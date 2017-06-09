14:14 09 июня

Южная Корея не планирует отказываться от размещения THAAD

Новая администрация Южной Кореи в пятницу подтвердила, что не планирует отказываться от соглашения с США о размещении в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, передает РИА Новости сообщение из Сеула агентства Рёнхап.

Наше правительство не намерено фундаментально менять то, что было обещано в рамках альянса США и Республики Корея
— приводит агентство слова советника по национальной безопасности при президенте страны Чон Ый Ёна.

Южная Корея не планирует отказываться от размещения THAAD



В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.

Использованы фотографии: http://www.filminstan.tk/polit/news/
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Комментарии 11

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  1. himRa Сегодня, 12:40
    Новая администрация Южной Кореи в пятницу подтвердила, что не планирует отказываться от соглашения с США о размещении в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, передает РИА Новости сообщение из Сеула агентства Рёнхап.

    Недавний импичмент как напоминание..
    himRa
    1. cniza Сегодня, 12:49
      Новый Президент покрасовался и сел в лужу.
      cniza
      1. Дамир Сегодня, 13:06
        да нет просто ему объяснили что нужно вести себя "правильно"
        Дамир
    2. сибиралт Сегодня, 12:53
      Новоиспеченный президент Южной Кореи заранее на все согласен. Как убирали предыдущую, он хорошо усвоил. Лизнул братьям из-за окена, а своих приграничных опасно напрёг..
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 13:04
        Да с этими ТHAAD вообще анекдот получается. Если кратко, то история такая:

        США - А давайте мы вам поставим систему ПРО THAAD
        Ю.Корея - Так это THAAD фигня полная. Нафиг нам это надо?
        США - Северян пугать.
        Ю.Корея - Ну ладно. Давайте парочку.
        США - Пожалуйста
        Ю.Корея - Э... А чего шесть то дали? Мы же пару заказывали.
        США - С вас 1 миллиард долларов.
        Ю.Корея - ЧЕГО??! Какой миллиард?!! Да мы вообще пару просили, а вы шесть дали. Забирайте вообще всё назад. У нас тут Китай под боком нервничает.
        США - Ладно-ладно, зачем шуметь. Не надо миллиарда, мы вам так, бесплатно дарим все шесть штук.
        Ю.Корея - мы не планирует отказываться от размещения THAAD
        bully
        Shurik70
  2. Котище Сегодня, 12:44
    Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.

    Тонко играют. Что хотят понятно, но зато все в шоколаде. Дожидаемся "гриписейев" просающихся в шахты противоракетной обороны!
    Котище
  3. APASUS Сегодня, 12:49
    А что у Ю Кореи есть варианты?
    Странное заявление по сути,как и большинство стран в регионе Ю Корея находиться под оккупацией американскими войсками,да и развернутый район ПРО не прикрывает корейскую агломерацию,он прикрывает американскую военную инфраструктуру .Американцы прежде блюдут свои интересы
    APASUS
  4. роман66 Сегодня, 12:51
    ну и ладушки, "искандеры" уже едут
    роман66
  5. Чаронда Сегодня, 13:04
    Кто бы сомневался ! Шестерки США права голоса и суверенитета не имеют !
    Чаронда
  6. Толстоевский Сегодня, 13:08
    сами виноваты
    Толстоевский
  7. Березин Александр Сегодня, 13:34
    Всем американским "шестеркам" я бы рекомендовал уже сейчас начать перепись населения, иначе потом им будет тяжело точно посчитать число трупов. В случае конфликта с нами или Китаем о Самсунге, Хендай и Элджи можно будет забыть навсегда, а жаль...
    Березин Александр
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