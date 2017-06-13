В РФ уничтожены все запасы зарина

Уничтожение зарина закончилось 12 июня в 1.00 по московскому времени. Ранее Россия уже уничтожила все имеющиеся запасы иприта и зомана,

На сегодняшний день Россия уничтожила 98,9 процента запасов отравляющих веществ, 39,5 тысячи тонн. Ликвидацию химоружия планируется полностью завершить в 2017 году,