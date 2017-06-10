Министр обороны ФРГ выступила за создание военного союза с Францией

Референдум по Brexit и американские выборы открыли нам глаза. Мы, европейцы, должны взять свою безопасность в свои руки

Мы могли бы совместно финансировать европейские дроны из оборонного фонда. Мы могли бы улучшить воздушное сообщение между Германией и Францией и привлекать другие страны. Еще одним проектом могла бы стать общеевропейская подготовка офицеров.