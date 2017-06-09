Членство в НАТО превратит шведов в «военных рабов», полагает аналитик
Вступление Швеции в НАТО не поспособствует установлению свободы во всем мире, членство в альянсе лишь превратит шведов в «военных рабов», пишет Барбру Оман в своей статье для газеты Smålandsposten.
«Десять лет назад многие утверждали, что ЕС – это мирный проект. Ответом на их слова может быть выстрел в спину одного молодого человека во время акции протеста против Европейского союза в Гётеборге», – приводит статью ИноTV .
По мнению Омана, примечательно то, каким образом распространяется «лживая пропаганда», целью которой является превратить население Швеции в «военных рабов» другого государства. «Если ЕС – это мирный проект, то почему так важно строить базы вокруг России? – задаётся вопросом автор. – Мы все знаем, что у России нет такого количества оружия, как, например, у США».
НАТО на деле показала в Ливии, как она понимает «демократический процесс». Сейчас эта страна находится в полнейшем упадке, и народ по-настоящему страдает. «Это и есть так называемый мирный процесс, к которому Швеция должна присоединиться?», – возмущается автор.
Он напомнил, что 16 сентября в Гётеборге состоится большая демонстрация против учений «Аврора-17». На предыдущей демонстрации в этом же городе, в которой приняли участие несколько тысяч человек, полиция несколько раз превысила свои полномочия – и никто за это не был наказан. «На этот раз власти могут прибегнуть к антитеррористическим законам и выдать демонстрантов за бунтарей», – считает Оман.
В случае ядерной войны Швеции не нужно будет давать «ни симметричный, ни асимметричный военный ответ», отмечает он. «Электромагнитный импульс, вызванный ядерным ударом, создаст потребность не в солдатах, а в воде, продуктах и энергии, однако при таком сценарии Швеция будет неспособна их обеспечить», – полагает автор.
Неразумно говорить о том, что безопасность нашей страны обеспечит членство в НАТО – военном блоке, который участвовал и участвует в большинстве войн. Не стоит воображать, что солдаты из нашей или других стран будут нести мир и свободу, а не станут источником дохода для определённых людей за кулисами, заключает Оман.
«Десять лет назад многие утверждали, что ЕС – это мирный проект. Ответом на их слова может быть выстрел в спину одного молодого человека во время акции протеста против Европейского союза в Гётеборге», – приводит статью ИноTV .
По мнению Омана, примечательно то, каким образом распространяется «лживая пропаганда», целью которой является превратить население Швеции в «военных рабов» другого государства. «Если ЕС – это мирный проект, то почему так важно строить базы вокруг России? – задаётся вопросом автор. – Мы все знаем, что у России нет такого количества оружия, как, например, у США».
НАТО на деле показала в Ливии, как она понимает «демократический процесс». Сейчас эта страна находится в полнейшем упадке, и народ по-настоящему страдает. «Это и есть так называемый мирный процесс, к которому Швеция должна присоединиться?», – возмущается автор.
Он напомнил, что 16 сентября в Гётеборге состоится большая демонстрация против учений «Аврора-17». На предыдущей демонстрации в этом же городе, в которой приняли участие несколько тысяч человек, полиция несколько раз превысила свои полномочия – и никто за это не был наказан. «На этот раз власти могут прибегнуть к антитеррористическим законам и выдать демонстрантов за бунтарей», – считает Оман.
В случае ядерной войны Швеции не нужно будет давать «ни симметричный, ни асимметричный военный ответ», отмечает он. «Электромагнитный импульс, вызванный ядерным ударом, создаст потребность не в солдатах, а в воде, продуктах и энергии, однако при таком сценарии Швеция будет неспособна их обеспечить», – полагает автор.
Неразумно говорить о том, что безопасность нашей страны обеспечит членство в НАТО – военном блоке, который участвовал и участвует в большинстве войн. Не стоит воображать, что солдаты из нашей или других стран будут нести мир и свободу, а не станут источником дохода для определённых людей за кулисами, заключает Оман.
Использованы фотографии: http://norse.ru
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