19:48 09 июня

Китайский БТР установил рекорд скорости движения по воде

Китайские инженеры работают над созданием боевой машины, которая сможет одинаково быстро передвигаться по воде и суше. Северокитайский институт автомобильных разработок представил прототип нового амфибийного бронетранспортера, передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Science

Во время тестирования на воде БТР-амфибия развил скорость порядка 50 км/ч, что является рекордом для этого класса машин. Предыдущим «рекордсменом» (46 км/ч) была машина Expeditionary Fighting Vehicle, которую разрабатывали для Корпуса морской пехоты США (после серии испытаний проект закрыли из-за высокой стоимости).

Китайский БТР установил рекорд скорости движения по воде

Прототип китайского бронетранспортера-амфибии


Столь высокой скорости китайскому прототипу удалось достичь благодаря мощным водометным движителям, V-образному днищу и системе «втягивания» колес для уменьшения лобового сопротивления. Опытный образец весит 5,5 т и имеет всего четыре колеса (аналогичные по размерам бронетранспортеры обычно оснащаются шестью-восемью колесами).


На этом снимке разработчики скрыли водометный движитель и систему «втягивания» колес


Разработчики сообщают, что во время тестирования машина была максимально облегчена. Поэтому при установке вооружения и дополнительной брони скорость БТР может снизиться, но будет не менее 20–30 км/ч, что все равно вдвое-втрое выше, чем у современных амфибийных бронетранспортеров.

Использованы фотографии: popsci.com
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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 19:02
    Да, уж классный глиссер. Тайвань уже напрягся....
    svp67
    1. Alex_Rarog Сегодня, 19:07
      Да блин машина так то злая получится... 50км в час даже не каждый десантный катер разовьет. А тут бтр....
      Alex_Rarog
      1. Prapor-527 Сегодня, 19:22
        Цитата: Alex_Rarog
        Да блин машина так то злая получится... 50км в час даже не каждый десантный катер разовьет. А тут бтр....

        А как этот"катер" будет справляться с условиями бездорожья после выхода на берег? Скорее всего на пляже (в лучшем случае) он и останется... Так что, это не БТР, а средство доставки л\с до берега.
        Prapor-527
        1. Басарев Сегодня, 19:32
          Дожили. Даже Китай уделывает Россию по сухопутной технике. У нас нет ничего подобного, только консервативный Бумеранг с казахским Утёсом в роли главного калибра.
          Басарев
          1. Метроном Сегодня, 19:37
            Вы говорите даже Китай, как будто это не вторая экономика мира, а какое-то Кирибати. Китай образца 2017 и Китай 1990 это небо и земля. И они будут работать над этим до тех пор, пока не добьются поставленной задачи. Они техническим специалистам листают баснословные деньги. Причём своим, им уже никакие заезжие не нужны, вырастили смену.
            Метроном
          2. Prapor-527 Сегодня, 19:39
            А где её сухопутность? В колёсной базе, раскинутой на три метра? Четыре колеса от УАЗика? Мореходности плюс, но на берегу она- мишень, маршрутка...
            Prapor-527
            1. Офицер запаса Сегодня, 19:46
              Цитата: Prapor-527
              А где её сухопутность? В колёсной базе, раскинутой на три метра? Четыре колеса от УАЗика? Мореходности плюс, но на берегу она- мишень, маршрутка...


              Точно подмечено. Полностью универсального ничего не бывает. Всегда какие-либо характеристики приходится приносить в жертву. Из описания я толком не понял - что это? Глиссер с возможность езды по суше или плавающий БТР?
              Офицер запаса
          3. svp67 Сегодня, 19:41
            Цитата: Басарев
            У нас нет ничего подобного,

            Тайны не открою, что есть...проектируется и пока испытывается на моделях. Должно было прийти на оснащение "Русских Мистралей"... Сейчас соответственно приторможено.
            svp67
  2. Чёрный Сегодня, 19:03
    ...осталось научить его летать laughing
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 19:16
      Они снова создают недогибрид! Жертвуют проходимостью и бронёй ради скорости на воде! Вся эта система водометов горючее пожерает несщадно! Эта машина годна для коротких вылазок на покатые берега.
      Я "механик-водитель" гусеничных тягочей и транспортов. В армии им служил. Знаю о чем пишу!
      Logall
  3. Ferdinant Сегодня, 19:05
    А сзади полк десантников на водных лыжах прицепить можно и чтоб стреляли
    Ferdinant
  4. alexleony Сегодня, 19:05
    Транспортер условно бронированный
    alexleony
  5. Проксима Сегодня, 19:05
    Главное, китайцам с "анфибийностью" не переборщить, а то он, как БТР никакой. Да и как судно, сами понимаете, изделие тоже неважное.
    Проксима
  6. Sharky Сегодня, 19:07
    Китайцы - молодцы, как бы не звучало прискорбно, но лет через 50 мы будем в догоняющих. Если ничего не случится и всё будет идти так как сейчас. Всё-таки их стратегия копирования и модернизации скопированного приносит свои плоды.
    Sharky
    1. himRa Сегодня, 19:11
      Цитата: Sharky
      Китайцы - молодцы, как бы не звучало прискорбно, но лет через 50 мы будем в догоняющих. Если ничего не случится и всё будет идти так как сейчас. Всё-таки их стратегия копирования и модернизации скопированного приносит свои плоды.

      Э..а на что вы есть...не забывайте о долге перед Китаем... wassat
      himRa
      1. Sharky Сегодня, 19:15
        Э..а на что вы есть...не забывайте о долге перед Китаем... wassat

        Вы намекаете на тот долг, что мы им должны за поддержку по Сирии в ООН? Так мы им еще технологий подкинем, не переживайте hi
        Sharky
        1. himRa Сегодня, 19:25
          Госдолг США перед Китаем вырос до 1,3167 трлн долларов, сообщает The Wall Street Journal. Издание ссылается на данные, которые Казначейство США по ошибке опубликовало раньше срока и позже удалило со своего сайта. Китай в ноябре увеличил закупки долговых бумаг Казначейства.17 янв. 2014 г.

          Не намекаю а говорю о прямом долге .... wassat
          Чем отдавать собираетесь? Вот нарастят онЕ мышцы и ...потребуют!
          himRa
          1. Sharky Сегодня, 19:27
            Ну, не всё так просто я думаю... поживём - увидим.
            Sharky
    2. Метроном Сегодня, 19:27
      Думаю, через 50 лет Китай уже вообще никто не догонит, если не случится что-то неординарное. И вряд-ли он будет снисходительным по отношению ко всем остальным, отыграется за все годы унижений. Китайцы и так особой толерантностью не отличаются, как и японцы. США хоть за океаном, а вот соседям по континенту стоило бы озаботиться, так как в меню они под номером один. Всю историю именно из Китая, благодаря колоссальным демографическим взрывам, шли волны разорителей, сметая на своём пути всё. И на очереди очередной взрыв.
      Метроном
  7. faterdom Сегодня, 19:08
    Какой-то смысл для действий в бассейнах рек может и имеет. Только вот какие реки? Не Меконг случайно?
    faterdom
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:27
      Цитата: faterdom
      Только вот какие реки? Не Меконг случайно?

      Да,вариантов хватает. Миссисипи тоже исключать не следует. yes
      Paranoid50
  8. APASUS Сегодня, 19:10
    . Опытный образец весит 5,5 т

    Это не образец или прототип ,это просто рекламный трюк........
    Когда эта машина приобретет реальное бронирование и вооружение,примет на борт отделение солдат ее вес подымется тонн до 30,вот тогда и посмотрим на 50 км час .Посмотрим на расход топлива и обсудим боевые качества,а сейчас это рекламная вундервафля для поднятия инженерного уровня китайской промышленности.
    APASUS
    1. himRa Сегодня, 19:33
      Цитата: APASUS
      примет на борт отделение солдат ее вес подымется тонн до 30,вот тогда и посмотрим на 50 км

      Дык ...автор и пишет что скорость упадет на 20-30 км lol
      Не бывает эффективных и многофункциональных машин....чем то жертвуют обычно а городские"джипы" с подключаемыми мостами мы знаем,чем отличаются от полноприводных drinks
      Разделяю ваш скепсис...
      himRa
    2. болот Сегодня, 19:34
      Цитата: APASUS
      Посмотрим на расход топлива и обсудим боевые качества,а сейчас это рекламная вундервафля для поднятия инженерного уровня китайской промышленности.

      В данном случае довольно интересная практика,Китай со своими финансовыми,промышленными возможностями может создавать боевую технику,узкоспециализированую, для разных ТВД,в короткий срок.
      болот
  9. Горный стрелок Сегодня, 19:14
    Чушь какая то. "Бумажный тигр". Кому и зачем нужна такая машина? Бронетранспортёр должен под огнём стрелкового оружия доставить бойцов в нужную точку без потерь. А корабли - доставить тех же бойцов по воде. Плавающий БТР - для форсирования "сходу" незначительных водных преград.
    А по морю, через десятки километров... А плавучесть какая? Налетит ветерок, а они в проливе на скорости...
    Горный стрелок
    1. болот Сегодня, 19:36
      Цитата: Горный стрелок
      Чушь какая то. "Бумажный тигр". Кому и зачем нужна такая машина? Бронетранспортёр должен под огнём стрелкового оружия доставить бойцов в нужную точку без потерь

      Китайцам нужна,наклепают что бы дивизию а может несколько на Тайвань перекинуть,вот мы и задумаемся.
      болот
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:15
    Нам звонок, ибо наши бэтээры больше 10км в час не дают в воде. Не придавали мы этому вопросу большого значения, а зря.
    Изгоняющий либероидов
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:24
      Когда есть десантный корабль, необходимость в такой технике отпадает.
      ALEA IACTA EST
    2. болот Сегодня, 19:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нам звонок, ибо наши бэтээры больше 10км в час не дают в воде. Не придавали мы этому вопросу большого значения, а зря.

      У вас еще нет подходящих ДК,да и количество, что бы организовывать за
      ""горизонтную высадку" десантов.
      болот
  11. yuriy55 Сегодня, 19:16
    В таком случае легче использовать одноместные глиссеры...
    Тоже мне, бронетранспортёр... wassat Он выдержит попадание из "карамультука"? Или так в воде и останется?
    yuriy55
  12. Рабинович_007 Сегодня, 19:24
    На Комби похож , Москвич.
    Рабинович_007
    1. болот Сегодня, 19:44
      Цитата: Рабинович_007
      На Комби похож , Москвич.

      Чем похож?картофан,морковку,лучек можно возить laughing
      болот
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