Президент Турции одобрил закон об отправке военнослужащих в Катар
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон, разрешающий отправку в Катар дополнительного количества военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
Накануне парламент Турции принял закон, разрешающий размещение воинского контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучение жандармерии в этом эмирате.
Ранее представитель МИД Турции подтвердил агентству намерение Анкары и Дохи разместить в Катаре турецких военных. Отмечается, что их размещение будет осуществлено «в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году».
Издание отмечает, что распоряжения правительства по этому поводу были опубликованы в Official Gazette в пятницу.
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов. Тайип Эрдоган, между тем, не поддержал изоляцию Катара, заявив, что Турция продолжит развивать отношения с этой страной и приложит необходимые усилия для урегулирования ситуации.
Накануне парламент Турции принял закон, разрешающий размещение воинского контингента на базе в Катаре и сотрудничество по обучение жандармерии в этом эмирате.
Ранее представитель МИД Турции подтвердил агентству намерение Анкары и Дохи разместить в Катаре турецких военных. Отмечается, что их размещение будет осуществлено «в соответствии с соглашением о сотрудничестве двух стран в области безопасности и обучения сотрудников жандармерии, подписанным в 2015 году».
Издание отмечает, что распоряжения правительства по этому поводу были опубликованы в Official Gazette в пятницу.
Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов. Тайип Эрдоган, между тем, не поддержал изоляцию Катара, заявив, что Турция продолжит развивать отношения с этой страной и приложит необходимые усилия для урегулирования ситуации.
Использованы фотографии: REUTERS / Presidential Palace/Kayhan Ozer
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти