Ситуация в Сирии
ВКС РФ нанесли удары по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) на востоке провинций Хомс, Хама и Дейр эз-Зор, сирийская армия продолжает наступление в провинции Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на источник в Сирии.
По данным источника, российская авиация «провела бомбардировки укрепленных пунктов террористов ИГ в районе трассы Арак – Ас-Сухна в восточной части Хомса; нанесла удары по позициям боевиков ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; совершила несколько авианалетов на укрепленные пункты боевиков ИГ на окраине города Укейрибат на востоке Хамы».
В то же время, сирийская армия (САА) и союзные силы «нанесли удары по укрепрайонам боевиков недалеко от города Анадан в западной части Алеппо; заняли выгодные позиции вблизи высот Мустадиры в районе поля Арак к востоку от Пальмиры; продолжили укреплять оборону на юге провинции Хомс у иракской границы; атаковали укрепленные позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Баргартхи на востоке Хамы».
Боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления на позиции войск на окраине города Мухаммед Диб на востоке Алеппо; атаковали опорные пункты САА в Дейр эз-Зоре. Также террористы организовали взрыв с участием смертника в районе Романия в Ракке. Осуществили попытку прорвать позиции САА в районе города Итрия. Тем не менее, группировка за сутки оставила пять деревень западнее Мосула.
Курдские формирования освободили в Ракке части районов Синаа и Хаттин, достигли района Тишрин и обнаружили тоннели боевиков в квартале Аль-Машлаб.
По данным источника, российская авиация «провела бомбардировки укрепленных пунктов террористов ИГ в районе трассы Арак – Ас-Сухна в восточной части Хомса; нанесла удары по позициям боевиков ИГ в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; совершила несколько авианалетов на укрепленные пункты боевиков ИГ на окраине города Укейрибат на востоке Хамы».
В то же время, сирийская армия (САА) и союзные силы «нанесли удары по укрепрайонам боевиков недалеко от города Анадан в западной части Алеппо; заняли выгодные позиции вблизи высот Мустадиры в районе поля Арак к востоку от Пальмиры; продолжили укреплять оборону на юге провинции Хомс у иракской границы; атаковали укрепленные позиции террористов ИГ в районе населенного пункта Аль-Баргартхи на востоке Хамы».
Боевики ИГ предприняли попытку контрнаступления на позиции войск на окраине города Мухаммед Диб на востоке Алеппо; атаковали опорные пункты САА в Дейр эз-Зоре. Также террористы организовали взрыв с участием смертника в районе Романия в Ракке. Осуществили попытку прорвать позиции САА в районе города Итрия. Тем не менее, группировка за сутки оставила пять деревень западнее Мосула.
Курдские формирования освободили в Ракке части районов Синаа и Хаттин, достигли района Тишрин и обнаружили тоннели боевиков в квартале Аль-Машлаб.
Использованы фотографии: ФАН/pixabay.com
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