МИД Украины: есть «интересные решения» по участию США в урегулировании ситуации в Донбассе
В настоящее время обсуждается формат участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта в Донбассе, передает Интерфакс-АВН заявление главы украинского МИД Павла Климкина.
По словам министра, уже имеются некоторые «интересные решения» по участию Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины.
По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что без участия Вашингтона «решающего прогресса в урегулировании в Донбассе достичь будет тяжело».
По словам министра, уже имеются некоторые «интересные решения» по участию Вашингтона в урегулировании ситуации на востоке Украины.
К сожалению, без согласования с нашими друзьями сказать не могу, но мы работаем в режиме действительно реального времени... Там есть очень креативные решения, может, в ближайшее время вы услышите,сказал Климкин в четверг в эфире «112 канала».
Могут быть интересные решения, над ними работаем,добавил министр иностранных дел Украины.
По его словам, в Киеве прекрасно понимают, что без участия Вашингтона «решающего прогресса в урегулировании в Донбассе достичь будет тяжело».
Использованы фотографии: https://news-front.info/
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