Геращенко: В России действует диверсионно-террористический центр
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко утверждает, что в России якобы существует так называемый диверсионно-террористический центр, который уничтожает «врагов страны» на территории других стран.
По его словам, сотрудники этого центра неоднократно покушались на его жизнь.
Напомним, что в январе 2017 года Геращенко заявил, что СБУ предотвратило покушение на него, якобы организованное российскими спецслужбами:
Отметим, Геращенко не в первый раз выступает с утверждениями о якобы готовящемся на него неким «центром» из России покушении.
Между тем, в апреле против Геращенко на Украине возбудили дело о госизмене.
Отметим, Геращенко является основателем скандально известного сайта «Миротворец», чью деятельность осуждали даже на Украине.
На территории Российской Федерации создан и функционирует диверсионно-террористический центр, задача которого такая же, как и была в советские годы –уничтожение врагов России на территории других стран– заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» .
По его словам, сотрудники этого центра неоднократно покушались на его жизнь.
Напомним, что в январе 2017 года Геращенко заявил, что СБУ предотвратило покушение на него, якобы организованное российскими спецслужбами:
Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины, правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет- написал он.
Отметим, Геращенко не в первый раз выступает с утверждениями о якобы готовящемся на него неким «центром» из России покушении.
Между тем, в апреле против Геращенко на Украине возбудили дело о госизмене.
Отметим, Геращенко является основателем скандально известного сайта «Миротворец», чью деятельность осуждали даже на Украине.
Использованы фотографии: https://112.ua/
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