12:06 09 июня

В ВВО поступил бригадный комплект ОТРК «Искандер-М»

Ракетное соединение Восточного округа получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», передает Интерфакс сообщение Минобороны России.

В ВВО поступил бригадный комплект ОТРК «Искандер-М»


Это десятое по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса,
говорится в релизе.


По данным пресс-службы ведомства, «личному составу ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) передали более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, технику жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, а также пункт подготовки информации».

«Завершающим этапом перевооружения ракетной бригады станут тактические учения с боевым пуском крылатой ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит передислокацию железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации», добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «все ракетные соединения Сухопутных войск будут перевооружены с комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" до 2020 года».

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал он.

Использованы фотографии: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Комментарии 9

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  1. Alexey-74 Сегодня, 11:43
    Дело нужное. Супостатам на страх.
    Alexey-74
    1. Trevis Сегодня, 11:47
      Ждем теперь Ту-160 М2, тоже надо. good
      Trevis
  2. ГСВГ 86-88 Сегодня, 11:51
    Восточный округ,чертим окружность 500 км (или 2500)-не плохо выходит...
    ГСВГ 86-88
    1. Александр романов Сегодня, 11:52
      Цитата: ГСВГ 86-88
      Восточный округ,чертим окружность 500 км (или 2500)-не плохо выходит...

      Ахахаха,ну проведи окружность восточного округа wassat
      Александр романов
  3. Шукшин Сегодня, 11:52
    Точку-У теперь нужно утилизировать где то.
    Шукшин
    1. Александр романов Сегодня, 11:58
      Цитата: Шукшин
      Точку-У теперь нужно утилизировать где то.

      В Сирии
      Александр романов
  4. xant Сегодня, 11:52
    на курилы их на радость япошек и их хозяевам ! laughing
    xant
    1. РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 11:56
      странный у вас призыв...и даже не улыбнулись?
      РАЗВЕДЧИЦА
  5. РАЗВЕДЧИЦА Сегодня, 11:55
    Смотрю вот фото и вижу что на боку у военнослужащих все теже резиновые противогазы с бирками.Они им работать не мешают.Типа если они оставят их в кабине,то неуспеют добежать если вдруг произойдет газовая атака? И помоему Искандеры не на линии фронта стоять будут? Смешно.Может кто обьяснит...когда перестанут смешить людей с этими противогазами?
    РАЗВЕДЧИЦА
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