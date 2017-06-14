Владимир Путин: "Это в итоге будет дешевле и эффективнее гонки вооружений"

На все эти действия Россия даст адекватный ответ. Это будет не что иное, как ещё один виток гонки вооружений, при этом наш ответ будет гораздо дешевле. И эти системы будут эффективнее.

У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И, во всяком случае, его точно никто не останавливал.