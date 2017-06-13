15:11 13 июня

NYT: США бессильны в киберборьбе с ИГИЛ. И только помощь Израиля...

Американское издание The New York Times выходит с удивительным материалом. Удивительное в материале газеты то, что его авторы фактически признаются в киберпоражении США от террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ). В статье Дэвида Сенджера и Эрика Шмитта говорится о том, что те средства кибербезопасности, которые Вашингтон применял против Ирана и КНДР, оказываются неэффективными против игиловцев.

NYT: США бессильны в киберборьбе с ИГИЛ. И только помощь Израиля...


При этом в статье в очередной раз подчёркивается, что в своё время именно американские хакеры смогли пробраться с помощью вирусных программ в системы контроля иранских ядерных объектов и вывести из строя центрифуги по обогащению урана. В том же материале говорится о киберсредствах, позволивших сорвать несколько северокорейских ракетных пусков.


Из материала:
Прошло более года с тех пор, как Пентагон объявил, что он открывает новую линию борьбы против «Исламского государства» (*), а ещё шесть лет ушло на то, чтобы запустить атаки компьютерной сети. Миссия была ясна: нарушить способность ИГ (*) распространять свои послания, привлекать новых приверженцев, платить боевикам и распространять приказы от главарей.


Теперь, после терактов в Британии и Иране, - пишут в NYT, - стало понятно, что нарушение связей ИГИЛ (*) внутри сети восстанавливается террористами благодаря оперативности работы и большому числу приверженцев террористов.

В издании отмечается, что ИГИЛ (*) использует компьютерные сети не для военных операций, не для контроля ракетных пусков, а для вербовки сторонников через Интернет.

В материале говорится, что успехов в кибервойне против ИГИЛ у США практически нет.

Из статьи:
Лишь благодаря Израилю не так давно удалось получить доступ к сети боевиков, в которой находились документы о создании игиловцами взрывчатки особого типа на территории Сирии. Взрывчатку в итоге не должны были определять датчики в аэропортах. Аппаратура бы определяла взрывные устройства как аккумуляторы обычных ноутбуков, что могло бы привести к резкому росту числа терактов.


NYT пишет, что после этого был принят запрет о проносе на борт самолёта ноутбуков и других портативных компьютеров. Речь идёт о пассажирах, направляющихся в США и Британию из нескольких мусульманских государств. Тогда, как пишет американское издание, Трамп сообщил о такой уловке ИГИЛ (*) российскому послу Кисляку, что «вызвало негодование у Израиля». По мнению израильских спецслужб, такая информация не должна была стать известна кому-либо ещё кроме США и самого Израиля.

Пока публикацию в американской прессе "о негодовании" официальные власти Израиля не прокомментировали.

О том, каким образом именно Израиль получил доступ к сетям террористов в Сирии, в NYT не сообщают.

Использованы фотографии: https://www.nytimes.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. Tusv Сегодня, 13:11
    И только помощь Израиля...

    Фигасе евреев опустили.У них по жизни правильных террористов не бывает
    Tusv
    1. Арон Заави Сегодня, 13:20
      Цитата: Tusv
      И только помощь Израиля...

      Фигасе евреев опустили.У них по жизни правильных террористов не бывает

      Я честно не понял смысла Вашего поста.
      Арон Заави
      1. Tusv Сегодня, 13:32
        Цитата: Арон Заави
        Я честно не понял смысла Вашего поста.

        Я таки, о сородичах более высокого мнения. Кто говорит на каждом углу, что правильных и не правильных террористов не существует? Смысл поста. научите уже своих хозяев, как их отличать. Вот Владимир Владимирович говорит, что сортир их рассудит. А Юсовцы их штампуют. Ваш опыт бесценен
        Tusv
        1. maxim947 Сегодня, 14:53
          США бессильны в киберборьбе с ИГИЛ. И только помощь Израиля...[i][/i]
          Хороший ход, этим самым они оправдывают свою помощь Израилю
          maxim947
    2. Logall Сегодня, 13:23
      [/quote]в своё время именно американские хакеры смогли пробраться с помощью вирусных программ в системы контроля иранских ядерных объектов и вывести из строя центрифуги по обогащению урана

      Сомневаюсь, что центрифуги к интернету подсоединили.
      В том же материале говорится о киберсредствах, позволивших сорвать несколько северокорейских ракетных пусков[quote]

      В КНДР вообще интернетом не пользуются!
      Брехня...
      Logall
    3. НасРать Сегодня, 13:24
      Последняя фраза в статье намекает на связь террористов с Израилем.... Если абстрагироваться от названия государства(ну т.е. от Израиля) - то выходит- любая добытая информация о террористах говорит о непосредственной поддержки и связи с ними??? wassat

      Можно так же сказать, что спецслужбы Израиля свой хлеб даром не едят... по крайней мере, так бы мы сказали о спецслужбах РФ.
      НасРать
      1. Alikos Сегодня, 13:45
        Цитата: НасРать
        Последняя фраза в статье намекает на связь террористов с Израилем....


        А что вы упираетесь от очевидного? Все пакости идут от вас
        Alikos
        1. НасРать Сегодня, 13:59
          Цитата: Alikos

          Все пакости идут от вас

          Когда же я успел столько напакостить? laughing

          Цитата: Alikos

          А что вы упираетесь от очевидного?


          Да мне плевать на государство Израиль, вы можете называть их как угодно, но должна быть хотя бы логика в обвинениях... wink
          НасРать
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:12
    российскому послу Кисляку, что «вызвало негодование у Израиля».

    Ну вот , Кисляк спалился...! Работаем дальше мужики..
    А Израиль по меньше бы хвастался, рыло то в пушку и сильно на БВ..
    ОТДЕЛ
  3. Михаил Крапивин Сегодня, 13:12
    Куда ж без Израиля.
    Михаил Крапивин
  4. soroKING Сегодня, 13:13
    Изя! меня Махмудка обизяит! wassat
    soroKING
    1. Tusv Сегодня, 13:19
      Изя! меня Махмудка обизяит!

      Таки махмутке надо подарить наше всё из подполы. Гешефт будет. Махмутка оборзел. ф - 35 за реальные шекели продает
      Tusv
  5. KelWin Сегодня, 13:20
    Что-то тут не склеивается, найдись рабочий способ маскировать ВУ под аккумуляторы ноутов, сейчас бы ни в один самолет с ним не пустили. Да и не только в самолет, что-то не слышно, что бы в госдепе или белом доме на счеты перешли)) Чушь какая-то...
    KelWin
  6. Altona Сегодня, 13:22
    А интернет в тех местах отключить не пробовали? laughing
    Altona
  7. Комментарий был удален.
  8. APASUS Сегодня, 13:50
    Забавный материальчик.
    Создание новых типов взрывчатых веществ говорит прежде всего о хорошей научной базе и приличных вложения в лабораторные исследования ,не верю с любителей самоучек производящих на кухне взрывчатку ,с такими свойствами как незаметность для аппаратуры для аэропортов. Значит есть лаборатория ,о которой никто не знает? Слишком много тайн.Построить лабораторию в тайне от американских спецслужб..........
    Знаю что немцы создали очень интересный вид ВВ ,который позволяет концентрировать энергию взрыва в определенной точке ,при этом рядом даже белые стены не получают копоти.
    Ну еще один момент.
    Как то "друзья" из спецслужб Израиля поступили опрометчиво.Если не хотели делиться со всем миром ,зачем тогда сами предложили американцам?А выпад в сторону Трампа просто смешон .
    Не в своих ли целях хотели использовать евреи эти наработки..............
    APASUS
  9. Оператор Сегодня, 14:57
    Статья как бы намекает, что израильские военные разработали для ИГИЛ технологию герметичного размещения взрывчатки в корпусах аккумуляторов для ноутбуков с целью терактов на российских самолетах, а Трамп случайно спалил эту совместную операцию израильтян и игиловцев, рассказав о новом виде угрозы послу РФ в США Кисляку bully
    Оператор
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