34
    Хоть фото покажите как примерно боец в подобном будет выглядеть, а то сейчас такие неумные комменты от некоторых пойдут -полный швах будет! !!!! sad
    Изгоняющий либероидов
    1. Кот Всапогах Сегодня, 06:37
      прямо с языка сняли wassat hi
      Кот Всапогах
    2. Александр романов Сегодня, 06:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Хоть фото покажите как примерно боец в подобном будет выглядеть

      Примерно такие.только камуфлированные laughing .
      Александр романов
      1. inkass_98 Сегодня, 06:50
        Баба в комплекте идет?
        inkass_98
        1. Александр романов Сегодня, 06:55
          Цитата: inkass_98
          Баба в комплекте идет?

          Только в офицерском комплекте. От спонсора ,компании билаин
          Александр романов
      2. midivan Сегодня, 06:55
        Цитата: Александр романов
        Примерно такие.только камуфлированные

        Это где такие??? Я тоже такую хочу, даже пусть она вся в камуфляже будет fellow
        midivan
  4. нивасандер Сегодня, 06:44
    лучше сразу к обмоткам вернуться
    нивасандер
    1. wazza Сегодня, 06:48
      к шароварам... и кортики с штык-ножами чтобы были гнутые.
      wazza
  5. inkass_98 Сегодня, 06:56
    Шорты в пустыне - это дурь полная. Должны быть нормальные легкие и дышашие брюки, которые заправляются в ботинки. Гольфы от скорпионов это до некоторого полового отверстия дверка. Там есть еще полезная фауна в виде пауков, которые вполне лихо забираются под одежду через открытые участки. Да и прочая дрянь присутствует. В падении песок и колючки легко попадут под бриджи, нормальные брюки от этого защитят. У нас не пустыня, но летом достаточно тепло, чтобы знать, о чем говорю. И всякая живность присутствует, обожающая открытое тело.
    inkass_98
  6. 72jora72 Сегодня, 07:10
    .......90 процентов комментаторов данной статьи по мимо того что показали класс в пустом словоблудии, наверно не только не были в жарких тропических условиях, но по ходу и в армии не служили.......
    72jora72
  7. Altona Сегодня, 07:37
    Колониальный британский стиль. Почему про пробковый шлем ни слова? Пробка хороший материал, не пропускает избыточное тепло, сохраняет микроклимат. У меня на пробковой подошве тапочки были, носил пока верх не развалился, очень комфортно.
    Altona
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