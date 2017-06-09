В составе "региональной" ШОС ещё полтора миллиарда жителей планеты

Мы строим новую Индию. И мы должны быть заинтересованы в прагматичном партнёрстве и с соседями в том числе.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается в настоящую Большую Восьмёрку. Именно восемь государств теперь входят в ШОС – после вступления в организацию Индии и Пакистана – двух ядерных держав с суммарным населением более полутора миллиардов человек. Состав ШОС отныне выглядит следующим образом: Россия, Казахстан, КНР, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан. Теперь в ШОС сосредоточены страны, общая численность населения которых – это полмира! При этом ШОС на Западе продолжают именовать «региональной организацией».Сегодня на саммите ШОС в Астане пройдут основные мероприятия саммита стран Шанхайской организации сотрудничества. Накануне встречу в составе делегаций уже провели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, главы государств посетили концертный зал, где была представлена программа творческих коллективов. В зале можно было заметить сидящего через кресло (на этом кресле концерт смотрел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) от президента России главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. Причина визита Лукашенко на саммит ШОС состоит в том, что РБ является страной-наблюдателем в этой организации наряду с Ираном, Монголией и Афганистаном.По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в связи с расширением ШОС саммит в Астане уже можно считать историческим.Ранее, когда у премьер-министра Индии поинтересовались, зачем стране входить в организацию, в которой есть Китай и будет Пакистан (при учёте территориальных споров с Пекином и Исламабадом), Моди ответил так: