10:09 13 июня

Подписан контракт на поставку очередной партии ЗРПК "Панцирь-С"

Согласно информации РИА Новости , военное ведомство России сообщает об оформлении соглашения с "Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова", предусматривающем поставку очередной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) " Панцирь-С " в срок до конца 2018 года.

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны Российской Федерации и АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" заключили контракт на поставку очередной серийной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".





«Пацирь-С1» является развитием проекта ЗПРК «Тунгуска-М». Внешне зенитные комплексы имеют большое сходство, но предназначены для выполнения разных задач. ЗПРК «Пацирь-С1» призван осуществлять противовоздушную оборону важных и стратегических объектов. Первые комплексы поступили на вооружение в количестве 10 единиц в войска весной 2010 года. До 2020 года планируется обеспечить ВС РФ сотней ЗПРК БД «Панцирь-С1».


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Комментарии 8

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  1. сибиралт Сегодня, 07:47
    Почем акции в ОАО "КБ Шипунова"? Интересно, кто его купит, если АО решит банкротится?
    сибиралт
    1. рич Сегодня, 08:18
      Доброго дня, Олег hi
      Все таки наконец решили вложить в дело? smile
      рич
      1. сибиралт Сегодня, 08:32
        Не хило так, но я свои уже продало за что и купил у государства. lol На семью из 4 человек они обошлись в 100 рублей "павловками". Дивидендов - 0.
        сибиралт
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 08:46
          Не совсем понятно: до 2020 года всего планируется довести до сотни? Или до 2020года планируется партия из сотни в довесок к тому что уже есть? Кто знает? Сто Панцирей как-то уж печально.
          Рашнэйрфорс
          1. Вадим237 Сегодня, 08:56
            Учитывая размеры нашей страны, таких комплексов нужно штук 500 - минимум.
            Вадим237
  2. MaksoMelan Сегодня, 08:56
    А как считаете стоит создовать железнодорожный комплекс ПВО с полным спектром вооружения для этих целей. Начиная от варианта тунгуски или морского ак630, ракет от ТОРа упакованных в грузовые стартовые контейнеры а не как на торе 8штук во вращающейся установке, и ракет комплексов с300-400-500. С поперемено или совместно действующих рлс, с возможностью работы в движении по ж/д. + Вариант стационарный распаковывающейся при постановке на дежурство на подготовленном месте. Обеспечить возможность действовать каждого комплеса отдельно подключённых к единой рлс системе дающюю лишь сигнал на старт ближайшей ракеты или работе 30мм зиитной пушки. К примеру оставить вагон с ракетами от ТОРа на ж/д в виде вагона с контейнером грузовым. Или оставить вагон с замаскированной установкой АК630 или ракетно-пушечной системы панциря, управляемых также из центра контроля за пространством. Или поставленно на автоматическую работу независимо от центра.
    MaksoMelan
    1. Burbon Сегодня, 09:44
      Цитата: MaksoMelan
      А как считаете стоит создовать железнодорожный комплекс ПВО

      ну раз есть у нас бронепоезда, то на них по идее должны стоять либо торы либо панцири
      Burbon
      1. MaksoMelan Сегодня, 10:03
        Я как-то посмотрел что представляют современные наши бронепоезда. Честно. Не впечатлили. Стоят там зсу23-2 вроде. И даже не прикрытые бронещитками. Из снайперки расчёт перестрелять. Это скорей аналог комплекса Баргузин. Броня если и нужна то только противопульная. Расчёт на то что эти комплексы будут в тылу, прикрывать как раз транспортные пути и промышленные объекты. Ну вопрос снижение себестоимости. Платформ железнодорожных полно. А вот для каждой установки такой КАМАЗ создавать это считаю дорого. Думаю минимум треть можно погрузить на ЖД платформы без камазовского или гусеничного шасси. + маскировка под обычные вагоны. А ещё можно было бы по пробовать РСЗО устанавливать на них и искандеры. Какая дальность у града или смерча? Подойдёт? И считаю на них нужно активную защиту ставить. Желательно тоже замаскированную.
        MaksoMelan
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