15:36 12 июня

Багдад: Деньги Катара террористам не передавались

Власти Ирака сегодня сообщили, что деньги, которые якобы предназначались для выкупа членов семьи катарского монарха, до террористов не дошли. По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, сотни миллионов долларов, которые Доха направила в Ирак для выкупа заложников, находятся в центральном банке Ирака.

Нужно напомнить, что речь идёт об истории двухлетней давности, когда представители семьи эмира Катара во время соколиной охоты на юге Ирака оказались в заложниках у террористической группировки. По некоторым данным, террористы потребовали от Дохи почти миллиард долларов за освобождение пленников. Власти Ирака тогда сообщили, что чемоданы с наличными финансовыми средствами поступили в страну из Катара на борту частного самолёта.

Багдад: Деньги Катара террористам не передавались



Теперь председатель правительства Ирака утверждает, что «ни один доллар террористам передан не был». Об этом сообщает информационное агентство Reuters . Аль-Абади заявил, что двое представителей Катара уже осуществили проверку этих средств в Банке Ирака и констатировали, что деньги там находятся до сих пор.

При этом в правительстве Ирака не сообщают, по какой же причине средства находятся в Банке Ирака и не возвращены обратно в Катар. Вместо этого аль-Абади говорит о том, что в ближайшее время решение о судьбе финансовых средств будет принято «на основании иракского законодательства».

Напомним, что девять стран разорвали дипотношения с Катаром, заявив, что Доха финансирует терроризм. За это время в Катар были отправлены воинские контингенты из Турции и Пакистана. Это притом, что в Катаре находится крупная американская база, на которой службу несут более 12 тысяч американских военнослужащих.


Использованы фотографии: @therkut1
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Комментарии 50

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  1. APASUS Сегодня, 12:27
    Что то не понятно,деньги они тормознули в центробанке Ирака,а этих безголовых охотников куда дели? Там не просто семья поехала охотиться ,там больше 100 человек
    APASUS
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:32
      Катар теперь русским будет платить...! Мы теперь крыша...
      ОТДЕЛ
      1. vovanpain Сегодня, 12:46
        Цитата: ОТДЕЛ
        Мы теперь крыша..

        Катар желудка твоя крыша. fool
        vovanpain
      2. Вадим237 Сегодня, 12:47
        Этим скотам Россия крышей никогда не будет.
        Вадим237
        1. Jovanni Сегодня, 14:29
          Цитата: Вадим237
          Этим скотам Россия крышей никогда не будет.

          Это... Не все так думают...
          Jovanni
          1. sir_obs Сегодня, 15:03
            Вы уж определитесь. То все за то, что у нас не должно быть друзей, а только интересы. То вдруг, когда проявляются интеоесы нас тут юе в друзья записывают.
            Будьте последовательны.
            sir_obs
      3. cniza Сегодня, 12:47
        Получается Ирак развел Катар на деньги.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 13:09
          Цитата: cniza
          Получается Ирак развел Катар на деньги.

          Там все друг друга разводят... laughing
          Чёрный
        2. рич Сегодня, 13:17
          В антикаторской истерии врубили задний ход?
          рич
      4. Shurik70 Сегодня, 12:56
        Там вообще непонятно что.
        Яко бы аж в 2015-ом террористы захватили 26 членов королевской семьи. Вот только выкуп в 1 млрд$ якобы был заплачен только в апреле 2017. Который якобы не дошёл до адресата. Кто эти 26 "родственников", вернули ли их и почему история всплыла только сейчас - не ясно.
        Причём история всплыла ПОСЛЕ того, как Катар по НАДУМАННОМУ предлогу обвинили в терроризме.
        what
        Вывод - в арабском мире начался передел власти (и денег). И первой жертвой назначили Катар. Синхронность разрыва отношений с Катаром говорит за то, что это был сговор заранее договорившихся правящих элит. Почему именно Катар? А он из самых богатых самый слабый.
        Shurik70
        1. alexmach Сегодня, 13:09
          Саудиты и их союзники Катар атакуют, зато посмотрите, какая пестрая компания его поддерживает то.
          Иран - вроде бы шиитская страна и всегда была противником монархий залива, а тут на тебе - Катар наш друг и товаришь.
          Турция - суниты, большой соперник Ирана. В Сирии к примеру Иран и Турция поддерживают воюющие между собой силы.
          Пакистан??? а при чем тут вообще Пакистан? Опять таки суниты, всегда были под крылом саудитов, враждебны Ирану, и тут на тебе, стали вдруг лучшими друзьями Катара. Что вообще там происходит то? Полный раскол? Кто там такой забавный и за какие ниточки дергает?
          alexmach
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:19
            Цитата: alexmach
            Саудиты и их союзники Катар атакуют, зато посмотрите, какая пестрая компания его поддерживает то.
            Иран - вроде бы шиитская страна и всегда была противником монархий залива, а тут на тебе - Катар наш друг и товаришь.
            Турция - суниты, большой соперник Ирана. В Сирии к примеру Иран и Турция поддерживают воюющие между собой силы.
            Пакистан??? а при чем тут вообще Пакистан? Опять таки суниты, всегда были под крылом саудитов, враждебны Ирану, и тут на тебе, стали вдруг лучшими друзьями Катара. Что вообще там происходит то? Полный раскол? Кто там такой забавный и за какие ниточки дергает?

            Китай ..? Или Израиль...давайте посмотрим , что будет дальше..! hi Интересная ситуация очень..хе хе..
            ОТДЕЛ
            1. alexmach Сегодня, 14:46
              Китай

              Да вот скорее всего. В арабском мире обозначились Китайская и Американская партии.
              alexmach
              1. Shurik70 Сегодня, 15:28
                Цитата: alexmach
                Китай

                Да вот скорее всего. В арабском мире обозначились Китайская и Американская партии.

                А вот и нет :)))
                Пакистан - он за Америку. И за Катар ...
                Но Турция вообще... Она за НАТО, за Катар, но против Америки ...
                Интереснейшая комбинация.
                Shurik70
        2. Нормаль ок Сегодня, 15:32
          Цитата: Shurik70
          Катар по НАДУМАННОМУ предлогу обвинили в терроризме.

          laughing в персидском заливе любую страну можно обвинить в поддержке терроризма, и не нужно ничего надумывать.
          Нормаль ок
      5. Саша Крымский Сегодня, 14:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        Катар теперь русским будет платить...! Мы теперь крыша...

        Отдел. Скажите мне честно: " Вас в городе на улице не бьют , за то что вы за всех знакомых и не знакомых пытаетесь в драку ввязаться? Просто именно так я вас представляю , как говорится in the life.
        Типа Паниковский русского разлива. В хорошем смысле.
        Саша Крымский
      6. VALERIK_097 Сегодня, 14:33
        У Вас крыша поехала,неуважаемый.
        VALERIK_097
        1. VALERIK_097 Сегодня, 14:36
          ОТТдел.(((((((
          VALERIK_097
        2. Комментарий был удален.
          1. VALERIK_097 Сегодня, 14:46
            Александр ,моя цитата адресована не Вам,а отделу.
            VALERIK_097
            1. Саша Крымский Сегодня, 14:59
              Цитата: VALERIK_097
              Александр ,моя цитата адресована не Вам,а отделу.

              Прошу прощения!
              Я оперативно сообразил , хоть и с небольшим запозданием, и сразу же удалил коммент.
              Старею наверное ? Чуйка уже не та. recourse
              Саша Крымский
              1. VALERIK_097 Сегодня, 15:04
                Бывает))))).
                VALERIK_097
    2. Fregate Сегодня, 14:21
      А может Катар дал Ираку еще один лярд., чтобы те сказали, что первый не достался террористам? winked
      Fregate
  2. Аскет Сегодня, 12:28
    Все это напоминает схему - "Укради меня" когда богатого папашу дочь при помощи ухажера разводит на деньги. Кто папаша ,дочь и ухажер обьяснять думаю не надо.
    Аскет
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:28
    Вот это кидалово what классно ребята обули катарцев...знать бы кто за этой разводкой стоит.

    В террористов не верю ни на йоту.
    Тот же ЛЕХА
    1. pjastolov Сегодня, 12:47
      При этом в правительстве Ирака не сообщают, по какой же причине средства находятся в Банке Ирака и не возвращены обратно в Катар. Вместо этого аль-Абади говорит о том, что в ближайшее время решение о судьбе финансовых средств будет принято «на основании иракского законодательства».
      ну так догадайтесь с 3 раз? laughing
      pjastolov
  4. karish Сегодня, 12:30
    Власти Ирака сегодня сообщили, что деньги, которые якобы предназначались для выкупа членов семьи катарского монарха, до террористов не дошли. По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, сотни миллионов долларов, которые Доха направила в Ирак для выкупа заложников, находятся в центральном банке Ирак

    . laughing
    А что они тогда делают в ЦБ Ирака ?
    Каким образом туда попали и почему не вернулись обратно в Катар ?
    Нет ответа ?
    karish
    1. Аскет Сегодня, 13:12
      Цитата: karish
      Каким образом туда попали и почему не вернулись обратно в Катар ?
      Нет ответа ?

      Ответ есть...если только вопрос сформулирован будет правильно winked
      А вопрос правильный- кто реально контролирует ЦБ мифического Ирака? Естественно опускаем бумажки с конституциями и законами этой удивительной страны фантома которых становится все больше и больше в мире.
      Следы нужно искать в городе Лондон,мировой финансовой прачечной по отмыву "грязных денег".
      Саш, почитай историю вашего НБ , по той же схеме строятся все банки новых государств или тех в которых осталось только название вроде Ливии, Ирака и кучи африканских стран калейдоскопов .Естественно когда шейхи задали резонный вопрос - где деньги, Зин? Получили соответствующий ответ.
      С момента образования Государства Израиль в 1948 году и до 1954 года в Израиле не было центрального банка. Его функции выполнял Англо-Палестинский Банк еврейского национального агентства, поменявший имя на Национальный банк Израиля (ивр. ‏בנק לאומי לישראל‏‎) и перенёсший штаб-квартиру из Лондона в Тель-Авив вскоре после подписания декларации независимости.

      Кстати Стэнли Фишер возглавлявший НБ Израиля вице-председатель ФРС
      Аскет
      1. Саша Крымский Сегодня, 14:52
        Аскет и Кариш ! Напрашивается парралель финансовых взаимоотношений Россия - Украина, где деньги Зин?
        Я думаю таких примеров куча. Тот же Израиль- Иран со знаменитым нефтепрводом.
        Саша Крымский
      2. karish Сегодня, 15:22
        Цитата: Аскет
        поменявший имя на Национальный банк Израиля (ивр. ‏בנק לאומי לישראל‏‎) и перенёсший штаб-квартиру из Лондона в Тель-Авив вскоре после подписа

        Банк Леуми не является ЦБ Израиля. request
        Мимо laughing

        Цитата: Аскет
        Кстати Стэнли Фишер возглавлявший НБ Израиля вице-председатель ФРС

        Талантливые люди - талантливы везде.
        Стэнли Фишер гражданин Америки и Израиля один из вюдающихся мировых экономистов.
        Если бы ваш ЦБ провел вас через кризис 2008 г , так как Фишер провёл Израиль-- вы бы сейчас были бы в совершенно другой финансовой ситуации.
        karish
  5. anjey Сегодня, 12:31
    арабские сказки становятся все интереснее
    anjey
    1. нахтигалзиф Сегодня, 12:37
      ...Тысяча и один дольляр на сундук Катара.Йо-хо-хо и бутылка Дохе...
      нахтигалзиф
  6. Spartanez300 Сегодня, 12:33
    Сумма выкупа громадна там в плену наверное был сам эмир Катара.
    Spartanez300
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    ...мутно всё это...но зацепка есть и меркатосам больше ничего не надо, т.к. полагаю, что это по их приказу блокировали Катар...
    a.s.zzz888
    1. samoletil18 Сегодня, 15:04
      Не надо. СПГ пошёл а Польшу из США. У Катара своих портов нет, способных принимать крупные танкеры. Мораль в чем? А в том, что надо все своё иметь.
      samoletil18
  8. Кот Всапогах Сегодня, 12:38
    зачем кому то что то передавать, если можно по своим законам тупо присвоить? laughing
    Кот Всапогах
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:41
    Сейчас в Ираке янки найдут "полное отсутствие демократии" , и, халявные сотни миллионов долларов lol
    Изгоняющий либероидов
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:42
    Вы прочитали 1002 сказку Шахеризады lol
    Изгоняющий либероидов
  11. samarin1969 Сегодня, 12:44
    Получается, что посредником в передаче денег террористам выступил (должен выступить Ирак). И это было пару лет назад...Просто анекдот какой-то. ...На самом деле между "прокатарскими" государствами и "антикатарской" коалицией полно реальных противоречий. Просто вразумительно объяснить это своим гражданам и всему миру сложно (пока).... Катар финансирует "своих" боевиков, как и половина других стран мира....Показать при этом: "акты выполненных работ", "платёжки", "акты приема-передач" сложно. laughing
    samarin1969
    1. APASUS Сегодня, 13:01
      Цитата: samarin1969
      Катар финансирует "своих" боевиков, как и половина других стран мира...

      Просто финансирование боевиков не согласовали с хозяином?
      Удивляет совсем другое,как то тихо ведут себя американцы,а ведь их там прямой интерес !
      APASUS
      1. samarin1969 Сегодня, 13:10
        "Просто финансирование боевиков не согласовали с хозяином?"... good В точку!
        Цитата: APASUS
        Удивляет совсем другое,как то тихо ведут себя американцы,а ведь их там прямой интерес !

        Американцам сложно: Непонятно кого бомбить, да и бомбить нельзя, санкции трудно ввести - деньги убегут, даже карикатуру опасно нарисовать - могут в морду кинуть "ботинок"... laughing
        samarin1969
  12. parusnik Сегодня, 12:54
    Власти Ирака сегодня сообщили, что деньги, которые якобы предназначались для выкупа членов семьи катарского монарха, до террористов не дошли.
    ..в песках видимо заблудились от нехватки еды и воды погибли..
    parusnik
  13. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    Фантастическое кидалово! Ирак под видом террористов развёл Катар на 10 тонн баксов ( миллиард стобаксовыми в аккурат 10 тонн весят). И когда ситуация вышла в политическую плоскость, признался, что это он - кидала!
    Горный стрелок
    1. cniza Сегодня, 13:05
      Что то подсказывает , что есть руководители всего этого процесса.
      cniza
  14. Masya Masya Сегодня, 13:11
    отмазки пошли...
    Masya Masya
  15. den3080 Сегодня, 13:50
    заложинки-то вернулись? я так понимаю, что вернулись
    значит американцы рулят этими деньгами прикрываясь целым центробанком де-факто несуществующей страны.
    хороший террорист? - ну заедь к 9 утра там в "центробанк", получи 2 кг стобаксовыми.
    плохой террорист? - заскочи к 12 в "центробанк" там тебе полкило выдадут
    а вы кто? курды? - 3,5 кг для вас... к 16 подъезжайте
    ну и в зависимости от того в какую штанину с утра лег у рулящего пропорции(веса) меняются.
    главное - чтоб бурлило и пузырилось активно, остальное - да не все ли равно
    den3080
  16. баклан Сегодня, 13:50
    Далее будет появляться всё больше "свидетельств", что Катар белый и пушистый...
    баклан
    1. den3080 Сегодня, 14:05
      пока 10 тонн не кончатся wink а потом следующее терпило появится, бахрейн например, ну или даже саудовская аравия, кто не успеет занести прямо в федрезерв - тот и будет smile
      den3080
  17. ОТДЕЛ Сегодня, 14:23
    США от злобы нанесли удар по "террористам сомали.." ..Боятся падлы русских все же! laughing
    ОТДЕЛ
    1. den3080 Сегодня, 15:07
      ну да... : Такое настроение пропадает! Можно я пну вашу собачку?(с)
      это такое уведомление саудитам было наверное wink перед ударом
      den3080
    2. Саша Крымский Сегодня, 15:24
      Цитата: ОТДЕЛ
      США от злобы нанесли удар по "террористам сомали.." ..Боятся падлы русских все же! laughing

      Отдел. А ваше фамилия случайно не Шниперсон ?
      Уж подозринельно силно вы за русскую нацию переживаете, в точности как я. lol
      Саша Крымский
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