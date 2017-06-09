Прошли первые стрельбы из ЗРК "Тор-М2"
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Департамент информации и массовой коммуникации военного ведомства России сообщил о прошедших в Астраханской области первых ракетных стрельбах из зенитных ракетных комплексов малой дальности войсковой ПВО Сухопутных войск "Тор-М2".
Огонь велся по сложным мишеням, поставленным из специального мишенного комплекса, обеспечивающего имитацию полета средств воздушного нападения по траекториям, характерным для современных самолетов тактической авиации, крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
Всего в маневрах было задействовано более 300 военнослужащих и примерно 50 единиц военной и специальной техники. По окончании стрельб личный состав железнодорожным транспортом вернется на место постоянной дислокации и заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Московской области.
« Тор-М2 » - конечный вариант модернизации ЗРК "Тор-М1" новой постройкой. Видимо, как и ракета, разрабатывался с 1993 г. Первоначально не имел возможности стрелять на ходу, основным отличием являлись способность обнаруживать цели с малым ЭПР и вдвое увеличенный боекомплект (за счет новой ракеты). В 2016 г. поступила 1-я партия ЗРК (в составе дивизионного комплекта), способных вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении. Серийно производится и поставляется в ВС РФ с 2016 г. Как указывается, первый полковой комплект ЗРК "Тор-М2" был поставлен на вооружение зенитного ракетного полка Ижевским электромеханическим заводом "Купол" в марте 2017 года.
На полигоне "Капустин Яр" состоялись первые ракетные стрельбы из ЗРК "Тор-М2" боевыми расчетами зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа. Личный состав зенитного ракетного полка провел боевое слаживание на базе Учебного центра боевого применения войсковой ПВО Сухопутных войск, которое завершилось проведением боевых стыковочных стрельб из ЗРК.
Огонь велся по сложным мишеням, поставленным из специального мишенного комплекса, обеспечивающего имитацию полета средств воздушного нападения по траекториям, характерным для современных самолетов тактической авиации, крылатых ракет, планирующих авиабомб, беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
Всего в маневрах было задействовано более 300 военнослужащих и примерно 50 единиц военной и специальной техники. По окончании стрельб личный состав железнодорожным транспортом вернется на место постоянной дислокации и заступит на боевое дежурство по противовоздушной обороне Московской области.
« Тор-М2 » - конечный вариант модернизации ЗРК "Тор-М1" новой постройкой. Видимо, как и ракета, разрабатывался с 1993 г. Первоначально не имел возможности стрелять на ходу, основным отличием являлись способность обнаруживать цели с малым ЭПР и вдвое увеличенный боекомплект (за счет новой ракеты). В 2016 г. поступила 1-я партия ЗРК (в составе дивизионного комплекта), способных вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении. Серийно производится и поставляется в ВС РФ с 2016 г. Как указывается, первый полковой комплект ЗРК "Тор-М2" был поставлен на вооружение зенитного ракетного полка Ижевским электромеханическим заводом "Купол" в марте 2017 года.
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