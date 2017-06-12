07:36 12 июня

Официальный экспорт вооружений РФ за 2016 год

Как сообщает блог bmpd , Регистр обычных вооружений ООН опубликовал новые сведения, предоставленные Россией в части экспорта вооружений за 2016 год. Традиционно, типы оружия в российском отчете не обозначаются, поэтому, где возможно, было сделано соответствующее примечание.

Официальный экспорт вооружений РФ за 2016 год


I. Основные танки: нет


II. Боевые бронированные машины:

Бангладеш - 170 (БТР-80)

III. Крупнокалиберные артиллерийские системы:

Азербайджан - 6 (предположительно, ТОС-1А)

IV. Боевые самолеты:

Бангладеш - 2 (Як-130)

Белоруссия - 4 (Як-130)

Китай - 4 (Су-35CК)

Вьетнам - 4 (Су-30МК2)

Индия - 8 (МиГ-29К/КУБ)

Казахстан - 2 (Су-30СМ)

Мьянма - 3 (Як-130)

V. Боевые вертолеты:

Ангола - 20 (16 Ми-24П и четыре Ми-171Ш)

Бангладеш - 6 (Ми-171Ш)

Индия - 3 (предположительно, Ми-17В-5 в варианте VIP)

Казахстан - 6 (четыре Ми-35М и два Ми-171Ш)

Нигерия - 2 (Ми-35М)

Сербия - 2 (Ми-17В-5)

VI. Боевые корабли:

Вьетнам - 1 (подводная лодка проекта 06361)

VII (a). Ракеты и ракетные установки:

Ангола - 84 (?)

Индия - 10809 (около 10 тысяч из них - предположительно ТУР "Рефлекс")

Казахстан - 6 (видимо, авиационные)

Вьетнам - 91 (авиационные и корабельные)

VII (b). Переносные ЗРК:

Армения - 300 (видимо, ракет комплекса "Игла-С")

Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности. К примеру, в нем отсутствует информация об отгрузке техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии. Не указываются поставки в Алжир, куда в 2016 году отгружались танки Т-90СА, истребители Су-30МКИ(А) (восемь машин) и боевые вертолеты Ми-28НЭ (шесть единиц). Египту был поставлен ракетный катер Р-32, Никарагуа – модернизированные танки Т-72Б1, Уганде – их необновленная версия, Азербайджану – Т-90С, Белоруссии, Киргизиии Таджикистану – бронетранспортеры.


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Комментарии 10

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  1. Баракуда Сегодня, 07:12
    А на Донбасс какая доля процента ушла ? Тока тихо, никому не рассказывайте wink Потому как все отобрано в честном бою у ВСУ...даже то,что у нее никогда не было.
    Баракуда
    1. Котище Сегодня, 07:16
      Вы уверены, что бой с ВСУ был честный?
      Котище
      1. Баракуда Сегодня, 07:20
        Ну как бы да, но типа того.. wink
        Баракуда
    2. vovanpain Сегодня, 07:17
      Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности.

      Ну и на хрена тогда печатать?Развести срач?
      Цитата: Баракуда
      Потому как все отобрано в честном бою у ВСУ...

      Ну вы сами ответили на свой вопрос. wink
      vovanpain
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
      Барракуда hi -Донбасс получил за последнюю неделю lol -авианосец пустынный-9штук, танки т95-333машины, Су50 -1200машин wassat -только об этом некому wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. Терский Сегодня, 07:27
        Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности.
        winked Новость из разряда -"Черный квадрат" Малевича отдыхает...
        Терский
      2. Баракуда Сегодня, 07:28
        И все это базируется на территории Донецкого аэропорта. wink самолетов не видно, они в небе парят, а танчики можно в фотожопе дорисовать.
        Баракуда
  2. сибиралт Сегодня, 07:17
    Если отчет не отражает реальной картины, то зачем его здесь приводить?
    сибиралт
    1. рич Сегодня, 07:29
      АВТОР: Как можно увидеть из отчета, он в существенной своей части не отражает реальной картины поставок и является фактически близким к фиктивности

      Действительно возникает закономерный вопрос: зачем Вы этот отчет выложили на ВО, если сами признаете, что он фиктивный. Такая информация называется - фейк, и по правилам ВО подлежит бану
      рич
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
    Ну, так и хорошо что не все известно, в СССР за такое бы расстреляли, а тут демократия -так сейчас офицеально шпионаж называется.
    Изгоняющий либероидов
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