Глава Пентагона прокомментировал активизацию ВКС РФ в районе Аляски
Вашингтон воспринимает активизацию полетов российских ВКС близ Аляски в общем контексте действий Москвы и предостерегает от возможных ошибок, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
В Минобороны РФ пояснили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. При этом военные заверили, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».
Не уверен, что понимаю, чего они хотят достичь там. Когда мы смотрим на комбинацию угроз из угроз демократии в киберпространстве и тому, что они делают в Сирии, медведи – бомбардировщики (Ту-95, Bear Bombers, по сообщению МО РФ, выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов), если посмотреть на всю эту активность вместе, это очень беспокоит и мы должны прекратить это,сказал Мэттис на слушаниях после того как сенатор попросил его прокомментировать тот факт, что за последние шесть недель российские бомбардировщики совершили пять полетов в районе Аляски.
Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты),добавил министр.
В Минобороны РФ пояснили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. При этом военные заверили, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».
Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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