Официальный экспорт вооружений РФ за 2016 год
Как сообщает блог bmpd , Регистр обычных вооружений ООН опубликовал новые сведения, предоставленные Россией в части экспорта вооружений за 2016 год. Традиционно, типы оружия в российском отчете не обозначаются, поэтому, где возможно, было сделано соответствующее примечание.
I. Основные танки: нет
II. Боевые бронированные машины:
Бангладеш - 170 (БТР-80)
III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:
Азербайджан - 6 (предположительно, ТОС-1А)
IV. Боевые самолеты:
Бангладеш - 2 (Як-130)
Белоруссия - 4 (Як-130)
Китай - 4 (Су-35CК)
Вьетнам - 4 (Су-30МК2)
Индия - 8 (МиГ-29К/КУБ)
Казахстан - 2 (Су-30СМ)
Мьянма - 3 (Як-130)
V. Боевые вертолеты:
Ангола - 20 (16 Ми-24П и четыре Ми-171Ш)
Бангладеш - 6 (Ми-171Ш)
Индия - 3 (предположительно, Ми-17В-5 в варианте VIP)
Казахстан - 6 (четыре Ми-35М и два Ми-171Ш)
Нигерия - 2 (Ми-35М)
Сербия - 2 (Ми-17В-5)
VI. Боевые корабли:
Вьетнам - 1 (подводная лодка проекта 06361)
VII (a). Ракеты и ракетные установки:
Ангола - 84 (?)
Индия - 10809 (около 10 тысяч из них - предположительно ТУР "Рефлекс")
Казахстан - 6 (видимо, авиационные)
Вьетнам - 91 (авиационные и корабельные)
VII (b). Переносные ЗРК:
Армения - 300 (видимо, ракет комплекса "Игла-С")
Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности. К примеру, в нем отсутствует информация об отгрузке техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии. Не указываются поставки в Алжир, куда в 2016 году отгружались танки Т-90СА, истребители Су-30МКИ(А) (восемь машин) и боевые вертолеты Ми-28НЭ (шесть единиц). Египту был поставлен ракетный катер Р-32, Никарагуа – модернизированные танки Т-72Б1, Уганде – их необновленная версия, Азербайджану – Т-90С, Белоруссии, Киргизиии Таджикистану – бронетранспортеры.
I. Основные танки: нет
II. Боевые бронированные машины:
Бангладеш - 170 (БТР-80)
III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:
Азербайджан - 6 (предположительно, ТОС-1А)
IV. Боевые самолеты:
Бангладеш - 2 (Як-130)
Белоруссия - 4 (Як-130)
Китай - 4 (Су-35CК)
Вьетнам - 4 (Су-30МК2)
Индия - 8 (МиГ-29К/КУБ)
Казахстан - 2 (Су-30СМ)
Мьянма - 3 (Як-130)
V. Боевые вертолеты:
Ангола - 20 (16 Ми-24П и четыре Ми-171Ш)
Бангладеш - 6 (Ми-171Ш)
Индия - 3 (предположительно, Ми-17В-5 в варианте VIP)
Казахстан - 6 (четыре Ми-35М и два Ми-171Ш)
Нигерия - 2 (Ми-35М)
Сербия - 2 (Ми-17В-5)
VI. Боевые корабли:
Вьетнам - 1 (подводная лодка проекта 06361)
VII (a). Ракеты и ракетные установки:
Ангола - 84 (?)
Индия - 10809 (около 10 тысяч из них - предположительно ТУР "Рефлекс")
Казахстан - 6 (видимо, авиационные)
Вьетнам - 91 (авиационные и корабельные)
VII (b). Переносные ЗРК:
Армения - 300 (видимо, ракет комплекса "Игла-С")
Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности. К примеру, в нем отсутствует информация об отгрузке техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии. Не указываются поставки в Алжир, куда в 2016 году отгружались танки Т-90СА, истребители Су-30МКИ(А) (восемь машин) и боевые вертолеты Ми-28НЭ (шесть единиц). Египту был поставлен ракетный катер Р-32, Никарагуа – модернизированные танки Т-72Б1, Уганде – их необновленная версия, Азербайджану – Т-90С, Белоруссии, Киргизиии Таджикистану – бронетранспортеры.
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