11:36 14 июня

Психологи ВВО: 70 % призывников хотят служить в армии

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Психологи Восточного военного округа опросили более 5,5 тыс. вновь прибывших в войска призывников и выяснили, что 70 процентов из них пришли в Вооруженные силы с желанием служить, передает РИА Новости сообщение ВВО.

Психологи ВВО: 70 % призывников хотят служить в армии


Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что 70 % опрошенных военнослужащих в вооруженные силы пошли с желанием служить, в тоже время 29 % были призваны, подчиняясь законодательству Российской Федерации, 1% – высказали нежелание проходить военную службу по призыву,
говорится в релизе.


Согласно информации, «высшее образование до службы получили 5 % призывников, среднее профессиональное образование – около 42 %, 11 классов школы закончили около 21 %». Дипломы профессиональных училищ и неполное среднее образование имеют 32 % опрошенных.

Также была просчитана статистика в вопросе вероисповедания. Установлено, что «49 % новобранцев данного призыва считают себя православными христианами, 39 % – атеисты, остальные принадлежат другим религиозным концессиям».

В пресс-службе отметили, что «личный состав воинских частей и соединений округа исследован с помощью психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов».

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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Комментарии 8
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  1. Mavrikiy Сегодня, 10:22 Новый
    Психологи ВВО: 70 % призывников хотят служить в армии
    Причем здесь психологи, или есть подозрения на неадекват призывников? А сколько% было 10 лет назад?
    Скорее произошли изменения в армии, это вопросы к Путину, что сделал?
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    Mavrikiy
    1. рич Сегодня, 10:32 Новый
      молодцы психологи ВВО - провели опрос, вроде как оправдали свою нужность...или не оправдали? Ну тогда еще один опрос проведут
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      рич
    2. cariperpaint Сегодня, 10:36 Новый
      тестирование и штатные психологи это сейчас обязательная часть жизни в армии.что кстати тоже сильно сказывается на службе. что касается неадекватов...я помню только после училища пришел столкнулся с такими образцами... специально мочились под себя даже. главное не служить. мозг взрывали просто подобным поведением. нас к этому не готовили) потом несколько суицидников было по округу так мы призывы следующие досконально проверяли. даже с шрамами на руках сразу на осмотры к врачам отправляли. в госпитале психушка битком говорят была от подобных господ.сейчас все совершенно другое. кардинально.
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      cariperpaint
  2. Копчёный Сегодня, 10:23 Новый
    Да, им повезло, атмосфера "ДМБ" уже история.
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    Копчёный
  3. Machete Сегодня, 10:30 Новый
    По сравнению с 90-ми годами армия очень сильно изменилась в лучшую сторону.
    Отсюда и намного меньшее количество косящих. Ну и деньги стали платить приличные. Это тоже для многих является сильным стимулом.
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    Machete
  4. 777-3-59-97 Сегодня, 10:41 Новый
    70 % призывников хотят служить в армии

    Идут служить, потому что без военика работать ни куда не возьмут. Кого не спрашиваю,все так отвечают.
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    777-3-59-97
  5. roskot Сегодня, 10:43 Новый
    Кто армию не прошел, тот и не мужик. В наше время так считали. Тем паче год это не три. Не успел обвыкнутся как пора дембельский чемодан собирать.
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    roskot
    1. 777-3-59-97 Сегодня, 10:46 Новый
      Кто армию не прошел, тот и не мужик.

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      777-3-59-97
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