14:13 09 июня

Президент Турции одобрил закон об отправке военнослужащих в Катар

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон, разрешающий отправку в Катар дополнительного количества военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».



Накануне парламент Турции принял закон, разрешающий размещение воинского контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучение жандармерии в этом эмирате.


Ранее представитель МИД Турции подтвердил агентству намерение Анкары и Дохи разместить в Катаре турецких военных. Отмечается, что их размещение будет осуществлено «в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году».

Издание отмечает, что распоряжения правительства по этому поводу были опубликованы в Official Gazette в пятницу.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов. Тайип Эрдоган, между тем, не поддержал изоляцию Катара, заявив, что Турция продолжит развивать отношения с этой страной и приложит необходимые усилия для урегулирования ситуации.

Использованы фотографии: REUTERS / Presidential Palace/Kayhan Ozer
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Комментарии 9

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  1. himRa Сегодня, 13:58
    Запахло вкусными ресурсами?не забывай Эрдоган там американская военная база имеется...так что тебе не обломится ..
    himRa
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:00
      Ну в добрый путь Эрдоган..! Попробуй ..(мы поддержим..)))
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:07
        Отдел -Виталий, султан не такой и простой и глупый, сейчас в регионе может начаться война, и тут нужно успеть быстро выхватить кусок пожирнее, и не дать другим тебя сьесть.
        Изгоняющий либероидов
    2. Александр романов Сегодня, 14:02
      Хрен с неи с Турцией.Парни,тут халява,кто знает,что за акция и где проходит?
      Александр романов
    3. NIKNN Сегодня, 14:04
      Все это понятно.., но вот на фотографию в статье посиотре...жаль пацанов..могли бы таких хороших детей создать....:( И кто Эрдоган, и кто вообще все политики? за что ратуют?...Печально...
      NIKNN
      1. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 14:05
        а наших в Сирии вам не жаль?.
        alibabaewitch.vasilij2018
        1. NIKNN Сегодня, 14:08
          Жаль, и при чем Олега Пешкова я обучал с лейтенанта..., я говорю о том,...К ЧЕМУ СТРЕМЯТся политики и мы им ура хлопаем... Вот бы такую деяятельность на добро....
          NIKNN
    4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:05
      Мир вам hi Рахим ! drinks просто эрдогад не хочет быть отодвинутым в угол, как старый веник, в регионе или дрминируешь, или ты чей-то вассал! Эрдогад жаждет власти -он готов даже воевать за нее.
      Изгоняющий либероидов
  2. Толстоевский Сегодня, 14:02
    так им и надо
    Толстоевский
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