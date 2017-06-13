10:10 13 июня

Ситуация в Сирии

ВКС РФ нанесли удары по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) на востоке провинций Хомс, Хама и Дейр эз-Зор, сирийская армия продолжает наступление в провинции Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на источник в Сирии.

Ситуация в Сирии


По данным источника, российская авиация «провела бомбардировки укрепленных пунктов террористов ИГ в районе трассы Арак – Ас-Сухна в восточной части Хомса; нанесла удары по позициям боевиков ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; совершила несколько авианалетов на укрепленные пункты боевиков ИГ на окраине города Укейрибат на востоке Хамы».


В то же время, сирийская армия (САА) и союзные силы «нанесли удары по укрепрайонам боевиков недалеко от города Анадан в западной части Алеппо; заняли выгодные позиции вблизи высот Мустадиры в районе поля Арак к востоку от Пальмиры; продолжили укреплять оборону на юге провинции Хомс у иракской границы; атаковали укрепленные позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Баргартхи на востоке Хамы».

Боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления на позиции войск на окраине города Мухаммед Диб на востоке Алеппо; атаковали опорные пункты САА в Дейр эз-Зоре. Также террористы организовали взрыв с участием смертника в районе Романия в Ракке. Осуществили попытку прорвать позиции САА в районе города Итрия. Тем не менее, группировка за сутки оставила пять деревень западнее Мосула.

Курдские формирования освободили в Ракке части районов Синаа и Хаттин, достигли района Тишрин и обнаружили тоннели боевиков в квартале Аль-Машлаб.

Использованы фотографии: ФАН/pixabay.com
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Комментарии 44

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  1. cniza Сегодня, 08:21
    Трудно все там и сложно , похоже война там еще на долго.
    cniza
    1. Logall Сегодня, 08:32
      Конечно! Там ведь ещё коалиция с терроризмом "борется".
      Logall
      1. cniza Сегодня, 08:34
        Похоже , что скоро против коалиции придется бороться , а вернее уже идет противостояние.
        cniza
    2. рич Сегодня, 08:34
      Очевидное-невероятное. Вчера ночью внезапным ночным штурмом бармалеи ан-Нусры захватили ЦРУшную базу в Маарет-аль-Нумане, где расквартирована 13-ая дивизия ССА, и где спецназ США передававал им свой "бесценный боевой опыт". Множество проамериканских боевиков и полевых командиров было расстреляно на месте, много захвачено в плен. О судьбе американских советников, работавших на базе ничего не известно.
      Не месть ли это Катара? Ведь фронт ан-Нусра напрямую финансируется из Катара, поэтому газовые эмиры могли приказать своим подопечным атаковать базу США.
      рич
      1. Vyacheslav73 Сегодня, 09:38
        Доброго времени суток, можно ссылку на данную информацию-не могу найти подтверждение.Спасибо. hi
        Vyacheslav73
        1. karish Сегодня, 09:45
          Цитата: рич
          Очевидное-невероятное. Вчера ночью внезапным ночным штурмом бармалеи ан-Нусры захватили ЦРУшную базу в Маарет-аль-Нумане, где расквартирована 13-ая дивизия ССА, и где спецназ США передававал им свой "бесценный боевой опыт". Множество проамериканских боевиков и полевых командиров было расстреляно на месте, много захвачено в плен. О судьбе американских советников, работавших на базе ничего не известно.

          Цитата: Vyacheslav73
          Доброго времени суток, можно ссылку на данную информацию-не могу найти подтверждение.Спасибо.

          не получишь , фейк.
          karish
        2. рич Сегодня, 09:46
          Vyacheslav73 : Доброго времени суток, можно ссылку на данную информацию-не могу найти подтверждение.Спасибо. hi

          Держите ссылочку, Вячеслав hi
          https://oko-planet.su/politik/politikarm/375584-n
          ochnaya-reznya-v-idlibe-an-nusra-vs-cru.html
          рич
    3. bouncyhunter Сегодня, 08:35
      Пока там присутствуют выкормыши матрасов (независимо под каким флагом) о мире в Сирии можно даже не мечтать .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 08:40
        Вопрос , как их выкурить оттуда?
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
          Либо договариваться с кукловодом (что сложно , долго и бесперспективно) , либо выкашивать под корень (что тоже нелегко) , либо создать такие условия , что они сами уберутся восвояси .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:46
            Не хочется , но придется договариваться с США и думаю переговоры уже идут.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
              Эти негоцианты торговаться будут почище индусов и китайцев вместе взятых , выбивая себе преференции .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:52
                Торговаться то они будут , только мы должны довести до ситуации , когда козырей у них уже не будет.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
                  Да , твёрдо стоять на своём и никаких уступок - только так есть возможность чего-то добиться . Матрасы понимают только силу .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:04
                    Угу , пока по шее не получат не угомонятся.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
                      Так ведь понимают , что отгребут люлей от нас по полной , вот и не лезут в прямую конфронтацию - всё из-за угла тявкают .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:12
                        Да и будет это длиться ещё долго , ждать будут до конца.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:19
                      Цитата: cniza
                      ждать будут до конца.

                      Ждун им в помощь :
                      bouncyhunter
                  2. Maskom Сегодня, 09:23
                    Павел , до чего же ты принципиален... врагу не сдаётся наш гордый варяг!!!
                    Maskom
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
                      Да , я такой . Вот только не знаю как в ваших устах воспринимать слово "принципиален" - как похвалу или наоборот . wink
                      bouncyhunter
                      1. Maskom Сегодня, 09:45
                        Павел, а когда ты работать успеваешь ? Весь форум в твоих постах. Или ты отставник?
                        Maskom
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:48
                      Цитата: Maskom
                      Павел, а когда ты работать успеваешь ? Весь форум в твоих постах. Или ты отставник?

                      Нет , я не военный пенсионер , если Вы это имеете ввиду , хотя в прошлом - военный . Не допускаете мысли что моя работа может быть напрямую связана с интернетом ? wink
                      bouncyhunter
                  3. cniza Сегодня, 09:31
                    Это не для нас , мы будем жить и добиваться своего.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
                      Этим мы и отличаемся от многих других народов .
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:36
                        Цитата: bouncyhunter
                        Этим мы и отличаемся от многих других народов .


                        Всегда удивляюсь , почему они так и не могут нас понять.
                        cniza
                    2. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                      Цитата: cniza
                      почему они так и не могут нас понять.

                      Потому что не хотят , Витя .
                      bouncyhunter
            2. alma Сегодня, 09:30
              придется договариваться с США и думаю переговоры уже идут

              На других фронтах, где пересеклись интересы с юсами, тоже надо давить.
              alma
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:49
        Цитата: bouncyhunter
        Пока там присутствуют выкормыши матрасов (независимо под каким флагом) о мире в Сирии можно даже не мечтать .

        И все же что то изменилось там в политическом раскладе...Сирийская армия при поддержки ВКС мочит конкретно чертей...А самое главное "общественное мнение" заткнулось о "зверствах Ассада и злобных русских асов "..Очень вся эта тишина настораживает , как бы там провокацию не приготовили нам..
        ОТДЕЛ
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:01
          Цитата: ОТДЕЛ
          Очень вся эта тишина настораживает , как бы там провокацию не приготовили нам..

          Виталя ! hi Ох , не накаркай ...
          bouncyhunter
    4. сибиралт Сегодня, 08:55
      Было заявлено, что за последний месяц ВКС уничтожили 1200 объектов ИГ. Если за "объект" принять отдельного бабая, то можно гипотетически посчитать когда они закончатся зная их общую численность. winked
      сибиралт
      1. Вадим237 Сегодня, 09:03
        Тогда нужно ещё, минимум, 30000 налётов.
        Вадим237
    5. mvk1969 Сегодня, 08:56
      Конечно надолго...и Сирии такой какой она была не будет.....Асад контролирует дай бог 40% территории, на этой территории нет природных ресурсов. Людские резервы крайне ограничены. Численность Иранского корпуса и ХАМАС равна численности ВС Асада. Там происходит нечто такое, о чем не всю Правду говорят.
      mvk1969
      1. Қарабас Сегодня, 09:37
        Цитата: mvk1969
        Асад контролирует дай бог 40% территории

        Самой важной и продолжает только прирастать территорией. Все крупные города и львиную долю населения контролирует. Вот старая картинка, с тех пор ситауция немного изменилось но только в пользу Асада:

        Қарабас
    6. Владыка Ситх Сегодня, 09:09
      Сейчас в Сирии в сутки освобождаются большие площади. Скорее всего ИГИЛу осталось существовать пару месяцев.

      12 июня 2017. Военная обстановка в Сирии
      Владыка Ситх
      1. Deniska999 Сегодня, 09:17
        Вы чересчур оптимистичны.
        Deniska999
        1. Владыка Ситх Сегодня, 09:30
          Дело не в уничтожении ИГИЛ, а в ее перепрошивке, видимо от их покровителей поступил приказ. Так как они на многих участках покидают поселки.
          Владыка Ситх
      2. Қарабас Сегодня, 09:32
        Цитата: Владыка Ситх
        Сейчас в Сирии в сутки освобождаются большие площади

        Вроде бы в последние пару дней какое-то затишье, судя по картам militarymaps.info, isis.liveuamap.com. Никаких серьезных продвижений
        Қарабас
  2. Туз Бубен Сегодня, 08:57
    Эй, патриоты...
    Сколько пенсий стоит нам 3 года Сирии ?
    Дешевле яКузькину мать бросить, ни у кого спора за территорию не будет..
    Туз Бубен
    1. zivXP Сегодня, 09:13
      В своем ли вы уме, сударь? Какое ядерное оружие по живым людям?
      zivXP
    2. Muvka Сегодня, 09:15
      А никто вам, жалкий провокатор, и не скажет. Потому что инфа закрытая. Но там происходят важнейшие испытания новейшего оружия в условиях реальных БД, бесценная практика у военных. При этом часть денег пошла бы на учения внутри страны в любом случае. А еще эта война продает наши вооружения, что тоже обеспечивает приток валюты в страну. И наконец то оружие, что мы там используем(большая часть) - это старье, подлежащее утилизации. Все это фабы и Атаки. А утилизация тоже требует денег. Учитесь думать.
      Muvka
    3. Ботановед Сегодня, 09:35
      Туз, ты откуда такой чудной? В 90-е не было Сиоии, наверное твоя бабушка на пенсию из салонов красоты не вылезала и прикупила пару меринов?
      Ботановед
    4. Околоточный Сегодня, 09:41
      Есть Патриоты, любящие свою страну, есть те кто не любит - Предатели, действующие или потенциальные.
      Эй, патриоты...

      И вам в ответ - Эй Предатель, сколько можно гадить своей стране.
      Околоточный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
        Цитата: Околоточный
        Есть Патриоты, любящие свою страну, есть те кто не любит - Предатели, действующие или потенциальные.
        Эй, патриоты...

        И вам в ответ - Эй Предатель, сколько можно гадить своей стране.

        Да пусть ноет..Видал я таких в 90-х, тоже ныли ! Сейчас то мы знаем как нас обвели вокруг пальца!
        ОТДЕЛ
    5. Dym71 Сегодня, 10:07
      Цитата: Туз Бубен
      Эй, патриоты...

      Прювет нытикам и всепросральщикам....
      Цитата: Туз Бубен
      Сколько пенсий стоит нам 3 года Сирии ?

      Военная операция в Сирии финансируется в рамках бюджета МО.
      Цитата: Туз Бубен
      Дешевле Кузькину мать бросить, ни у кого спора за территорию не будет..

      А толку? Вы на следующий день начнёте ныть что хватит дорогие учения проводить и т.д. и т.п.
      Dym71
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