21:17 14 июня

"Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"

На Украине муссируются сведения о том, что на будущей неделе состоится встреча Порошенко с Трампом. Официальный Киев эту информацию не комментирует, а вот украинские политологи дали волю эмоциям и обсуждают возможный формат и смысловую нагрузку встречи. Если одни считают, что заявления о готовности Трампа встретиться с президентом Украины – фейк, то другие уверены, что Трамп действительно хочет сказать несколько слов Порошенко.

Интересное мнение высказывает политолог Дмитрий Корнейчук, который пишет на своей страничке в Фейсбуке следующее:
[quote]Появилась информация, что Порошенко на следующей неделе совершит визит в Вашингтон к Трампу.

[quote]Вариант 1 - это очередной фейк, запущенный Банковой, чтобы показать некую мифическую поддержку Порошенко Трампом. Особенно сейчас, когда ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовый) начал усиленно шатать трон под слабым президентом, которого не прикрывает Запад.


Вариант 2 - Вашингтон вызвал Порошенко "на ковёр". И Трамп готов чётко поставить Порошенко ультиматум по выполнению Минских соглашений. Иными словами, Трамп собирается продемонстрировать Путину, что начинает выполнять свою часть "Большой сделки" по Украине-Сирии. И берёт под контроль киевскую марионетку, которая отбилась от рук за время смены власти в Вашингтоне.[/quote]

В украинском сегменте социальных сетей высказывается и версия о том, что подобно встрече Трамп-Климкин, встреча Трамп-Порошенко обойдётся украинской казне в несколько сотен тысяч долларов – только для фото в СМИ и громких заявления самого Порошенко, ищущего PR буквально во всём.

А это заявление самого Порошенко, которое тот сделал несколько часов назад:
[quote]Поручил разработать законопроект «О реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса Украины», предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины. Он базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
Вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат, в частности санкции по отношению к стране-агрессору.[/quote]

"Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"


Возвращение Порошенко к теме минских соглашений вряд ли можно считать случайностью.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. maxim947 Сегодня, 19:07
    "Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"
    Оно уже давно под контролем. Как существо с низкой социальной ответственностью, по рукам ходит...
    maxim947
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:09
      Цитата: maxim947
      "Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"
      Оно уже давно под контролем.

      После "черного господина"...Думаю будет все брезгливо происходить!
      ОТДЕЛ
      1. INVESTOR Сегодня, 19:16


        Как то так_)_)
        INVESTOR
        1. Татьяна Сегодня, 19:29
          Что мне сомнительно, что понятие "справедливости" в Украине до сознания Трампа дойдёт! no
          Татьяна
          1. Монос Сегодня, 19:39
            Появилась информация, что Порошенко на следующей неделе совершит визит в Вашингтон к Трампу


            Главное, чтобы костюм не забыл погладить.
            Монос
          2. Екатерина II Сегодня, 20:24
            гигант просто..вот кто виноват в РФ оказывается...не про того пишут на машинах и заборах...
            Екатерина II
    2. тол100в Сегодня, 19:26
      Цитата: maxim947
      . Как существо с низкой социальной ответственностью, по рукам ходит...

      Можно сказать - "ходило". Но уже никто денег не дает! И любой КВД подтвердит, что заражен всем чем только можно, кроме здравого смысла!
      тол100в
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:30
        "Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"

        Мечта Порошенко: увидеть Трампа и умереть. yes
        СРЦ П-15
    3. Балу Сегодня, 19:54
      Трампампаму (тем кто над ним и вокруг него) нужно ослабить Россию и Китай, уничтожить независимую Сирию, установить глобальный контроль над регионами с залежами углеводородов и путями транспортировки. Саудитам, возможно, пришло понимание, что нефть когда-нибудь закончится и участь микроскопического Катара будет печальной, такой же как у Ливии, Ирак и Сирии Вся деятельность Трампампама будет направлена на это. Жду разгорания костерка под нашим забором, эскалации насилия в Сирии. Турки с захваченной у Сирии территории сами не уйдут. Начхать им на ООН с их совбезом. Что остается нам? Поддерживать курдов, всех кто против фашингтонских макак и исламофашистов, поддерждивать Донбасс поставками оружия и добровольцами через Ю.Осетию, у которой договор с Донбассом. Смерть бандерлогам! Слава героям Донбасса!
      Не удивлюсь, если Порос обратно не вернется. Надо приглядывать за послом ФША в Киеве, за его встречами с местечковыми бандюками и олигархами. Движение снайперов из прибалтики и польши будет верным сигналом, что досрочные "выборы" состоятся раньше.
      Балу
  2. Александр 3 Сегодня, 19:15
    Опять порошенке надо одевать наколенники
    Александр 3
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:20
      Налокотники тоже не помешают . wink
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 20:21
        Паша , боюсь себе даже представить "лицо" Порошенко во время сего действия.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:27
          Я даже пытаться не стану - иначе не засну ! laughing
          bouncyhunter
    2. AlexDARK Сегодня, 19:22
      И пачку вазелина. Ну мало ли, а вдруг? Хотя нет, не нужно. После "душевных" приемов темного владыки, с его "огромным" мандатом, Петруне не нужны такие средства...
      AlexDARK
    3. Соломон Кейн Сегодня, 19:24
      Реакция Петрухи в Ов(р)альном кабинете. Белый дом.
      Соломон Кейн
    4. рич Сегодня, 19:26
      "Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"

      Ай да автор статьи, ай да молодец. Еще встреча Трампа с Порошенко не состоялась, а он уже все разложил по полочкам. И даже результаты встречи предсказал. Глоба отдыхает.
      рич
      1. 210окв Сегодня, 20:06
        Давайте лучше дождемся результатов этого секаса....или не дождемся.
        210окв
  3. Комментарий был удален.
  4. ded100 Сегодня, 19:25


    Молодец Трамп давно пора! laughing
    ded100
    1. Соломон Кейн Сегодня, 19:34
      По ходу ремейк " Один и не дома".
      Соломон Кейн
  5. Горный стрелок Сегодня, 19:26
    Трампа просто "вяжет" по рукам и ногам родная полосатоухая элита. Ну какое ему в этих обстоятельствах дело до какой то там Внакраины? У него угрозы импичмента и прочее всякое - куда актуальнее.
    Горный стрелок
  6. ded100 Сегодня, 19:29
    Цитата: AlexDARK
    И пачку вазелина. Ну мало ли, а вдруг? Хотя нет, не нужно. После "душевных" приемов темного владыки, с его "огромным" мандатом, Петруне не нужны такие средства...

    Для него все средства хороши!

    ded100
  7. Градиент 3 Сегодня, 19:34
    Внимание!
    Последние новости!
    Петр Алексеевич Порошенко...
    Окрасил волосы..."Под Трампа"...
    И приклеил...Накладные светлые...брови!
    Уговаривает супругу...Марину Анатольевну...
    Перекраситься...под супругу Трампа...
    И взять имя...Мелания....Или просто...Маланья...
    Для ТАКОЙ ВСТРЕЧИ...
    Ничего не жалко!
    Градиент 3
  8. Rock_n_Roll Сегодня, 19:39
    А можно узнать шо за сделка така по Украине-Сирии? Сыкрэтная небось?
    Rock_n_Roll
  9. изя топ Сегодня, 19:42
    Трамп действительно хочет сказать несколько слов Порошенко
    не несколько,а одно...и то неприличное,которому его Наитемнейший научил
    изя топ
  10. uporov65 Сегодня, 20:10
    Уже все прекрасно понимают, что вся эта бодяга с возвратом Крыма, и втянуть Россию в конфликт из-за ДНР и ЛНР слишком затянулась, да и скорее всего без перспективна. А президент Порошенко, это типичный сын лейтенанта Шмидта.
    uporov65
  11. kefan Сегодня, 20:16
    Будем посмотреть по результатам этой встречи, черт знает, что у "Рыжего" там на уме.
    kefan
  12. Антон Болдаков Сегодня, 20:27
    "Официальный Киев не комментирует" - по идее о таком событии в рядах Киевской Хунты должны трубить во все трубы и оглашать со всех телеканалов и соц-сетей каждые три часа.
    Антон Болдаков
  13. Екатерина II Сегодня, 20:27
    в РФ важно так встретиться ли Порошенко с Трампом? Не спят наверное ночей не досыпают...
    я то думаю всем то начхать что в соседней стране делает президент-главное что в своей
    мне например все равно-стандартные встречи мало что дают, в отличие от нестандартных закулисных..
    Екатерина II
  14. roskot Сегодня, 20:36
    Вот приедет барин, барин нас рассудит. Может деньжат подкинет, может опаскудит.
    roskot
  15. roskot Сегодня, 20:40
    Как не крути. Укропия и для России окраина, и для Европы окраина. Вот так и живет мается. И все то ее обижают.
    roskot
  16. roskot Сегодня, 20:42
    Потрошенко остается провернуть одно дело. Это безвиз в штаты.
    Ну надо чем то удивлять свой народ.
    roskot
  17. sagitch Сегодня, 20:59
    Если Вам лизнули зад, не обольщайтесь, это может быть еще только смазка!
    sagitch
  18. LPD17 Сегодня, 21:06
    кто и где чья марионетка не знаю
    Хохлостан не пустил на боксерский чимпионат спортсмена РФ и неск человек команды.
    РФ утерлась....

    ну и как понимать?

    так кто чей марионетка?
    даж на каалостан не вякнет Кремливич Святой
    LPD17
  19. Пивасик Сегодня, 21:10
    Похоже, как пишет автор, на вариант № 1
    Пивасик
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