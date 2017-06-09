Первые Ка-52 для ВС Египта
Как сообщает блог Egypt Defense Portal , в интернет-пространство выложены фотоснимки, сделанные на аэродроме ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина», на которых запечатлены первые построенные на данном предприятии боевые вертолеты Ка-52 в экспортном исполнении для Египта. На них уже нанесена полная окраска ВВС страны-приобретателя. Фигурируют минимум два окрашенных вертолета с египетскими бортовыми номерами "312" и "313". Утверждается, что первая партия Ка-52 будет отгружена Египту летом 2017 года.
Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.
Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.
На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.
Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.
Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.
Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.
На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.
Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.
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