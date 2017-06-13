19:26 13 июня

ЕК введет санкции против Чехии, Польши и Венгрии за отказ принимать беженцев

Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК. Дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Еврокомиссия отмечает, что неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения обязательств. Однако, несмотря на призывы ЕК, Чехия, Венгрия и Польша так и не начали принимать у себя беженцев, передает РИА Новости .

В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов
— говорится в заявлении.

ЕК введет санкции против Чехии, Польши и Венгрии за отказ принимать беженцев




Процедура предотвращения нарушений проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о претензиях.
Если страна — член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по этому вопросу. И если государство не приведет политику в соответствии с заключением в назначенный ЕК срок, последняя затем может обратиться в Суд Евросоюза.
В Варшаве, комментируя решение Еврокомиссии, уже заявили, что Польша готова отстаивать в суде свое право не принимать беженцев.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. При этом несколько стран отказались принимать у себя мигрантов, несмотря на угрозу крупных штрафов. Так, Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек, а Венгрия и Польша — ни одного.

Использованы фотографии: http://evroportal.ru/
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Комментарии 25

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  1. Pirogov Сегодня, 18:28
    Как бы я плохо не относился к полякам и польше ,но после их него отказа от ,,,,умеренных ,,,эмигрантов ,должен признать в этом вопросе они молодцы ,как и Венгрия с Чехией .
    Pirogov
    1. RASKAT Сегодня, 18:35
      Мы по моему пару лет назад уже обсуждали эту тему, что в ЕС что то не хочешь заставят, куда ты блин денешься. Все пока что сбывается, никакого там суверенитета у таких вышеперечисленных стран нет. Что хозяин из Брюсселя скажет то и сделаете, шестерки.
      RASKAT
      1. Чёрный Сегодня, 18:49
        Никаких санкций евролохи не введут....для их принятия необходимо согласие всех стран, а это невозможно, учитывая , что Польша, Чехия и Венгрия не проголосуют друг против друга
        Чёрный
      2. Alexey RA Сегодня, 18:58
        Цитата: RASKAT
        Все пока что сбывается, никакого там суверенитета у таких вышеперечисленных стран нет. Что хозяин из Брюсселя скажет то и сделаете, шестерки.

        Засада в том, что у Польши другой хозяин - заокеанский. И поэтому поляки регулярно кладут М120х200 и на Брюссель, и на страны ЕС. smile
        Alexey RA
    2. rruvim Сегодня, 18:36
      Окраинцев зато примут. Надо возрождать Шляхту и холопов!
      rruvim
      1. василий50 Сегодня, 18:56
        Европа экономически *поднялась* на ограблении колоний и работорговле. Чехия Польша и Венгрия согласились присоединиться к *благополучию* европейцев, но без ответственности за последствия колониального управления.
        В обще то предателей никто не любит. И откровенная покупка *элиты* Восточной Европы никак не добавляет им уважения, а тут ещё и откровенный демарш. Они что от кормушки отказываются? Их личное благополучие уже гарантированно? Они охраняют *чистоту* расы?
        василий50
    3. сибиралт Сегодня, 18:48
      Ага. Поляки столько вложили для образования мононации, а ЕС им негров втюхивает на вечное размножение. belay
      сибиралт
    4. КОТ БАЮН Сегодня, 18:49
      Сомневаюсь, что они молодцы.. Скорее хатаскрайники европейские. Как денег - так дайте, а как договор выполнять - так увольте? Как были поляки.... поляками (скажем так) так и остались. За чехов не скажу - близко не общался... Но это моё личное мнение.
      КОТ БАЮН
    5. Венд Сегодня, 18:53
      Цитата: Pirogov
      Как бы я плохо не относился к полякам и польше ,но после их него отказа от ,,,,умеренных ,,,эмигрантов ,должен признать в этом вопросе они молодцы ,как и Венгрия с Чехией .

      Исключить их из ЕС, к чертовой матери. laughing
      Венд
    6. zvezdo4et Сегодня, 19:21
      никто - НИКТО в этом западном мире не молодцы. это твари улыбающиеся, когда ты им даешь деньги, хвалящие тебя когда обманывают тебя, заискивающие когда ты сильный, но считающих всегда тебя низшей рассой, тварью и всегда готовящих нож в спину
      zvezdo4et
  2. Хубун Сегодня, 18:30
    ну эти санкции им дешевле обойдутся. Дешевле и спокойнее
    Хубун
  3. andreywlasov Сегодня, 18:37
    Немцам и Французам тоже стоило бы вытряхнуть этих эмигрантов в море.
    andreywlasov
    1. sharp-lad Сегодня, 19:00
      На родину, а перед отправкой заставить гегемона, бритов и французов исправить косяки за собой!
      sharp-lad
  4. LÄRZ Сегодня, 18:42
    Нагнули..Но ведь нагнули всех этих... поляко-венгро-словаков! А-а-а! Свобода европейская,как же ты нам дорога! Миньет не разучились делать, ну тогда-вперёд! fellow
    LÄRZ
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
      Привет , Витя ! hi Вот он , Евросоюз - лояльный донельзя ко всем входящим в него странам ! wassat
      bouncyhunter
  5. Диванный эксперт Сегодня, 18:43
    Щас польские яблочки еще больше гнить начнут=)
    Диванный эксперт
  6. Общество Память Сегодня, 18:46
    Ахах) евросоюз вводит санкции против своих же членов?) весело)) welcome to customs union!
    Общество Память
  7. Tusv Сегодня, 18:49
    Совсем ополоумели. Польша, Чехия Ливию не бомбила. Тут я на стороне ярых руссофобов
    Или нафига Польше чурки когда есть евромайданцы
    Tusv
  8. gabonskijfront Сегодня, 18:49
    Я болею за еврокомиссию,что это такое,все эти поляки и остальные латыши задирают ногу в сторону Брюсселя,забыв у кого они на содержании.
    gabonskijfront
  9. grm Сегодня, 18:51
    При этом несколько стран отказались принимать у себя мигрантов, несмотря на угрозу крупных штрафов. Так, Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек, а Венгрия и Польша — ни одного.


    С одной стороны в странах где по 10 миллионов человек(Венгрия и Чехия) и Польша (38 миллионов человек)- пара тысяч беженцев погоды не сделают.

    С другой стороны навязывать подобное странам, что несогласны с приёмом беженцев- неправильно. Но опять таки членство в Евросоюзе тоже стоит определённых прогибов от стран в них находящихся и если подобные вопросы принимаются органом ЕС большинством и эти страны согласились с этим входя в ЕС,то тут проблема. Тем более они там почти самые "свежие" члены - с 2004 года.
    Вроде собирались ввести санкции в виде больших штрафов за каждого неприятного беженца. Так что скорее всего ,если откажутся принимать, то будут штрафовать.
    grm
  10. sharp-lad Сегодня, 18:56
    Обосрались мелкобриты с любителями лягушек, а разгребать кучу всем вместе?!!! Да ещё и в принудительном порядке! Как это демократично!!!
    sharp-lad
  11. Бензорез Сегодня, 19:03
    "Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК."
    Ну так это же хорошо. Чтож нам одним мучаться что-ли?! bully
    Бензорез
  12. roskot Сегодня, 19:09
    Зачем козе баян - беженцы - когда и так весело. А Евросоюз хочет что бы было еще веселее. Дайти им побольше санкций. А еще прибалтам, укропам и грузинам. Пусть почувствуют, что такое санкции.
    roskot
  13. Рабинович_007 Сегодня, 19:19
    А Россия принимает беженцев?
    Кто в здравом уме будет принимать террористов?
    Рабинович_007
  14. Комментарий был удален.
  15. капрал Сегодня, 19:25
    ЕК введет санкции против Чехии, Польши и Венгрии за отказ принимать беженцев

    Это говорит о том, что правительства данных стран мозги ещё не потеряло.И не важно, какие сейчас у нас с ними взаимоотношения, от меня- респект good
    Лучше бы наши бы парнокопытные из семейства полорогих депутатов озаботились проблемой миграции.
    капрал
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