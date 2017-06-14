07:22 14 июня

Владимир Путин: "Это в итоге будет дешевле и эффективнее гонки вооружений"

В США вышла очередная часть интервью режиссёра Оливера Стоуна с президентом России. Для зрителей телеканала ShowTime Владимир Путин рассказал Стоуну о том, что считает стратегической ошибкой Вашингтона выход из договора по противоракетной обороне. При этом Путин заметил, что Россия на американский шаг даст адекватный ответ, который, по сути, будет представлять гонку вооружений, но на деле будет обходиться гораздо дешевле.

Из заявления российского президента:
На все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет не что иное, как ещё один виток гонки вооружений, при этом наш ответ будет гораздо дешевле. И эти системы будут эффективнее.


Владимир Путин отметил, что предлагал президентам США обсудить вопросы ПРО, однако те отказывались от прямого диалога, всякий раз утверждая, что система ПРО «направлена против ядерной программы Ирана». Теперь у Ирана нет военной ядерной программы, а американские системы ПРО в Европе есть. И в Азии создаются тоже.


Владимир Путин отметил, что возможности для диалога есть всегда. Российский президент уверен, что нужно продолжать контакты по вопросам ядерной программы США и РФ.

Владимир Путин: "Это в итоге будет дешевле и эффективнее гонки вооружений"


В той же серии интервью с Владимиром Путиным было представлено его заявление по поводу агрессии Тбилиси в отношении Южной Осетии в 2008 году. Президент РФ отметил, что не исключает действий Саакашвили по указке США.

Интерфакс цитирует Владимира Путина:
У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И, во всяком случае, его точно никто не останавливал.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. Комментарий был удален.
    1. Logall Сегодня, 06:11
      А это вы сейчас про кого? Про Нитаньяху?
      Logall
      1. Рабинович_007 Сегодня, 06:54
        да
        это я проверил вашу бдительность laughing
        Рабинович_007
        1. 30 вис Сегодня, 07:02
          Цитата: Рабинович_007
          да
          это я проверил вашу бдительность laughing
          У жены своей бдительность проверяйте ! А здесь грязью мазанул и скрутился -" Ото ж не я , тож так просто играю " !
          30 вис
        2. Чёрный Сегодня, 07:15
          Цитата: Рабинович_007
          да
          это я проверил вашу бдительность laughing

          Ты не нашу бдительность проверил, а своего псхиатора....оказалось - притупилась.... laughing
          Чёрный
    2. Вас Влад Сегодня, 06:15
      Цитата: Рабинович_007
      Уже столько лет у власти, а эффективности так и нет.
      Ничего абсолютно.

      Отстали бы вы все кровососы от России матушки,не учили бы жить,не выставляли санкций,у нас бы уже давно всё наладилось!
      Вас Влад
      1. Masya Masya Сегодня, 06:38
        Отстали бы вы все кровососы от России матушки,не учили бы жить

        Masya Masya
    3. Razvedka_Boem Сегодня, 06:29
      Уже столько лет у власти, а эффективности так и нет.
      Ничего абсолютно.

      Вы там слюной от злобы не захлебнитесь..)
      Явно не жили в лихие 90-е.. А если жили в то время, то вместо того чтобы строить страну, собрали манатки и уехали в "страну обетованную". А теперь кусаете локти - как же так получилось, что у них все хорошо?!..
      А вот так!
      Razvedka_Boem
  2. рич Сегодня, 06:04
    У меня нет стопроцентной уверенности, что Саакашвили кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И, во всяком случае, его точно никто не останавливал.

    "Грузинские хакеры" какие то вырисовываются hi
    рич
  3. Spartanez300 Сегодня, 06:09
    Это понятно что Саакашвили никогда бы не решился на этот шаг не чувствуя за спиной США , кишка тонка . В итоге Миша и галстук съел и опозорился на весь мир .
    Spartanez300
    1. MaksoMelan Сегодня, 06:45
      Приехала кажется Кондолиза и началась война на следующий день. Приехал Байден и началась война на украине, приехал црушник и опять наступление. Там буквально на следующий день всё начиналось. Можно проследить.
      MaksoMelan
      1. MaksoMelan Сегодня, 06:47
        Можно ещё по пробовать запросить у США запись переговоров в это встречи. США такая страна что может получится. Если суд местный выиграть. А иной раз и сами такое выдают по запросам.
        MaksoMelan
  4. Познающий Сегодня, 06:14
    Однако у Владимира Владимировича "trump" в рукаве... :laughing эт ежели в карточной игре, а тут "шахматная баталия" Наитемнейший Всех "партнеров" в режим ожидания-страха ввел...Красиво.
    Познающий
  5. anjey Сегодня, 06:14
    Цитата: Рабинович_007
    Уже столько лет у власти, а эффективности так и нет.
    Ничего абсолютно.

    ВВП покажет вам еще кузькину мать
    anjey
  6. смит7 Сегодня, 06:40
    В США, в самой "демократической" из демократических демократий, найдут тысячу поводов, чтобы выставить ВВП в неприглядном свете. Не удивлюсь, если Стоуна объявят "агентом Путина". (Хотя фильма-то мы не видали еще, может Стоун ловко представит "проблему Путина" и не "разлохматит бабушку"). Но идеологические, концептуальные враги в любой стране должны быть плохие, если эта страна заботится о своем суверенитете! А помните как у нас при ЕБН? Последствия ельцинского президентства мы еще долго будем расхлебывать. В Конституции до сих пор антинародные постулаты заложены.
    смит7
    1. anjey Сегодня, 07:13
      Стоун довольно правдивый документальный фильм снял "Украина в огне"так что" кремлевских агентов" в USA прибавилось
      anjey
  7. karish Сегодня, 06:51
    Поживем - увидим.
    Когда рейган начал СОИ - руководство СССР говорило то же самое -- отет будет ассиметричным и более дешовым.
    В итоге СССР развалился.
    Вообще всё то . что сейчас происходит с Россией у меня складывается ощущение какого то дежавю.
    Всё это уже было.
    karish
    1. ivselim Сегодня, 06:56
      Цитата: karish
      Поживем - увидим.
      Когда рейган начал СОИ - руководство СССР говорило то же самое -- отет будет ассиметричным и более дешовым.
      В итоге СССР развалился.
      Вообще всё то . что сейчас происходит с Россией у меня складывается ощущение какого то дежавю.
      Всё это уже было.

      Когда кажется, креститься надо.
      ivselim
  8. лысова Сегодня, 07:05
    Думаю не один я, ждал этого, когда вещи будут называть своими именами, а не во круг, да около. США - конкретный враг человечества, неоспоримый факт - что и открыто выразил В. Путин в своём интервью, давно пора. Хватит сюсюкаться со швалью. Их место у параши.
    лысова
  9. ИмПерц Сегодня, 07:08
    было представлено его заявление по поводу агрессии Тбилиси в отношении Южной Осетии в 2008 году

    Тут прямые аналогии с Саддамом Хусейном и Катаром.
    Такая же подстава. Единственное, что Саакашвили ещё не повесили, но с другой стороны и Саддам галстуки не жевал.
    ИмПерц
  10. Yak28 Сегодня, 07:11
    Я с трудом представляю что можно сделать когда вдоль границы России будет развёрнута полноценная ПРО,пусковые установки которой можно использовать как наступательное оружие.Вероятно военная инфраструктура НАТО появится и в Грузии и на Украине.Для серьёзной войны у нас тупо не хватит людей,Россия не сможет восполнять большие потери людских ресурсов.Не знаю какие эффективные ответные меры собирается сделать Путин,разве что силовое поле над Россией или новое оружие например климатическое, или передача энергии взрыва на расстояния.
    Yak28
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