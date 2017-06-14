Списанные Т-62М продолжают активно применяться в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », списанные в России танки Т-62М продолжают широко применяться сирийскими правительственными силами при ведении ими боев на различных участках, несмотря на потери в парке данных бронемашин.
Указанная техника несет потери в связи с активным использованием боевиками противотанковых комплексов, поставляемых США и странами Персидского залива. Однако сведения о массовом уничтожении Т-62М существенно преувеличены. К примеру, в настоящее время они принимают участие в операции в районе сирийско-иракской границы.
На сегодняшний день они обзавелись песочным камуфляжем и действуют в одних боевых порядках с Т-72 различных модификаций.
Как утверждается, первые поставки Т-62М в Сирию начались в январе 2017 года. Ранее они участвовали в четырех военных кампаниях – Афганистане, Таджикистане и в Чечне.
Указанная техника несет потери в связи с активным использованием боевиками противотанковых комплексов, поставляемых США и странами Персидского залива. Однако сведения о массовом уничтожении Т-62М существенно преувеличены. К примеру, в настоящее время они принимают участие в операции в районе сирийско-иракской границы.
На сегодняшний день они обзавелись песочным камуфляжем и действуют в одних боевых порядках с Т-72 различных модификаций.
Как утверждается, первые поставки Т-62М в Сирию начались в январе 2017 года. Ранее они участвовали в четырех военных кампаниях – Афганистане, Таджикистане и в Чечне.
Использованы фотографии: http://www.vestnik-rm.ru/news-4-20358.htm
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