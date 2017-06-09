12:05 09 июня

МИД Украины: есть «интересные решения» по участию США в урегулировании ситуации в Донбассе

В настоящее время обсуждается формат участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе, передает Интерфакс-АВН заявление главы украинского МИД Павла Климкина.

МИД Украины: есть «интересные решения» по участию США в урегулировании ситуации в Донбассе


По словам министра, уже имеются некоторые «интересные решения» по участию Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины.


К сожалению, без согласования с нашими друзьями сказать не могу, но мы работаем в режиме действительно реального времени... Там есть очень креативные решения, может, в ближайшее время вы услышите,
сказал Климкин в четверг в эфире «112 канала».

Могут быть интересные решения, над ними работаем,
добавил министр иностранных дел Украины.

По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что без участия Вашингтона «решающего прогресса в урегулировании в Донбассе достичь будет тяжело».

Использованы фотографии: https://news-front.info/
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Комментарии 30

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  1. Тралл Сегодня, 10:15
    Скорее, фантазии, а не решения smile
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:24
      Интересно , а почему Израиль никогда не привлекают к участию всего этого на Украине..? Там ведь много евреев и очень богатых и влиятельных...Сша за океаном, а Израиль ближе и многие имеют двойное гражданство ! Интересненько, как любит говорить Арон..))))
      ОТДЕЛ
      1. роман66 Сегодня, 10:36
        Израиль в тухляк не полезет, нахрен им
        роман66
      2. venik Сегодня, 11:31
        Цитата: ОТДЕЛ
        Интересно , а почему Израиль никогда не привлекают к участию всего этого на Украине..?

        ========
        Как не привлекают?? А Климкин???
        venik
    2. Зяблицев Сегодня, 10:25
      Судя по выражениям лица Климкина на всех фото, складывается,что он обдолбаный постоянно-все время под кайфом... laughing
      Зяблицев
      1. Толстоевский Сегодня, 10:32
        не обязательно. просто он имбецил
        Толстоевский
  2. himRa Сегодня, 10:16
    Цитата: Тралл
    Скорее, фантазии, а не решения smile

    Вот именно! ОнЕ ж не дураки...
    himRa
    1. Грэг Миллер Сегодня, 10:21
      Как там у Губермана:

      Есть в идиоте дух отваги
      Присущий именно ему,
      Способна глупость на зигзаги
      Непостижимые уму...
      Грэг Миллер
      1. soroKING Сегодня, 10:24
        ну ЖОпаделаишь...Клим Чугункин am
        soroKING
  3. fn111 Сегодня, 10:28
    Да влезут американцы туда, не много поторгуются еще, и влезут. По приглашению официальных властей. В этом плане , возможно не стоило признавать Порошенко...
    fn111
    1. Метроном Сегодня, 10:32
      США там уже давно. И не официальная власть и всякие Климкины, сидящие на коротком поводке, приглашают США, а США их приглашает во власть.
      Метроном
  4. Александр12 Сегодня, 10:30
    Америкосы перекинут В-52 и отутюжат Донбас как Дрезден в 45 году? Это такие "интересные " предложения Климкину американцы подкинули?
    Александр12
    1. Туз Бубен Сегодня, 10:42
      Скорее по Кыюву как по Хииросиме...
      А жалко, красивый город...
      Туз Бубен
  5. Егоза Сегодня, 10:31
    Интересные решения? Это как? Пришлет Вашингтон своего смотрящего и скажет: "Денег больше не дадим, заканчивайте это безобразие. И, так и быть, сбежать поможем." И все сразу решится.
    Егоза
  6. Толстоевский Сегодня, 10:31
    есть такое интересное решение - полная и безоговорочная капитуляция
    Толстоевский
  7. Masya Masya Сегодня, 10:34
    К сожалению, без согласования с нашими друзьями сказать не могу

    согласуй, не согласуй все равно получишь... прости Господи...
    Masya Masya
    1. sabakina Сегодня, 10:56
      Цитата: Masya Masya

      согласуй, не согласуй все равно получишь... прости Господи...
      Буй!
      -Где буй?
      -Какой буй?
      -Надпись есть, а буя нет!
      hi love
      sabakina
      1. Masya Masya Сегодня, 11:00
        -Где буй?

        ну, вы, же поняли... и осветили... wink love
        Masya Masya
  8. roskot Сегодня, 10:35
    Клим Чугункин в своем амплуа. До кукарекается, сбежать не успеет.
    roskot
  9. senima56 Сегодня, 10:41
    Ну надоело хохлам "москальску дупу" лизать! Надоело!.... Будут лизать "американьску та эвропейску дупу"!
    senima56
  10. roskot Сегодня, 10:45
    И не вдомек ущербному, что американцы за укропию воевать не будут. А Клим Чугункин проходная пешка с амбициями клоуна.
    roskot
  11. sabakina Сегодня, 10:54
    По словам министра, уже имеются некоторые «интересные решения» по участию Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины.
    В-52, "Tomahawk", "Minitman"...После такого "участия" ураине министр иностранных дел уже не нужен будет.
    sabakina
  12. Злой 55 Сегодня, 10:56
    Только негроидов мы ещё в украинским степях не хоронили..Не может уже УКРАЛина жить без американских подгузников да поглаживаний.
    Злой 55
    1. DenZ Сегодня, 11:05
      Вроде как уже хоронили. Насколько помню попадались ополчению 200-е экземпляры.
      DenZ
  13. ник7 Сегодня, 10:58
    Штаты столько вложили в "демократию" и в госперевороты Украины, только официально, 5-ть ярдов, не считая пирожков, с какой стати им прекращать войну?
    ник7
  14. Комментарий был удален.
  15. avg-mgn Сегодня, 11:06
    ДаешьТрампа президентом Украины! В штатах все равно не дадут нормально работать...!
    avg-mgn
  16. APASUS Сегодня, 11:17
    Вот Цицерон местного разлива.
    Пить или не пить!? Вот в чём вопрос?
    APASUS
  17. 3vs Сегодня, 11:29
    "Там есть очень креативные решения, может, в ближайшее время вы услышите..."
    Как дурачки привязались к этому идиотскому слову "креативные"!
    "Родился 25 декабря 1967 года в городе Курске. В 1991 году окончил Московский физико-технический институт, факультет аэрофизики и космических исследований по специальности — прикладная математика и физика."
    Вроде на русской земле родился, серьёзный вуз закончил, а во что превратился...

    Родителей жалко.
    3vs
  18. LÄRZ Сегодня, 11:31
    Ну как же им охота ввернуть Вашингтон ещё больше в этот свой украинский блудняк!
    LÄRZ
  19. ded100 Сегодня, 11:37
    Решения то интересные но есть одно но без согласования с нашими друзьями сказать не могу а друзья последние годы ну совсем неадекватные как и решения! wassat
    ded100
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