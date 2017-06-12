Багдад: Деньги Катара террористам не передавались
Власти Ирака сегодня сообщили, что деньги, которые якобы предназначались для выкупа членов семьи катарского монарха, до террористов не дошли. По словам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, сотни миллионов долларов, которые Доха направила в Ирак для выкупа заложников, находятся в центральном банке Ирака.
Нужно напомнить, что речь идёт об истории двухлетней давности, когда представители семьи эмира Катара во время соколиной охоты на юге Ирака оказались в заложниках у террористической группировки. По некоторым данным, террористы потребовали от Дохи почти миллиард долларов за освобождение пленников. Власти Ирака тогда сообщили, что чемоданы с наличными финансовыми средствами поступили в страну из Катара на борту частного самолёта.
Теперь председатель правительства Ирака утверждает, что «ни один доллар террористам передан не был». Об этом сообщает информационное агентство Reuters . Аль-Абади заявил, что двое представителей Катара уже осуществили проверку этих средств в Банке Ирака и констатировали, что деньги там находятся до сих пор.
При этом в правительстве Ирака не сообщают, по какой же причине средства находятся в Банке Ирака и не возвращены обратно в Катар. Вместо этого аль-Абади говорит о том, что в ближайшее время решение о судьбе финансовых средств будет принято «на основании иракского законодательства».
Напомним, что девять стран разорвали дипотношения с Катаром, заявив, что Доха финансирует терроризм. За это время в Катар были отправлены воинские контингенты из Турции и Пакистана. Это притом, что в Катаре находится крупная американская база, на которой службу несут более 12 тысяч американских военнослужащих.
Нужно напомнить, что речь идёт об истории двухлетней давности, когда представители семьи эмира Катара во время соколиной охоты на юге Ирака оказались в заложниках у террористической группировки. По некоторым данным, террористы потребовали от Дохи почти миллиард долларов за освобождение пленников. Власти Ирака тогда сообщили, что чемоданы с наличными финансовыми средствами поступили в страну из Катара на борту частного самолёта.
Теперь председатель правительства Ирака утверждает, что «ни один доллар террористам передан не был». Об этом сообщает информационное агентство Reuters . Аль-Абади заявил, что двое представителей Катара уже осуществили проверку этих средств в Банке Ирака и констатировали, что деньги там находятся до сих пор.
При этом в правительстве Ирака не сообщают, по какой же причине средства находятся в Банке Ирака и не возвращены обратно в Катар. Вместо этого аль-Абади говорит о том, что в ближайшее время решение о судьбе финансовых средств будет принято «на основании иракского законодательства».
Напомним, что девять стран разорвали дипотношения с Катаром, заявив, что Доха финансирует терроризм. За это время в Катар были отправлены воинские контингенты из Турции и Пакистана. Это притом, что в Катаре находится крупная американская база, на которой службу несут более 12 тысяч американских военнослужащих.
Использованы фотографии: @therkut1
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