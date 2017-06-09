В ВВО поступил бригадный комплект ОТРК «Искандер-М»
Ракетное соединение Восточного округа получило бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», передает Интерфакс сообщение Минобороны России.
По данным пресс-службы ведомства, «личному составу ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) передали более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, технику жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, а также пункт подготовки информации».
«Завершающим этапом перевооружения ракетной бригады станут тактические учения с боевым пуском крылатой ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит передислокацию железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации», добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «все ракетные соединения Сухопутных войск будут перевооружены с комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" до 2020 года».
Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал он.
Это десятое по счету ракетное соединение Сухопутных войск, полностью переведенное на эксплуатацию современного ракетного комплекса,говорится в релизе.
По данным пресс-службы ведомства, «личному составу ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) передали более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, технику жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, а также пункт подготовки информации».
«Завершающим этапом перевооружения ракетной бригады станут тактические учения с боевым пуском крылатой ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит передислокацию железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации», добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что «все ракетные соединения Сухопутных войск будут перевооружены с комплекса "Точка-У" на "Искандер-М" до 2020 года».
Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что КБ машиностроения ведет работы по модернизации комплекса. «После 2020 года будет представлена модернизированная версия ОТРК "Искандер-М"», – сказал он.
Использованы фотографии: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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