Геращенко: В России действует диверсионно-террористический центр

На территории Российской Федерации создан и функционирует диверсионно-террористический центр, задача которого такая же, как и была в советские годы –уничтожение врагов России на территории других стран

Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины, правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет