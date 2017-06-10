Министр обороны ФРГ выступила за создание военного союза с Францией
Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выступила за более тесное сотрудничество с Францией в сфере обороны, в частности, за создание военного союза с Францией, передает РИА Новости
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны и финансов своих стран разработать инициативу по созданию оборонного фонда до 13 июля, когда пройдет совет министров двух государств.
Кроме того, по мнению министра, отдельным проектом могла бы стать и "общеевропейская подготовка офицеров"
Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поручили министрам обороны и финансов своих стран разработать инициативу по созданию оборонного фонда до 13 июля, когда пройдет совет министров двух государств.
Референдум по Brexit и американские выборы открыли нам глаза. Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки— заявила фон дер Ляйен -
Мы могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда. Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны. Еще одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров.
Кроме того, по мнению министра, отдельным проектом могла бы стать и "общеевропейская подготовка офицеров"
Использованы фотографии: http://rus.err.ee/
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