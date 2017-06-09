09:57 09 июня

Членство в НАТО превратит шведов в «военных рабов», полагает аналитик

Вступление Швеции в НАТО не поспособствует установлению свободы во всем мире, членство в альянсе лишь превратит шведов в «военных рабов», пишет Барбру Оман в своей статье для газеты Smålandsposten.



«Десять лет назад многие утверждали, что ЕС – это мирный проект. Ответом на их слова может быть выстрел в спину одного молодого человека во время акции протеста против Европейского союза в Гётеборге», – приводит статью ИноTV .


По мнению Омана, примечательно то, каким образом распространяется «лживая пропаганда», целью которой является превратить население Швеции в «военных рабов» другого государства. «Если ЕС – это мирный проект, то почему так важно строить базы вокруг России? – задаётся вопросом автор. – Мы все знаем, что у России нет такого количества оружия, как, например, у США».

НАТО на деле показала в Ливии, как она понимает «демократический процесс». Сейчас эта страна находится в полнейшем упадке, и народ по-настоящему страдает. «Это и есть так называемый мирный процесс, к которому Швеция должна присоединиться?», – возмущается автор.

Он напомнил, что 16 сентября в Гётеборге состоится большая демонстрация против учений «Аврора-17». На предыдущей демонстрации в этом же городе, в которой приняли участие несколько тысяч человек, полиция несколько раз превысила свои полномочия – и никто за это не был наказан. «На этот раз власти могут прибегнуть к антитеррористическим законам и выдать демонстрантов за бунтарей», – считает Оман.

В случае ядерной войны Швеции не нужно будет давать «ни симметричный, ни асимметричный военный ответ», отмечает он. «Электромагнитный импульс, вызванный ядерным ударом, создаст потребность не в солдатах, а в воде, продуктах и энергии, однако при таком сценарии Швеция будет неспособна их обеспечить», – полагает автор.

Неразумно говорить о том, что безопасность нашей страны обеспечит членство в НАТО – военном блоке, который участвовал и участвует в большинстве войн. Не стоит воображать, что солдаты из нашей или других стран будут нести мир и свободу, а не станут источником дохода для определённых людей за кулисами, заключает Оман.

Использованы фотографии: http://norse.ru
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Комментарии 23

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  1. Tusv Сегодня, 09:09
    Светлая голова господин Швед. Все так и есть. А Швеции в НАТО делать точно не чего. Самодостаточная страна в военном плане
    Tusv
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:12
      Лучше пусть в ШОС вступают, пока не поздно...
      ОТДЕЛ
      1. krops777 Сегодня, 09:31
        Лучше пусть в ШОС вступают, пока не поздно.


        Стандарты не те., лучше уж в НАТО, а те ушлые ребята подчистят швейцарские банки. laughing
        krops777
      2. himRa Сегодня, 09:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        Лучше пусть в ШОС вступают, пока не поздно...

        У ШОС есть ВС? belay
        Это как его ...банк вроде есть а вот вооруженных сил нет...есть ВС у ОДКБ
        himRa
    2. сибиралт Сегодня, 09:56
      Может Швеция и расположена к НАТО, но заявку на вступление не подавала. Думается, что НАТОвские учения со шведами для того и проводятся, чтобы дать понять этим "друзьям", как народ на самом деле относится к независимости своего государства и его принципу нейтралитета. А так, поживём, увидим.
      сибиралт
  2. Метроном Сегодня, 09:11
    Вот это открытие. Оказывается, солдаты воюют.
    Метроном
    1. himRa Сегодня, 09:15
      Цитата: Метроном
      Вот это открытие. Оказывается, солдаты воюют.

      И являются целью удара как потенциальный противник...
      himRa
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:21
        Членство в НАТО превратит шведов в «военных рабов», полагает аналитик
        да ладно...! belay laughing
        андрей юрьевич
        1. Logall Сегодня, 09:25
          Они говорят, что НАТО блок обороны. А на самом деле разбомбили пол мира.
          Logall
      2. Метроном Сегодня, 09:22
        Выбор без выбора. Слабые страны в любом случае будут лёгкой добычей для сильных. А так у них появляется хоть какой-то шанс.
        Метроном
        1. himRa Сегодня, 09:37
          Цитата: Метроном
          А так у них появляется хоть какой-то шанс.

          Расскажите это ....например грекам и киприотам ....
          himRa
          1. Метроном Сегодня, 09:40
            Не хочу. А мнение шведских хиппарей вообще роли никакой не играет. Будут делать то, что им прикажут.
            Метроном
            1. sabakina Сегодня, 09:50
              Цитата: Метроном
              А мнение шведских хиппарей вообще роли никакой не играет.

              А я думал, ABBA распалась... recourse
              sabakina
              1. Метроном Сегодня, 09:53
                АББА может и распалась, а Барбру Оман о существовании которого не знает даже гугл, равно как и об этой его статье, вроде как существует. А может и нет, ведь никаких ссылок на оригинальную статью нет.
                Метроном
  3. Machete Сегодня, 09:12
    Ты и подобные тебе донесите это до власти. Хотя, это никому не нужно.
    Machete
  4. himRa Сегодня, 09:12
    По мнению Омана, примечательно то, каким образом распространяется «лживая пропаганда», целью которой является превратить население Швеции в «военных рабов» другого государства.

    Какие "модные" и "актуальные" словечки!успех статьи просто гарантирован!вот же журналюги....вот мне например по барабану,что блок нато разрастается,напротив я даже ЗА пусть потонут в своей бюрократии....
    himRa
    1. Tusv Сегодня, 09:17
      Цитата: himRa
      блок нато разрастается,напротив я даже ЗА пусть потонут в своей бюрократии....

      Пока они потонут в своей бюрократии, успеют потопить несколько стран в своей демократии, то бишь в крови
      Tusv
      1. himRa Сегодня, 09:29
        Цитата: Tusv
        Пока они потонут в своей бюрократии, успеют потопить несколько стран в своей демократии, то бишь в крови

        Сомневаюсь.....сомневаюсь в том что откажутся заработать на войне даже не будучи в блоке...
        Протаскивать в ООН лапшу все сложнее,нет уже единства...мыслия wassat
        Не смотря на пропаганду здравомыслящих людей хватает...
        Остаюсь при своем- чем больше структура тем она неповоротливее...
        himRa
  5. Кот Всапогах Сегодня, 09:19
    НАТО чисто финансовая пирамида. Грабят одну страну за другой, а те и радуются laughing
    Кот Всапогах
  6. Altona Сегодня, 09:20
    Толковое понимание ситуации.Швейцарцам, например, членство НАТО не нужно.Зачем оно нужно шведам?Тем более мистер Трамп хочет сделать его платным.
    Altona
    1. himRa Сегодня, 09:47
      Цитата: Altona
      Толковое понимание ситуации.Швейцарцам, например, членство НАТО не нужно.Зачем оно нужно шведам?Тем более мистер Трамп хочет сделать его платным.

      Чет малеха запутался ...
      himRa
  7. Толстоевский Сегодня, 09:21
    в "военных рабов"? Навряд ли. А вот в обгорелые трупики - наверняка
    Толстоевский
  8. Flinky Сегодня, 09:49
    Что это за химера такая - "установление свободы во всём мире"? Кто-нибудь в курсе?
    Flinky
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