Психологи ВВО: 70 % призывников хотят служить в армии

Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что 70 % опрошенных военнослужащих в вооруженные силы пошли с желанием служить, в тоже время 29 % были призваны, подчиняясь законодательству Российской Федерации, 1% – высказали нежелание проходить военную службу по призыву,

Психологи Восточного военного округа опросили более 5,5 тыс. вновь прибывших в войска призывников и выяснили, что 70 процентов из них пришли в Вооруженные силы с желанием служить, передает РИА Новости сообщение ВВО.говорится в релизе.Согласно информации, «высшее образование до службы получили 5 % призывников, среднее профессиональное образование – около 42 %, 11 классов школы закончили около 21 %». Дипломы профессиональных училищ и неполное среднее образование имеют 32 % опрошенных.Также была просчитана статистика в вопросе вероисповедания. Установлено, что «49 % новобранцев данного призыва считают себя православными христианами, 39 % – атеисты, остальные принадлежат другим религиозным концессиям».В пресс-службе отметили, что «личный состав воинских частей и соединений округа исследован с помощью психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов».