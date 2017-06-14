"Трамп берёт под контроль киевскую марионетку?"
На Украине муссируются сведения о том, что на будущей неделе состоится встреча Порошенко с Трампом. Официальный Киев эту информацию не комментирует, а вот украинские политологи дали волю эмоциям и обсуждают возможный формат и смысловую нагрузку встречи. Если одни считают, что заявления о готовности Трампа встретиться с президентом Украины – фейк, то другие уверены, что Трамп действительно хочет сказать несколько слов Порошенко.
Интересное мнение высказывает политолог Дмитрий Корнейчук, который пишет на своей страничке в Фейсбуке следующее:
[quote]Появилась информация, что Порошенко на следующей неделе совершит визит в Вашингтон к Трампу.
[quote]Вариант 1 - это очередной фейк, запущенный Банковой, чтобы показать некую мифическую поддержку Порошенко Трампом. Особенно сейчас, когда ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовый) начал усиленно шатать трон под слабым президентом, которого не прикрывает Запад.
Вариант 2 - Вашингтон вызвал Порошенко "на ковёр". И Трамп готов чётко поставить Порошенко ультиматум по выполнению Минских соглашений. Иными словами, Трамп собирается продемонстрировать Путину, что начинает выполнять свою часть "Большой сделки" по Украине-Сирии. И берёт под контроль киевскую марионетку, которая отбилась от рук за время смены власти в Вашингтоне.[/quote]
В украинском сегменте социальных сетей высказывается и версия о том, что подобно встрече Трамп-Климкин, встреча Трамп-Порошенко обойдётся украинской казне в несколько сотен тысяч долларов – только для фото в СМИ и громких заявления самого Порошенко, ищущего PR буквально во всём.
А это заявление самого Порошенко, которое тот сделал несколько часов назад:
[quote]Поручил разработать законопроект «О реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса Украины», предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины. Он базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
Вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат, в частности санкции по отношению к стране-агрессору.[/quote]
Возвращение Порошенко к теме минских соглашений вряд ли можно считать случайностью.
Интересное мнение высказывает политолог Дмитрий Корнейчук, который пишет на своей страничке в Фейсбуке следующее:
[quote]Появилась информация, что Порошенко на следующей неделе совершит визит в Вашингтон к Трампу.
[quote]Вариант 1 - это очередной фейк, запущенный Банковой, чтобы показать некую мифическую поддержку Порошенко Трампом. Особенно сейчас, когда ТАТС (Тимошенко, Аваков, Турчинов, Садовый) начал усиленно шатать трон под слабым президентом, которого не прикрывает Запад.
Вариант 2 - Вашингтон вызвал Порошенко "на ковёр". И Трамп готов чётко поставить Порошенко ультиматум по выполнению Минских соглашений. Иными словами, Трамп собирается продемонстрировать Путину, что начинает выполнять свою часть "Большой сделки" по Украине-Сирии. И берёт под контроль киевскую марионетку, которая отбилась от рук за время смены власти в Вашингтоне.[/quote]
В украинском сегменте социальных сетей высказывается и версия о том, что подобно встрече Трамп-Климкин, встреча Трамп-Порошенко обойдётся украинской казне в несколько сотен тысяч долларов – только для фото в СМИ и громких заявления самого Порошенко, ищущего PR буквально во всём.
А это заявление самого Порошенко, которое тот сделал несколько часов назад:
[quote]Поручил разработать законопроект «О реинтеграцию оккупированных территорий Донбасса Украины», предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины. Он базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.
Вместе с подготовкой законопроекта будут продолжены политико-дипломатические усилия, которые уже дали результат, в частности санкции по отношению к стране-агрессору.[/quote]
Возвращение Порошенко к теме минских соглашений вряд ли можно считать случайностью.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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