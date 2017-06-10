11:31 10 июня

Президент Болгарии выступает за отмену антироссийских санкций

Сегодня стало известно о том, как президент Болгарии Румен Радев, не так давно вступивший на свой пост, лично относится к политике антироссийских санкций. По словам Радева, он выступает за скорейшую отмену каких-либо ограничений в отношении Российской Федерации. При этом Радев дал понять, что сам отмену санкций инициировать не в состоянии. РИА Новости приводит заявление болгарского президента:
Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия.


Болгария является по своей форме правления парламентской республикой, а должность президента при такой форме правления, перефразируя известное высказывание, можно представить так: «президентствует, но не управляет». При этом все рычаги управления сосредоточены в руках правительства и парламента. А вот парламент президент имеет полномочия распускать – правда, в том случае, если в том не может сформироваться коалиция. Антироссийскую коалицию в Болгарии Запад создал давно. Как пример - голосование против строительства «Южного потока», при реализации которого экономика Болгарии получила бы, по подсчётам экономистов, прибавку более 3,5% ВВП ежегодно.

Президент Болгарии выступает за отмену антироссийских санкций



Радев заявил о том, что в ходе грядущего разговора с Владимиром Путиным он намерен пригласить президента России в Софию на мероприятия в честь 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига. Торжества по этому случаю пройдут в 2018 году.

Использованы фотографии: Bgbulturk.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 08:39
    так аккуратненько подвинул к себе второй стульчик laughing
    Кот Всапогах
    1. Сакмагон Сегодня, 08:42
      Рот политику дан, что бы говорить.
      Посмотрим, что он будет делать...
      Сакмагон
      1. Кот Всапогах Сегодня, 08:45
        он же сказал , что сам не в состоянии что либо сделать wink
        Кот Всапогах
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:06
          Радев заявил о том, что в ходе грядущего разговора с Владимиром Путиным

          Так вот в чём кошка порылась... lol Преференции себе зарабатывает перед разговором с нашим президентом! yes
          СРЦ П-15
      2. Тралл Сегодня, 08:45
        Угу, а потом "случайно" выдворят полдюжины российских дипломатов из Софии аля-Додон...
        Тралл
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:50
          Додон вроде как был против , даже разнос по этому поводу устроил, но их там не поймёшь , там и три и четыре стула могут быть laughing
          Кот Всапогах
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
            Не защищаю Додона , но он там всего лишь президент , у премьера полномочий больше .
            bouncyhunter
            1. Pirogov Сегодня, 10:06
              Цитата: bouncyhunter
              Не защищаю Додона , но он там всего лишь президент , у премьера полномочий больше .

              Согласен и полномочий и реальной власти так как деньги запада помогают скупать ,сомневающихся.
              Pirogov
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
                Развейте мои сомнения , Андрей . hi Совсем недавно флаг у Вас был жовто-блакитный , а сейчас - Нидерланды ?
                bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 08:44
      ".сам отмену санкций инициировать не в состоянии" .....правильно. твоё дело подлизнуть и подтявкнуть laughing
      Чёрный
    3. 210окв Сегодня, 08:44
      Или стульчак? wassat Человеку пока еще дают говорить.Но быстро заткнут,если дальше пойдет..
      Цитата: Кот Всапогах
      так аккуратненько подвинул к себе второй стульчик laughing
      210окв
      1. Кот Всапогах Сегодня, 08:52
        а дальше никто и не пойдёт , как говориться - пора уже привыкнуть wink
        Кот Всапогах
    4. сибиралт Сегодня, 08:48
      Если инициировать страшно, то зачем об этом болтать, или слабо самим отменить свои же санкции?
      сибиралт
    5. moskowit Сегодня, 09:01
      "...Разговоры, разговоры, слово к слову тянется...." (Из известной песни)
      moskowit
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 09:05
      Перцы болгарские уже 2 года гниют на полях..))))
      ОТДЕЛ
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:17
        ...и винчик болгарский в Европе не по вкусу пришелся. То ли с СССР - "Коньячок Плиску" вагонами вывозили...
        Соломон Кейн
        1. Околоточный Сегодня, 10:54
          И бренди "Слинчев брег" по моему.
          Околоточный
    7. Владимир 38 Сегодня, 09:39
      Да там вообще нет политиков, которые что то в состоянии делать) Что хозяин скажет, то и делать будут, ну а так ради демократии, им разрешено, пока, говорить все, что на ум придет..
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:55
        Цитата: Владимир 38
        Что хозяин скажет, то и делать будут, ну а так ради демократии, им разрешено, пока, говорить все, что на ум придет..

        А нам на болгаров уже плевать...Предали они нас и уже не раз! Надоело уже..
        ОТДЕЛ
    8. biserino Сегодня, 10:09
      1877- м вьi свои имперские интересьi гоняли- Босфора хотели контролировать и помимо освободили- 1/3 болгарской територией- остальное- так и осталось под туркам. Потом под угрозой большой войне с Англий- нас совсем кинули и оставили сами по себе. Читайте историю.
      biserino
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:17
        Цитата: biserino
        Потом под угрозой большой войне с Англий- нас совсем кинули и оставили сами по себе. Читайте историю.

        Ну резню то предотвратили и болгаров как нацию и государство сохранили...! А история сейчас , как падшая женщина..(это образно..) hi
        ОТДЕЛ
      2. Околоточный Сегодня, 10:57
        Короче, по вашему Россия виновата, что полностью не освободила? Вы натуральный "европеец". Читайте "труды" Лаврова - Д.Б. Это про вас.
        Околоточный
        1. biserino Сегодня, 11:04
          Кроме русских, в войне сражались еще финские, румьiнские и украинские солдатьi. Бьiло и немаловато болгарское ополчение.
          biserino
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:18
            Цитата: biserino
            Кроме русских, в войне сражались еще финские, румьiнские и украинские солдатьi. Бьiло и немаловато болгарское ополчение.

            А кто все это замутил и попер на пролом..?
            ОТДЕЛ
    9. Банный Сегодня, 11:25
      Шо перцы с помидорами тухнуть начали?Русский спасай братишка))))а мы вам за это в Литву своих жолнеров пошлем для ознакомления с ТВД ну и ПРО поставим супротив Новой Зеландии))) а шо эти зеланцы такие зеланцы
      Банный
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:39
    Президент Болгарии выступает за отмену антироссийских санкций
    Президент Болгарии хватит смешить публику. Вы обыкновенные предатели и трусы.А воздух сотрясать то по ушам получить можно от хозяев из Брюсселя и Вашингтона.
    Наблюдатель2014
    1. Тралл Сегодня, 08:47
      Шипки больше(или пока) не будет... Хватит кормить предателей России!
      Тралл
      1. avt Сегодня, 09:01
        Цитата: Тралл
        Шипки больше(или пока) не будет...

        Сигарет от Болгартабак?А что будет ? ,,Ту ", или ,,Родопи"? Или они сразу начнут выпускать римейк - советские сигареты ,,Друг"? bully
        Цитата: МПК105
        Опомнился,братушка...Как бы поздно не было..

        Уже поздно . Болгария - страна с вымирающим славянским населением. А если Эрдоган ещё раз приоткроет поток беженцев и USЫ ропедалируют Великую Албанию, то не факт что 141 годовщину будут праздновать .Хитрованы сами себе объегорили , а впрягаться ещё раз в панславянизьме ..... ,,Все Балканы не стоят жизни одного русского солдата".
        avt
  3. МПК105 Сегодня, 08:40
    Опомнился,братушка...Как бы поздно не было...Я бы эту трубу на Балтике опять проложил...И следующею...И дальнейшую...Всё надежнее,чем через "братушек",или,тем более,турок...
    МПК105
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:43
      МПК105 .
      Всё надежнее,чем через "братушек",или,тем более,турок..
      Да. Что есть, то есть hi
      Наблюдатель2014
    2. Кот Всапогах Сегодня, 08:48
      там поляки с прибалтами воду мутят, не хотят пускать аж из кожи вон! hi
      Кот Всапогах
      1. Masya Masya Сегодня, 09:32
        поляки с прибалтами воду мутят

        краину то забыли! Даля лично пороху обещала костьми лечь ...
        Masya Masya
        1. Кот Всапогах Сегодня, 10:07
          так я и говорю прибалты воду мутят, а по поводу пороха , так тут как говориться сошлись интересы wink
          Кот Всапогах
    3. Masya Masya Сегодня, 09:08
      Опомнился,братушка...

      просто пытается сгладить острые углы, а ничего не получается... фигура просто номинальная...
      «президентствует, но не управляет»
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
        Мариша , здравствуй , радость наша ! hi love Уж я на что старый женопоклонник (не путать с подкаблучником) , это всё тебе :

        От чистаго сердца и от полноты души ! love love love
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 09:29
          Спасибо, Паша! love

          и отличных выходных!!! love love love
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
            Спасибо , Мариночка ! love Я ведь котиков очень люблю - добрый я , что поделать .Мой мурлыка рядом пристроился , урчит . Но если что не так - знает , что лучше прятаться на балконе .
            bouncyhunter
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
              Приветствую Паш , ты это к Марише не подкатывай особо , желающих тут много (сайт мужской военный и девушек тут мало) ..

              А то если все начнут тут...))))) lol
              ОТДЕЛ
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
                Виталя , привет ! hi Я и не подкатываю , просто выразил своё восхищение . Насчёт суровости ты прав . Вот скажи мне честно - Женькин Псаки декрет твоё ? wink
                bouncyhunter
                1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:38
                  Цитата: bouncyhunter
                  Женькин Псаки декрет твоё ?

                  Михан сказал, Михан сделал.. wassat (а награды так и не было...)))
                  ОТДЕЛ
                  1. Masya Masya Сегодня, 11:20
                    (а награды так и не было...)))

                    исправим, пжлста, Виталий love ...

                    love
                    Masya Masya
    4. Околоточный Сегодня, 11:01
      Лёша, привет! Балтика постоянно снится? В тебе ДКБФ больше говорит.
      Околоточный
  4. Познающий Сегодня, 08:44
    Прогиб перед Россией, газу им хочется аж жуть...
    Познающий
    1. Тралл Сегодня, 08:49
      Цитата: Познающий
      Прогиб перед Россией, газу им хочется аж жуть...

      Пусть абрикосовой ракией согреваются зимой, а не варварским газом smile
      Тралл
      1. рич Сегодня, 09:15
        Жили болгары без российского газа почти 1000 лет, проживут и теперь. Привычка греться под одеялом будет способствовать увеличению рождаемости yes Еще и спасибо нам за это скажут fellow
        рич
  5. vladimirvn Сегодня, 08:48
    Не ребята. Теперь уж с Европой до конца, до самого дна. Лучше иметь сильного, достойного противника, чем слабых, безвольных союзников.
    vladimirvn
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:08
      Цитата: vladimirvn
      Не ребята. Теперь уж с Европой до конца, до самого дна. Лучше иметь сильного, достойного противника, чем слабых, безвольных союзников.

      Согласен с вами ..Нет больше у нас "братушек болгар ", осталась только цель на картах ракетного и танкового удара..
      ОТДЕЛ
  6. Farid05 Сегодня, 08:52
    не дай Бог отменят
    Farid05
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:56
      захотят отменить- наши что нибудь отчебучат спецом типа ввода войск вна нэзолежну и всё laughing
      Кот Всапогах
  7. dojjdik Сегодня, 08:57
    болгары нормально относятся к России-а чтоб нас не стравливали как с украинцами надо самим вовремя давить все "майданы" и физически уничтожать агентов цру; сама ж болгария вряд ли что либо сможет сделать с еврейским "истиблишментом" сша
    dojjdik
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
      Цитата: dojjdik
      болгары нормально относятся к России-а чтоб нас не стравливали как с украинцами надо самим вовремя давить все "майданы" и физически уничтожать агентов цру; сама ж болгария вряд ли что либо сможет сделать с еврейским "истиблишментом" сша

      Хватит уже прощать ! Они помнится еще на стороне фашисткой Германии были, простили и что ..?
      ОТДЕЛ
    2. ARES623 Сегодня, 09:19
      Цитата: dojjdik
      сама ж болгария вряд ли что либо сможет сделать с еврейским "истиблишментом" сша

      Мне кажется - не то, что не может, не хочет. Ведь смогла же Куба, Венесуэла. Просто нет в Болгарии харизматичной личности, способной объединить народ и повести его в одном направлении. Поэтому в этой стране всегда находится значительная группа предателей интересов государства, способная разменять экономику страны на личные преференции от Запада. А ЕС этим умело пользуется. Кстати, в нашей стране такие тоже есть, хотя и в меньшей доле. Выявление и ликвидация таких перевертышей позволит нам избежать "украинского" сценария. Архиважно периодически чистить "элиту".
      ARES623
  8. Комментарий был удален.
  9. Pivot Сегодня, 09:08
    Путину надо будет с Эрдоганом к этому пиздaбoлy приехать, и сказать глубоко сожалеем за гибель тысяч Российских Войнов за придателей, а газ теперь у Эрдогана покупайте.
    Pivot
  10. behemot Сегодня, 09:10
    когда санкции вводили визжали от восторга, подстилки натовские. Сейчас помидорки девать некуда давайте отменим санкции? Сволота поганая. Надо газик? Вперед, в Лондон, на биржу.
    behemot
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 09:18
    А что , оружие больше в Сирию боевикам не посылают "псевдобратушки"??? angry
    Изгоняющий либероидов
  12. михаил3 Сегодня, 09:26
    Болгары в своем репертуаре. Так и рвутся опять в "братушки", невзначай воюя на стороне наших противников. Нашли мы кого освобождать...
    михаил3
    1. Кот Всапогах Сегодня, 10:09
      дорога ложка к обеду, скоро газ закупать на зиму, время подходит wink
      Кот Всапогах
      1. biserino Сегодня, 10:17
        Понимаете, что за етот газ- ВАС кормим?
        Конечно ваши "братушки" немцьi - газ им дешевле продаете- Да?
        biserino
        1. Ююка Сегодня, 10:52
          Цитата: biserino
          Понимаете, что за етот газ- ВАС кормим?
          Конечно ваши "братушки" немцьi - газ им дешевле продаете- Да?


          кормильцы вы наши! сразу вспоминаются 90-е, когда хохлы привозили свою колбасу на электричках и кричали "Мы вас кормим! Если б не мы!..." Сейчас не кормят... и у нас трупы на улицах от голодной смерти... мы пока держимся - соседи хорошие попались... вкусные... на пару недель хватит... а вот дальше request приезжай к нам через пару недель - морозилка освободится wassat
          Ююка
  13. mahoney Сегодня, 10:31
    Сказал и сделал, не одно и тоже.
    mahoney
  14. Вежливый Лось Сегодня, 10:35
    Президент Болгарии выступает за отмену антироссийских санкций

    Это всё докато американски татко не вижда (болг.)
    Поводок ослаб ненадолго.
    Вежливый Лось
  15. Диванный эксперт Сегодня, 10:42
    Цитата: biserino
    Понимаете, что за етот газ- ВАС кормим?
    Конечно ваши "братушки" немцьi - газ им дешевле продаете- Да?

    Таки берите больше газу, и дешевле будет=)
    Диванный эксперт
  16. Ken71 Сегодня, 10:44
    Болгария. На словах братки а помогают врагам
    Ken71
  17. Machete Сегодня, 10:47
    Тявкнул чутка для понта. Я, мол, за отмену санкций, но влиять не могу ни на что. Всё ясно.
    Попытка подлизать нам в расчёте на газ.
    Machete
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
    Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций,

    ... приболевши, или как? bully ... скорее всего - или как laughing
    a.s.zzz888
  19. biserino Сегодня, 10:53
    Путин на Шипка не приидет. Я в ето на 99% уверен- он боится не поссориться с Ердоганом.
    biserino
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:01
      Цитата: biserino
      Путин на Шипка не приидет. Я в ето на 99% уверен- он боится не поссориться с Ердоганом.

      И правильно сделает ...Пусть Турция перережит пол европы , а потом мы подумаем!
      ОТДЕЛ
      1. biserino Сегодня, 11:10
        Читай историю- турки мьi и сами зарежем- во Первой мировой- на 50 километра от Стамбуля бьiли.
        biserino
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:27
          Цитата: biserino
          Читай историю- турки мьi и сами зарежем- во Первой мировой- на 50 километра от Стамбуля бьiли.

          У вас кот на аватарке...Не люблю с котами общаться..!
          ОТДЕЛ
  20. vik669 Сегодня, 11:10
    Цитата: dojjdik
    болгары нормально относятся к России

    Да к России всегда все кого она содержала нормально относились - полмира братьев и сестёр а теперь имеем то что имеем.
    vik669
  21. vik669 Сегодня, 11:15
    Цитата: рич
    Жили болгары без российского газа почти 1000 лет, проживут и теперь

    Насчёт газа это к полякам они увеличили посевы гороха обещают обеспечить газом Украину так может и заодно и Болгарию.
    vik669
  22. roskot Сегодня, 11:21
    Разговоры, разговоры.
    Разговоры стихнут скоро, а санкции останутся.
    roskot
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