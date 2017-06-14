11:29 14 июня

Списанные Т-62М продолжают активно применяться в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », списанные в России танки Т-62М продолжают широко применяться сирийскими правительственными силами при ведении ими боев на различных участках, несмотря на потери в парке данных бронемашин.

Списанные Т-62М продолжают активно применяться в Сирии


Указанная техника несет потери в связи с активным использованием боевиками противотанковых комплексов, поставляемых США и странами Персидского залива. Однако сведения о массовом уничтожении Т-62М существенно преувеличены. К примеру, в настоящее время они принимают участие в операции в районе сирийско-иракской границы.




На сегодняшний день они обзавелись песочным камуфляжем и действуют в одних боевых порядках с Т-72 различных модификаций.
Как утверждается, первые поставки Т-62М в Сирию начались в январе 2017 года. Ранее они участвовали в четырех военных кампаниях – Афганистане, Таджикистане и в Чечне.

Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20358.htm
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. John_f Сегодня, 08:39
    они еще всех там "перебегают" ))
    John_f
    1. рич Сегодня, 08:44
      жесткий в управлении танк
      рич
  2. Altona Сегодня, 08:49
    Песок быстро убивает технику, нет мысла массово применять более дорогие танки.
    Altona
  3. Рабинович_007 Сегодня, 08:51
    так сначала передали, а потом "списали".
    Кто на ходу танки списывает?

    чем больше там оружия тем хуже. Все это кочует по цепочке из рук в руки- хизбала, игил, асад и т. д.
    Рабинович_007
    1. Farid05 Сегодня, 08:59
      вам то чего бояться, танки старые, для вас они не составят проблем, а Асаду они сейчас в самый раз, как и любая техника. Особенно на халяву.
      Farid05
    2. Дамир Сегодня, 09:04
      может цепочка проще???? США, Саудовская Аравия, ИГИЛ.... а какая часть вооружений передаваемая Асаду по Вашему оказывается в ХИЗБАЛе??? при том что Сирийской армии самой не хватает оружия??? фото было... такой хлам восстанавливают!!!! уж явно не от хорошей жизни и обилия техники....
      Дамир
  4. лесовозник Сегодня, 09:16
    А почему бы и нет? Вон на кадрах хроники в Афганистане Т-34.85 видел.Как говорится старый конь борозды не портит.
    лесовозник
Картина дня