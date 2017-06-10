Минобороны США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров.
Американская бронетехника сможет лучше защищаться от противотанковых ракет и гранат. Минобороны США выбрало активные системы защиты для танков и бронетранспортеров, передает "Warspot" со ссылкой на портал businessinsider.com
Производители активных систем защиты смогли убедить военное командование США в необходимости улучшения защиты армейской бронетехники. После нескольких лет испытаний американские танки и другие бронированные боевые машины получат передовые технологии перехвата ракет и гранат.
На бронетранспортеры Stryker будут устанавливаться системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams оснастят израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley – системой Iron Fist от Israel Military Industries.
Два подразделения американской армии – Tank Automotive Research и Development & Engineering Center – сейчас тесно работают с производителями бронетехники, чтобы при минимальных вложениях и с максимальной эффективностью интегрировать системы активной защиты в уже готовую бронетехнику. Кроме того, военное командование США рассматривает возможность установки одной из этих систем на армейские внедорожники JLTV. При этом в военном ведомстве указывают, что после опытной эксплуатации придется несколько изменить военную тактику и переобучить солдат, поскольку взрыв при перехвате боеприпаса может поразить пехоту, идущую рядом с бронетехникой. Кроме того, экипажам бронетехники будут выданы новые инструкции.
Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14 (Тула). Первая система называлась «Дрозд» и была установлена в 1983 году на танк Т-55А, после чего его переименовали в Т55-АД.
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают ее на подлете. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала ее «облегченную» версию Trophy LV.
Система Iron Fist была разработана компанией IMI в 2006 году для защиты тяжелых БМП Namer, состоящих на вооружении ЦАХАЛ. Учитывая модульность и относительную простоту установки (система монтируется без внесения изменений в конструкцию боевой машины), её начали использовать и на других видах бронетехники.
Система Iron Curtain начала разрабатываться в 2005 году совместными усилиями компании Artis и Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США. Эту систему изначально испытывали на бронированных машинах HMMWV, которые Iron Curtain успешно защитила от выстрела из РПГ-7.
Производители активных систем защиты смогли убедить военное командование США в необходимости улучшения защиты армейской бронетехники. После нескольких лет испытаний американские танки и другие бронированные боевые машины получат передовые технологии перехвата ракет и гранат.
Инфографика, демонстрирующая дистанцию до боеприпаса, необходимую для того, чтобы системы активной защиты успешно сработали
На бронетранспортеры Stryker будут устанавливаться системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams оснастят израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley – системой Iron Fist от Israel Military Industries.
Пример оснащения системой Trophy LV бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV
Два подразделения американской армии – Tank Automotive Research и Development & Engineering Center – сейчас тесно работают с производителями бронетехники, чтобы при минимальных вложениях и с максимальной эффективностью интегрировать системы активной защиты в уже готовую бронетехнику. Кроме того, военное командование США рассматривает возможность установки одной из этих систем на армейские внедорожники JLTV. При этом в военном ведомстве указывают, что после опытной эксплуатации придется несколько изменить военную тактику и переобучить солдат, поскольку взрыв при перехвате боеприпаса может поразить пехоту, идущую рядом с бронетехникой. Кроме того, экипажам бронетехники будут выданы новые инструкции.
Системы Trophy являются штатными для израильских танков Merkava MK4M
Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14 (Тула). Первая система называлась «Дрозд» и была установлена в 1983 году на танк Т-55А, после чего его переименовали в Т55-АД.
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают ее на подлете. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала ее «облегченную» версию Trophy LV.
Система Iron Fist была разработана компанией IMI в 2006 году для защиты тяжелых БМП Namer, состоящих на вооружении ЦАХАЛ. Учитывая модульность и относительную простоту установки (система монтируется без внесения изменений в конструкцию боевой машины), её начали использовать и на других видах бронетехники.
Система Iron Curtain начала разрабатываться в 2005 году совместными усилиями компании Artis и Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США. Эту систему изначально испытывали на бронированных машинах HMMWV, которые Iron Curtain успешно защитила от выстрела из РПГ-7.
Использованы фотографии: defense-aerospace.com/businessinsider.com
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