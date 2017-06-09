07:38 09 июня

В составе "региональной" ШОС ещё полтора миллиарда жителей планеты

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превращается в настоящую Большую Восьмёрку. Именно восемь государств теперь входят в ШОС – после вступления в организацию Индии и Пакистана – двух ядерных держав с суммарным населением более полутора миллиардов человек. Состав ШОС отныне выглядит следующим образом: Россия, Казахстан, КНР, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан. Теперь в ШОС сосредоточены страны, общая численность населения которых – это полмира! При этом ШОС на Западе продолжают именовать «региональной организацией».

В составе "региональной" ШОС ещё полтора миллиарда жителей планеты


Сегодня на саммите ШОС в Астане пройдут основные мероприятия саммита стран Шанхайской организации сотрудничества. Накануне встречу в составе делегаций уже провели президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, главы государств посетили концертный зал, где была представлена программа творческих коллективов. В зале можно было заметить сидящего через кресло (на этом кресле концерт смотрел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) от президента России главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. Причина визита Лукашенко на саммит ШОС состоит в том, что РБ является страной-наблюдателем в этой организации наряду с Ираном, Монголией и Афганистаном.


По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в связи с расширением ШОС саммит в Астане уже можно считать историческим.

Ранее, когда у премьер-министра Индии поинтересовались, зачем стране входить в организацию, в которой есть Китай и будет Пакистан (при учёте территориальных споров с Пекином и Исламабадом), Моди ответил так:
Мы строим новую Индию. И мы должны быть заинтересованы в прагматичном партнёрстве и с соседями в том числе.

Использованы фотографии: http://www.infoshos.ru
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:01
    Создана новая G8. Иран в очереди. Еще немного и другие желающие начнут в ШОС проситься.
    oleg-gr
    1. vovanpain Сегодня, 07:04
      ! При этом ШОС на Западе продолжают именовать «региональной организацией».

      Так запад считает,что организация 1+6"шестерок" лучше. wink
      vovanpain
      1. analgin Сегодня, 07:21
        Цитата: vovanpain
        ! При этом ШОС на Западе продолжают именовать «региональной организацией».

        Так запад считает,что организация 1+6"шестерок" лучше. wink

        Судят по делам. Как у ШОС, в этом плане?
        analgin
    2. сибиралт Сегодня, 07:10
      Половина ядерного клуба, половина населения Земли и почти столько же мирового ВВП belay Это покруче Америки с шестеркой. Так и доллар США станет региональной валютой. laughing
      сибиралт
  2. RASKAT Сегодня, 07:02
    И почти треть (27%) ВВП планеты. Ни чего себе так объединились. И это не придел, вроде Вьетнам еще хочет и не только.
    RASKAT
    1. midivan Сегодня, 07:08
      Цитата: RASKAT
      И почти треть (27%) ВВП планеты.

      Теперь на нас точно у вражин патронов не хватит, можно расслабиться wassat
      midivan
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:31
        Привет , Ваня ! hi drinks
        Цитата: midivan
        Теперь на нас точно у вражин патронов не хватит, можно расслабиться

        Но усиленные посты всё равно выставить . wink
        bouncyhunter
        1. midivan Сегодня, 07:36
          Цитата: bouncyhunter
          Но усиленные посты всё равно выставить .

          hi drinks hi Приветствую Паша!!! Давненько не видел. А усиленные то зачем, по два магазина на рыло и по 20ть патронов на магазин laughing за глаза достаточно.
          midivan
    2. Logall Сегодня, 07:08
      Главное Белоруссия пресутствует! Без батьки ни что вэтом мире не происходит.
      А вообще, если никто​ одеяло тянуть не начнёт, сильная организация получится. Запад проситься начнет. У них рынок сбыта всё меньше становится.
      Logall
      1. midivan Сегодня, 07:37
        Цитата: Logall
        А вообще, если никто​ одеяло тянуть не начнёт, сильная организация получится.

        А если кто начнет тянуть одеяло, то получит по наглой индийской морде yes
        midivan
  3. samarin1969 Сегодня, 07:11
    ШОС - пока ещё больше не "объединение", а площадка для переговоров. Но всё может изменится к лучшему.
    samarin1969
  4. Vita VKO Сегодня, 07:12
    Теперь можно уверенно создавать глобальные системы безопасности всего континента, в первую очередь Евразийскую систему ПРО, а так же подразделения противодействия терроризму и кибербезопасности.
    Vita VKO
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:16
    Только это честно говоря как бы вынужденное собрание стран региона, в рядах которых еще сильны разброд и шатание. ...
    Изгоняющий либероидов
  6. злой партизан Сегодня, 07:16
    На базе ШОС и будет сформирована параллельная ООН. Я так понимаю... what
    злой партизан
  7. 1536 Сегодня, 07:18
    Пора на эти "оценки" Запада вообще не обращать внимания, не цитировать, не публиковать. Запад - это теперь музей, куда интересно съездить разок, посмотреть, но, как говорится, экспонаты руками не трогать, развалиться могут или сам испачкаешься.
    1536
  8. мичман Сегодня, 07:19
    Политика миролюбивых стран должна привести в чувство США. Хотя этих евреев там, кажется, ничего не приведет в чувство ответственности перед людьми. Это они вскормили гитлера, разрушили Югославию, внесли хаос на Ближний Восток и Африку. Честь имею.
    мичман
  9. Atlant-1164 Сегодня, 07:19
    чем больще членов в ШОС.тем больше споров.тем больше он бесполезным союзом будет.
    Atlant-1164
    1. AlexDARK Сегодня, 07:30
      В споре истина рождается!
      AlexDARK
      1. Atlant-1164 Сегодня, 07:33
        дай то бог.как бы по Крылову не вышло-лебедь щука и рак.в большой семерке как и в натО есть главный.а здесь как?? КНР. Индия. Россия??
        Atlant-1164
  10. Баракуда Сегодня, 07:20
    А в чем толком страны сотрудничают , кто изучал вопрос ? Просвятите ! request А то какая-то разношерстная публика собралась. Да еще и "прицеп" хороший - Киргизия, Таджикистан,Узбекистан....Монголия, Афганистан в будущем - стратегические партнеры.
    В любом случае - хороший задел на будущее.
    Баракуда
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