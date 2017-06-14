Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды

В ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям восточного Алеппо. Однако ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в восточном Алеппо

Хочу обратить внимание, что после освобождения восточного Алеппо от террористов сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, медикаментами и медицинским оборудованием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты и лекарства предназначались только террористам и членам их семей, а население восточного Алеппо в это время страдало от недоедания и болезней