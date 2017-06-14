Глава Пентагона прокомментировал активизацию ВКС РФ в районе Аляски

Не уверен, что понимаю, чего они хотят достичь там. Когда мы смотрим на комбинацию угроз из угроз демократии в киберпространстве и тому, что они делают в Сирии, медведи – бомбардировщики (Ту-95, Bear Bombers, по сообщению МО РФ, выполняли плановый полет над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов), если посмотреть на всю эту активность вместе, это очень беспокоит и мы должны прекратить это,

Этот цикл должен быть остановлен, поскольку это движение в противоположном направлении от мира, стабильности, в этих условиях могут иметь место неверные толкования (просчеты),