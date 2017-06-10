16:32 10 июня

Минобороны США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров.

Американская бронетехника сможет лучше защищаться от противотанковых ракет и гранат. Минобороны США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров, передает "Warspot" со ссылкой на портал businessinsider.com

Производители активных систем защиты смогли убедить военное командование США в необходимости улучшения защиты армейской бронетехники. После нескольких лет испытаний американские танки и другие бронированные боевые машины получат передовые технологии перехвата ракет и гранат.


Инфографика, демонстрирующая дистанцию до боеприпаса, необходимую для того, чтобы системы активной защиты успешно сработали



На бронетранспортеры Stryker будут устанавливаться системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams оснастят израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley – системой Iron Fist от Israel Military Industries.

Минобороны США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров.

Пример оснащения системой Trophy LV бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV


Два подразделения американской армии – Tank Automotive Research и Development & Engineering Center – сейчас тесно работают с производителями бронетехники, чтобы при минимальных вложениях и с максимальной эффективностью интегрировать системы активной защиты в уже готовую бронетехнику. Кроме того, военное командование США рассматривает возможность установки одной из этих систем на армейские внедорожники JLTV. При этом в военном ведомстве указывают, что после опытной эксплуатации придется несколько изменить военную тактику и переобучить солдат, поскольку взрыв при перехвате боеприпаса может поразить пехоту, идущую рядом с бронетехникой. Кроме того, экипажам бронетехники будут выданы новые инструкции.


Системы Trophy являются штатными для израильских танков Merkava MK4M


Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14 (Тула). Первая система называлась «Дрозд» и была установлена в 1983 году на танк Т-55А, после чего его переименовали в Т55-АД.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают ее на подлете. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала ее «облегченную» версию Trophy LV.

Система Iron Fist была разработана компанией IMI в 2006 году для защиты тяжелых БМП Namer, состоящих на вооружении ЦАХАЛ. Учитывая модульность и относительную простоту установки (система монтируется без внесения изменений в конструкцию боевой машины), её начали использовать и на других видах бронетехники.

Система Iron Curtain начала разрабатываться в 2005 году совместными усилиями компании Artis и Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США. Эту систему изначально испытывали на бронированных машинах HMMWV, которые Iron Curtain успешно защитила от выстрела из РПГ-7.

Использованы фотографии: defense-aerospace.com/businessinsider.com
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Комментарии 29

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  1. aKtoR Сегодня, 14:56
    Самая лучшая система активной защиты - это держать указанную бронетехники на континентальной части США
    aKtoR
    1. Pirogov Сегодня, 14:58
      Цитата: aKtoR
      Самая лучшая система активной защиты - это держать указанную бронетехники на континентальной части США

      Боюсь ,что не для этого её создали . Очень плохая новость .как бы матрасы совсем страх не потеряли.
      Pirogov
      1. aKtoR Сегодня, 15:23
        Новость нормальная. Это работа только в интересах военных США, при массовом конфликте - это бесполезно потраченные средства. Если, конечно, не вручат их ес)))
        aKtoR
      2. avdkrd Сегодня, 15:24
        Цитата: Pirogov
        Боюсь ,что не для этого её создали . Очень плохая новость .как бы матрасы совсем страх не потеряли.

        Да пусть теряют, а то бесстрашные они только в Голливуде. На самом деле КАЗ не является панацеей, Хезболла довольно успешно борется с Меркавами. Просто меняется тактика противодействия - КАЗ перегружается атакующими целями, ведется воздействие на датчики, ЭМИ опять таки никто не отменял.
        avdkrd
        1. профессор Сегодня, 15:41
          Цитата: avdkrd
          На самом деле КАЗ не является панацеей, Хезболла довольно успешно борется с Меркавами.

          Да ну? Когда Хизбалла пыталась "успешно бороться" с Меркавами то танки были без КАЗ. Хaмас также пытался "успешно бороться" с Меркавой. итог 15 успешных срабатываний КААЗ и отсутствие потерь среди бронетехники.
          профессор
        2. Биндюжник Сегодня, 15:57
          Цитата: avdkrd
          Хезболла довольно успешно борется с Меркавами

          В 2006г. израильская бронетехника еще не была оснащена системой Trophy , так что хезбаллисты с ней не сталкивались .
          Биндюжник
      3. vorobey Сегодня, 15:38
        Цитата: Pirogov
        Цитата: aKtoR
        Самая лучшая система активной защиты - это держать указанную бронетехники на континентальной части США

        Боюсь ,что не для этого её создали . Очень плохая новость .как бы матрасы совсем страх не потеряли.


        Вы делаете мне смешно.. можно подуматьтаки до этого на минуточку они были полны отваги... wassat это все маркетинговые ходы.. для покупателя...

        цитата....При этом в военном ведомстве указывают, что после опытной эксплуатации придется несколько изменить военную тактику и переобучить солдат, поскольку взрыв при перехвате боеприпаса может поразить пехоту, идущую рядом с бронетехникой. Кроме того, экипажам бронетехники будут выданы новые инструкции. я че то вообще потерялся... у них пехота впереди танков бегает ? или теперь пехоты вообще рядом не будет
        vorobey
    2. xetai9977 Сегодня, 15:03
      Это касается всех, кто вводит войска за пределы собственных территорий.
      xetai9977
    3. Соломон Кейн Сегодня, 15:19
      Против лома нет приёма...


      если нет другого шахид-грузовичка
      Соломон Кейн
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:00
    В общем.На будущее-надо зеркала поставить от лазеров.И какую нибудь пимпочку куда-нибудь присобачить.Чтоб всякая фиговина,включаясь в зацеп смогла тюкнуть в овраг, ближайший от нормальных танков.А фиговину,типа Iron Curtain просто продать бородатым.С зацепами по минам.Авось-пролетит.Как и нынче политика штатов.Хотя-сомнительно сильно.
    ВЕРЕСК
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:10
    А все обратили внимание, что "Хризантема" может стрелять ДУПЛЕТОМ с малым временным зазором по ОДНОЙ ЦЕЛИ. Думаю, это как раз для преодоления активной защиты. Вряд ли скорострельность у этой защиты такая, чтобы стрелять каждую десятую долю секунды ( как "Калаш"!).
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 15:30
      Цитата: Горный стрелок
      А все обратили внимание, что "Хризантема" может стрелять ДУПЛЕТОМ с малым временным зазором по ОДНОЙ ЦЕЛИ. Думаю, это как раз для преодоления активной защиты. Вряд ли скорострельность у этой защиты такая, чтобы стрелять каждую десятую долю секунды ( как "Калаш"!).

      Насколько мне известно(если не обманули wink ) Троффи Мк2 уже брала аналогичный дуплет. А вообще поздравляю наш ВПК с серьезным успехом.
      Арон Заави
      1. Yeraz Сегодня, 15:35
        Цитата: Арон Заави
        А вообще поздравляю наш ВПК с серьезным успехом.

        это не просто серьезный,а огромный успех.Ставить защиту на технику самой мощной армии мира-это огромный прорыв,а за этим последуют остальные страны.
        Yeraz
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:52
          у самой мощной армии мираЭто про нас?Немного не уверен.Поясняю.Есть-мощь Армии,а есть её бойцы.Плюс-денюшка там нехилая.Не имея 11 авианосцев и почти сотню подобных Б-52.Не имея того-же Т-50.Или как его там назовут?Верас.Не слишком будте в оправе! hi Не всё так хорошо,как кажется.
          ВЕРЕСК
          1. Yeraz Сегодня, 16:06
            Цитата: ВЕРЕСК
            у самой мощной армии мираЭто про нас?

            нет.Я про США.
            Цитата: ВЕРЕСК
            Немного не уверен.Поясняю.Есть-мощь Армии,а есть её бойцы.

            а есть еще Техника,Логистика,Экономика,Разветвелнная сеть баз,страны союзники или сателлиты и много других факторов,где делает армию мощной.А всеми этими кретериями на данный момент обладает только США.
            Yeraz
        2. Арон Заави Сегодня, 16:27
          Цитата: Yeraz

          это не просто серьезный,а огромный успех.Ставить защиту на технику самой мощной армии мира-это огромный прорыв,а за этим последуют остальные страны.

          Голандцы заказали раньше.

          Арон Заави
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:55
        поздравляю наш ВПК с серьезным успехом.Был-бы "успех"-были-бы итоги.Всё не так хорошо,как рисуется.Так как-то.
        ВЕРЕСК
      3. vorobey Сегодня, 15:59
        Цитата: Арон Заави
        Насколько мне известно(если не обманули ) Троффи Мк2 уже брала аналогичный дуплет. А вообще поздравляю наш ВПК с серьезным успехом.


        а перекрестным дуплетом?
        vorobey
        1. Арон Заави Сегодня, 16:16
          Цитата: vorobey

          а перекрестным дуплетом?

          Неподбиваемой техники не бывает.
          Арон Заави
    2. yuriy55 Сегодня, 15:31
      Цитата: Горный стрелок
      Вряд ли скорострельность у этой защиты такая,чтобы стрелять каждую десятую долю секунды ...

      Поддерживаю это мнение...Я подозреваю, что эта система не сработает при скорости боеприпаса (ракеты) равной скорости артиллерийского снаряда или чуть выше. Она рассчитана на ПТУР, у которого скорость 70-100 км/час...
      yuriy55
  4. APASUS Сегодня, 15:40

    Ну и как эта Trophy active protection system защитит от ЗУ 23-2
    APASUS
    1. профессор Сегодня, 15:51
      Цитата: APASUS
      Ну и как эта Trophy active protection system защитит от ЗУ 23-2

      Интересно, а как защищена ЗУ 23-2 от танкового снаряда?
      профессор
  5. avg-mgn Сегодня, 15:41
    Одиночный маневрирующий танк, или иная сущность, на полигоне - это одно, а танковый взвод и залп по нему из различных систем поражения - не то же самое! Мозгов надо много.....
    avg-mgn
  6. профессор Сегодня, 15:45
    Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14 (Тула).

    lol
    профессор
  7. Vita VKO Сегодня, 15:55
    США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров

    Наконец то определились. Нашим ведь разработчикам систем уничтожения танков и бронетехники теперь будет более понятно на что ориентироваться при создании систем преодоления комплекса активной защиты.
    Vita VKO
  8. tchoni Сегодня, 16:08
    Ну, вот, можно поздравить американских героссе. Тпперь абраша сравняется по защищенности с арматой, бредли с курганцем(еще не родившимся), а страйкер с бумерангом (то же пока покойным). И будет у нас полный паритет в бронетехнике. Только буржуям для этого не придется пилить новую тройку танк-бмп-бтр. Они старые модернизируют.
    tchoni
  9. Altona Сегодня, 16:24
    Цитата: Yeraz
    а есть еще Техника,Логистика,Экономика,Разветвелнная сеть баз,страны союзники или сателлиты и много других факторов,где делает армию мощной.А всеми этими кретериями на данный момент обладает только США.

    ----------------------------
    Чем больше баз, тем больше логистики, тем больше размазывания своей армии по всему миру. Я уж не знаю, куда США всё больше и больше баз, ведь на некоторых сидит лишь порядка батальона, на некоторых десятки тысяч. Все это требует снабжения, траты ресурсов. Зато базы, зато мощно. Насчет союзников, ну домашний кот у вас дома тоже как бы союзник, только толку от него никакого, можно только пнуть или покормить.
    Altona
    1. Арон Заави Сегодня, 16:31
      Цитата: Altona
      Насчет союзников, ну домашний кот у вас дома тоже как бы союзник, только толку от него никакого, можно только пнуть или покормить.

      Ну ,а если это домашний...? wink
      Арон Заави
  10. Altona Сегодня, 16:26
    Цитата: Арон Заави
    Неподбиваемой техники не бывает.

    ------------------------
    Защиты с воздуха все равно нет практически, а это основная угроза.
    Altona
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