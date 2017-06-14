На Чернобыльской АЭС произошло задымление

В 15:57 (время совпадает с мск) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений.

Согласно информации РИА Новости , государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС.Третий энергоблок был введен в строй в 1981 году. В декабре 2000 года он был навсегда остановлен по решению властей. Чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке АЭС. Общая площадь радиационного заражения в Белоруссии составила около 46,5 тыс. кв. км (23% от общей площади), на Украине – 50 тыс. кв. км в 12 областях, в России – 60 тыс. кв. км в 19 регионах, в которых проживало 2,6 млн. чел.