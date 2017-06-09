12:11 09 июня

США: удары по сирийским войскам не опасны для военной эскалации

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила о том, что Белый дом не усматривает военной эскалации в авиаударах проамериканской коалиции по проправительственным силам в сирийском Ат-Танфе.

США: удары по сирийским войскам не опасны для военной эскалации


Мы не рассматриваем это как эскалацию . Ат-Танф является тренировочным гарнизоном, где находятся коалиционные силы в Сирии. Эта (зона) была установлена на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов.



С её слов, проправительственные войска решили воспользоваться тем, что основные силы коалиции задействованы в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В этой связи они "продвинулись по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе и, таким образом, представляли для них угрозу".



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Комментарии 15

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  1. Толстоевский Сегодня, 11:22
    это удары англо-саксов по немецким войскам не были опасны для военной эскалации
    Толстоевский
    1. NIKNN Сегодня, 11:29
      США: удары по сирийским войскам не опасны для военной эскалации
      у
      Ну ставьте бан, у меня просто в лексиконе бругих слов НЕТ!!!!!
      NIKNN
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:33
        США: удары по сирийским войскам не опасны для военной эскалации
        вьетнамцы и иракцы-молчать! забанят!
        андрей юрьевич
  2. Копчёный Сегодня, 11:30
    А убить немного людей, это так, ни о чём.
    Копчёный
  3. РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 11:32
    думаю что ,и это сразу бросается в глаза,все же сирийцы на своей территории и имеют право гулять где хотят.И опять же нахождение каких- то сил на территории деэскалации как то не очень вписываются.Все тут как то очень нелогично.А где нет логических действий начинается подковерная борьба
    РАЗВЕДЧИЦА
  4. Соломон Кейн Сегодня, 11:32
    Обратите внимание, типичный американский подход - тупая симпатичная блондинка читает написанную новостную "ШНЯГУ", при этом не знает, что такое Сирия, ИГ (запр. в РФ), и чем Дислокация отличается от Депиляции.....Ну Тупые! (М.Задорнов)
    Соломон Кейн
  5. Метроном Сегодня, 11:33
    Это правда. Какая может быть эскалация если там нет ни то что равного, а вообще ни единого вменяемого противника.
    Метроном
    1. Александр романов Сегодня, 11:35
      Цитата: Метроном
      Это правда. Какая может быть эскалация если там нет ни то что равного, а вообще ни единого вменяемого противника.

      Интересно,что запоет Госдеп,если Россия усмотрит опасность и долбанет по оппозиции.
      Александр романов
      1. Метроном Сегодня, 11:36
        Таков удел пешек в этой игре. Просто взамен заберёт две фигуры, такой и будет ответ.
        Метроном
        1. himRa Сегодня, 12:09
          Дембель неизбежен как крах капитализма
          !
          Откуда такая уверенность в неуязвимости и безгрешности ,вы не жертва пропаганды о исключительности США?
          himRa
      2. Deniska999 Сегодня, 12:06
        Так вчера уже долбанули. Вроде промолчали американцы.
        Deniska999
  6. victorsh Сегодня, 11:39
    Я балдею от их логики.Оккупационные войска находятся на территории Сирии и бомбят войска,которые защищают СВОЮ Родину!А вот интересно-если сирийцы"приземлят"самолет оккупантов,что они скажут?А ведь могут.У наших советников большой опыт(Вьетнам)ПВОшных засад.Понятно-херанут"томагавками"по больницам и школам,а наши выразят очередное"возмущение".Титан бы перестали продавать"Боингу"-вот это и было-бы хорошим возмущением.
    victorsh
  7. tolyasik0577 Сегодня, 11:56
    Никак не могу понять, почему вооруженные силы САА не задействовали средства ПВО? пока не собьют, так и будут гадить.
    tolyasik0577
  8. Шукшин Сегодня, 11:57
    России нужно "Точку-У" где то утилизировать.
    Шукшин
  9. Чаронда Сегодня, 12:07
    Нужно нанести удары по шестеркам США
    Чаронда
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