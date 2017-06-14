За «Славянским братством-2017» наблюдают атташе из 22 стран

По приглашению белорусской стороны в район учений прибыла группа военных атташе из 22 стран мира, в том числе Великобритании, Китая, Вьетнама, РФ, Сирии. 13 июня военным атташе был продемонстрирован один из эпизодов маневров по прорыву мелких групп террористов в город и освобождению заложников из числа местного населения, захваченных террористами в ходе налета на один из гидроузлов Днепро-Бугского водного канала, расположенных в черте города Брест,

Военные атташе из 22 государств, в том числе из Британии и Сирии, наблюдают за активной фазой совместного антитеррористического учения «Славянское братство-2017», в которых задействованы подразделения ВДВ РФ, Сил специальных операций Беларуси и специального назначения Сербии, передает РИА Новости сообщение замруководителя учения с белорусской стороны полковника Виктора Гулевича.рассказал Гулевич.От России на учениях в качестве военного наблюдателя присутствует начальник штаба – первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.Учение проходит в Беларуси на полигоне Брестский.