В Сирии замечен Ми-24П

При этом вертолет несет две выпускаемые в Сирии бомбы, которые хорошо видны благодаря их размерам, форме и цвету, так как сирийцы их зачастую не красят, все равно они быстро расходуются. Сложно представить, чтобы наш экипаж рисковал использовать подобные боеприпасы, да и вообще: не припомню, чтобы российские вертолетчики использовали одиночные машины для бомбометания, это как раз традиционная сирийская тактика их применения. К тому же наши вертолеты не залетают в этот район боевых действий - южную провинцию Деръа. Зато там как раз активно действуют сирийские вертолетчики.

Как сообщает « Вестник Мордовии », армейская авиация правительственных войск Сирии постепенно обновляет состоящий на её вооружении вертолетный парк. К примеру, на днях над позициями боевиков в районе Деръа был зафиксирован не обычный Ми-25, а «пушечный» Ми-24П , который ранее на оснащении ВВС Сирии не наблюдался.- полагает военный эксперт Юрий Лямин.В 1974 г. ОКБ им. Миля приступило к работе по оснащению Ми-24 автоматической пушкой, призванной поражать бронетехнику и защищенные укрытия противника. 30-мм пушку ГШ-30К разместили на установке У-280 по правому борту вертолета и в 1975 году начали испытания, которые из-за доводки оружия затянулись более чем на пять лет. В апреле 1981-го Ми-24П запустили в серийное производство.