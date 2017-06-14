11:32 14 июня

Глава Пентагона прокомментировал активизацию ВКС РФ в районе Аляски

Вашингтон воспринимает активизацию полетов российских ВКС близ Аляски в общем контексте действий Москвы и предостерегает от возможных ошибок, передает РИА Новости заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Глава Пентагона прокомментировал активизацию ВКС РФ в районе Аляски


Не уверен, что понимаю, чего они хотят достичь там. Когда мы смотрим на комбинацию угроз из угроз демократии в киберпространстве и тому, что они делают в Сирии, медведи – бомбардировщики (Ту-95, Bear Bombers, по сообщению МО РФ, выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов), если посмотреть на всю эту активность вместе, это очень беспокоит и мы должны прекратить это,
сказал Мэттис на слушаниях после того как сенатор попросил его прокомментировать тот факт, что за последние шесть недель российские бомбардировщики совершили пять полетов в районе Аляски.


Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты),
добавил министр.

В Минобороны РФ пояснили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. При этом военные заверили, что «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».

Использованы фотографии: РИА Новости / Григорий Сысоев
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Комментарии 23

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  1. John_f Сегодня, 08:50
    жаль ругаться нельзя(матом)... у меня создается ощущение что они все смотрят дом2
    John_f
    1. сибиралт Сегодня, 08:56
      А может, пусть за Аляску хотя бы рассчитаются, или вернут назад, если покупать отказываются. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 09:01
        Как там В.В. сказал - "пусть свою жену учит щи варить".
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
          Витя , привет ! hi
          Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности

          Если так , то тогда как воспринимать систематические полёты самолётов НАТО вблизи наших границ ? Или "им" - можно . Двуликие Д.Б. am
          bouncyhunter
          1. Татьяна Сегодня, 09:20
            Наши военные заверили, что
            «все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».
            Американцами на это наплевать! США элементарно трактуют международное право под себя и переписывают его в случае чего в свою пользу!

            Заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса следует рассматривать, как подстрекательство к войне с РФ.

            Татьяна
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
              Татьяна ! hi love
              Цитата: Татьяна
              США элементарно трактуют международное право под себя и переписывают его в случае чего в свою пользу!

              Уже писал , но повторюсь : безнаказанность порождает беззаконие . На примере наглосаксов мы это очень хорошо видим .
              bouncyhunter
    2. ЛукичЪ Сегодня, 09:16
      Цитата: John_f
      у меня создается ощущение что они все смотрят дом2

      а ксюша у них глава пентагона
      ЛукичЪ
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
        Сергей ! hi Ну зачем с утра Ксюшадь упоминать , аппетит людям портить . lol
        bouncyhunter
        1. ЛукичЪ Сегодня, 09:55
          Цитата: bouncyhunter
          Ну зачем с утра Ксюшадь упоминать , аппетит людям портить request

          простите, не подумал. recourse думал на неё уже никто внимания не обращает feel
          но навального в интервью она классно опустила good
          ЛукичЪ
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
            Цитата: ЛукичЪ
            но навального в интервью она классно опустил

            При всей моей "любви" к ней - я аплодировал перед монитором . yes
            bouncyhunter
            1. ЛукичЪ Сегодня, 10:09
              Цитата: bouncyhunter
              я аплодировал перед монитором

              Шарий в ютубе классный ролик на эту тему выложил good
              ЛукичЪ
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
                Его тоже смотрел , улыбнуло . smile
                bouncyhunter
                1. ЛукичЪ Сегодня, 10:14
                  Цитата: bouncyhunter
                  Его тоже смотрел , улыбнуло .

                  я когда попадается постоянно его смотрю. умный и честный парень
                  ЛукичЪ
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
                    Цитата: ЛукичЪ
                    умный и честный парень

                    А главное - с юмором у него всё в норме .
                    bouncyhunter
    3. ЛукичЪ Сегодня, 10:55
      Цитата: John_f
      жаль ругаться нельзя(матом)..

      да валяй laughing мы и не такое слышали laughing
      если низя, а очинно хочица, то можно lol
      ЛукичЪ
  2. Югра Сегодня, 08:58
    Опять оправдываемся.Да хорош уже!Делать свое дело,не глядя в сторону гнилого матраса.И никаких пояснений.Они нам поясняют свои удары по сирийской армии?Вот именно....
    Югра
  3. iliitchitch Сегодня, 08:58
    "мы должны прекратить это.." . Ну , прекрати .
    iliitchitch
  4. soroKING Сегодня, 08:59
    чё-та бешенный сабака больным выглядит? negative
    soroKING
  5. Wedmak Сегодня, 08:59
    если посмотреть на всю эту активность вместе, это очень беспокоит и мы должны прекратить это

    Это вы о полетах разведывательных самолетов НАТО над Балтикой в считанных сотнях километров от базы Балтийского флота РФ? Или о продолжении строительства американских баз ПРО в Европе? ААА.. не.. наверно о ползучем стягивании авиации, бронетехники и войск в страны Балтики? Нет? Хм... А может, страшно сказать, вы о развертывании сотен американских баз вокруг России? Нет?
    Тогда мы не понимаем, о чем эти разговоры...
    Wedmak
  6. Ююка Сегодня, 09:24
    Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты),

    лето на дворе... как же у них затянулось весеннее обострение belay

    Не уверен, что понимаю, чего они хотят достичь там.

    да был уже случай с одним генералом, тоже не мог понять что происходит - с криком "Русские идут!!!" выпрыгнул из окна laughing а еще говорят русские самая пьющая нация! как это нас еще не обвинили в распространении белой горячки?? wassat
    Ююка
  7. DPN Сегодня, 09:26
    ,Домой Верните Аляску, полосатики.
    DPN
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты),

    ... "псина" желает прекратить полёты нашей ДА... и чтобы летали только мерикатосы, ну так такому - НЕ БЫВАТЬ, ЛЕТАЛИ И БУДЕМ ЛЕТАТЬ!!!
    a.s.zzz888
  9. viktor. Сегодня, 09:58
    Аляску ВЕРНИТЕ !!!!!! am angry laughing
    viktor.
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