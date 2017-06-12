«Славянское братство» вступило в активную фазу

Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием.

Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов.