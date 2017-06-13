NYT: США бессильны в киберборьбе с ИГИЛ. И только помощь Израиля...

Прошло более года с тех пор, как Пентагон объявил, что он открывает новую линию борьбы против «Исламского государства» (*), а ещё шесть лет ушло на то, чтобы запустить атаки компьютерной сети. Миссия была ясна: нарушить способность ИГ (*) распространять свои послания, привлекать новых приверженцев, платить боевикам и распространять приказы от главарей.

Лишь благодаря Израилю не так давно удалось получить доступ к сети боевиков, в которой находились документы о создании игиловцами взрывчатки особого типа на территории Сирии. Взрывчатку в итоге не должны были определять датчики в аэропортах. Аппаратура бы определяла взрывные устройства как аккумуляторы обычных ноутбуков, что могло бы привести к резкому росту числа терактов.