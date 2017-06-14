11:39 14 июня

За «Славянским братством-2017» наблюдают атташе из 22 стран

Военные атташе из 22 государств, в том числе из Британии и Сирии, наблюдают за активной фазой совместного антитеррористического учения «Славянское братство-2017», в которых задействованы подразделения ВДВ РФ, Сил специальных операций Беларуси и специального назначения Сербии, передает РИА Новости сообщение замруководителя учения с белорусской стороны полковника Виктора Гулевича.

За «Славянским братством-2017» наблюдают атташе из 22 стран


По приглашению белорусской стороны в район учений прибыла группа военных атташе из 22 стран мира, в том числе Великобритании, Китая, Вьетнама, РФ, Сирии. 13 июня военным атташе был продемонстрирован один из эпизодов маневров по прорыву мелких групп террористов в город и освобождению заложников из числа местного населения, захваченных террористами в ходе налета на один из гидроузлов Днепро-Бугского водного канала, расположенных в черте города Брест,
рассказал Гулевич.


От России на учениях в качестве военного наблюдателя присутствует начальник штаба – первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Учение проходит в Беларуси на полигоне Брестский.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Лескеть
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 09:07
    Пусть наблюдают,да на ус мотают..А наши почему по приглашению?Должны быть априори и всё!
    210окв
    1. Самаритянин Сегодня, 09:18
      Немного кадров с "места событий":
      Самаритянин
    2. сибиралт Сегодня, 09:31
      Наблюдают, значит учатся. Им бы неплохо поставить у себя мишени для наглядности. Но это надо договариваться на ракетный биатлон на своей территории с участием России со своейbully
      сибиралт
  2. Тень тьмы Сегодня, 09:24
    "Партнёры" проводят учения по борьбе с Российской армией, а Российская армия учится бороться с террористами. Бред! С террористами должны бороться спецподразделения МВД, ФСБ ну в крайнем случае национальная гвардия, армия должна уметь воевать с армией.
    Тень тьмы
  3. Дамир Сегодня, 09:24
    ну наши наверное тоже за "Saber Strike"-ом наблюдают.. и официально и не очень... нормальная практика...
    Дамир
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
      hi Все за всеми наблюдают - таковы реалии современности .
      bouncyhunter
      1. Дамир Сегодня, 09:43
        в реалиях современности - не покидая уютных диванов... цифровая вселенная... да здравствует прекрасный новый мир....
        Дамир
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
          Цитата: Дамир
          да здравствует прекрасный новый мир

          Прекрасный в кавычках .
          bouncyhunter
          1. Дамир Сегодня, 09:55
            ДА!!!!!! больших и жирных
            Дамир
          2. Svarog51 Сегодня, 09:57
            Паша, hi Ты там ближе всех, поделись впечатлениями. wink Только не говори, что наблюдателя от Военного обозрения не допустили.
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:04
              Всё там в ёлочку , Серёга ! hi Все участники учений довольны , языковые и национальные барьеры стёрты (по заявлению одного из непосредственных участников из РФ) , многие иностранные наблюдатели впечатлены . Вчера по зомбоящику в новостях сюжет был , в выходные обещали более развёрнутый обзор учений показать .
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 10:17
                Это радует. good Поделишься попозже, наверняка будет и на ВО обзорная статья. wink
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
                  Цитата: Svarog51
                  Поделишься попозже

                  Само собой .
                  Цитата: Svarog51
                  наверняка будет и на ВО обзорная статья.

                  Тоже так думаю .
                  bouncyhunter
                  1. Svarog51 Сегодня, 10:35
                    Тогда запасайся инфой, из первых рук - оно всегда интереснее. good
                    Svarog51
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