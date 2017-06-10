Радиотехнические войска ВКС планируют провести модернизацию радиолокационного комплекса (РЛК) "Небо-М"

Конечно бы хотелось иметь универсальный образец, который смог бы обнаруживать все классы воздушных объектов или достаточно широкий класс воздушных объектов. Прототип такого локатора у нас на сегодняшний день есть — это многодиапазонный радиолокационный комплекс "Небо-М". Этот комплекс на сегодняшний день не имеет аналогов в мире — разрабатывается нижегородским предприятием. И мы уже на сегодняшний день задаем его модернизацию

Мы особое внимание уделяем модернизации тех образцов вооружения, которые на сегодняшний день уже эксплуатировались. У нас задан ряд работ по модернизации вооружения, которое имеется. Мы понимаем после 3-5-годичной технической эксплуатации, какой у нас имеется модернизационный потенциал — простым языком говоря, что можно было бы улучшить. На сегодняшний день такая работа активно ведется