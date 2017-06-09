Китайский БТР установил рекорд скорости движения по воде
Китайские инженеры работают над созданием боевой машины, которая сможет одинаково быстро передвигаться по воде и суше. Северокитайский институт автомобильных разработок представил прототип нового амфибийного бронетранспортера, передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Science
Во время тестирования на воде БТР-амфибия развил скорость порядка 50 км/ч, что является рекордом для этого класса машин. Предыдущим «рекордсменом» (46 км/ч) была машина Expeditionary Fighting Vehicle, которую разрабатывали для Корпуса морской пехоты США (после серии испытаний проект закрыли из-за высокой стоимости).
Столь высокой скорости китайскому прототипу удалось достичь благодаря мощным водометным движителям, V-образному днищу и системе «втягивания» колес для уменьшения лобового сопротивления. Опытный образец весит 5,5 т и имеет всего четыре колеса (аналогичные по размерам бронетранспортеры обычно оснащаются шестью-восемью колесами).
Разработчики сообщают, что во время тестирования машина была максимально облегчена. Поэтому при установке вооружения и дополнительной брони скорость БТР может снизиться, но будет не менее 20–30 км/ч, что все равно вдвое-втрое выше, чем у современных амфибийных бронетранспортеров.
Во время тестирования на воде БТР-амфибия развил скорость порядка 50 км/ч, что является рекордом для этого класса машин. Предыдущим «рекордсменом» (46 км/ч) была машина Expeditionary Fighting Vehicle, которую разрабатывали для Корпуса морской пехоты США (после серии испытаний проект закрыли из-за высокой стоимости).
Прототип китайского бронетранспортера-амфибии
Столь высокой скорости китайскому прототипу удалось достичь благодаря мощным водометным движителям, V-образному днищу и системе «втягивания» колес для уменьшения лобового сопротивления. Опытный образец весит 5,5 т и имеет всего четыре колеса (аналогичные по размерам бронетранспортеры обычно оснащаются шестью-восемью колесами).
На этом снимке разработчики скрыли водометный движитель и систему «втягивания» колес
Разработчики сообщают, что во время тестирования машина была максимально облегчена. Поэтому при установке вооружения и дополнительной брони скорость БТР может снизиться, но будет не менее 20–30 км/ч, что все равно вдвое-втрое выше, чем у современных амфибийных бронетранспортеров.
Использованы фотографии: popsci.com
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