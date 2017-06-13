19:22 13 июня

Последний старт «Рокота» запланирован на 2018 год

Последний запуск ракеты «Рокот», которая выведет на орбиту европейский спутник Sentinel-3B, запланирован на первый квартал 2018 года, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центра Хруничева.



Коммерческим будет и завершающий программу пуск – намеченный на первый квартал 2018 года запуск спутника Sentinel-3B,
говорится в релизе.


Сообщается также, что на аналогичной ракете в сентябре этого года будет выведен на орбиту европейский спутник Sentinel 5-P. Этот спутник «изготовлен фирмой Thales Alenia Space и будет использоваться для получения данных по составу мировой атмосферы, изучения климата и качества атмосферного воздуха». После выведения спутника на заданную орбиту он будет внесен в национальный регистр Европейского космического агентства (ESA).

«ESA в рамках проекта Sentinel запланировало семь миссий по выводу на орбиту научно-исследовательской аппаратуры для исследований Земли. Космические аппараты Sentinel-1A и Sentinel-1B оборудованы радиолокационными приборами для работы в C-диапазоне», – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор ГКНПЦ им. Хруничева Андрей Калиновский заявлял, что продлевать программу запусков "Рокота" бессмысленно «из-за изношенности производственных мощностей, функционирующих уже более 30 лет». Помимо этого, аналогичные задачи способна выполнять новая российская ракета «Ангара А1.2».

Напомним, ракета-носитель «Рокот» была создана по программе конверсии на базе блока ускорителей первой и второй ступеней снятой с боевого дежурства межконтинентальной баллистической ракеты УР-100НУ. Первые демонстрационный коммерческий пуск состоялся 2000 году с космодрома Плесецк.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. maxim947 Сегодня, 15:33
    Хорошая ракета была. Надежная.
    Не совсем ясно, ракеты кончились или оборудование устарело? Хотя какая разница...
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 15:39
      Украина кончилась..вместе с ракетно-космическим содержимым..Это же их изделие..
      210окв
      1. maxim947 Сегодня, 16:03
        Разработчик НПО "Машиностроение" производство - Хруничев, украина ни причем.
        maxim947
        1. opus Сегодня, 18:05
          Система управления Харьковская и по моему запас 15А30 украинский( может частично)
          opus
    2. Монос Сегодня, 15:41
      Цитата: maxim947
      Хорошая ракета была. Надежная.

      На ней освоение космоса не закончится.
      smile
      Монос
    3. opus Сегодня, 18:35
      Цитата: maxim947
      Хотя какая разница...

      в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает ( уже продлённый на 10 лет) срок службы ( гарантированный производителем)= 35 годам.
      Аllеs:Уже на 10 продлевали.
      Ни кто не даст страховку и не даст пн.
      В производства уже НЕТ с 1985, от слова совсем.
      Зы. прикольно работает цензор топвар.
      Хотел написать
      ни кто

      цензор топвар пишет:

      мдяяя. пришлось извращаться

      Ни кто не даст страховку и не даст пн.
      opus
      1. Ингвар 72 Сегодня, 18:41
        Цитата: opus
        мдяяя. пришлось извращаться

        Видать старый греховодник! drinks Можно было букву У или Х поменять на аглицкий шрифт. wink
        Ингвар 72
        1. opus Сегодня, 19:16
          Цитата: Ингвар 72
          Можно было букву У или Х поменять на аглицкий шрифт

          А если тов. Смирнов не оценит данную модификацию?
          у меня и так УДО

          crying
          opus
  2. Чёрный Сегодня, 15:34
    Отскакал своё, старый фаэтон.....
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 16:24
      Цитата: Чёрный
      Отскакал своё, старый фаэтон.....

      Скорей эту ракету именно решили использовать по назначению, гиперзвуковой маневрирующий ББ большой мощности видимо получился и после успешных испытаний тишинаааа... а Рокот вдруг лишился конверсионной базы. Хотя мы то знаем, что УР100УТТХ у нас на складах несколько десятков.
      хрыч
  3. Irokez Сегодня, 15:35
    Украинские военные ракеты в наших SS-XX тоже ведь будут снимать с обслуживания и вооружения их ведь можно использовать.
    Irokez
  4. Tusv Сегодня, 16:01
    Был бы радикалом, сказал бы, что Стилет запущен не по назначению. Но ту правильная утилизация с полезным грузом
    Tusv
  5. FlyEngine Сегодня, 17:29
    Почему дымище такой красный?
    FlyEngine
    1. сибиралт Сегодня, 17:37
      А почему у Ельцина был красный нос? laughing
      сибиралт
    2. opus Сегодня, 17:59
      несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил) и азотный тетраоксид (АТ)
      Зы. Нос Ельцина не причём.
      У китайцев тоже "красный"
      opus
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