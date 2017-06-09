09:59 09 июня

Первые Ка-52 для ВС Египта

Как сообщает блог Egypt Defense Portal , в интернет-пространство выложены фотоснимки, сделанные на аэродроме ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина», на которых запечатлены первые построенные на данном предприятии боевые вертолеты Ка-52 в экспортном исполнении для Египта. На них уже нанесена полная окраска ВВС страны-приобретателя. Фигурируют минимум два окрашенных вертолета с египетскими бортовыми номерами "312" и "313". Утверждается, что первая партия Ка-52 будет отгружена Египту летом 2017 года.



Египетская модификация машины отличается наличием оптико-электронной прицельной системы ОЭС-52 вместо ГОЭС-451, имеющей более крупные размеры. На оснащении осталась РЛС «Арбалет-52», установленная под большим носовым обтекателем, и применяемая для навигации, разведки и обнаружения цели.


Как утверждают российские СМИ, ОЭС-52 разработана московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». При этом была использована гиростабилизированная платформа Strix. Её прототип монтировался на боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger. Испытания ОЭС-52 на борту Ка-52 начались в январе 2015 года.



На нижней части фюзеляже с двух сторон перед основными стойками шасси были установлены два новых модуля постановки помех и противодействия в инфракрасном диапазоне (ДИР СМ). Они имеют отличия от модуля Л370-5 бортового комплекса обороны «Витебск-52». Стандартный модуль Л370-5 на Ка-52 имеет форму вращающегося шара, который генерирует лучи в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах в направлении атакующей ракеты. Новые антенны экспортного варианта обладают призматической формой и не похожи ни на одну известную систему противодействия. На законцовках крыльев и в задней части фюзеляжа установлены новые антенны системы обнаружения облучения РЛС.

Отгрузка 46 вертолетов Египту, законтрактованных в 2015 году, ожидается в 2017 - 2019 годы. Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин.


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Комментарии 9

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 09:03
    надо зарабатывать, что бы было на что себе строить, это хорошо! good
    Кот Всапогах
    1. Logall Сегодня, 09:11
      Площадка мистралей рассчитана под них. Мы им вертолёты, они нам дали срисовать технологии. КА-52, кроме Египта, никому не продается.
      Logall
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:17
        говорили вроде очередь на них request не знаю верить или нет
        Кот Всапогах
      2. НасРать Сегодня, 09:20
        Цитата: Logall
        Площадка мистралей рассчитана под них. Мы им вертолёты, они нам дали срисовать технологии. КА-52, кроме Египта, никому не продается.

        Цитата: Кот Всапогах
        говорили вроде очередь на них request не знаю верить или нет


        по тексту всё написано:

        ".....Это будет их первый выход на мировой оружейный рынок. В активную стадию перешли переговоры с Алжиром, который планирует закупить 12 машин...."
        НасРать
      3. donavi49 Сегодня, 09:35
        Это не К - а сухопутные. Контракт на К - еще в обсуждении.

        И на Мистраль лезет любой вертолет - ибо под Ка увеличивали высоту ангара. В более высокий ангар можно впихнуть более низкий Тигр или еще кого-то. У них на Мистралях сейчас вообще Газели идут. Да 4 NH-90 (поставили вроде 1) - правда они на Fremm и Говинд куплены.
        donavi49
  2. Тралл Сегодня, 09:03
    Надеюсь, ограничитель поворота пушки отрегулировали?
    А то будет как в Крыму в прошлом году...

    Тралл
    1. Zibelew Сегодня, 09:17
      У К-52 морда шире чем исходного вертолета у К-50. Да и дыры в стеклопластике обтекателя не критичные. Следует отметить, что К-52 произведено с 2008 года 104 бортов, поэтому заказ Египта на 46 машин достаточно крупный.
      Zibelew
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:33
        Цитата: Тралл
        А то будет как в Крыму в прошлом году.

        арабы могут вообще башку себе снести.... закрепить намертво пушку надо,пусть винтами наводят... wassat
        андрей юрьевич
  3. aleksandrs95 Сегодня, 09:52
    прекрасная вертушка,довести до идеала ее тех.обслуживание еще и по цене то просто бестселлер будет.
    aleksandrs95
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