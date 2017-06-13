В РФ уничтожены все запасы зарина
В России завершено уничтожение запасов отравляющего вещества зарин, сообщает Российская газета со ссылкой на начальника управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.
Уничтожение запасов боевых отравляющих веществ (БОВ) проводится в рамках обязательств России по международной конвенции о запрещении химического оружия. «Эти работы начались в 1998 году. Снаряды и емкости с зарином, зоманом, ипритом, фосгеном, V-газом и другими БОВ – всего порядка 40 тысяч тонн, – были собраны в семь арсеналов в Брянской, Кировской, Курганской, Пензенской, Саратовской областях и республике Удмуртия. Там на современном оборудовании по российской технологии боевую химию превращают в химию обычную: под наблюдением иностранных специалистов разлагают на ингредиенты типа кислот и аммиака», – говорится в публикации.
В настоящее время работы продолжаются только на объекте «Кизнер» в Удмуртии.
Зарин – отравляющее вещество нервно-паралитического действия, жидкость без цвета и запаха, хорошо смешивается с водой и органическими растворителями. Создан в Германии накануне II мировой войны, состоял на вооружении СССР и США.
Уничтожение зарина закончилось 12 июня в 1.00 по московскому времени. Ранее Россия уже уничтожила все имеющиеся запасы иприта и зомана,сказал Капашин «Интерфаксу».
Уничтожение запасов боевых отравляющих веществ (БОВ) проводится в рамках обязательств России по международной конвенции о запрещении химического оружия. «Эти работы начались в 1998 году. Снаряды и емкости с зарином, зоманом, ипритом, фосгеном, V-газом и другими БОВ – всего порядка 40 тысяч тонн, – были собраны в семь арсеналов в Брянской, Кировской, Курганской, Пензенской, Саратовской областях и республике Удмуртия. Там на современном оборудовании по российской технологии боевую химию превращают в химию обычную: под наблюдением иностранных специалистов разлагают на ингредиенты типа кислот и аммиака», – говорится в публикации.
На сегодняшний день Россия уничтожила 98,9 процента запасов отравляющих веществ, 39,5 тысячи тонн. Ликвидацию химоружия планируется полностью завершить в 2017 году,добавил генерал.
В настоящее время работы продолжаются только на объекте «Кизнер» в Удмуртии.
Зарин – отравляющее вещество нервно-паралитического действия, жидкость без цвета и запаха, хорошо смешивается с водой и органическими растворителями. Создан в Германии накануне II мировой войны, состоял на вооружении СССР и США.
Использованы фотографии: ТАСС, Григорий Сысоев
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