15:34 12 июня

«Славянское братство» вступило в активную фазу

Как сообщает РИА Новости , 11 июня стартовала активная фаза учений "Славянское братство — 2017", участие в которой принимают Воздушно-десантные войска России, Силы специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии.

Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием.

— пояснил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.




С его слов, во второй половине дня и в ночь на 13 июня подразделения многонациональной батальонной тактической группы должны выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности в целях проведения контртеррористических мероприятий с использованием вертолетной поисково-штурмовой группы.

Всего за эти сутки пройдет розыгрыш около 10 тактических эпизодов.


Первая фаза учений "Славянское братство — 2017" — формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы — проходила на полигоне Брестский с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров — выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы — пройдет с 12 по 14 июня. В учениях участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Сербские военные бесплатно используют белорусские оружие, технику и боеприпасы.


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Комментарии 44

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  1. pjastolov Сегодня, 14:44
    Сегодня утром начался первый этап активной фазы маневров — подготовка многонациональной батальонной тактической группы в составе российских, белорусских и сербских подразделений к выполнению контртеррористических задач и ее выдвижение в назначенный район с преодолением водных преград и десантированием.
    а может чуть-чуть промахнуться - десантироваться в прибалтику recourse
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:50
      Цитата: pjastolov
      десантироваться в прибалтику

      А кому она нужна ? wink
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 15:06
        Так там ната, план по памперсам перевыполнят laughing
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:09
          Володя , только если ветер будет не в нашу сторону , а то от вони задохнёмся . lol
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 15:11
            А сейчас, Паша, ветер как раз в их сторону laughing
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:15
              Ну тогда всё зависит от командования совместных учений . wink
              bouncyhunter
            2. Zoldat_A Сегодня, 15:26
              Цитата: pjastolov
              А сейчас, Паша, ветер как раз в их сторону laughing

              Володя! hi В какую бы сторону ветер ни дул - десант наступает туда, куда приказано. Не мои слова - Василия Филиппыча, когда на прыжках нас сносить стал ветер низовой. Запомнил на всю жизнь, потому что от точки высадки улетел метров на 800. Ну, и получил курсант за это, конечно... Хотя ТАКОМУ учителю я бы и сейчас башку под оплеуху подставил.....
              Zoldat_A
      2. Zoldat_A Сегодня, 15:19
        Павел, привет глубочайший hi !
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: pjastolov
        десантироваться в прибалтику

        А кому она нужна ? wink

        Да никому та Прибалтика не нужна... Нам как плацдарм - так и Калининграда хватит. Был я в Паланге, Вильнюсе, Каунасе - ни фига там нет такого, что бы нас в стратегическом плане заинтересовало бы.... Так..... Надувают щёки как жабы, чтобы свою мнимую значимость показать...У нас на Параде одна коробка стОит всей эстонской армии....
        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:26
          Здравствуй , Алексей ! hi Волки позорные ! fool Это я о пехотинцах на видео .
          Цитата: Zoldat_A
          Надувают щёки как жабы, чтобы свою мнимую значимость показать

          Если бы не выгодное с точки зрения Запада расположение рядом с Россией - нафиг бы они были не нужны и в НАТО , и в Евросоюзе .
          bouncyhunter
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:52
      Ну в следующий раз учения такие будут ...

      Только уже в новом формате и не батальон .. soldier
      ОТДЕЛ
    3. svp67 Сегодня, 14:55
      Цитата: pjastolov
      может чуть-чуть промахнуться - десантироваться в прибалтику

      Предлагаете принять участие в их учениях "Стальной волк 2017"? В какой роли?
      svp67
      1. Комментарий был удален.
      2. pjastolov Сегодня, 15:20
        Раздающих печеньки laughing
        pjastolov
        1. svp67 Сегодня, 15:22
          Цитата: pjastolov
          Раздающих печеньки

          ...интересная роль.
          svp67
          1. pjastolov Сегодня, 15:26
            Ну или - альтернатив - люлей lol
            pjastolov
  2. tiredwithall Сегодня, 14:46
    выполнить задачи по взятию под контроль и осуществлению контроля над районом ответственности в целях проведения контртеррористических мероприятий

    Пора тренироваться в массированном прорыве на территорию противника на всю ее глубину. При такой проработке ряда стран вопросы терроризма отпадут сами собой.
    tiredwithall
    1. svp67 Сегодня, 15:07
      Цитата: tiredwithall
      Пора тренироваться в массированном прорыве на территорию противника на всю ее глубину. При такой проработке ряда стран вопросы терроризма отпадут сами собой.

      Вы в КАКОМ ВЕКЕ ЖИВЕТЕ? Сейчас надо учится наносить "точечные удары", быстрые и точные, как укол шпаги. И малыми силами, только так в нынешних условиях можно добиться ВЫСОЧАЙШЕЙ ОПЕРАТИВНОСТИ.
      svp67
      1. tiredwithall Сегодня, 15:18
        Цитата: svp67
        Вы в КАКОМ ВЕКЕ ЖИВЕТЕ? Сейчас надо учится наносить "точечные удары", быстрые и точные, как укол шпаги. И малыми силами, только так в нынешних условиях можно добиться ВЫСОЧАЙШЕЙ ОПЕРАТИВНОСТИ.

        Ваш вопрос о времени проживания застал меня врасплох. Даже не знаю как проверить ситуацию по времени проживания.
        Полностью с вами согласен, что " надо учится наносить "точечные удары".
        Также твердо знаю, что если не взять под контроль территорию противника своими сухопутными войсками, то никакого окончательного решения военных проблем не будет. А бомбить можно бесконечно, что и позволяет естественная шкала времени.
        Ну, а "ВЫСОЧАЙШАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ" - это только частность военного искусства, и уж никак не самоцель.
        tiredwithall
        1. svp67 Сегодня, 15:21
          Цитата: tiredwithall
          А бомбить можно бесконечно, что и позволяет естественная шкала времени.

          А кто сказал БОМБИТЬ? Огневое поражение противника можно подкреплять действиями групп ССО, в нужное время.
          Цитата: tiredwithall
          Также твердо знаю, что если не взять под контроль территорию противника своими сухопутными войсками, то никакого окончательного решения военных проблем не будет.

          Современная действительно сть показывает, что подобную оккупацию можно осуществлять и без прямого ввода сухопутных сил - достаточно посмотреть на Украину.
          svp67
          1. tiredwithall Сегодня, 15:31
            Цитата: svp67
            Современная действительно сть показывает, что подобную оккупацию можно осуществлять и без прямого ввода сухопутных сил - достаточно посмотреть на Украину.

            Согласен полностью. Только замечу, что технологии, примененные на Украине стоят на много больше военных. Для их применения нужны десятилетия перманентных финансовых и научных затрат, контроль над СМИ, планирование на полста и более лет. Чтобы выдержать такой многолетний финансовый груз надо обирать всех в Мире. Вот здесь мы и проиграли. Сегодня и мы ограбляемые территории.
            tiredwithall
      2. samarin1969 Сегодня, 15:25
        Цитата: svp67
        Цитата: tiredwithall
        Пора тренироваться в массированном прорыве на территорию противника на всю ее глубину. При такой проработке ряда стран вопросы терроризма отпадут сами собой.

        Вы в КАКОМ ВЕКЕ ЖИВЕТЕ? Сейчас надо учится наносить "точечные удары", быстрые и точные, как укол шпаги. И малыми силами, только так в нынешних условиях можно добиться ВЫСОЧАЙШЕЙ ОПЕРАТИВНОСТИ.


        Времена меняются...Американцы тоже долго шлифовали тактику и технику под "уколы шпаги"...А теперь против них десятки тысяч опытных бойцов, танки, артиллерия, БПЛА, РСЗО...Пусть славяне тренируются и поменьше отчитываются об этом перед вражинами-"партнёрами".
        samarin1969
        1. svp67 Сегодня, 15:31
          Цитата: samarin1969
          Времена меняются...

          Да, как и тактика и стратегии. Мы научились хорошо оперировать большими массами техники и людей и это не стоит забывать и терять навыки, но нынешнее время показывает, что надо учиться дальше и развиваться, а не стоять на месте.
          svp67
  3. FirstNormann Сегодня, 14:47
    лишь бы сербов в нато не затянули а то совсем будет грустно
    FirstNormann
    1. tiredwithall Сегодня, 14:50
      То что осталось от Югославии в виде Сербии не стоит и оплакивать. Лучше вспомните как воевали чехи в Первую мировую в составе Австро-венгерской армии.
      tiredwithall
      1. FirstNormann Сегодня, 15:00
        югославия и союз явные параллели_милошевич сопли жевал_зассал_ бросил вначале боснийскую республику санкций испугался_потом сербскую краину слил_потом и сам рассплатился за свое малодушие уже в косово а потом в гааге
        FirstNormann
        1. tiredwithall Сегодня, 15:09
          Нам, диванным генералам, все хорошо видно, и как поступать надо мы знаем в абсолюте. У нас, диванных генералов, только одно пятнышко - практики и реальных дел маловато.
          tiredwithall
          1. Владимирец Сегодня, 15:24
            Цитата: tiredwithall
            практики и реальных дел маловато.

            В этом есть огромный плюс, мы можем не руководствоваться инструкциями и наставлениями, видим ситуацию незамутненным военными догмами взглядом. laughing
            Владимирец
          2. FirstNormann Сегодня, 15:26
            диалектика понимаешь_что опаснее_солидно накосячить на солидном государственном посту или по..ть на диване
            FirstNormann
  4. Кот Всапогах Сегодня, 14:52
    по поводу братства есть у меня большие сомнения, на фоне поведения батьки в последнее время hi
    Кот Всапогах
    1. vovanpain Сегодня, 15:05
      Цитата: Кот Всапогах
      по поводу братства есть у меня большие сомнения, на фоне поведения батьки в последнее время hi

      Кот у него такое поведение уже второй десяток лет,но в отличие от Янука умудряется сидеть на трех стульях сразу. yes hi
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 15:08
        Так он же "вышебог" laughing
        pjastolov
      2. Кот Всапогах Сегодня, 15:11
        вопрос в том , насколько долго можно так сидеть , и на сколько быстро к ним начнёт двигаться самая демократичная демократия в мире?(сори за тафтологию)
        Кот Всапогах
    2. Тралл Сегодня, 15:07
      Цитата: Кот Всапогах
      по поводу братства есть у меня большие сомнения, на фоне поведения батьки в последнее время hi

      Можно список более надежных союзников? smile
      Тралл
      1. Кот Всапогах Сегодня, 15:12
        а когда у нас в принципе были надёжные союзники?
        Кот Всапогах
        1. pjastolov Сегодня, 15:18
          Ну как то по Беларуси туда сюда немцы катались, и много их эшелонов осталось под откосом hi
          pjastolov
      2. vovanpain Сегодня, 15:12
        Цитата: Тралл
        Можно список более надежных союзников?

        Тралл,как это ни банально и избито звучит,но самые надежные союзники России это Вооруженные Силы РФ.Ничего плохого не имел в виду братского белорусского народа. drinks У политиков своя свадьба,у народа своя. hi
        vovanpain
        1. Кот Всапогах Сегодня, 15:15
          полностью поддерживаю!!!
          Кот Всапогах
        2. bouncyhunter Сегодня, 15:17
          Здрав буде , братка ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          У политиков своя свадьба,у народа своя.

          Так и есть .
          bouncyhunter
  5. Doliva63 Сегодня, 15:00
    Если не ошибаюсь, белорусские ССО созданы на базе марьиногорской бригады. По "крутизне" уступала только Нойтимменской. Жаль, что превратили во что попало. Всё-таки у военной разведки иные задачи. Потом, как в войну, партизан из колхозников воспитывать будем.
    Doliva63
    1. pjastolov Сегодня, 15:09
      Ну почему же, есть еще Витебская, первой в Афган вошла soldier
      pjastolov
  6. Yak28 Сегодня, 15:05
    Чего у меня аватарка не меняется,модераты мать вашу за ногу ну или за яйца,весь сайт испоганили
    Yak28
  7. Tusv Сегодня, 15:16
    Не будем мешать дрожать отчётливо пшекам и прибалтненным. Тут главное перлы из Варшавы
    Tusv
  8. pafegosoff Сегодня, 15:17
    Помню тот солнечный день 1990, когда россияне выбрали развал СССР и господина Ельцина вместо товарищей Тулеева или Рожкова...
    Что выбрали, то выбрали.
    Теперь - псевдо-славянское "братство". Черногории всевозможные с Болгариями уже показали все эти "братства".
    Уря!
    pafegosoff
    1. Кот Всапогах Сегодня, 15:33
      ну на референдуме большинство проголосовало за сохранение СССР, но политики решили судьбу народов по своему!
      Кот Всапогах
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:24
    Отрабатывать. Блокировку Сувалкского коридора? laughing думаю, против 1500 гейропейцев смешанных сил НАТО 1000 наших спецов - более чем достаточно! Даже без бронетехники wassat
    Горный стрелок
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