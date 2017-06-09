США: удары по сирийским войскам не опасны для военной эскалации

Мы не рассматриваем это как эскалацию . Ат-Танф является тренировочным гарнизоном, где находятся коалиционные силы в Сирии. Эта (зона) была установлена на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов.

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила о том, что Белый дом не усматривает военной эскалации в авиаударах проамериканской коалиции по проправительственным силам в сирийском Ат-Танфе.С её слов, проправительственные войска решили воспользоваться тем, что основные силы коалиции задействованы в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). В этой связи они "продвинулись по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе и, таким образом, представляли для них угрозу".