В Вашингтоне заявили о готовности к сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом

США открыты для работы с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, в тех областях практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу,

Соединенные Штаты открыты для сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом с условием, что совместная работа принесет пользу американскому народу, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепартамента.завил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос агентства о российско-американских контактах в настоящий момент по вопросу борьбы с терроризмом.Недавно президент РФ Владимир Путин сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, России и Соединенным Штатам «не мешало бы немножко подумать» о сотрудничестве по борьбе с международным терроризмом».