19:24 13 июня

Урсула фон дер Ляйен: Германия выступает за отношения с Москвой с позиции силы

Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне в Страсбурге, передает РИА Новости

Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе
— сказала министр, отвечая на вопрос, как Германия оценивает "исходящую от России угрозу".

Урсула фон дер Ляйен: Германия выступает за отношения с Москвой с позиции силы



Отношения НАТО и России обострились в 2014 году. На саммите в Варшаве в июле 2016 года альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. Говоря о Литве, министр подчеркнула, что там служат военные из Германии, Норвегии и Нидерландов. По ее словам, Германия понимает, какое значение имеет защита восточных границ, поэтому убеждена в необходимости оказать поддержку "нашим друзьям на востоке".

Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на какую-либо из стран, входящих в альянс. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в НАТО прекрасно знают об этом, но пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Использованы фотографии: http://mirtesen.ru/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. cniza Сегодня, 17:44
    Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,


    Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.
    cniza
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:54
      Цитата: cniza
      Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

      а никак. скорее всего она и сама не поняла, что ляпнула
      ЛукичЪ
      1. Венд Сегодня, 17:56
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: cniza
        Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

        а никак. скорее всего она и сама не поняла, что ляпнула

        Похоже на то. Дамочка видно забыла, что Германия уже не раз выступала в отношении России с позиции силы. И закончилось это для Германии плачевно. Ну что же видно история не учит, попробуйте еще раз. Хуже будет только Германии.
        Венд
        1. Тралл Сегодня, 18:04
          Что с Европой творится? Понабирали в министры баб-феминисток, в парламенты педерастов. Так ещё и о своих садо-мазо фантазиях вслух говорят.
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 18:06
            Цитата: Тралл
            Что с Европой творится? .


            Вымирает.
            cniza
            1. ЛукичЪ Сегодня, 18:12
              Цитата: cniza
              Вымирает.

              деградирует
              ЛукичЪ
              1. cniza Сегодня, 18:15
                Деградирует от "жира" давно , теперь вымирает.
                cniza
                1. Улан Сегодня, 18:48
                  Европа сейчас напоминает позднюю Римскую империю, погрязшую в разврате, предательствах, изнеженную, лицемерную, морально падшую и т.д.
                  Закончилось это нашествием варваров и падением империи.
                  Нашествие "варваров" в Европу уже началось.
                  А дамочка забыла, что был такой господин Шилкльгрубер, который тоже пытался разговаривать с Россией(СССР) с позиции силы.
                  Неплохо было бы ей вспомнить, чем это окончилось для него и других любителей поговорить с нами "с позиции силы".
                  Улан
          2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:13
            А что Вы хотели?! Демократия, так сказать, в самом разгаре.... И вот за эти ценности и борются местные либерасты.
            КОТ БАЮН
          3. Pirogov Сегодня, 18:22
            Цитата: Тралл
            Что с Европой творится? Понабирали в министры баб-феминисток, в парламенты педерастов. Так ещё и о своих садо-мазо фантазиях вслух говорят.

            Так а кого выбирать в министры мужики гомики ,а бабы лизби и фемин.. Думаю лет через десять будет ещё ,,,веселее,,,,, дуракам как известно закон не писан.
            Pirogov
            1. Улан Сегодня, 18:51
              Думаю гораздо раньше.Если у них "мужики" в знак протеста , что мигранты насилуют их женщин, вышли на митинг в женских юбках, то о чем здесь можно говорить. Выродились мужики в Европе за редким исключением.
              И эти будут разговаривать с нами " с позиции силы"?
              Улан
          4. Карельский Сегодня, 18:36
            Цитата: Тралл
            Понабирали в министры баб-феминисток,

            Уважаемый,на фото я лично женского ничего не увидел ,как бы -ОНО laughing
            Карельский
        2. Монос Сегодня, 18:14
          мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы

          Вот она страшная немецкая "разумная сила"!

          И я их понимаю. Мне тоже не хотелось бы идти в бой под командованием женьщины-гинеколога.
          Монос
    2. Orionvit Сегодня, 17:54
      Говорит по написанному. Мужика ей нормального надо (возможно несколько), тогда весь этот бред из головы министра-гинеколога повылетает.
      Orionvit
      1. фигвам Сегодня, 18:08
        Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров.

        Интересная логика, переговоры с позиции силы! Последний раз такие переговоры с немецкой стороной проводили в 1945 и назывались эти переговоры, полная капитуляция.
        фигвам
        1. ziqzaq Сегодня, 18:34
          Цитата: фигвам
          Интересная логика, переговоры с позиции силы!

          Шо опять?
          ziqzaq
    3. Владимир 38 Сегодня, 17:56
      Цитата: cniza
      Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,
      Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

      Она позу с позицией перепутала, женщина.. Он представляет определенную позу, в которой должна стоять когда вступает в отношения с Россией. Видимо гены подсказывают..
      Владимир 38
      1. cniza Сегодня, 18:16
        Что и она садо мазо ??? laughing
        cniza
    4. Лопатов Сегодня, 18:00
      Да бросьте, эта дамочка- политик. Находясь на посту Министра Обороны Германии и занимаясь прежде всего своей полит. карьерой, профукала практически всё, что можно. Начиная с состояния вооружения и техники, и заканчивая личным составом. Вместо того, чтобы участвовать в программах по гендерному и гоморавенству, он, личный состав, в антимигрантских акциях участвует...
      Посему ей недовольны все, от правых до левых. Вот и пытается балабольством реабилитироваться. На темы, которые, как ей кажется, могут понравится тем, кто одобряет назначение германских канцлеров.
      Лопатов
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:18
        эта дамочка- политик
        Это дамочка-гинеколог.
        Когда-то Ленин говорил, что страной может управлять и кухарка....
        Как то не сложилось с таким управлением.
        А вот у них нашему опыту не вняли и решили, что армией может управлять женщина, да еще и гинеколог... Пусть им будет счастье laughing
        КОТ БАЮН
        1. Улан Сегодня, 18:54
          Всё таки Ленин говорил нечто другое, что кухарка может научиться управлять государством.
          Эта немецкая "кухарка" оказалась патологически неспособной к обучению.
          Улан
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 19:02
            Возможно, Ленин говорил и так. Я не очень силен в классиках этого направления.
            КОТ БАЮН
            1. Улан Сегодня, 19:04
              Но смысл хоть немного другой, в отношении этой Урсулы, это все равно верно.
              Улан
            2. НасРать Сегодня, 19:20
              Цитата: КОТ БАЮН
              Возможно, Ленин говорил и так. Я не очень силен в классиках этого направления.

              Зачем тогда цитировать Ленина?
              НасРать
      2. Alexey RA Сегодня, 18:48
        Цитата: Лопатов
        Да бросьте, эта дамочка- политик. Находясь на посту Министра Обороны Германии и занимаясь прежде всего своей полит. карьерой, профукала практически всё, что можно.

        О да... в сражении со своим министром обороны Бундесвер понёс самые тяжёлые потери со времён Версаля и Потсдама. smile
        Фрау гинеколог сократила Бундесвер до уровня Рейхсвера и оставила в панцерваффе аж 225 ОБТ. А по поводу процента боеготовности имеющейся техники вояки из МО ФРГ регулярно плачут горючими слезами в ежегодных отчётах. Если армейцы ещё более-менее держат процент боеготовых машин на уровне 60-80% (кроме "Пум" - у них 25-30%), то Люфты плачут горючими слезами - у них процент боеготовых Tornado и Eurofighter Typhoon всего 30-35%. А из А400М из года в год боеготов только 1.
        Alexey RA
    5. bouncyhunter Сегодня, 18:03
      Цитата: cniza
      Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

      Фрау фон дер Ляйен вспомнила своё профильное образование и угрожает России гинекологическим креслом ? wassat
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 18:07
        А в кресле будет США ? belay laughing
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:08
          Заметь , не я это сказал ! lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:10
            Цитата: bouncyhunter
            Заметь , не я это сказал ! lol


            Но ведь подумал , признайся.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:14
              Цитата: cniza
              Но ведь подумал , признайся.

              А как же ! feel
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:18
                О тож , сам такой ... у меня впечатление , что Германия , как и вся Европа " уходит " в никуда.
                cniza
            2. Svarog51 Сегодня, 18:23
              Если про Урсулу - то может и подумал чего. feel А ежели про Америку - то кресло гинеколога нажно поменять на стол проктолога. wink
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 18:25
                А кто "врач" ?
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
                  Цитата: cniza
                  А кто "врач" ?

                  Так та же Урсула . Она же переквалифицировалась и даже бундесвер радужным делает . laughing
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 18:42
                    Прям многостаночница - передовица. laughing
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
                      До Дали Грибчиковой ей всё равно далеко . wassat
                      bouncyhunter
                2. Svarog51 Сегодня, 18:46
                  Паша опередил. Америке она постоянно в ... смотрит. Не подумайте, что в рот заглядывает. wassat
                  Svarog51
              2. LÄRZ Сегодня, 19:14
                Ну вот ты мне и попался на ВО! lol drinks laughing
                Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы.

                Всё! Боюсь-боюсь-боюсь! Насколько я помню, в начале 80-х у нас, в Группе Советских Войск в Германии, была "уставка", что через 48 часов после начала боевых действий, мы должны бы своих коней в Темзе мыть. Да, времена меняются, мы из Германии ушли, и теперь за 24 часа бурятские кони отведают воды Темзы.
                А Урсула... "Грешно смеяться над больными людьми" (к/ф "Кавказская пленница")
                LÄRZ
    6. To be or not to be Сегодня, 18:16
      ""Урсула фон дер Ляйен является дочерью Эрнста Альбрехта[en], видного политика Христианско-демократического союза Германии (ХДС), а также бывшего премьер-министра Нижней Саксонии.
      Она родилась в Икселе в Брюсселе, где её отец работал в Европейской комиссии (как генеральный директор с 1969 года), и жила в Бельгии, пока ей не исполнилось 13 лет. В 1971 году семья переехала в Лерте в Ганновере.
      Урсула фон дер Ляйен является потомком барона Людвига Кнопа, торговца хлопком из города Бремен, представителя обедневшего купеческого рода, который в 18-летнем в возрасте переехал в Россию, где развил свое дело, открыв хлопчатобумажные мануфактуры во многих городах Российской Империи, за что 6 мая 1877 года Император России Александр II пожаловал ему титул барона за большой вклад в развитие российской текстильной промышленности."
      To be or not to be
      1. yuriy55 Сегодня, 18:30
        Цитата: To be or not to be
        Император России Александр II пожаловал ему титул барона за большой вклад в развитие российской текстильной промышленности...

        В нашей компетенции пожаловать наследнице титул - "жена барана"...Вы поняли... lol
        yuriy55
    7. сибиралт Сегодня, 18:38
      Пусть посчитает сколько раз Германия пробовала "позицию силы" против России и чем это заканчивалось.
      сибиралт
    8. Tusv Сегодня, 19:17
      Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.,

      Мать реванш. Ну блин Евреи большую контрибуции сняли, чем Мы. Доброта хуже вороства
      Tusv
    9. НЕКСУС Сегодня, 19:24
      Цитата: cniza
      Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

      Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы.

      Вот и мне больно интересно? Снимет туфлю на переговорах,и по столу каблуком начнет стучать,со словами-Я вам покажу Кузькину мать?
      А чем показывать то собралась? Кончиту Вюрст натравит?
      НЕКСУС
  2. MoJloT Сегодня, 17:45
    Старая умом тронулась ?
    MoJloT
    1. Чёрный Сегодня, 17:48
      Цитата: MoJloT
      Старая умом тронулась ?

      Азиатский племяш её проигнорил...страдает, злится, завидует молодым немкам wassat
      Чёрный
  3. soroKING Сегодня, 17:45
    "с позиции силы"...любит жёсткий...кекс? feel
    така старенька, така страшненька... wassat
    Ооо дас ист фантастишь! laughing
    soroKING
    1. Лопатов Сегодня, 18:03
      Цитата: soroKING
      с позиции силы"...любит жёсткий...кекс?

      Ага... С надписями на обгоревших стенах и красными флагами на восточной крыше парламента.
      Лопатов
  4. John_f Сегодня, 17:45
    усиков нехватает...
    John_f
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:19
      не.. Усики фрау Меркель подойдут.... Этой лысина нужна для антуражу.... laughing
      КОТ БАЮН
  5. Fregate Сегодня, 17:47
    Уже бы определились,с позиции - силы или стол переговоров.
    Fregate
    1. Orionvit Сегодня, 17:58
      С позиции силы пробовали, не раз, не получалось. А на переговорах, крыть нечем. Нести бред, глядя в глаза Путину или Лаврову, это вам не для тупых обывателей в западной прессе выступать. Тем более, на все претензии запада, у Лаврова заранее готов замечательный адекватный ответ. laughing
      Orionvit
    2. soroKING Сегодня, 18:02
      под стол... negative
      soroKING
    3. Чёрный Сегодня, 18:19
      Цитата: Fregate
      Уже бы определились,с позиции - силы или стол переговоров.

      ...на столе переговоров wassat
      Чёрный
  6. pvv113 Сегодня, 17:53
    Германия выступает за отношения с Москвой с позиции силы

    Кого-то история так ничему и не научила
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:12
      Шпарит не задумываясь по методичке матрасной , забыв люли , полученные в России её предками . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 18:18
        Паша, а может мы что-то не понимаем? Может она и имеет ввиду, что России достаточно просто продемонстрировать свою силу, и тогда все переговорные процессы не пойдут, а полетят в нужном направлении?
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:40
          Так ей не мешало бы правильно излагать свои мысли , без возможности двойной трактовки . yes
          bouncyhunter
  7. ljoha_d Сегодня, 17:53
    Так с позиции силы или за столом переговоров, что-то старая не может определиться
    ljoha_d
  8. Югра Сегодня, 17:54
    Череп гитлера от смеха перевернулся в банке со спиртом...
    Югра
  9. sabakina Сегодня, 17:55
    Великогерманский шовинизм оживает. Походу, наши предки где-то не доработали...
    sabakina
    1. Svarog51 Сегодня, 18:28
      Ты прав, Слава, за великодушие приходится такое выслушивать.
      Svarog51
  10. rruvim Сегодня, 17:56
    Перевод не очень хороший. Там было слово KRAFT, но в другой тональности...
    rruvim
  11. zvezdo4et Сегодня, 17:56
    "в ней была сила. и сила была пи...жь госдепов"
    zvezdo4et
  12. Vita VKO Сегодня, 17:58
    пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ

    Это и следовало ожидать. Некоторых история совсем не учит. Но не хотелось бы повторения ситуации июня 1941 года, когда наша страна и армия оказалась неготовой к отражению удара, причем далеко не внезапного, а вполне ожидаемого.
    Vita VKO
  13. behemot Сегодня, 18:02
    Как бы писькадоктору обраточку с позиции силы промежду ушей не выхватить. Силачка .
    Какого рожна Сталин остановился, надо было вынести амеров с союзничками до самого Ла-Манша.
    behemot
  14. sgazeev Сегодня, 18:02
    Был один такой псих,застрелился,а эта ошалела от немецких "двухстволок". Вроде бы не в психбольнице работала.
    sgazeev
  15. NordUral Сегодня, 18:02
    Пожалей свою пятую точку, не надорвись, подружка.
    NordUral
  16. ded100 Сегодня, 18:02
    Ну пущай повыступает!! laughing



    Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен 31 января 2017 года выступила на состоявшейся в Берлине конференции о месте сексуальных меньшинств в вооруженных силах ФРГ. В конференции приняли участие более 200 военнослужащих.
    В своем выступлении фон дер Лайен потребовала "более открытого подхода к сексуальному разнообразию среди войск"
    И у бундесфера новая эмблема! laughing
    ded100
  17. samarin1969 Сегодня, 18:04
    Разговор с "позиции силы" это - война...Пусть честно произнесёт вслух...А за океаном Трамп поаплодирует.
    Надо предложить "израильским партнёрам" завершить счеты по Холокосту с Германией и конфисковать у немцев всё, что "летает, стреляет и плавает". ... У германцев эти "игрушки" пробуждают атавизм воинственности.
    samarin1969
  18. rruvim Сегодня, 18:05
    Урсула по большому счёту пацифистка.
    1. Готова вывести авиокрыло из Турции;
    2. Не согласилась с Трампом по поднятию расходов на оборону и отчислений в НАТО.
    И не надо забывать, что она является потомкам барона, который "сколотил" своё состояние в России, будучи подданным Российской Империи. На хлопке...
    rruvim
  19. sgazeev Сегодня, 18:05
    Польский лидер Анджей Дуда и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявили, что НАТО следует пересмотреть свои отношения с Россией. Более того, они считают, что Североатлантический альянс должен прекратить демонстрацию силы возле границ с РФ. Смысла в этом нет: россияне смеются над иностранными вояками. Оно и понятно: Россию никому не удавалось победить за все историю ее существования, так что угрожать или показывать свою силу – это уподобляться обезьянам в цирке, развлекающим зрителей.

    По мнению политиков, НАТО следует сделать все возможное для налаживания конструктивного диалога с Россией. Так военным Североатлантического альянса и европейцам будет спокойнее. Ведь все понимают, что если НАТО вздумает напасть на РФ, от армии Североатлантического альянса ничего не останется за считанные недели, а то и дни.

    Россия даст настолько жесткий отпор, что еще недавно напавшие на РФ будут на коленях умолять о признании своего поражения. Европейские политики боятся, что в таком случае НАТО по доброй воле отдаст РФ в качестве компенсации за ущерб половину Европы. Очевидно, что лучше не доходить до такого, поэтому президенты Хорватии и Польши надеются, что руководство НАТО образумится и начнет диалог с РФ. Здравый голос.
    sgazeev
    1. rruvim Сегодня, 18:09
      Не знаю - есть ли такая страна Хорватия. Но поляки точно знают: где такая Россия и что "после" будет!
      rruvim
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:22
      НАТО следует сделать все возможное для налаживания конструктивного диалога с Россией

      Вы это серьёзно? Поделитесь ссылочкой если не в лом....
      КОТ БАЮН
    3. НасРать Сегодня, 19:23
      Цитата: sgazeev
      Польский лидер Анджей Дуда и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявили, ......................

      Сказки на ночь? laughing
      НасРать
  20. karakol Сегодня, 18:06
    Чудны речи гинеколога
    karakol
  21. Толстоевский Сегодня, 18:07
    давненько германцы не подписывали капитуляций
    Толстоевский
  22. APASUS Сегодня, 18:09
    Меня заявления западных политиков всегда смущают,говорят так как будь то им за это доплачивают? Вчера вроде о мире разговор шел,раз и с позиции силы,с чего вдруг.
    Особенно интересно слушать их речи после отставки,они оказывается все адекватные люди !
    APASUS
    1. rruvim Сегодня, 18:11
      Особенно Гельмут Коль и Шрёдер !
      rruvim
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 18:29
      как будь то им за это доплачивают

      ...а то нет! Вы бы бесплатно стали нести подобную чушь, будучи в здравом уме и твердой памяти?
      Это я про "разумные отношения с позиции силы"...
      Кажется, они там совсем позиции с позами попутали ( позу Ромберга с позицией Тренделенбурга) laughing
      КОТ БАЮН
  23. Pacifist Сегодня, 18:11
    Урсула фон дер Ляйен: Германия выступает за отношения с Москвой с позиции силы

    Понравилось что ли? bully
    Pacifist
  24. инженерный Сегодня, 18:11
    Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
    девочке не мешало бы в свободное время историей своей страны интересоваться, а то придется четвертый раз по Берлину, без оформления визы, русскому солдату достопримечательности старых Европейских городов рассматривать, если в хлам не разворотят на четвертой "экскурсии".
    инженерный
  25. Rvanina Сегодня, 18:14
    С позиции побольше силы это как? Сжимать потуже свинкторные и вагинальные мышцы чтоб оппонент глубже прочувствовал всю "суть"отношений? Вот фон дер ляен дает-буйная дама однако
    Rvanina
  26. rruvim Сегодня, 18:14
    Вот что надо обсуждать, а не Урсулу плохо переводить. И опять рука Москвы sad
    "Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК."
    rruvim
  27. viktor kurganov Сегодня, 18:17
    "Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе."

    Интересно, как она представляет себе договоры с позиции силы?
    Типа капитуляции, которую подписывала Германия в 1945 году? Но для этого Германия должна победить Россию в войне.
    Министр обороны Германии- врач- гинеколог по образованию. В её понимании возможно изнасилование России этой вшивотой, не имеющей настоящей армии.
    Возможно, к гинекологии такие случаи бывали.
    viktor kurganov
  28. Влад5307 Сегодня, 18:20
    Цитата: cniza
    Германия заинтересована в разумных отношениях с Россией, но с позиции силы, заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,

    Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

    Как себе это представляет Нато с Урсулой давно понятно: " Мы требуем - Россия выполняет!"
    Цитата: ЛукичЪ
    Цитата: cniza
    Хотелось бы узнать , как она это себе представляет.

    а никак. скорее всего она и сама не поняла, что ляпнула

    Представьте себе прекрасно понимает что говорит, но вассальское дело озвучивать позицию "хозяина"!
    А России надо показать на примере Окраины что она хочет видеть в партнерах, которые понимают только силу. И пора перейти от уговоров типа "ребята давайте жить дружно!" и к жестким действиям по всем фронтам. hi
    Влад5307
  29. Горный стрелок Сегодня, 18:24
    Ну, один австриец уже поговорил. С позиции силы. Кончил плохо.
    Горный стрелок
  30. kefan Сегодня, 18:30
    Надо бы освежить немчуре память и провести в Берлине парад Победы.
    kefan
  31. Echo Сегодня, 18:32
    Дырка не прохудится с позиции силы с нами разговаривать?
    Echo
  32. Общество Память Сегодня, 18:43
    от черных ваша угроза, от черных. А не от России, михана не слушайте, он душевнобольной)
    Общество Память
    1. rruvim Сегодня, 18:49
      Согласен! У них внутренняя угроза. Если мы в России, до этого и в Российской Империи и в СССР научились с этим жить, действительно сделали мультикультурную страну, то Германии это в новинку.
      Да всей Европе также! Опыта нет...
      rruvim
  33. Кент0001 Сегодня, 18:45
    Вырождающаяся нация трусит своими кулаченками. "С позиции силы" пусть она со своим партнером разговаривает. Я так понимаю, что в военном плане мы сейчас сильнее всей европы вместе взятой, поэтом мы молчим, а если что, то то сами с позиции силы поговорить сможем......Ну как-то так. Коротка у немчуры историческая память.
    Кент0001
  34. faterdom Сегодня, 18:51
    Повторюха... Это уже одна коза (Тереза) еще месяца три , как ляпнула.
    Только вот как гинеколог Урсула представляет себе позицию силы? Боюсь, что у нее своеобразный профессиональный взгляд на вещи!
    faterdom
  35. Приговор Сегодня, 18:52
    Ничего более глупого эта женщина-гениколог сказать не могла. После этого остаётся лишь поздравить бедных немцев с таким "министром обороны". Именно благодаря подобным высказываниям, Германия претендует не только на звание самой глупой, но и на звание самой агрессивной страны. Видно, ничему не учит людей опыт двух мировых войн, в которых они были расходным материалом в руках умелых англо-саксонских и сионистских интриганов.
    Приговор
  36. Altona Сегодня, 18:56
    Цитата: КОТ БАЮН
    Когда-то Ленин говорил, что страной может управлять и кухарка....

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    Не передёргивайте, Ленин говорил, что и "кухарка должна учиться государственному управлению", "учиться управлять", а не "управлять" сразу, почувствуйте разницу. Речь шла о наподовластии, поэтому тезис был таким хлестким.И насчет кухарки, нормальная кухарка содержит кухню в порядке, следит за ней, вовремя закупает нужные продукты, то есть имеет первичные навыки планирования, которые можно развить и распространить на государство.
    Altona
  37. Utlan Сегодня, 18:56
    Опять бывшему гинеколагу что-то приснилось...
    Utlan
  38. Altona Сегодня, 18:57
    Цитата: Кент0001
    Вырождающаяся нация трусит своими кулаченками.

    -----------------------
    Немцы не вырожденцы, просто после Второй Мировой войны потеряли настоящий сувернитет и вынуждены выполнять волю оккупационных властей, в данном случае США.
    Altona
  39. roskot Сегодня, 19:00
    А что Васильева уже руководит Бундесвером. Развалит она его. И армии не надо. Все распродаст. С позиции силы будет говорить, если позволят.
    roskot
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