12:07 09 июня

В Вашингтоне заявили о готовности к сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом

Соединенные Штаты открыты для сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом с условием, что совместная работа принесет пользу американскому народу, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепартамента.

В Вашингтоне заявили о готовности к сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом


США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, в тех областях практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу,
завил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос агентства о российско-американских контактах в настоящий момент по вопросу борьбы с терроризмом.


Недавно президент РФ Владимир Путин сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, России и Соединенным Штатам «не мешало бы немножко подумать» о сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом».

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 15

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  1. himRa Сегодня, 11:15
    Это мы уже не раз слышали ...
    himRa
    1. Logall Сегодня, 11:17
      Кто-то ещё в это верит? Есть отчаянные оптимисты?
      Logall
    2. barclay Сегодня, 11:19
      США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, в тех областях практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу,
      завил представитель внешнеполитического ведомства США,
      Еще один желающий покинуть свой пост?
      Ну для начала - встреча с российским послом. wassat
      barclay
      1. Чёрный Сегодня, 11:58
        Свежо придание да верится с тудом....точнее совсем не верится...
        Чёрный
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:19
      Видать эвакуация не удалась в полной мере главарей и казначеев ИГ..?
      Опять перемирие пытаются организовать..
      ОТДЕЛ
      1. elmi Сегодня, 11:22
        Вот американцы коварные-заявляют что готовы совместно бороться с терроризмом и в то же время нанося уже регулярные удары по правительственным силам
        elmi
      2. himRa Сегодня, 11:42
        С них станется,они в ВОВ фашистов держали долго "про запас"
        Цитата: ОТДЕЛ
        Опять перемирие пытаются организовать.
        himRa
    4. vkl.47 Сегодня, 11:36
      И главное не ВЗАИМОВЫГОДНОЕ сотрудничество а только то что выгодно им.
      vkl.47
  2. vch Сегодня, 11:16
    Ну да, к черту интересы других стран, к черту интересы России - Америка превыше всего - вот суть американской политики!
    vch
  3. Толстоевский Сегодня, 11:19
    от такого сотрудничества кроме беды ничего не жди
    Толстоевский
  4. kefan Сегодня, 11:26
    Опять, видимо, нам решили лапшу на уши повесить, с такими "друзьями", ой, извините "партнерами" и врагов не надо.
    kefan
  5. 1536 Сегодня, 11:34
    А какую пользу мы должны принести американскому народу? А наш народ борется с терроризмом без пользы?
    Понимать это надо так: во-первых, если американцы действительно боятся террористической угрозы, то по-прежнему уверены в своих силах и не нуждаются в помощи других или сотрудничестве с кем-либо еще. Но я склоняюсь ко второму варианту, что американцы контролируют террористические силы в мире, поэтому не думают, что они могут выйти из под их контроля и перенести борьбу на территорию США. Второй вариант ужасен в своей циничности и беспринципности, но явно выгоден американскому народу. Мы на него никогда не пойдем!
    1536
  6. РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 11:50
    Заметила что слова в мире сейчас вообще ничего не стоят.Царь дал слово,царь заьрал слово.сказал что то потом забыл сказал противоположное...и ничего-руку подают,презрительно не смотрят.Так что я давно уже их словам значения не придаю и всем советую,По делам их ооценивать нужно.А дела таковы,что как то даже озвучить их страшновато.
    РАЗВЕДЧИЦА
  7. afrikanez Сегодня, 11:56
    Такое сотрудничество можно будет назвать: "игра в одни ворота". Ну собственно ни кто другого и не ожидал от амеров!
    afrikanez
  8. LÄRZ Сегодня, 12:04
    США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом
    Из этого рая не выйдет ни...чего. Вот! У нас с ними диаметрально противоположные взгляды и подходы к решению данной проблемы. Огромная была бы помощь с их стороны, если бы они просто не мешали бы нам. Этого вполне достаточно.
    LÄRZ
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