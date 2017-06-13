"Военно-промышленная компания" представила новый "Тигр Айболит"
Санитарную машину на базе широко известного «Тигра» показали на выставке «Комплексная безопасность — 2017» в Подмосковье, сообщает сайт Военно-промышленной компании.
Броневик предназначен для поиска, сбора и эвакуации раненых с поля боя, из очагов массовых поражений и техногенных катастроф, включая те, которые находятся в зонах военных конфликтов или местах в непосредственной близости от горящих складов боеприпасов или других взрывоопасных веществ, и оказания первой неотложной медпомощи в процессе транспортировки.
Также машина с бригадой врачей может послужить медпунктом или мобильной перевязочной. На «Тигр Айболит» можно ставить необходимое медицинское оборудование по требованию заказчика, в том числе спецаппаратуру интенсивной терапии. В стандартном варианте машина возьмет на борт до четырех лежачих или столько же сидячих раненых.
Новый бронированный корпус обеспечивает полезное пространство объемом 7,7 кубометров. Баллистическая защита бронекорпуса гарантирована на заявленном уровне, заверяют разработчики.
«Тигр Айболит» может действовать в различных условиях, в труднопроходимой местности, в любое время года и суток.
В 2016 году сообщалось, что «ВПК» предлагала военным проект санитарной машины на основе автомобиля многоцелевого назначения 233114 «Тигр». Конкурс на создание подобной машины был объявлен Минобороны России по теме «Линза». Свои варианты представляли также «КАМАЗ» и компания «Астейс» из Набережных Челнов. Однако позднее данный тендер был признан несостоявшимся.
Еще ранее, по данным военного блога bmpd, «провалился» и другой подобный конкурс — на создание бронированной медицинской машины для армии на базе БМП-3, под шифром «Курганец-М». На этот заказ не было подано ни одной заявки.
Броневик предназначен для поиска, сбора и эвакуации раненых с поля боя, из очагов массовых поражений и техногенных катастроф, включая те, которые находятся в зонах военных конфликтов или местах в непосредственной близости от горящих складов боеприпасов или других взрывоопасных веществ, и оказания первой неотложной медпомощи в процессе транспортировки.
Также машина с бригадой врачей может послужить медпунктом или мобильной перевязочной. На «Тигр Айболит» можно ставить необходимое медицинское оборудование по требованию заказчика, в том числе спецаппаратуру интенсивной терапии. В стандартном варианте машина возьмет на борт до четырех лежачих или столько же сидячих раненых.
Новый бронированный корпус обеспечивает полезное пространство объемом 7,7 кубометров. Баллистическая защита бронекорпуса гарантирована на заявленном уровне, заверяют разработчики.
«Тигр Айболит» может действовать в различных условиях, в труднопроходимой местности, в любое время года и суток.
В 2016 году сообщалось, что «ВПК» предлагала военным проект санитарной машины на основе автомобиля многоцелевого назначения 233114 «Тигр». Конкурс на создание подобной машины был объявлен Минобороны России по теме «Линза». Свои варианты представляли также «КАМАЗ» и компания «Астейс» из Набережных Челнов. Однако позднее данный тендер был признан несостоявшимся.
Еще ранее, по данным военного блога bmpd, «провалился» и другой подобный конкурс — на создание бронированной медицинской машины для армии на базе БМП-3, под шифром «Курганец-М». На этот заказ не было подано ни одной заявки.
Использованы фотографии: http://milindcom.ru/
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