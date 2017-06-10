Радиотехнические войска ВКС планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М"
Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М", сообщил в субботу начальник РТВ ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан, передает РИА Новости .
Он уточнил, что "РЛК "Небо-М"… на сегодняшний день работает по широкому классу целей не только в воздушном пространстве, но и в ближнем космосе".
Радиотехнические войска ВКС России предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке органам управления ВКС, других видов и родов войск ВС РФ, на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы при решении ими задач мирного и военного времени. РТВ ВКС России имеют на вооружении радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации.
Основные направления развития войск — совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка: РЛК средних и больших высот "Небо-М", радиолокационных станций (РЛС) средних и больших высот "Противник-Г1М", "Сопка-2", РЛК малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", РЛС малых высот "Каста-2-2".
Конечно бы хотелось иметь универсальный образец, который смог бы обнаруживать все классы воздушных объектов или достаточно широкий класс воздушных объектов. Прототип такого локатора у нас на сегодняшний день есть — это многодиапазонный радиолокационный комплекс "Небо-М". Этот комплекс на сегодняшний день не имеет аналогов в мире — разрабатывается нижегородским предприятием. И мы уже на сегодняшний день задаем его модернизацию— заявил Кобан
Он уточнил, что "РЛК "Небо-М"… на сегодняшний день работает по широкому классу целей не только в воздушном пространстве, но и в ближнем космосе".
Мы особое внимание уделяем модернизации тех образцов вооружения, которые на сегодняшний день уже эксплуатировались. У нас задан ряд работ по модернизации вооружения, которое имеется. Мы понимаем после 3-5-годичной технической эксплуатации, какой у нас имеется модернизационный потенциал — простым языком говоря, что можно было бы улучшить. На сегодняшний день такая работа активно ведется— добавил начальник РТВ ВКС России.
Радиотехнические войска ВКС России предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи радиолокационной информации о воздушной обстановке органам управления ВКС, других видов и родов войск ВС РФ, на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы при решении ими задач мирного и военного времени. РТВ ВКС России имеют на вооружении радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации.
Основные направления развития войск — совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка: РЛК средних и больших высот "Небо-М", радиолокационных станций (РЛС) средних и больших высот "Противник-Г1М", "Сопка-2", РЛК малых высот "Подлет-К1" и "Подлет-М", РЛС малых высот "Каста-2-2".
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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