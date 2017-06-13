15:05 13 июня

В РФ уничтожены все запасы зарина

В России завершено уничтожение запасов отравляющего вещества зарин, сообщает Российская газета со ссылкой на начальника управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.

В РФ уничтожены все запасы зарина


Уничтожение зарина закончилось 12 июня в 1.00 по московскому времени. Ранее Россия уже уничтожила все имеющиеся запасы иприта и зомана,
сказал Капашин «Интерфаксу».


Уничтожение запасов боевых отравляющих веществ (БОВ) проводится в рамках обязательств России по международной конвенции о запрещении химического оружия. «Эти работы начались в 1998 году. Снаряды и емкости с зарином, зоманом, ипритом, фосгеном, V-газом и другими БОВ – всего порядка 40 тысяч тонн, – были собраны в семь арсеналов в Брянской, Кировской, Курганской, Пензенской, Саратовской областях и республике Удмуртия. Там на современном оборудовании по российской технологии боевую химию превращают в химию обычную: под наблюдением иностранных специалистов разлагают на ингредиенты типа кислот и аммиака», – говорится в публикации.

На сегодняшний день Россия уничтожила 98,9 процента запасов отравляющих веществ, 39,5 тысячи тонн. Ликвидацию химоружия планируется полностью завершить в 2017 году,
добавил генерал.

В настоящее время работы продолжаются только на объекте «Кизнер» в Удмуртии.

Зарин – отравляющее вещество нервно-паралитического действия, жидкость без цвета и запаха, хорошо смешивается с водой и органическими растворителями. Создан в Германии накануне II мировой войны, состоял на вооружении СССР и США.

Использованы фотографии: ТАСС, Григорий Сысоев
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Комментарии 19

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  1. RUSOIVAN Сегодня, 13:26
    Вот же круто: а зачем?
    RUSOIVAN
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:31
      Это "просрочка", а хороший "порох в сухой пороховнице". Как там в песне пелось: " Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запАсном пути".
      Соломон Кейн
    2. Чёрный Сегодня, 13:32
      Цитата: RUSOIVAN
      Вот же круто: а зачем?

      А нафига он нужен?....что бы был?.....сейчас и без него хватает средств, способных умертвить человека или отправить в каменный век
      Чёрный
    3. Machete Сегодня, 13:33
      А зачем нужно химоружие вообще в наше время?
      Machete
      1. Logall Сегодня, 13:46
        Цитата: Machete
        А зачем нужно химоружие вообще в наше время?

        В какое время? Мирное? Толерантное?
        США любивое?
        С ними (НАТО) нужно держать зоточку в кармане...
        Logall
        1. Machete Сегодня, 13:52
          Так у нас триада заточек. вполне хватит. А эта отрава имеет тенденцию течь, отравлять среду у хранящего. ну её ...
          Machete
      2. enzO Сегодня, 13:54
        Ну как зачем. Дёшево и сердито. И очень эффективно.
        enzO
        1. Großer Feldherr Сегодня, 14:22
          Наоборот, дорого и малоэффективно .
          ХО активно использовалось лишь немцами в 1МВ, но и они в нем разочаровались .
          Когда пахнет жареным, всем плевать на конвенции и в ход идут такие "негуманные " средства убийства , как мины, кассетные боеприпасы и экспансивныые пули ( это то, что мне первым делом приходит на ум)
          Großer Feldherr
    4. To be or not to be Сегодня, 13:42
      Конвенция .Бинарное.??
      http://mass-destruction-weapon.blogspot.com/2015/
      02/blog-post_22.html
      Когда уничтожается один из видов оружия массового поражения - это здорово!
      И ,Наверное ,что-то нахимичили по круче!
      To be or not to be
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:45
        Куда уж круче?


        или это:
        Соломон Кейн
        2. Großer Feldherr Сегодня, 14:24
          Завязывайте уже, ренТВ до добра не доведет.
          Großer Feldherr
    5. сибиралт Сегодня, 13:58
      Эй, ты! Зарин есть? А, если проверю? laughing
      сибиралт
    6. ALEA IACTA EST Сегодня, 14:36
      А зачем нам тратить деньги на хранение бестолкового оружия, которое опасно исключительно для нас самих?
      ALEA IACTA EST
  2. Zomanus Сегодня, 13:44
    Уничтожили и хорошо. Только место занимал.
    Плюс охранять его, обслуживать...
    Сейчас войны ведутся иными средствами.
    Zomanus
    1. vch Сегодня, 13:51
      Оно конечно..... Вот только сомневаюсь я, что штаты тоже уничтожили свое хим.оружие.... И еще интересный вопрос.... А наши спецы тоже контролировали уничтожение хим.оружие у матрасников?
      vch
      1. К-612-О Сегодня, 14:00
        Они уничтожили ещё раньше, после 2-х больших утечек, их БП ещё раньше потекли.
        К-612-О
  3. Оператор Сегодня, 14:44
    Зорин, заман и иприт резко устарели после разработки в США и СССР в 1980-х годах бинарного химического оружия, нервно-паралитическое вещество которого образуется в самом боеприпасе из двух безопасных компонентов с участием катализатора непосредственно перед распылением.

    Это существенно увеличивает безопасность обращения с химическим оружием и упрощает его ликвидацию. Убойные возможности бинарного химического оружия на один-два порядка превышают возможности иприта, зарина и зомана. После уничтожения устаревших видов ОВ и небольших наработок БХО у США и РФ остались мощности по производству БХО.

    При этом вне конкуренции остается практически чистое термоядерное оружие (при воздушном подрыве) мощностью от 10 кт и выше.
    Оператор
  4. anjey Сегодня, 15:02
    а игил налаживает,с помощью этих же зарубежных представителей-королевство кривых зеркал
    anjey
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