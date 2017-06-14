18:26 14 июня

Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды

Западные страны и организации, призывавшие к оказанию помощи жителям восточного Алеппо, сами эту помощь не оказывали, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды


В ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям восточного Алеппо. Однако ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в восточном Алеппо
- сказал В.Савченко в среду в ходе видеомоста "Алеппо: город без террора. Новая жизнь, новые надежды", передает "Интерфакс-АВН" .


Он отметил, что, кроме России, помощь жителям Алеппо оказывали Белоруссия, Армения, Азербайджан и Сербия.

Хочу обратить внимание, что после освобождения восточного Алеппо от террористов сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, медикаментами и медицинским оборудованием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты и лекарства предназначались только террористам и членам их семей, а население восточного Алеппо в это время страдало от недоедания и болезней
- заявил В.Савченко.

Использованы фотографии: http://rusversion.info/
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Комментарии 17

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  1. Монос Сегодня, 16:29
    Однако ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в восточном Алеппо

    Ну, что вы опять начинаете? Дело петуха прокукарекать, а рассвет может и не наступать. sad Они кукарекали? Кукарекали. Какие к ним претензии?
    Монос
    1. maxim947 Сегодня, 16:33
      Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека.

      ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович
      А если все остальные для них люди (страны) третьего сорта то какое переживание может быть? Они же скот.
      maxim947
    2. Венд Сегодня, 16:36
      Это же страны просвещенной демократии, там один принцип, плати, потом получишь.
      Венд
    3. Самаритянин Сегодня, 16:51
      Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды

      Зато США перебросили в Сирию высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему (HIMARS)
      Твари...
      Самаритянин
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:58
        Они их в ЕС направили ,голодными и злыми ..Тактика такая у США , развязать кровавую бойню в Европе! Сауды вон 100 млрд заплатили сразу, лишь бы их не трогали и оградили от мигрантов ...
        ОТДЕЛ
        1. Басарев Сегодня, 17:28
          Я бы этого Савченко за одну фамилию навсегда изгнал с поста. Какая фамилия, такой и человек. А человек фамилией Савченко очень прославился в одном военном конфликте на востоке одной страны.
          Басарев
  2. Mavrikiy Сегодня, 16:30
    Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды
    Тут ИГИЛОВЦЕВ накормить не успевают, а Вы....
    Mavrikiy
    1. Pirogov Сегодня, 16:34
      Цитата: Mavrikiy
      Тут ИГИЛОВЦЕВ накормить не успевают, а Вы..

      Сто % ,а они же их дети ,а тут вспомнили о каких то там сирийцах......
      Pirogov
  3. iliitchitch Сегодня, 16:30
    Слово "помощь" в нормальном понимании у этих разве есть ? Вот "хэлп!!!" , когда их задницца поджаривается (или подмерзает) - это завсегда .
    iliitchitch
  4. tomket Сегодня, 16:31
    МинобороыЫЫЫЫЫЫЫЫ.....ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ.....ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
    Ы. Заголовок исправьте..... так и до Варфайлов скатитесь....
    tomket
  5. ltc22A Сегодня, 16:45
    А зачем "Западу" помогать беженцам? Они не для этого там присутствуют. Кроме геополитических планов, они там испытывают свое новое и не только оружие. "CNN: США перебросили в Сирию высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему (HIMARS)" ВО (следующая статья)
    ltc22A
  6. Қарабас Сегодня, 16:56
    Он отметил, что, кроме России, помощь жителям Алеппо оказывали Белоруссия, Армения, Азербайджан и Сербия.


    И Казахстан! Казахстан тоже присылал гум.помощь
    Қарабас
  7. Приговор Сегодня, 17:11
    Ну, не только Запад. Допустим, и Восток тоже, тот же Израиль к примеру, кроме помощи бармалеям в своих больницах не поставил ни килограмма еды в Алеппо. А два "тирана" Асад и Путин не стесняются заниматься спасением от голодной смерти несчастных. Я, конечно, непопулярную вещь сказал, и услышу много гневного кукареканья в свой адрес, но ведь то, что я сказал - это чистая правда... wink
    Приговор
  8. grm Сегодня, 18:00
    Читаешь и диву даёшься как подаётся однобоко информация в статье, чтобы вызывать определённые реакции в комментариях wassat

    http://www.interfax.ru/world/530238

    28 сентября 2016

    США планируют выделить свыше $360 млн в качестве гуманитарной помощи для Сирии, заявила во вторник помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Энн Ричард.

    Ричард пояснила, что таким образом общая сумма, которую США выделили на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта, превысила $5,9 млрд.


    http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D1
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    8C-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%
    BC/a-35910164

    Благодаря этой финансовой помощи станет возможным обеспечить продовольствием и питьевой водой, жильем и медицинской помощью миллионы сирийских беженцев, отметила Ричард. По ее словам, три четверти от общего объема дополнительных средств предназначаются на поддержку населения Сирии, оставшиеся деньги пойдут на помощь тем, кто покинул страну, скрываясь от войны.
    grm
    1. Қарабас Сегодня, 18:09
      Это всё слова. Покажите реальную помощь, есть такие материалы?
      Қарабас
      1. grm Сегодня, 18:15
        Цитата: Қарабас
        Это всё слова. Покажите реальную помощь, есть такие материалы?


        Это не слова - это реальное состояние дел. Конечно многим реальность не очень нравится и им бы плюнуть в сторону США без всякого понимания того,что реально происходит. Удивительно видеть такое на сайте, в котором в теории находятся люди достаточно образованные, которые способны мыслить самостоятельно,а не попадаться на удочку пропаганды.


        В каком виде вам показать эту помощь?
        grm
  9. udincev Сегодня, 18:02
    Он отметил, что, кроме России, помощь жителям Алеппо оказывали Белоруссия, Армения, Азербайджан и Сербия.

    У остальных от наблюдателей с обсерваторий, оплотов человечности и демократии до представителей в ООН - другие задачи: скулить и тявкать what , когда команду подадут.
    udincev
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