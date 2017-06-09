16:12 09 июня

Геращенко: В России действует диверсионно-террористический центр

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко утверждает, что в России якобы существует так называемый диверсионно-террористический центр, который уничтожает «врагов страны» на территории других стран.



На территории Российской Федерации создан и функционирует диверсионно-террористический центр, задача которого такая же, как и была в советские годы –уничтожение врагов России на территории других стран
– заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» .


По его словам, сотрудники этого центра неоднократно покушались на его жизнь.

Напомним, что в январе 2017 года Геращенко заявил, что СБУ предотвратило покушение на него, якобы организованное российскими спецслужбами:

Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины, правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет
- написал он.

Отметим, Геращенко не в первый раз выступает с утверждениями о якобы готовящемся на него неким «центром» из России покушении.

Между тем, в апреле против Геращенко на Украине возбудили дело о госизмене.

Отметим, Геращенко является основателем скандально известного сайта «Миротворец», чью деятельность осуждали даже на Украине.


Использованы фотографии: https://112.ua/
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Комментарии 18

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  1. ser-pov Сегодня, 14:46
    [/quote]На территории Российской Федерации создан и функционирует диверсионно-террористический центр, задача которого такая же, как и была в советские годы –уничтожение врагов России на территории других стран [quote]

    А так же центр по заготовке сала, из таких депутатов как Геращенко.. Боров ...
    ser-pov
    1. vkl.47 Сегодня, 14:59
      Может это Ельцин центр
      vkl.47
  2. Воля Сегодня, 14:50
    Хилый какой-то центор! В такую мишень, да не попасть.)
    Воля
  3. bouncyhunter Сегодня, 14:50
    Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко утверждает, что в России якобы существует так называемый диверсионно-террористический центр, который уничтожает «врагов страны» на территории других стран.

    Паранойя в самом запущеном , тяжёлом виде . "Центр по борьбе с пингвинами" ещё не мерещится ? wassat
    bouncyhunter
    1. Владимир16 Сегодня, 14:55
      "Центр по борьбе с пингвинами" в настоящий момент заморожен laughing
      Владимир16
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:58
        Точно , совсем забыл - в Южном полушарии нонче зима ... wink
        bouncyhunter
        1. Владимир16 Сегодня, 15:03
          Вот этого геращенкУ в этот центр заведующим нужно назначить.
          Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...
          Владимир16
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
            Ну уж нет - пусть в своём пингвинарии сидит . А то всех пингвинов в Антарктике прокакает .
            bouncyhunter
  4. prior Сегодня, 14:51
    Если бы такая команда существовала, Геращенко был бы первый в списке.
    Основное слово БЫЛ, притом ещё 3 года назад.
    prior
  5. Ст.пропорщик Сегодня, 14:57
    Был бы нужен, уже общался бы с бандерой . Мания величия, хоть я и не эскулап.
    Ст.пропорщик
  6. surovts.valery Сегодня, 14:59
    По его словам, сотрудники этого центра неоднократно покушались на его жизнь.

    Судя по его физиономии и фигуре, ему и так недолго осталось (диабет, ожирение, наверняка проблемы с сердцем и гипертония). Да и бог тоже шельму метит.
    surovts.valery
  7. Black_PR Сегодня, 15:12
    Чучело жирное засцалло ??
    Black_PR
  8. Altona Сегодня, 15:19
    Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины, правильно. Кроме того, хочу предупредить организаторов и заказчиков моей ликвидации, что проект "Миротворец", который стоит у всех вас как кость поперек горла, будет работать независимо от того, жив я или нет
    --------------------
    Как на него покушаться? Проткнуть, чтобы лопнул? Да и так живой труп, смердит.
    Altona
  9. злой партизан Сегодня, 15:20
    Вот значит как выглядит "грязная бомба"... what
    злой партизан
  10. Slon_on Сегодня, 15:21
    Парадокс - чем сволочнее, тем громче лает Россию.
    Slon_on
  11. svp67 Сегодня, 15:42
    Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко утверждает, что в России якобы существует так называемый диверсионно-террористический центр, который уничтожает «врагов страны» на территории других стран.
    [quote][/quote] Как говорится : НЕ ВЕРЮ. Существуй такой ДЕЙСТВУЮЩИЙ Центр сейчас в России, то ничего бы Геращенко и еще многих на Украине НЕ СПАСЛО БЫ.
    svp67
  12. APASUS Сегодня, 15:54
    Что то может произойти на Украине без участия России?
    Анекдот в тему:
    Стирает мужик трусы в тазике и бормочет:
    - Никому верить нельзя !
    - Никому верить нельзя ,даже себе!?
    - А хотел только пукнуть !
    APASUS
  13. 3vs Сегодня, 16:10
    Ну да-ну да, ледоруб по пухлому уже стонет!
    3vs
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