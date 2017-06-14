Минобороны РФ: Запад не поставил покинувшим свои дома жителям восточного Алеппо ни одного килограмма еды
Западные страны и организации, призывавшие к оказанию помощи жителям восточного Алеппо, сами эту помощь не оказывали, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон группировки войск (сил) в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Он отметил, что, кроме России, помощь жителям Алеппо оказывали Белоруссия, Армения, Азербайджан и Сербия.
В ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям восточного Алеппо. Однако ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в восточном Алеппо- сказал В.Савченко в среду в ходе видеомоста "Алеппо: город без террора. Новая жизнь, новые надежды", передает "Интерфакс-АВН" .
Он отметил, что, кроме России, помощь жителям Алеппо оказывали Белоруссия, Армения, Азербайджан и Сербия.
Хочу обратить внимание, что после освобождения восточного Алеппо от террористов сирийскими военнослужащими было обнаружено несколько складов с продовольствием, медикаментами и медицинским оборудованием, доставленным из-за рубежа. Эти продукты и лекарства предназначались только террористам и членам их семей, а население восточного Алеппо в это время страдало от недоедания и болезней- заявил В.Савченко.
Использованы фотографии: http://rusversion.info/
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