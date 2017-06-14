11:32 14 июня

В Сирии замечен Ми-24П

Как сообщает « Вестник Мордовии », армейская авиация правительственных войск Сирии постепенно обновляет состоящий на её вооружении вертолетный парк. К примеру, на днях над позициями боевиков в районе Деръа был зафиксирован не обычный Ми-25, а «пушечный» Ми-24П , который ранее на оснащении ВВС Сирии не наблюдался.

В Сирии замечен Ми-24П


При этом вертолет несет две выпускаемые в Сирии бомбы, которые хорошо видны благодаря их размерам, форме и цвету, так как сирийцы их зачастую не красят, все равно они быстро расходуются. Сложно представить, чтобы наш экипаж рисковал использовать подобные боеприпасы, да и вообще: не припомню, чтобы российские вертолетчики использовали одиночные машины для бомбометания, это как раз традиционная сирийская тактика их применения. К тому же наши вертолеты не залетают в этот район боевых действий - южную провинцию Деръа. Зато там как раз активно действуют сирийские вертолетчики.

- полагает военный эксперт Юрий Лямин.


В 1974 г. ОКБ им. Миля приступило к работе по оснащению Ми-24 автоматической пушкой, призванной поражать бронетехнику и защищенные укрытия противника. 30-мм пушку ГШ-30К разместили на установке У-280 по правому борту вертолета и в 1975 году начали испытания, которые из-за доводки оружия затянулись более чем на пять лет. В апреле 1981-го Ми-24П запустили в серийное производство.


Использованы фотографии: http://www.airwar.ru/enc/ah/mi24p.html
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Комментарии 25

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  1. Irokez Сегодня, 08:52
    Крокодил с Бармалеем не дружит вот поэтому он естественный хишник для бармалеев, а то развелось таковых да ещё и прикармливают.
    Кстати там ещё и Алигаторы есть.
    Irokez
  2. Farid05 Сегодня, 09:01
    - "К тому же наши вертолеты не залетают в этот район боевых действий - южную провинцию Деръа. Зато там как раз активно действуют сирийские вертолетчики." -
    если наши не залетают, наверное обычных повстанцев бомбят, а не террористов.
    Farid05
    1. Никкола Мак Сегодня, 09:33
      наверное обычных повстанцев бомбят, а не террористов.

      А разница то есть?
      Никкола Мак
      1. Farid05 Сегодня, 09:50
        вы не знаете разницу между воюющим чтобы просто убить вас, потому что у него какое то убеждение что это правильно, и воюющим потому что солдаты убили его брата/ребенка/отца при бомбежках или расстреляли на площади при демонстрациях?
        Farid05
      2. Farid05 Сегодня, 09:52
        Асад - обычный тиран, не обольщайтесь по его поводу. Просто действительно нет пока ему замены, но менять по любому придется после войны, если "после" вообще наступит.
        Farid05
        1. Irokez Сегодня, 10:00
          Цитата: Farid05
          Асад - обычный тиран, не обольщайтесь по его поводу.

          А можно услышать имя какого-либо руководителя государства который не тиран и отстаивает государственность (Януковича не упоминать).
          Irokez
          1. Farid05 Сегодня, 10:08
            зачем Янукович? Тот же сосед Асада - Нитаньяху, который точно не будет руководить через несколько лет, и уж точно сын которого не получит власть по наследству. Сменяемость власти - главный двигатель страны.
            Farid05
            1. Irokez Сегодня, 10:13
              Получается отличие в сроке правления. Тогда и Путин Тиран он же какой срок уже тиранит население страны и с повстанцами в Сирии тоже не любезничает.
              Может с диктатором спутали?
              Irokez
              1. Кот Всапогах Сегодня, 10:22
                тут можно и Меркель вспомнить, она тоже второй десяток лет тиранит немцев, и посылает солдат на территории других государств для участия в боевых действиях hi
                Кот Всапогах
              2. Farid05 Сегодня, 10:23
                Я не знаю разницы между тираном и диктатором, может в теории смысл разный, а по сути одно и то же.
                ВВП - европейский вариант тирании, это правда - сильная централизация власти, получение постов в основном приближенным поворами, секретаршами и телохранителями, прихватизация гос-ом основных СМИ, рост коррупции во всех областях вместо уменьшения, подавление всей оппозиции и главное - не сменяемость - что это если не тирания? демократия?
                Farid05
                1. bulvas Сегодня, 10:27
                  Цитата: Farid05
                  ВВП - европейский вариант тирании, это правда - сильная централизация власти, получение постов в основном приближенным поворами, секретаршами и телохранителями, прихватизация гос-ом основных СМИ, рост коррупции во всех областях вместо уменьшения, подавление всей оппозиции и главное - не сменяемость - что это если не тирания? демократия?


                  А если без избитых лозунгов посмотреть?

                  За время Путина стало хуже или лучше?
                  Путин хотя бы нефтяные доходы в бюджет страны направил, вместо карманов олигархов, страну из нищеты вытащил.
                  Может, конечно, кто-то (Кудрин? Немцов? Венедиктов? Гозман? Сытин?Каспаров? Ходорковский?) добились бы большего ...

                  Только, не хочется экспериментировать, мы не крысы в лаборатории

                  Так что конкретно?
                  Предлагаете назад в 2000-й?

                  На востоке еще сложнее. Там без сильной власти не возможно.
                  Не сравнивайте с Израилем, это ни в какие ворота не лезет.
                  В Израиле тон задают ашкенази - евреи из европы, это не арабская страна, где во время боя мусульмане останавливают стрельбу или наступление, расстилают коврики и начинают молится

                  Почему в СА или Катаре может быть абсолютная монархия, а в Сирии - нет?
                  bulvas
                  1. Farid05 Сегодня, 10:44
                    не совсем правильно, на мой взгляд это вы приводите избитый лозунг
                    Цитата: bulvas
                    За время Путина стало хуже или лучше?
                    Путин хотя бы нефтяные доходы в бюджет страны направил, вместо карманов олигархов, страну из нищеты вытащил.

                    контр аргументом здесь является цена на нефть, она способствовала стабилизецу в его правление. Явным доказательством этому стала рецессия, обвал рубля и экномику - стоило этому маслу закончиться.
                    Цитата: bulvas
                    Может, конечно, кто-то (Кудрин? Немцов? Венедиктов? Гозман? Сытин?Каспаров? Ходорковский?) добились бы большего ...

                    понятия не имею, я их не знаю. Но я знаю что европейские ценности которые разделяют они - единственная нормальная цивилизация в мире, остальное беда.
                    Цитата: bulvas
                    На востоке еще сложнее. Там без сильной власти не возможно.
                    Не сравнивайте с Израилем, это ни в какие ворота не лезет.
                    В Израиле тон задают ашкенази - евреи из европы, это не арабская страна, где во время боя мусульмане останавливают стрельбу или наступление, расстилают коврики и начинают молится

                    дело не в израильтянах, а в сильном и независимом парламенте, который не дает всей власти в их случае премьеру. Это у нас арабский вариант - Единая Россия - партия БААС.
                    Farid05
        2. Евгений Стрыгин Сегодня, 10:26
          Асад, обычный. Никого лучше вы в этом регионе не найдёте.
          Евгений Стрыгин
          1. Irokez Сегодня, 10:37
            Правильно ребята. Как там написано в писании "Судите их по делам их". Только прислушайтесь и вчитайтесь в смысл написанного. Не то какой пост и как он говорит, а то, что он конкретно сделал для народа и для людей, то есть во благо людей или во благо только самого себя и своего окружения.
            Понятное дело всем не угодишь и для всех мил не будешь, но тут есть другое высказывание "Из двух зол выбирай меньшее", что говорит о том, что выхода нет и надо принять решение и принять его надо с большей пользой для людей и с меньшим злом.
            Посему просто и честно для самого себя посмотрите на всех руководителей с точки зрения их дел, честности и последовательности и сразу увидите кто есть кто.
            Так же можно оценивать и политику стран и видеть какая страна как относится к тем или иным событиям и стоит с ней дружить или сразу в партнёры записать.
            А восток дело тонкое там совсем другие традиции чем на западе и судить по западным меркам восточный менталитет просто нельзя, опасно и опрометчиво.
            Есть истинные лидеры за которыми народ идёт и которые имеют решающее слово и им многое прощается в период доверия, а есть номинальные (это большинство в Европе) которыми руководят теневые Тираны и Диктаторы которые ни за что не отвечают, но в тихомолку зло делают.
            Понимать надо такие вещи.

            Но я знаю что европейские ценности которые разделяют они - единственная нормальная цивилизация в мире, остальное беда.

            Как всё запущено.
            Irokez
            1. Farid05 Сегодня, 10:52
              самая лучшая форма правления - добрый царь, проблема возникает после его смерти - к власти приходи злой царь... и что делать тогда? кто его остановит? в этом проблема.
              В России ситуация уникальна тем, что большинство народа действительно поддерживает ВВП, что подтверждено опросами левада-центра. В этом плане он гораздо умнее своих арабских собратьев, он держит охрану режима на должном уровне и дает нам чем гордиться, а российский мужик ради "гордости" страны готов закрыть глаза на многое, и спокойно ест от сечина что домик его показывают по указке госдепа, а не потому что он хапуга.
              Farid05
              1. Irokez Сегодня, 11:02
                Цитата: Farid05
                В этом плане он гораздо умнее своих арабских собратьев

                Путин уже арабом стал. )))
                Цитата: Farid05
                он держит охрану режима на должном уровне

                Хм... у нас РЕЖИМ. Я считал немного другое гос. устройство.
                Цитата: Farid05
                российский мужик ради "гордости" страны готов закрыть глаза на многое

                Во времена СССР нас Русских всегда стыдили, если мы где либо говорили о Русскости и поэтому всегда сдерживали этот порыв и он кстати остался в нормальных пределах (не зашкаливаемых) по отношению к другим народам мира. Тут Вы облажались по полной.
                Прихожу к выводу после некоторых наблюдений, что аватарка вполне отвечает менталитету человека и это кстати психологи подтверждают "Что в нутри, то и на ружу выходит".
                Irokez
                1. Farid05 Сегодня, 11:30
                  Цитата: Irokez
                  Хм... у нас РЕЖИМ. Я считал немного другое гос. устройство.

                  а вот здесь действительно интересно, КАКОЕ?) поясните пож-та если не трудно.
                  Цитата: Irokez
                  Во времена СССР нас Русских всегда стыдили, если мы где либо говорили о Русскости и поэтому всегда сдерживали этот порыв и он кстати остался в нормальных пределах (не зашкаливаемых) по отношению к другим народам мира. Тут Вы облажались по полной.

                  в смысле стыдили? не переводите пож-та на национальные грабли. Я вообще дагестанец, и мне действительно стыдно за некоторых моих соотечественников, но почему то когда я работал в москве у меня никогда не было проблем с другими, даже еврей моим лучшем другом стал. Наверно потому что как человека разумного мне плевать на нацию, в том числе и русскую, и как сказал Пуаро - мне важны только личности. А национальность оставим быдлу.
                  Цитата: Irokez
                  Прихожу к выводу после некоторых наблюдений, что аватарка вполне отвечает менталитету человека и это кстати психологи подтверждают "Что в нутри, то и на ружу выходит".

                  смотря на вашу аватарку не могу с вами не согласиться) Но все таки прошу держаться в рамках, ибо нормальный человек получает удовольствия от разговора не переходящего рамки. просто у нас на кавказе один дикий обычай есть - не оскорбляй.
                  Farid05
            2. Farid05 Сегодня, 10:58
              Цитата: Irokez
              Понимать надо такие вещи.
              Но я знаю что европейские ценности которые разделяют они - единственная нормальная цивилизация в мире, остальное беда.
              Как всё запущено.

              я не люблю лицемерие. Т.е. дети наших правителей получают образование и живут в неразвитых странах?
              Farid05
              1. Irokez Сегодня, 11:29
                Лицемерить - это не хорошо, согласен, ту Вам плюс от меня.
                По поводу развитых стран и цивилизация - это не совсем одно и то же.
                Цивилизация ведь не подразумевает техническое развитие. Это ведь и язык, и культура, и менталитет, письменность и так далее. А вот развитое общество может быть например бездуховным, захватническим, диктаторским по отношению к другим и все свои достижения в материально-техническом плане направляют на главенство, лидерство, порабощение себе подобных соседей. Хотя тоже цивилизация, но вопрос в том - какая.
                Дети живут там где живут и все страны цивилизованны, но с разным менталитетом и время от времени цивилизации затухают и вновь возрождаются, что и видим как в западную цивилизацию перетекает другая восточная с другими принципами жизни и религией.
                Нет ничего вечного в нашем мире бушующем - всё призрачно. Скажете философия? Ан нет батенька - реалии жизни.
                Irokez
  3. Tusv Сегодня, 09:06
    Уникальный винтокрыл. Реально аналогов нет
    Tusv
  4. кедр Сегодня, 09:06
    Проверенный труженик войны. Компоновка всех агрегатов такова, что вмещающий их корпус ласкает глаз, чего не могу сказать о Ми - 28. А убирающиеся шасси, придают особый авиационный шарм.
    Отличная машина.
    кедр
  5. vasilev Сегодня, 09:11
    Сами летуны его редко "крокодилом" называют
    vasilev
  6. mgero Сегодня, 09:28
    Не машина а звер.
    mgero
  7. igor67 Сегодня, 09:45
    первого июня уже была такая статья,зачем дублировать? https://topwar.ru/116964-mi-24p-v-sirii.html#comm
    ent-id-7002458
    igor67
    1. Velizariy Сегодня, 10:27
      Что то надо публиковать же)
      Velizariy
  8. Комментарий был удален.
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