07:22 14 июня

На Чернобыльской АЭС произошло задымление

Согласно информации РИА Новости , государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС.

В 15:57 (время совпадает с мск) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений.


На Чернобыльской АЭС произошло задымление



Третий энергоблок был введен в строй в 1981 году. В декабре 2000 года он был навсегда остановлен по решению властей.

Чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке АЭС. Общая площадь радиационного заражения в Белоруссии составила около 46,5 тыс. кв. км (23% от общей площади), на Украине – 50 тыс. кв. км в 12 областях, в России – 60 тыс. кв. км в 19 регионах, в которых проживало 2,6 млн. чел.


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Uncle Lee Сегодня, 05:22
    Ну и дымнуло и что ?....У нас под боком Фукусима текёть который год и все молчат в тряпочку ! am
    Uncle Lee
    1. рич Сегодня, 06:07
      Блок остановили, забросили - и там поселились бомжи. Курят, картоху жарят -отсюда и задымление)))
      рич
  2. nik-karata Сегодня, 05:25
    задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС
    Третий энергоблок был введен в строй в 1981 году. В декабре 2000 года он был навсегда остановлен

    ...или я не пойму чего они там курят??? 3-й блок дымит. Так? Так! В декабре 2000 навсегда остановили. Так? Ну так! Ну и чего они курят? Нет, всё таки правильно наш президент с курением борется!))) laughing
    nik-karata
    1. Logall Сегодня, 05:31
      Есть мнение, что Вы тоже чевойто курите. Что курите? Зачем на этом внимание заострили?
      Logall
      1. nik-karata Сегодня, 05:33
        Так ведь остановили. Или не остановили, энергоблок-то! Или автор определиться не может. А если остановлен, то чему там дымить?
        nik-karata
        1. Red_Hamer Сегодня, 05:44
          Может там бомжи майданные, забористый взвар на костерке готовят! Из местного мутировавшего, дикорастущего маслянистого растения, семейства тутовых!
          Red_Hamer
          1. nik-karata Сегодня, 05:47
            Истина, как известно, где-то рядом! (кино)
            nik-karata
  3. Познающий Сегодня, 05:28
    Ну сейчас озвучат что сталкеры( из эпопеи "Сталкер") из России вторглись и балуют, угрожают безвизу с гейес, обозлясь... laughing
    Познающий
  4. Рабинович_007 Сегодня, 05:49
    Нельзя иметь дело с АЭС ни Украине, ни России, ни Беларуси.
    Рабинович_007
    1. Комментарий был удален.
    2. Синьор Помидор Сегодня, 06:01
      Цитата: Рабинович_007
      Нельзя иметь дело с АЭС ни Украине, ни России, ни Беларуси.


      И особенно Израилю. lol
      Синьор Помидор
  5. 3vs Сегодня, 06:44
    Не иначе, скакуны кабель электрический обжигали...
    Всё на продажу!
    3vs
Картина дня