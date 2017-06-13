15:12 13 июня

"Военно-промышленная компания" представила новый "Тигр Айболит"

Санитарную машину на базе широко известного «Тигра» показали на выставке «Комплексная безопасность — 2017» в Подмосковье, сообщает сайт Военно-промышленной компании.

Броневик предназначен для поиска, сбора и эвакуации раненых с поля боя, из очагов массовых поражений и техногенных катастроф, включая те, которые находятся в зонах военных конфликтов или местах в непосредственной близости от горящих складов боеприпасов или других взрывоопасных веществ, и оказания первой неотложной медпомощи в процессе транспортировки.

Также машина с бригадой врачей может послужить медпунктом или мобильной перевязочной. На «Тигр Айболит» можно ставить необходимое медицинское оборудование по требованию заказчика, в том числе спецаппаратуру интенсивной терапии. В стандартном варианте машина возьмет на борт до четырех лежачих или столько же сидячих раненых.


"Военно-промышленная компания" представила новый "Тигр Айболит"


Новый бронированный корпус обеспечивает полезное пространство объемом 7,7 кубометров. Баллистическая защита бронекорпуса гарантирована на заявленном уровне, заверяют разработчики.



«Тигр Айболит» может действовать в различных условиях, в труднопроходимой местности, в любое время года и суток.

В 2016 году сообщалось, что «ВПК» предлагала военным проект санитарной машины на основе автомобиля многоцелевого назначения 233114 «Тигр». Конкурс на создание подобной машины был объявлен Минобороны России по теме «Линза». Свои варианты представляли также «КАМАЗ» и компания «Астейс» из Набережных Челнов. Однако позднее данный тендер был признан несостоявшимся.

Еще ранее, по данным военного блога bmpd, «провалился» и другой подобный конкурс — на создание бронированной медицинской машины для армии на базе БМП-3, под шифром «Курганец-М». На этот заказ не было подано ни одной заявки.

Использованы фотографии: http://milindcom.ru/
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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:04
    ... и сразу вспоминается санитарная машина переднего края... без слёз не глянешь, а если солидолом кузов не промазал, то и утонешь в воде... а этот - КРАСАВЕЦ!!!!!! good
    a.s.zzz888
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:18
      А ведь нужная машина.На Кавказе ит.д. ! Хотя уазики "буханки" нужно бы больше...Эти генералов будут эвакуировать, уверен..! soldier Красивые машинки! А солдатики рады бы , чтобы их и на лошадях доставляли в к санитарам (чтобы гангрена не началась....) hi
      ОТДЕЛ
    2. сибиралт Сегодня, 14:27
      Судя по названию, авто для Африканской Лим-по-по.
      сибиралт
  2. Чёрный Сегодня, 14:05
    Блин...вообще то Айболит был ветеринаром feel
    Чёрный
    1. Искандер Ш Сегодня, 14:08
      Цитата: Чёрный
      Айболит был ветеринаром



      Ну дык и машина называется Тигр.
      Искандер Ш
      1. Чёрный Сегодня, 14:33
        Цитата: Искандер Ш
        Цитата: Чёрный
        Айболит был ветеринаром

        Ну дык и машина называется Тигр.

        Если у нас есть системы "АКАЦИЯ" ВАСИЛЁК , ГИАЦИНТ это не значит, что наши ВС - это общество любителей ботаники lol
        Чёрный
    2. НасРать Сегодня, 14:10
      Цитата: Чёрный
      Блин...вообще то Айболит был ветеринаром feel

      А у нас детская больница называется - Айболит!! wassat

      НасРать
  3. DenZ Сегодня, 14:09
    Только в праздники показывали фильм про военных медиков в ДНР (Россия24). У них скорая зеленого цвета. Женщина объясняла что белый цвет сильно демаскирует машину и она сразу становится предметом обстрела. Надеюсь у наших военных медиков не будет белых машин.
    DenZ
    1. сибиралт Сегодня, 14:31
      Если не белая с красным крестом, а зеленая, то тогда с пулеметом на крыше. laughing Ну есть же международные правила или нет? what
      сибиралт
      1. Слон Сегодня, 14:41
        Нет международных правил, особенно у бандерлогов и бармалеев!
        Слон
      2. DenZ Сегодня, 15:01
        Цитата: сибиралт
        Ну есть же международные правила или нет?

        Я говорил о примерно такой окраске.

        Вроде не противоречит международным правилам. Думаю такими Тигры и будут. На фото вроде как для МЧС машина.
        DenZ
  4. Svarog51 Сегодня, 14:18
    - В районе эпидемия! Ящур!

    А по делу - достойный "внучёк" получился. Такого и в Лимпопо не страшно командировать. good
    Svarog51
  5. Лопатов Сегодня, 14:21
    А полевую пекарню утрамбовать в "Тигр" слабо?
    А вот так: "ЗРК С-300 на базе "Тигра""- даже в названии чувствуется мощь и брутальность... Или "Мобильная пусковая МБР "Сармат" на базе "Тигра"...

    А вообще, судя по мощно перепиленному корпусу, до них уже начинает что-то доходить... Хотя вот за эту дверцу для запихивания раненных в корме машины необходимо лишать не только премии...
    Лопатов
    1. DenZ Сегодня, 14:54
      Так точно. Дверца для карликов только.
      DenZ
  6. pvv113 Сегодня, 14:25
    «Тигр Айболит» может действовать в различных условиях, в труднопроходимой местности, в любое время года и суток

    Судя по названию готовится оккупация Лимпопо wink
    pvv113
  7. Слон Сегодня, 14:39
    На поле боя машины с такой расцветкой будут расстреливать в первую очередь! Некоторые российские инженеры живут в параллельной реальности...
    Слон
  8. Монархист Сегодня, 14:52
    Мне когда-то пришлось слышать воспоминания бывшей фронтовой медсестры: они "бронировали" кузов полуторки- вдоль бортов ставили доски на ребро,чтоб лишняя защита от осколков и пульт.
    Камрад Сибирлат говорит:" ну есть же международные правила или нет" вся беда в том,что разного рода бармалеи меньше всего утружлают себя Женевскими соглашениями. Тебе самые ВСУ
    Монархист
  9. APASUS Сегодня, 14:53
    Часто складывается впечатление ,что эти все конкурсы липа! Заказчик их проводит уже под определенного производителя,а иначе число претендентов было бы больше и тендеры были прозрачнее.
    «ТОРОС» 4903 санитарный с колесной формулой 4х4
    APASUS
  10. Владимир Постников Сегодня, 15:08
    А раскраска МЧС зачем?
    В России не санитарные Тигры для МЧС нужны, а санитарные вертолеты типа Robinson R44.
    Средства доставки раненых с переднего края тоже должны быть другие, чтобы доставлять раненого к вертолету типа Robinson R44.
    Можно использовать и КА-226Т, но это уже другая песня.
    Владимир Постников
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