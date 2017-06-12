«Славянское братство» вступило в активную фазу
Как сообщает РИА Новости , 11 июня стартовала активная фаза учений "Славянское братство — 2017", участие в которой принимают Воздушно-десантные войска России, Силы специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии.
— пояснил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
С его слов, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделения многонациональной батальонной тактической группы должны выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности в целях проведения контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы.
Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.
Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием.
— пояснил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
С его слов, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделения многонациональной батальонной тактической группы должны выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности в целях проведения контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы.
Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов.
Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.
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