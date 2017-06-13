Последний старт «Рокота» запланирован на 2018 год

Коммерческим будет и завершающий программу пуск – намеченный на первый квартал 2018 года запуск спутника Sentinel-3B,

Последний запуск ракеты «Рокот», которая выведет на орбиту европейский спутник Sentinel-3B, запланирован на первый квартал 2018 года, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центра Хруничева.говорится в релизе.Сообщается также, что на аналогичной ракете в сентябре этого года будет выведен на орбиту европейский спутник Sentinel 5-P. Этот спутник «изготовлен фирмой Thales Alenia Space и будет использоваться для получения данных по составу мировой атмосферы, изучения климата и качества атмосферного воздуха». После выведения спутника на заданную орбиту он будет внесен в национальный регистр Европейского космического агентства (ESA).«ESA в рамках проекта Sentinel запланировало семь миссий по выводу на орбиту научно-исследовательской аппаратуры для исследований Земли. Космические аппараты Sentinel-1A и Sentinel-1B оборудованы радиолокационными приборами для работы в C-диапазоне», – говорится в сообщении.Ранее гендиректор ГКНПЦ им. Хруничева Андрей Калиновский заявлял, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно «из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет». Помимо этого, аналогичные задачи способна выполнять новая российская ракета «Ангара А1.2».Напомним, ракета-носитель «Рокот» была создана по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Первые демонстрационный коммерческий пуск состоялся 2000 году с космодрома Плесецк.