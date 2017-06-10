Президент Болгарии выступает за отмену антироссийских санкций

Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия.

Сегодня стало известно о том, как президент Болгарии Румен Радев, не так давно вступивший на свой пост, лично относится к политике антироссийских санкций. По словам Радева, он выступает за скорейшую отмену каких-либо ограничений в отношении Российской Федерации. При этом Радев дал понять, что сам отмену санкций инициировать не в состоянии. РИА Новости приводит заявление болгарского президента:Болгария является по своей форме правления парламентской республикой, а должность президента при такой форме правления, перефразируя известное высказывание, можно представить так: «президентствует, но не управляет». При этом все рычаги управления сосредоточены в руках правительства и парламента. А вот парламент президент имеет полномочия распускать – правда, в том случае, если в том не может сформироваться коалиция. Антироссийскую коалицию в Болгарии Запад создал давно. Как пример - голосование против строительства «Южного потока», при реализации которого экономика Болгарии получила бы, по подсчётам экономистов, прибавку более 3,5% ВВП ежегодно.Радев заявил о том, что в ходе грядущего разговора с Владимиром Путиным он намерен пригласить президента России в Софию на мероприятия в честь 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига. Торжества по этому случаю пройдут в 2018 году.