Военных снарядят бриджами и гольфами
Согласно информации интернет-газеты « Известия », военное ведомство РФ с учетом сирийского опыта приняло решение модернизировать «тропическую» облегченную форму одежды. Она получила новую камуфляжную расцветку вместо однотонной, шорты и гольфы. Как считают эксперты, последние смогут эффективно защитить ботинки от попадания песка внутрь, а ноги военнослужащего — от укусов скорпионов и шипов колючих растений.
Новый комплект представлен классической курткой с накладными карманами, плечевыми лямками под крепление погон, штанами и высокими ботинками песочного цвета. Камуфляж вместо однотонного песочного цвета получил пиксельный рисунок, состоящий из серых, розовых и салатовых квадратиков.
В состав комплекта также входят кепка, бриджи и гольфы песочного цвета, похожие на футбольные. Они доходят практически до колена, защищая ноги от песка, колючек и укусов насекомых.
Поставки новой одежды осуществляет «Военторг». Первыми получателями станут военные полицейские и летно-технический состав авиабазы Хмеймим в Сирии.
Как пояснил эксперт по военной экипировке, руководитель проекта Allmulticam Сергей Гончаров, особенности исламских стран не позволяют носить короткие шорты за пределами баз.
С его слов, разнообразие природных условий в Сирии требует специализированных типов камуфляжа.
Как подчеркнул главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов шорты ранее были только у военных моряков, находящихся в дальних походах в экваториальной зоне.
На Западе считается, что полноценные брюки эффективнее защищают ногу, в связи с этим шорты используются как гарнизонная форма одежды. Ее разрешают носить бойцам, несущим патрульно-постовую службу или находящимся на отдыхе.
Новый комплект представлен классической курткой с накладными карманами, плечевыми лямками под крепление погон, штанами и высокими ботинками песочного цвета. Камуфляж вместо однотонного песочного цвета получил пиксельный рисунок, состоящий из серых, розовых и салатовых квадратиков.
В состав комплекта также входят кепка, бриджи и гольфы песочного цвета, похожие на футбольные. Они доходят практически до колена, защищая ноги от песка, колючек и укусов насекомых.
Поставки новой одежды осуществляет «Военторг». Первыми получателями станут военные полицейские и летно-технический состав авиабазы Хмеймим в Сирии.
Как пояснил эксперт по военной экипировке, руководитель проекта Allmulticam Сергей Гончаров, особенности исламских стран не позволяют носить короткие шорты за пределами баз.
Нам пришлось отказаться даже от сеточных вкладок на штанах, когда мы разрабатывали костюм для экстремальной жары. Отсюда же, видимо, идея использовать гольфы. Специалисты по арабским странам настойчиво твердили, что ноги не должно быть видны вообще. Кроме того, нужна защита от солнца, чтобы военнослужащий не сгорел. Во время Второй мировой немцы носили в Северной Африке высокие шнурованные ботинки, но это неудобно — их долго надевать. Гольфы надеть проще.
С его слов, разнообразие природных условий в Сирии требует специализированных типов камуфляжа.
Там, где есть растительность, нужны вкрапления зеленого цвета, а в городе и пустыне хорошо работает серо-песочный камуфляж A-TACS AU, разработанный американцами для Афганистана.
Как подчеркнул главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов шорты ранее были только у военных моряков, находящихся в дальних походах в экваториальной зоне.
В Сирии российские военные находятся уже третий год и, скорее всего, неоднократно представляли свои замечания командованию по поводу формы одежды. Летно-технический состав ВКС сутками работает на раскаленном бетоне аэродрома Хмеймим. Понятно, что в таких условиях обслуживать самолеты очень трудно. Для этого нужна и особая форма одежды. Так же как и военным полицейским, в задачи которых входит в том числе поддержание порядка в воинских частях.
На Западе считается, что полноценные брюки эффективнее защищают ногу, в связи с этим шорты используются как гарнизонная форма одежды. Ее разрешают носить бойцам, несущим патрульно-постовую службу или находящимся на отдыхе.
Использованы фотографии: http://iz.ru/604112/dmitrii-litovkin-nikolai-surkov/voennykh-v-sirii-pereodenut-v-golfy
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