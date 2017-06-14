Владимир Путин: "Это в итоге будет дешевле и эффективнее гонки вооружений"
В США вышла очередная часть интервью режиссёра Оливера Стоуна с президентом России. Для зрителей телеканала ShowTime Владимир Путин рассказал Стоуну о том, что считает стратегической ошибкой Вашингтона выход из договора по противоракетной обороне. При этом Путин заметил, что Россия на американский шаг даст адекватный ответ, который, по сути, будет представлять гонку вооружений, но на деле будет обходиться гораздо дешевле.
Из заявления российского президента:
Владимир Путин отметил, что предлагал президентам США обсудить вопросы ПРО, однако те отказывались от прямого диалога, всякий раз утверждая, что система ПРО «направлена против ядерной программы Ирана». Теперь у Ирана нет военной ядерной программы, а американские системы ПРО в Европе есть. И в Азии создаются тоже.
Владимир Путин отметил, что возможности для диалога есть всегда. Российский президент уверен, что нужно продолжать контакты по вопросам ядерной программы США и РФ.
В той же серии интервью с Владимиром Путиным было представлено его заявление по поводу агрессии Тбилиси в отношении Южной Осетии в 2008 году. Президент РФ отметил, что не исключает действий Саакашвили по указке США.
Интерфакс цитирует Владимира Путина:
Из заявления российского президента:
На все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет не что иное, как ещё один виток гонки вооружений, при этом наш ответ будет гораздо дешевле. И эти системы будут эффективнее.
Владимир Путин отметил, что предлагал президентам США обсудить вопросы ПРО, однако те отказывались от прямого диалога, всякий раз утверждая, что система ПРО «направлена против ядерной программы Ирана». Теперь у Ирана нет военной ядерной программы, а американские системы ПРО в Европе есть. И в Азии создаются тоже.
Владимир Путин отметил, что возможности для диалога есть всегда. Российский президент уверен, что нужно продолжать контакты по вопросам ядерной программы США и РФ.
В той же серии интервью с Владимиром Путиным было представлено его заявление по поводу агрессии Тбилиси в отношении Южной Осетии в 2008 году. Президент РФ отметил, что не исключает действий Саакашвили по указке США.
Интерфакс цитирует Владимира Путина:
У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И, во всяком случае, его точно никто не останавливал.
Использованы фотографии: Фейсбук
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