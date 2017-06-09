Южная Корея не планирует отказываться от размещения THAAD
Новая администрация Южной Кореи в пятницу подтвердила, что не планирует отказываться от соглашения с США о размещении в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, передает РИА Новости сообщение из Сеула агентства Рёнхап.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.
Наше правительство не намерено фундаментально менять то, что было обещано в рамках альянса США и Республики Корея— приводит агентство слова советника по национальной безопасности при президенте страны Чон Ый Ёна.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.
Использованы фотографии: http://www.filminstan.tk/polit/news/
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