США разместили в Великобритании бомбардировщики B-2 Spirit
Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit размещены в Великобритании для участия в регулярных операциях, говорится в пресс-релизе европейского командования ВС США, передает РИА Новости
В Пентагоне сообщили, что бомбардировщики B-2 были развернуты в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде "для участия в регулярных операциях по сдерживанию".
Отмечается, что "бомбардировщики B-2 Spirit не будут принимать участия в учениях BALTOPS или Saber Strike" и будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени".
Напоминаем, что сегодня на базу ВВС в Фэрфорде также должны были прибыть еще два стратегических бомбардировщика В-52Н. С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 10 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.
На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.
Ранее США запустили "Инициативу по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в 2014 году в ответ на "агрессивные действия России". Она предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.
В Пентагоне сообщили, что бомбардировщики B-2 были развернуты в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде "для участия в регулярных операциях по сдерживанию".
Отмечается, что "бомбардировщики B-2 Spirit не будут принимать участия в учениях BALTOPS или Saber Strike" и будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени".
Напоминаем, что сегодня на базу ВВС в Фэрфорде также должны были прибыть еще два стратегических бомбардировщика В-52Н. С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 10 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.
На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.
Ранее США запустили "Инициативу по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в 2014 году в ответ на "агрессивные действия России". Она предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.
Использованы фотографии: https://vilingstore.net/
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