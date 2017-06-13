NYT: США бессильны в киберборьбе с ИГИЛ. И только помощь Израиля...
Американское издание The New York Times выходит с удивительным материалом. Удивительное в материале газеты то, что его авторы фактически признаются в киберпоражении США от террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ). В статье Дэвида Сенджера и Эрика Шмитта говорится о том, что те средства кибербезопасности, которые Вашингтон применял против Ирана и КНДР, оказываются неэффективными против игиловцев.
При этом в статье в очередной раз подчёркивается, что в своё время именно американские хакеры смогли пробраться с помощью вирусных программ в системы контроля иранских ядерных объектов и вывести из строя центрифуги по обогащению урана. В том же материале говорится о киберсредствах, позволивших сорвать несколько северокорейских ракетных пусков.
Из материала:
Теперь, после терактов в Британии и Иране, - пишут в NYT, - стало понятно, что нарушение связей ИГИЛ (*) внутри сети восстанавливается террористами благодаря оперативности работы и большому числу приверженцев террористов.
В издании отмечается, что ИГИЛ (*) использует компьютерные сети не для военных операций, не для контроля ракетных пусков, а для вербовки сторонников через Интернет.
В материале говорится, что успехов в кибервойне против ИГИЛ у США практически нет.
Из статьи:
NYT пишет, что после этого был принят запрет о проносе на борт самолёта ноутбуков и других портативных компьютеров. Речь идёт о пассажирах, направляющихся в США и Британию из нескольких мусульманских государств. Тогда, как пишет американское издание, Трамп сообщил о такой уловке ИГИЛ (*) российскому послу Кисляку, что «вызвало негодование у Израиля». По мнению израильских спецслужб, такая информация не должна была стать известна кому-либо ещё кроме США и самого Израиля.
Пока публикацию в американской прессе "о негодовании" официальные власти Израиля не прокомментировали.
О том, каким образом именно Израиль получил доступ к сетям террористов в Сирии, в NYT не сообщают.
При этом в статье в очередной раз подчёркивается, что в своё время именно американские хакеры смогли пробраться с помощью вирусных программ в системы контроля иранских ядерных объектов и вывести из строя центрифуги по обогащению урана. В том же материале говорится о киберсредствах, позволивших сорвать несколько северокорейских ракетных пусков.
Из материала:
Прошло более года с тех пор, как Пентагон объявил, что он открывает новую линию борьбы против «Исламского государства» (*), а ещё шесть лет ушло на то, чтобы запустить атаки компьютерной сети. Миссия была ясна: нарушить способность ИГ (*) распространять свои послания, привлекать новых приверженцев, платить боевикам и распространять приказы от главарей.
Теперь, после терактов в Британии и Иране, - пишут в NYT, - стало понятно, что нарушение связей ИГИЛ (*) внутри сети восстанавливается террористами благодаря оперативности работы и большому числу приверженцев террористов.
В издании отмечается, что ИГИЛ (*) использует компьютерные сети не для военных операций, не для контроля ракетных пусков, а для вербовки сторонников через Интернет.
В материале говорится, что успехов в кибервойне против ИГИЛ у США практически нет.
Из статьи:
Лишь благодаря Израилю не так давно удалось получить доступ к сети боевиков, в которой находились документы о создании игиловцами взрывчатки особого типа на территории Сирии. Взрывчатку в итоге не должны были определять датчики в аэропортах. Аппаратура бы определяла взрывные устройства как аккумуляторы обычных ноутбуков, что могло бы привести к резкому росту числа терактов.
NYT пишет, что после этого был принят запрет о проносе на борт самолёта ноутбуков и других портативных компьютеров. Речь идёт о пассажирах, направляющихся в США и Британию из нескольких мусульманских государств. Тогда, как пишет американское издание, Трамп сообщил о такой уловке ИГИЛ (*) российскому послу Кисляку, что «вызвало негодование у Израиля». По мнению израильских спецслужб, такая информация не должна была стать известна кому-либо ещё кроме США и самого Израиля.
Пока публикацию в американской прессе "о негодовании" официальные власти Израиля не прокомментировали.
О том, каким образом именно Израиль получил доступ к сетям террористов в Сирии, в NYT не сообщают.
Использованы фотографии: https://www.nytimes.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти