Южная Корея не планирует отказываться от размещения THAAD

Наше правительство не намерено фундаментально менять то, что было обещано в рамках альянса США и Республики Корея

Новая администрация Южной Кореи в пятницу подтвердила, что не планирует отказываться от соглашения с США о размещении в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, передает РИА Новости сообщение из Сеула агентства Рёнхап.— приводит агентство слова советника по национальной безопасности при президенте страны Чон Ый Ёна.В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.