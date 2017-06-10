18:49 10 июня

Министр обороны ФРГ выступила за создание военного союза с Францией

Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выступила за более тесное сотрудничество с Францией в сфере обороны, в частности, за создание военного союза с Францией, передает РИА Новости

Министр обороны ФРГ выступила за создание военного союза с Францией


Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны и финансов своих стран разработать инициативу по созданию оборонного фонда до 13 июля, когда пройдет совет министров двух государств.


Референдум по Brexit и американские выборы открыли нам глаза. Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки
— заявила фон дер Ляйен -
Мы могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда. Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны. Еще одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров.


Кроме того, по мнению министра, отдельным проектом могла бы стать и "общеевропейская подготовка офицеров"

Использованы фотографии: http://rus.err.ee/
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Комментарии 25

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  1. Владимир16 Сегодня, 16:58
    Ветер перемен сдул с глазок баксы. И тут открылся мир глазкам девиц немчужных.
    Логика потрясающая у этих бабищ - срочно нужно найти внешнего управляющего на замену прошлого. Чисто бабское поведение в ситуации когда ее бросил мужик.
    Макрон нашел замену в германии, тетка немецкая нашла заменителя во франции. На том и порешили.
    И ведь, что характерно снова нет даже мысли о суверенитете. И это в делах обороны. Клоуны.
    Владимир16
    1. Чёрный Сегодня, 16:59
      Мадам....а вы у дядьки из-за лужи разрешения спросили? laughing ...или у вас не было проблем с молодыми портье в гостиницах?...Будут wassat
      Чёрный
      1. Татьяна Сегодня, 17:09
        Если США займутся своими делами у себя в стране и не захотят быть "донорами" для стран НАТО, как это излагает Трамп, то Германия, возглавляющая, по сути, все страны ЕС, не может обойтись без Франции и продолжать господствовать в Европе, ибо СОБСТВЕННЫМ ядерным оружием в Европе обладает только Франция.
        Отсюда и вытекает данная инициатива о более тесном сотрудничестве Германии к Франции.
        Татьяна
        1. Stalevar Сегодня, 17:19
          Трамп решил перетряхнуть НАТО, взбодрить его на предмет отчисления денежно-филочных средств в бюджет организации.. Ангеле сей выпад показался оскорбительным и вероломным. Она взбрыкнула и брякнула что-то там о самостоятельной Европе. Возможно сгоряча. Ну ляпнула и ляпнула. Она пока в авторитете здесь, в Старом Свете. Ну а раз начальник сказал, холопу что остается? Впрягаться за "бугра". Вот и пошли грандиозные предложения о союзе Германии и Франции (против кого и для чего??? Если есть НАТО). Тем паче уже обсасывали тему Великой Европейской отдельной, имени героев крестоносцев, победоносной армии. НАТО - НАТОй, но хочется своего, кровного. Вот только позволят ли? Те кто всю эту возню контролирует позволят ли? Длина поводка у всех разная, но суть его назначения от этого не меняется!!!
          Stalevar
          1. Монос Сегодня, 17:25
            Мы могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда. Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны. Еще одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров.

            Вы думаете, что это говорит министр обороны? Нет! Это в министре обороны говорит гинеколог! Надо же нести такой бред!
            Монос
            1. Pirogov Сегодня, 17:50
              Цитата: Монос
              Надо же нести такой бред!

              Может и бред . Но как то мало верится ,что или кто то за этим стоит.
              Pirogov
        2. Zulu_S Сегодня, 17:31
          Цитата: Татьяна
          Если США займутся своими делами у себя в стране

          .... То они из мировой державы превратятся в регионального лидера. Вы в это верите?
          Они не могут себе позволить изоляционизм, т.к. не смогут печатать зелёные в нужном им количестве. Вся экономика США рассчитана на мировое лидерство. Так что ни из Европы, ни откуда-то ещё не уйдут. Совать свой нос повсюду, а следом за ним авианосцы - это у них судьба такая.
          Лидерство в Европе отдать ФРГ с Францией - не дождутся.
          Zulu_S
      2. Комментарий был удален.
      3. мордвин 3 Сегодня, 17:31
        Цитата: Чёрный
        ли у вас не было проблем с молодыми портье в гостиницах?...Будут

        Она, вроде как, гинеколог... Какие проблемы?
        мордвин 3
        1. Татьяна Сегодня, 17:41
          мордвин 3
          Какие проблемы?

          Ха! Ну, если Вас, Владимир, в политике на "медицину" потянуло, то я тоже "анекдот-дня" расскажу - в том смысле, что США страны ЕС "побреют" и спрашивать их не будут!
          Татьяна
          1. мордвин 3 Сегодня, 17:57
            Цитата: Татьяна
            что США страны ЕС "побреют" и спрашивать их не будут!

            Надоела эта зараза-политика хуже горькой редьки (хоть и люблю я её, редьку, не политику). Но никуда от неё не деться (от политики). love
            мордвин 3
      4. сибиралт Сегодня, 18:26
        Понятно. Решили дружить против Англии. winked Наливать некому, нужен третий. laughing
        сибиралт
    2. g1v2 Сегодня, 17:17
      Объединение континентальной европы это объективный процесс. Она веками пытается объединиться (Наполеон, 3-й Рейх) и вернуться к империи Карла Великого. Тч сейчас просто очередная попытка. При Трампе удавка с нее немного спала и процесс сдвинулся с мертвой точки. Но англосаксам такое объединение совсем не нужно . Тч они будут противодействовать . Старая борьба - англосаксы против континентальной европы никуда не делась. Да и соперники и конкуренты им не к чему. Вассалы их вполне устраивают. request
      g1v2
  2. bouncyhunter Сегодня, 17:01
    Кроме того, по мнению министра, отдельным проектом могла бы стать и "общеевропейская подготовка офицеров"

    После этой фразы радужные дровосеки понимающе заулыбались .
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 17:14

      Я лично его понимаю............Были моряки на Борту французские...Моряки-с мааааненькой буковки пишу-кто поймёт,тот поймёт...
      МПК105
  3. Комментарий был удален.
    1. Чёрный Сегодня, 17:10
      Цитата: Татьяна
      Если США займутся своими делами у себя в стране и не захотят быть "донорами" для стран НАТО, как это мыслит Трамп,

      Татьяна, по-моему Трамп мыслит заставить их платить...и заставит....Будет в США президентом Трамп или кто-то другой - все равно . ВПК США не позволит европейцам соскочить с проекта НАТО. Это ведь прежде всего оборонные заказы для них......
      После второй мировой войны США определили немецкую землю как "исключительно важную опорную точку на европейском континенте" и заранее позаботились о том, чтобы любое будущее правительство Германии не имело возможностей к сопротивлению, что мы сейчас и наблюдаем. А это заявление МО ФРГ впику Трампу. Да вот только не понимает фрау, что тут не в Трампе дело. Тут интересы США. А за это она уже может и огрести...
      блин, че это я расчувствовался, на рассуждения потянуло.....
      всё просто минстр обороны ФРГ БАБА, министр обороны Франции БАБА...может тут речь о крепком брачном лесбийском союзе? wassat
      Чёрный
      1. Татьяна Сегодня, 17:24
        Чёрный
        Трамп мыслит заставить их платить...и заставит....Будет в США президентом Трамп или кто-то другой - все равно . ВПК США не позволит европейцам соскочить с проекта НАТО
        Всё так! Только Германия больше платить США не очень-то хочет.
        Поэтому всё равно и обязательно Германия в лице Меркель ищет и будет искать запасные обходные пути, чтобы не только сохранить своё экономическое и политическое господство над странами ЕС, но и держать "удар" от США, если вдруг Германии как прежде "кататься" на США не получится.
        В принципе Меркель для себя и Германии делает всё правильно, договариваясь о более тесном сотрудничестве с Францией.
        Татьяна
        1. Чёрный Сегодня, 17:27
          Цитата: Татьяна
          В принципе Меркель для себя и Германии делает всё правильно договариваясь о более тесном сотрудничестве с Францией.

          Согласен.
          Поэтому всё равно и обязательно Германия в лице Меркель ищет и будет искать запасные обходные пути, чтобы не только сохранить своё экономическое и политическое господство над странами ЕС, на и держать "удар" от США, если вдруг Германии как прежде "кататься" на США не получится.
          Любой политик на западе, который не будет отвечать интересам США - обречён....примеров тому много. ( да и не только политик. Целые европейские страны)
          Чёрный
  4. LÄRZ Сегодня, 17:15
    Ну а конкретно, против кого "дружить" то собираетесь? Валяйте, вы ведь "ведущие экономики Европы". Других, более насущных проблем, у вас нету, денег завались,так что- vorwärts!
    Да, и о ШОСе не забывайте...
    LÄRZ
  5. Метроном Сегодня, 17:24
    Самонадеянное заявление. Господа, конечно и могли бы, да только кто же позволит.
    Метроном
  6. Толстоевский Сегодня, 17:39
    французы всегда охотно десятками тысяч вступали в ряды SS
    Толстоевский
    1. alien308 Сегодня, 17:54
      Сколько из них немцев из Эльзаса было и из смешаных семей?
      alien308
  7. razved Сегодня, 17:39
    Франко-германский военный союз... Интересно... Только, кто ж им позволит-то. Англо-саксы (в различных обличьях) уж точно будут против.
    razved
  8. sabakina Сегодня, 17:49
    По моему, это что то из области психиатрии. Были случаи, когда человек, с манией, что его должны убить, минирует подходы к дома, сам дом превращает в крепость, вооружается до зубов и сидит ждёт, испуганно шарахаясь от каждого шороха.Мир сошел с ума.
    sabakina
  9. APASUS Сегодня, 17:56
    Что то не правильно поняли посыл Трампа в ЕС похоже?
    Американцы желают получать ваши деньги за свое покровительство,а не сделать из вассалов себе конкурентов в военной сфере При этом не стоит забывать что вассалам никто право решения таких вопросов со стороны США не делегировал,Европа как была оккупированной так и осталась!
    И куда делась уже существующая франко-немецкая бригада ?
    - Ш. Структура франко-германской бригады, официально образованной 2 октября 1989 года, ориентирована на обычную германскую бригаду. Она состоит из смешанных подразделений – это штаб, штабная рота и батальон обеспечения, а также из национальных – французского пехотного полка, французского танкового полка, германского пехотного батальона, германского артиллерийского батальона и германской инженерно-саперной роты. В зависимости от выполняемой задачи наряду с входящими в постоянный состав бригады силами ей могут придаваться дополнительные силы и средства из состава вооруженных сил двух государств.
    APASUS
  10. sgazeev Сегодня, 18:20
    Союз кошки и собаки. drinks
    sgazeev
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