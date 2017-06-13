Подписан контракт на поставку очередной партии ЗРПК "Панцирь-С"
Согласно информации РИА Новости , военное ведомство России сообщает об оформлении соглашения с "Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова", предусматривающем поставку очередной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) " Панцирь-С " в срок до конца 2018 года.
«Пацирь-С1» является развитием проекта ЗПРК «Тунгуска-М». Внешне зенитные комплексы имеют большое сходство, но предназначены для выполнения разных задач. ЗПРК «Пацирь-С1» призван осуществлять противовоздушную оборону важных и стратегических объектов. Первые комплексы поступили на вооружение в количестве 10 единиц в войска весной 2010 года. До 2020 года планируется обеспечить ВС РФ сотней ЗПРК БД «Панцирь-С1».
В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны Российской Федерации и АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" заключили контракт на поставку очередной серийной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
«Пацирь-С1» является развитием проекта ЗПРК «Тунгуска-М». Внешне зенитные комплексы имеют большое сходство, но предназначены для выполнения разных задач. ЗПРК «Пацирь-С1» призван осуществлять противовоздушную оборону важных и стратегических объектов. Первые комплексы поступили на вооружение в количестве 10 единиц в войска весной 2010 года. До 2020 года планируется обеспечить ВС РФ сотней ЗПРК БД «Панцирь-С1».
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