21:27 09 июня

США разместили в Великобритании бомбардировщики B-2 Spirit

Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit размещены в Великобритании для участия в регулярных операциях, говорится в пресс-релизе европейского командования ВС США, передает РИА Новости

В Пентагоне сообщили, что бомбардировщики B-2 были развернуты в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде "для участия в регулярных операциях по сдерживанию".

Отмечается, что "бомбардировщики B-2 Spirit не будут принимать участия в учениях BALTOPS или Saber Strike" и будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени".


США разместили в Великобритании бомбардировщики B-2 Spirit


Напоминаем, что сегодня на базу ВВС в Фэрфорде также должны были прибыть еще два стратегических бомбардировщика В-52Н. С учетом этого пополнения, общее количество стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе составит 10 единиц. По официальной версии, самолеты прибыли для участия в натовском учении, которое в настоящее время проводится в Балтийском регионе.

На прошлой неделе сообщалось, что в Британию переброшены три бомбардировщика В-52Н и три В-1В. Американские самолеты уже дважды «засветились» близ российских границ у побережья Калининградской области.

Ранее США запустили "Инициативу по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative) в 2014 году в ответ на "агрессивные действия России". Она предусматривает "гарантии безопасности для европейских союзников", что на практике реализуется как развертывание дополнительных сил НАТО у границ с России.

Использованы фотографии: https://vilingstore.net/
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Комментарии 54

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:48
    Америкосы подтягивают бомберов поближе к Европе. Будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени". Знаем эти сказки.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:51
      Да не то что к Европе - к нам поближе . Провоцируют , удоды тоскливые .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 19:59
        Вот и РЛС, ПВО на СТЕЛСы настроят
        san4es
        1. Scoun Сегодня, 20:08
          Цитата: san4es
          Вот и РЛС, ПВО на СТЕЛСы настроят

          Только надо "десяток" различных кораблей ВМФ к воняющему тот гадости острову подогнать.
          Надо по всем частотам посторпаться прокачать его.
          Очень жирный "головастик", стоимостью с авианосец либо просто стоил 30 тонн золота по тогдашним меркам.
          Надо пасти его.
          Scoun
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:10
          Саш , думаешь дают нам возможность срисовать их "следы" ? wink
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 20:15
            yes Думаю, они давно срисованы
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:20
              Как думаешь - это нормульно будет , или маловато ?
              bouncyhunter
              1. san4es Сегодня, 20:37
                ...Украинская, может не сработать request
                san4es
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:41
                  Прос.е.р.е.т ? wink
                  bouncyhunter
                  1. bulvas Сегодня, 20:54
                    Цитата: bouncyhunter
                    Прос.е.р.е.т ? wink


                    Треснет, не дойдет до цели
                    Там под буквой А изъян

                    Они в европу собрались, а туда нельзя, если что-нибудь не пробито
                    bulvas
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:59
                      Вася , твоему мнению не могу не доверять . wink
                      bouncyhunter
                      1. bulvas Сегодня, 21:02
                        Спасибо, Паша, не сомневаюсь, ты и сам видишь, что к чему, laughing
                        не хуже меня

                        Корпус у снаряда или ракеты или судна должен быть без изъянов, но это правило к соседям уже не относится, они готовы продавать даже такое

                        Правда, сначала прочитал нижнее слово без ТАР, подумал, неужели они уже забывают русский язык настолько, что одно из самых важных слов пишут с ошибками, да еще с двумя
                        drinks
                        - конец недели, можно расслабиться

                        bulvas
                    2. bouncyhunter Сегодня, 21:07
                      Цитата: bulvas
                      ты и сам видишь, что к чему

                      Дык это , мы же не из этой оперы :
                      bouncyhunter
                      1. bulvas Сегодня, 21:09
                        Цитата: bouncyhunter
                        Дык это , мы же не из этой оперы :


                        конечно, нет, просто, чутье на "опереточников" обостряется в связи с обострением обстановки.

                        Когда время придет - чутье настолько обостриться - никакой ПНВ не понадобится
                        bulvas
                    3. bouncyhunter Сегодня, 21:14
                      Цитата: bulvas
                      Когда время придет - чутье настолько обостриться - никакой ПНВ не понадобится

                      Ресурсы человеческого организма далеко не познаны .
                      bouncyhunter
                      1. bulvas Сегодня, 21:18
                        Цитата: bouncyhunter

                        Ресурсы человеческого организма далеко не познаны .


                        Похоже, кто-то считает, что все наши ресурсы вычислил и знает как их нейтрализовать.

                        Интересно, до чего это доведет?
                        Когда-нибудь завезут к приебалтусам ЯО?

                        Мне кажется, до этого немного осталось, особенно, если их не напугать как следует
                        bulvas
                    4. bouncyhunter Сегодня, 21:22
                      Цитата: bulvas
                      Когда-нибудь завезут к приебалтусам ЯО

                      Это будет не просто ошибкой , друг мой .
                      bouncyhunter
                      1. bulvas Сегодня, 21:26
                        Цитата: bouncyhunter
                        Это будет не просто ошибкой , друг мой .


                        Не давно с товарищем пива выпили, по поводу проигрышу наших канадцам
                        Он принимал участие в нескольких местах, заслуженный человек, и досталось ему изрядно, как от бородатых, так и от своих сверху.
                        Спрашивает меня - для чего мы там были, умирали?
                        Все равно политики сделали по-своему, нам непонятно.

                        Когда разошлись, сообразил, о дороге домой и позвонил ему, успокоить:
                        - вы не отдали НАТО еще одну территорию, от которой время подлета до Москвы несколько минут, так что, ты реально защитил своих детей здесь

                        Думаю, так и есть, как считаешь?
                        bulvas
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:59
        Ага,,Павел drinks наше вашим, в хорошем смысле слова! good Придется напоминать Европе что мы можем быть мирными только до поры , до времени, что лучше нас не задевать!
        Изгоняющий либероидов
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:08
          Витальевич , моё тебе почтение ! hi drinks Я тебе так скажу - с прибором клал я на Европу и Штаты . А всякие ёжики либерастные пусть умоются и не называют себя патриотами . От таких патриотов дерьмом шмонит за километр , уж извини - накипело .
          bouncyhunter
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:30
            Павел drinks не у одного тебя накипело, am видно как нас окружают, а реакции на это не видно am Наше молчание играет против нас же! sad
            Изгоняющий либероидов
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:36
              Знаешь , Серёга , хоть и запрещено огнестрельное , но я и холодным владею в совершенстве . Да и в рукопашном бою учили бить только на поражение .
              bouncyhunter
              1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:42
                Павел hi , как говорится, не приведи Бог в жизни применить то, чему некоторые научились в армии!В Советское время готовили спецов, не по книгам и фильмам. ..жизнь готовила! soldier
                Изгоняющий либероидов
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:44
                  Твоя правда , друже . Не хочу свои знания на деле применить . Уверен , я не одинок ...
                  bouncyhunter
      3. КОСМОС Сегодня, 20:07
        Цитата: bouncyhunter
        Да не то что к Европе - к нам поближе . Провоцируют , удоды тоскливые .

        В 21 веке, этим древним дозвуковым, с аэродинамикой как у топора, летающим пылесосом, разве что домохозяек напугать и справоцировать можно. Помоему это невидимое американское чудо, более ни на что не способно.
        КОСМОС
        1. Михаил м Сегодня, 20:50
          Да уж, не перевелись ещё на Руси шапки. Закидаем ворога.
          Михаил м
          1. КОСМОС Сегодня, 21:19
            Цитата: Михаил м
            Да уж, не перевелись ещё на Руси шапки. Закидаем ворога.

            Ну как просветите темных неучей, как этого чуда следует бояться?
            КОСМОС
    2. Pirogov Сегодня, 20:08
      Цитата: oleg-gr
      Америкосы подтягивают бомберов поближе к Европе. Будут находится в Великобритании "короткий промежуток времени". Знаем эти сказки.

      Ну не жалко матрасам ,британию и ладно. )))
      Pirogov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:52
    Честно говоря , жалко что решение о восстоновлении производства Ту160 не было принято когда на страну обрушивался валютный дождь от продажи нефти лет семь назад -нежелание думать о будущем принесло неготивные плоды.
    Изгоняющий либероидов
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:59
      Сергей Витальевич, те, через кого эти валютные дожди проходили, как раз очень хорошо думали о будущем. Собственном. Только не о стране.
      Офицер запаса
    2. Scoun Сегодня, 20:12
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      жалко что решение о восстоновлении производства Ту160 не было принято когда на страну обрушивался валютный дождь от продажи нефти

      Нет не жалко.
      Наши бы тогда на 80% комплектующих, купили бы у "партнёров" а теппрь своего производителя поднимаем.
      Scoun
  3. mitrich Сегодня, 19:54
    Футуристический вид, конечно, у этого бомбера, эдакая птичка из будущего. Но и цена фантастическая.
    mitrich
    1. donavi49 Сегодня, 20:01
      Футуристический вид у В-35 для 1945 года. А у этого нормальный вид для 21 века.
      donavi49
      1. mitrich Сегодня, 20:21
        А этот нормальный, есть сейчас у кого нибудь, кроме амеров? Нет, значит не нормальный, коль в единственном варианте.
        ПыСы: Ну а для 45-го, это вообще - космос.
        mitrich
      2. sir_obs Сегодня, 20:36


        американцы . У немцев сперли аппарат
        В процессе испытаний выснилосьчто он имеет пониженную заметность ввиду своей формы. Вот они на его базе и сверстали сначала винтовой, а ротом реактивный бомбер.
        Но B2 дозвуковой, ракет на борту не имеет, только свободно падающие бомбы. Вся надежда на пресловутую невижимость.
        Кстати ходят упорные слухи, что сербы-таки сбили один такой и он упал на территории Хорватии или вынужденную посадку совершил. Хотя американцы этот факт отрицают категорически.
        Но возня там была, что косвенно подтверждает эту версию.

        А первый полкт b35 состоялся 25 июня 1946 года.
        sir_obs
        1. donavi49 Сегодня, 20:44
          Нет. Там принципиально иные технические и компоновочные решения. Роднит их схема летающее крыло. Но тогда Яковлев спер Як-1 с Мессера, а Лавочкин Ла-5 у Курта Танка.

          И размеры. 100т взлетной и 50 метров размах (8 тонн у 229). Макет в 42. Первый прототип в 45 - еще до того, как 229 удалось собрать.

          donavi49
    2. Zoldat_A Сегодня, 20:08
      Цитата: mitrich
      Футуристический вид, конечно, у этого бомбера, эдакая птичка из будущего. Но и цена фантастическая.

      Когда деньги рисуешь сам, а живут на них все остальные, да при себестоимости 100-долларовой бумажки 2(!) цента - цена не имеет значения....
      Zoldat_A
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
        Друг мой Алексей , здравствуй ! hi drinks
        Цитата: Zoldat_A
        при себестоимости 100-долларовой бумажки 2(!) цента - цена не имеет значения....

        Матрасы давно доказали - деньги это мусор , деньги это дрянь .
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 20:51
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасы давно доказали - деньги это мусор , деньги это дрянь .

          Паш, прЮвет! drinks А я всё думаю, почему, утром ухожу на работу, деньги дома были, а вечером прихожу-уже нет....Думаю переходить на брагу.
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
            Слава , здравствуй ! hi drinks Тут ведь как ?
            bouncyhunter
            1. sabakina Сегодня, 21:03
              Паш, тут ведь какое дело...Алкоголь расходуется планомерно (ну как тут не вспомнить Госплан СССР), в отличие он денежной массы...Тем более, что эту массу отдаёшь, зная, что чёрная дыра цветочки по сравнению в семейным бюджетом...
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:10
                Как говорил Н.Караченцов в "Белых Росах" : "Батя ! Не нагоняй на меня тоску !" . wink
                bouncyhunter
                1. sabakina Сегодня, 21:21
                  Да не нагоняю я, действовать пора, а не надеяться, что бабы поймут, что мужику надо отдохнуть от реального мира. Не, Паш, всё таки интересно, я "мусор" два раза в месяц приношу, а они его каждодневно выносят. Мистика...Ладно, Паш, я спать, вчера расширенное заседание было, заседавшие вчера назаседались, а мы, водители, сегодня.
                  П.С. В-2 увидишь, сбивай нахрен, я подпишу.
                  sabakina
        2. Zoldat_A Сегодня, 21:10
          Павел, нашевам душевное hi !
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасы давно доказали - деньги это мусор , деньги это дрянь

          Только мало того, что весь мир приучили абсолютно всё мерять деньгами, дык ещё и СВОИМИ деньгами! Пользуйтесь, ребята, не жалко - мы себе ЫШШО напечатаем сколько надо...
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:26
            Ну вот кто меня сможет заставить уважать матрасов и их страну ? request
            bouncyhunter
  4. Горный стрелок Сегодня, 19:58
    А чем это поможет той же Британии? От удара МБР? Или "Калибрами"? Дурацкий вопрос "Зачем?" Они себе не задают? А не думают полосатоухие, что Россия не станет размениваться "на мелочевку", и вдарит всем, что есть - прямо по Фашингтонии? И им просто НЕКУДА будет возвращаться со своих баз. А на базы хватит и ТЯО.
    Если собираетесь поохотиться на медведя, позаботьтесь о том, куда от него спрятаться, если ружьё даст осечку. wassat
    Горный стрелок
    1. Scoun Сегодня, 20:20
      Цитата: Горный стрелок
      А не думают полосатоухие, что Россия не станет размениваться "на мелочевку", и вдарит всем, что есть - прямо по Фашингтонии? И им просто НЕКУДА будет возвращаться со своих баз. А на базы хватит и ТЯО ?

      Как раз об этом и думают.
      Скрытно подойти на максимально близкое растояние и после запуска МБР, по тараться нанести упреждающий удар по самым важным ближним целям, с нацеленностью на то что и другие опера ивно тактические силы находящиеся в восточной европе, также отвлекут и примут часть удара на себя.
      А в матрасии тем временем будет идти полным ходом эвакуации и готовиться к обороне силы ПРО и ПВО. Европа пусть горит и тем более Восточная.
      Привет как говорится дровам поленьям и немецкому розжигу.
      Scoun
      1. Березин Александр Сегодня, 20:37
        Запуск вражеских МБР будет обнаружен нашей СПРН, что повлечет ответно-встречный удар с нашей стороны по США. Бомбардировщики - оружие исключительно первого удара, которое идет в ход только один раз.
        Березин Александр
  5. Андрей из Челябинска Сегодня, 20:33
    Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit размещены в Великобритании для участия в регулярных операциях

    Удачи:))))))
    Андрей из Челябинска
  6. sabakina Сегодня, 20:46
    В Пентагоне сообщили, что бомбардировщики B-2 были развернуты в Великобритании на базе Королевских ВВС в Фэрфорде "для участия в регулярных операциях по сдерживанию".

    Знаем, плавали! Сегодня сдерживают, а завтра? Вдруг откуда на возьмись, появилось в рот...далее по народному тексту.
    sabakina
  7. Рабинович_007 Сегодня, 20:47
    Прикольный самолет.
    А вот интересное видео дозаправки в воздухе
    Рабинович_007
    1. sabakina Сегодня, 20:54
      Рабинович как дитя, радуется любой амерской игрушке! Ну заправка, ну в воздухе...и чё?
      sabakina
      1. Рабинович_007 Сегодня, 20:57
        Просто прикольно сделано, заглушка поворачивается и ничего не видно.

        Вообще что-то в нём есть инопланетное, форма.
        Рабинович_007
  8. баклан Сегодня, 20:59
    В угрожаемый период эти аэродромы будут под самым пристальным наблюдением и в пыль они превращаться будут первыми. Так что, бритиши, вы плотнее ставьте эти пепелацы, плотнее...
    баклан
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