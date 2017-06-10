18:49 10 июня

Радиотехнические войска ВКС планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М"

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М", сообщил в субботу начальник РТВ ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан, передает РИА Новости .

Конечно бы хотелось иметь универсальный образец, который смог бы обнаруживать все классы воздушных объектов или достаточно широкий класс воздушных объектов. Прототип такого локатора у нас на сегодняшний день есть — это многодиапазонный радиолокационный комплекс "Небо-М". Этот комплекс на сегодняшний день не имеет аналогов в мире — разрабатывается нижегородским предприятием. И мы уже на сегодняшний день задаем его модернизацию
— заявил Кобан

Радиотехнические войска ВКС планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М"



Он уточнил, что "РЛК "Небо-М"… на сегодняшний день работает по широкому классу целей не только в воздушном пространстве, но и в ближнем космосе".

Мы особое внимание уделяем модернизации тех образцов вооружения, которые на сегодняшний день уже эксплуатировались. У нас задан ряд работ по модернизации вооружения, которое имеется. Мы понимаем после 3-5-годичной технической эксплуатации, какой у нас имеется модернизационный потенциал — простым языком говоря, что можно было бы улучшить. На сегодняшний день такая работа активно ведется
— добавил начальник РТВ ВКС России.

Радиотехнические войска ВКС России предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке органам управления ВКС, других видов и родов войск ВС РФ, на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы при решении ими задач мирного и военного времени. РТВ ВКС России имеют на вооружении радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации.

Основные направления развития войск — совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка: РЛК средних и больших высот "Небо-М", радиолокационных станций (РЛС) средних и больших высот "Противник-Г1М", "Сопка-2", РЛК малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", РЛС малых высот "Каста-2-2".

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 9

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  1. Кот Всапогах Сегодня, 16:51
    нет предела совершенству! good вот только как бы не вышло , что лучшее - есть враг хорошего
    Кот Всапогах
    1. Ин100грамм Сегодня, 17:47
      Цитата: Кот Всапогах
      вот только как бы не вышло , что лучшее - есть враг хорошего

      Реализуют выявленные недостатки в процессе эксплуатации. За 3-5 лет видимо на модернизацию "назамечали".
      Ин100грамм
    2. сибиралт Сегодня, 18:34
      А GPS - спутники глушить может?
      сибиралт
  2. poquello Сегодня, 17:02
    прювет невидимкам
    poquello
  3. avg-mgn Сегодня, 17:06
    Ну вот, НАТОвским придется заново тестить наши системы, вот ведь незадача, все (или почти все) прежние усилия скунсу под хвост...!
    avg-mgn
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:18
      Цитата: avg-mgn
      все (или почти все) прежние усилия скунсу под хвост...!

      Зато железный повод денег выпросить .
      bouncyhunter
  4. LÄRZ Сегодня, 17:27
    Что ж, задумка хороша, слов нет. Станция уже с возрастом, но если есть задел для модернизации, почему- нет?
    РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО страны.

    «Небо» 55Ж6 — трехкоординатная транспортабельная версия. Разработка ННИИРТ 1982..1987 год. Начало поставок в ВС СССР 1986 год. Дальность обнаружения цели типа истребитель: на высоте 20 км — до 400 км; на высоте 500 м — до 65 км.
    «Небо-У» 55Ж6У (экспортная версия «Небо-УЕ» 55Ж6УЕ) — модернизация РЛС 55Ж6 «Небо». Разработка ННИИРТ 1986—1992 годы. Начало поставок в ВС России 1995 год. На 2011 год станция в производстве. На 2011 год велись работы по модернизации станции (ОКР «Ниобий», 55Ж6УМ). На 2016 год станция в производстве, производитель Нижегородский телевизионный завод. В мае 2016 года поступила на вооружение войск Западного военного округа.
    РЛС метрового диапазона волн для сухопутных войск.

    «Небо-СВ» 1Л13 — двухкоординатная мобильная версия станции «Небо» 55Ж6 для сухопутных войск. Дальность обнаружения цели типа истребитель на высоте 27 км — до 350 км; на высоте 500 м — до 60 км. Создана на базе РЛС «Небо» 55Ж6. В комплект станции также входил радиолокационный запросчик системы свой-чужой со своей антенной. Для получения третьей координаты (высоты цели) станция могла сопрягаться с радиовысотомером. В настоящее время станции находятся в эксплуатации.

    «Небо-СВУ» 1Л119 — трехкоординатная станция, развитие «Небо-СВ». Дальность обнаружения цели типа истребитель: на высоте 20 км — до 380 км; на высоте 500 м — до 65 км. Время развертывания/свертывания: не более 30 минут.

    LÄRZ
    1. Vita VKO Сегодня, 17:39
      Разговоры о создании 3-х диапазонной РЛС идут уже 10 лет. По крайне мере НИИ-2 давно разработало ТЗ и ННИИРТ даже делал какой то ОКР. Но к сожалению генералы предпочитают выделять деньги на новые средства поражения, а разведка. как всегда, финансируется по остаточному принципу. Даже такие уникальные системы как Небо-СВУ и Небо-М разрабатываются в инициативном порядке.
      Очень тяжело убедить "танкистов", что без глаз не помогут не руки ни ноги
      Vita VKO
  5. К-50 Сегодня, 18:14
    Я надеюсь они в боевой обстановке не будут так кучненько стоять как на фото?
    А то прилетит какая-нибудь х рень и все машины с одного попадания в ремонт, в лучшем случае. А это "прорыв" в системе наблюдения и человеческие жертвы, а также снижение возможностей ПВО района.
    К-50
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